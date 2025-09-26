Куда полететь в отпуск в октябре: 10 стран, где тепло и есть море

Октябрь в России – это свитера, дождь и ОРВИ в самый неподходящий момент. Но картинку можно легко сменить – всего пара часов в самолете, и вместо серых улиц вас встречают пальмы, пляжи и закаты у океана. Октябрь – идеальное время для теплого отпуска: туристический сезон в некоторых странах уже не такой жаркий, цены ниже, а солнце все еще щедрое.

Турция

Турция – классика, которая работает всегда. В октябре тут все еще +25, море теплое, а толп туристов становится меньше. Можно выбрать спокойный отдых на побережье Эгейского моря или традиционный all inclusive на Средиземном. Для разнообразия – съездить в Каппадокию: воздушные шары, скальные города.

Мальдивы

Мальдивы – для тех, кто хочет чистый "релакс-режим". Октябрь – межсезонье, поэтому цены чуть ниже, чем в пике зимы. Лазурная вода, сноркелинг с рыбками, ужины прямо на пляже и ощущение, что мир принадлежит только вам.

Шри-Ланка



Остров, где море сочетается с культурой. Можно плавать в Индийском океане, а на следующий день ехать на чайные плантации или на сафари. Октябрь – приятное время: жара спадает, а зелень джунглей особенно яркая.



Индия

Гоа в октябре открывает сезон: пляжи чистые, клубы оживают, цены еще демократичные. А если хочется чего-то большего, чем песок и коктейли, – легко совместить отдых с поездкой в Дели, Агра или Джайпур, чтобы увидеть Тадж-Махал и дворцы махараджей. Да, россиянам нужна виза, но можно оформить электронную визу ( e-Visa) в Индию можно прямо онлайн за несколько минут.

Таиланд

Таиланд в октябре – это уже почти сухой сезон. Море спокойное, острова доступны, а турпоток меньше, чем зимой. Пляжный отдых можно сочетать с вечеринками на Пхукете, храмами Бангкока или уличной едой в Чианг Мае. и не забудьте попробовать том-ям, так как в Тае его не готовят ни где.

Куба



Да, лететь далеко – больше 12 часов, но оно того стоит. Куба – это Карибское море, белоснежные пляжи Варадеро и Гавана с винтажными машинами и музыкой на каждом углу. Здесь отпуск превращается в киноленту: танцы, ром, колониальная архитектура и бесконечное солнце.



Бразилия

Здесь начинается весна, и это лучшее время для путешествий. Пляжи Рио-де-Жанейро, статуя Христа, амазонские джунгли – выбор огромный. Атлантический океан бодрит, а сама страна заряжает энергией на месяц вперед.

Мексика

В октябре в Мексике тепло, но не изнуряюще жарко. Канкун и Плая-дель-Кармен – для пляжного отдыха, а Чичен-Ица и пирамиды майя – для тех, кто любит историю. А еще мексиканская кухня – это отдельное приключение.

Марокко





Страна, где Африка встречается с Европой. Атлантический океан и Средиземное море – на выбор. Агадир и Эс-Сувейра подойдут для любителей пляжного отдыха, Марракеш – для яркого восточного колорита. А если хочется активностей, в октябре идеально поехать в горы или на рынок за специями и, конечно, мандаринами.

Тунис

Октябрь здесь мягкий и солнечный. Средиземное море все еще теплое, пляжи просторные, а отели радуют ценами. Кроме моря можно устроить экскурсию в Сахару или пройтись по древним руинам Карфагена.

Октябрьский отпуск – это не только возможность сбежать от серости, но и шанс увидеть новые страны в более спокойном ритме. Тепло, море и яркие впечатления – все это еще доступно до зимы.