7 сериалов с атмосферой уютной осени, которые стоит посмотреть

Осень – идеальное время, чтобы достать любимый плед, налить какао и включить сериал, который буквально создан для этого сезона. Мы собрали подборку, в которой есть уют, интриги, мистическая мрачность и, конечно, актеры, ради которых хочется задержать паузу на экране.

"Девочки Гилмор"

Gilmore Girls (18+)





Осенняя база, без которой список был бы неполным. Это сериал о жизни Лорелай и Рори в маленьком городке Старс-Холлоу, где каждый знает друг друга и кофе льется рекой. Атмосфера вечных разговоров, уютных улочек и школьных забот – именно то, что хочется смотреть, когда за окном золотые листья. Бонус – бесконечное количество аутфит-вдохновения для прогулок в парке.

"Сплетница"

Gossip Girl (18+)



Если хочется осеннего вайба учебы, драмы и сплетен, то "Сплетница" – must-see. Нью-Йорк, частные школы, стильные наряды и, конечно, Чак Басс, которого до сих пор называют главным bad boy телевидения. Атмосфера сериалов нулевых здесь в чистом виде: интриги, неожиданные повороты и бесконечные обсуждения того, кто с кем.



"Американская история ужасов"

American Horror Story (18+)





Каждый сезон – новая история, и почти каждый идеально вписывается в осень. "Дом-убийца" или "Ковен" – то, что особенно хорошо смотрится в дождливый вечер. Мистические сюжеты, напряжение и красивые, но пугающие кадры создают ощущение, что ты сама оказалась в готическом романе. Плюс, Эван Питерс и его фирменный взгляд "опасно, но притягательно" – отдельная причина включить.

"Королевы крика"

Scream Queens (18+)





Этот сериал – смесь черного юмора, гротеска и яркой картинки. Все гипертрофированное: от модных образов героинь до абсурдных диалогов. Смотреть нужно, чтобы отвлечься и порадоваться, что твоя осень все-таки спокойнее, чем у студенток, за которыми охотится маньяк. И да, здесь звезды первого эшелона – от Эммы Робертс до Арианы Гранде.

"Дневники вампира"

The Vampire Diaries (18+)





Готика, старинные дома, леса, вампиры и вечная дилемма: Дэймон или Стефан? Сериал создан для осени: он мистический, красивый и немножко драматичный. Атмосфера города Мистик-Фоллс будто специально продумана под дождливые вечера. Плюс, в кадре постоянно герои, которых смело можно заносить в список самых обаятельных красавчиков ТВ.

"Твин Пикс"

Twin Peaks (18+)





Классика, которую невозможно обойти стороной. Мрачный маленький город, расследование убийства и культовый агент Купер с его чашкой кофе. Атмосфера странности и загадочности настолько сильная, что кажется, будто ты сама часть этой истории. Этот сериал – не только про сюжет, но и про ощущения: осенью он работает на 100%.

"Сверхъестественное"

Supernatural (18+)





Еще один сериал, который идеально вписывается в осень. Дороги, темные леса, мистические существа. Главный бонус – красавцы Винчестеры. Каждая серия – как отдельное приключение с долей иронии и легкой грусти.