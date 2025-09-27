Очистка воды: от грубой фильтрации до мембранных технологий

Это еще и процессы, которые направлены на улучшение качества уже очищенной жидкости, например, минерализация. То есть вода делается не просто чистой, но и питьевой, то есть ее можно использовать и в технических, и в бытовых нуждах. В компании "Московские фильтры" очищение воды предлагается самое разное, в зависимости от ее дальнейшего применения.

Фильтры для систем водоочистки

К ним относятся:

· сетчатые. Они используются для так называемой грубой очистки (примеси, песок);

· дисковые. Благодаря им жидкость очищается от органических веществ;

· засыпные. Удаляют специфические загрязнения при помощи смол и активированного угля.

Более подробно про фильтры вы можете прочитать тут, здесь же можно узнать подробности о комплексной очистке воды.





Механические методы очистки

Существуют разные методы очистки воды:

· отстаивание. То есть на дно оседают наиболее крупные частицы;

· фильтрация. Вода проходит через несколько сред, которые блокируют загрязнения. Это и сетки (для грубой очистки), и гравий, и картридж из керамики или полиэстера, и кварцевый песок;

· непосредственно сама очистка, например, при помощи обратного осмоса.

Химические методы

Среди них встречаются:

· нейтрализация. То есть уровень кислотности в воде приводится в норму;

· окисление. Все токсины выводятся или превращаются в безопасные вещества. Проводится обеззараживание патогенов;

· восстановление. Из воды удаляется ртуть, свинец, хром и другие опасные элементы.

Особенности мембранных методов очистки

Главное, это пропускание воды через специальную мембрану. Она не накапливает внутри себя никаких загрязнений, следовательно, вода будет полностью очищена. Степень фильтрации можно выбрать самостоятельно: это и нанофильтрация, и микрофильтрация, и ультрафильтрация.

Что необходимо учитывать при очистке воды

С точки зрения экологии очистка способствует рациональному применению водных ресурсов. То есть пресная вода используется повторно, что, в свою очередь, очень экономно. А когда вода очищается при помощи специализированных систем, то спрос на пластиковые бутылки становится ниже.

Иногда для дома применяется сразу несколько фильтров. Один попроще, для получения технической воды (полив цветов, использование в гараже или еще где-то), а второй – для питьевой (с дополнительными системами очищения). Оба варианта имеют свои плюсы, например, иногда полезно делать дополнительную очистку, чтобы иметь возможность употреблять воду из-под крана.