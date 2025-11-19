Новогоднее шоу "История игрушек" пройдет в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты"

Представления начнутся в двадцатых числах декабря и продлятся до 7 января 2026 года. Это будет эффектное приключение, в котором полюбившиеся персонажи телеканала "МУЛЬТ" – Сказочный Патруль, Турбозавры, Геройчики, Ум и Хрум, а также Кот Басик – объединятся, чтобы спасти Новый год от Тени, решившей нарушить праздничное волшебство.

Создатели шоу обещают продуманный визуальный и звуковой эффект – зрелище, где сценография, костюмы и свет объединяются в одно целое.





Проект реализован с рекордным бюджетом – более полумиллиарда рублей. В нем задействованы сотни артистов и танцоров, сшито свыше трехсот оригинальных костюмов, а вся техническая часть выстроена по стандартам шоу мирового уровня.

Сцена концертного зала оснащена профессиональной акустикой L-Acoustics, системой объемного звука и огромными LED-экранами, позволяющими переносить действие из одного сказочного мира в другой. Использование мэппинга и проекций делает представление максимально реалистичным – зрители буквально оказываются внутри истории.





Концертный зал "Москва" идеально подходит для постановок с большим числом участников и сложным техническим оснащением. В нем – более трех тысяч мест, комфортные кресла и продуманная амфитеатровая структура, благодаря которой видимость сцены остается отличной с любой точки. Архитектура зала создает ощущение присутствия, а звук и свет работают без искажений даже при максимальной нагрузке.





Организаторы уделили внимание не только постановке, но и пространству вокруг. Фойе концертного зала превратится в настоящую зону ожидания праздника: гостей ждут фотозоны, сладкие лавки, сувенирные киоски и аниматоры.





Для зрителей подготовлен специальный сувенир – "Домик доброты", из которого получается кормушка для птиц. Внутри – сладости, коллекционные украшения и доступ к видеоверсии шоу. Перед началом спектакля или после него можно повеселиться в самом "Острове Мечты".

Даты показов: 20–21, 24–30 декабря 2025 года и 2–7 января 2026 года.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут.