Что такое фаббинг и как смартфон разрушает ваши отношения

Исследования показывают, что смартфоны могут снижать удовлетворенность отношениями и вызывать чувство игнорирования. Такой эффект получил название фаббинг.
В ленте соцсетей все чаще появляется слово фаббинг. За ним стоит знакомая почти каждому ситуация: один партнер берет в руки телефон, а второй в этот момент чувствует себя ненужным. На первый взгляд – мелочь. Но именно она становится причиной напряжения и ссор.
Почему это проблема
Психологи называют фаббинг серьезным риском для отношений. Когда внимание уходит в экран, партнер воспринимает это как игнорирование. В итоге возникают злость, обида и ощущение недооцененности.
Исследование, опубликованное в Journal of Personality, показало: у людей, которые регулярно сталкивались с фаббингом, снижалась удовлетворенность отношениями и усиливались негативные эмоции. Особенно тяжело переживали ситуации те, у кого тревожный тип привязанности. У таких партнеров быстрее падала самооценка, появлялись признаки депрессии и чувство эмоциональной нестабильности.
Как это выглядит в жизни
Фаббинг проявляется не только во время романтического ужина. Это и короткие переписки во время разговора, и привычка проверять уведомления вместо того, чтобы слушать. Постепенно мелкие моменты складываются в ощущение: телефон важнее, чем человек рядом.
Что с этим делать
Договариваться о "зонах без телефонов" – например, за ужином или перед сном.
Обсуждать проблему напрямую. Мягко, без обвинений, но с конкретикой: "Мне неприятно, когда ты листаешь ленту во время нашего разговора".
Создавать альтернативы: предлагать совместные ритуалы – прогулки, вечерние сериалы, обсуждения дня.
Следить за своим поведением. Фаббинг часто взаимный: если один начинает, второй быстро подхватывает.
Фаббинг – не мода и не случайный термин, а реальная угроза для близости. В современном ритме гаджеты забирают внимание, но именно внимание – главная валюта отношений. Когда его нет, рушится доверие и чувство значимости.
Забота о партнере начинается с простого жеста – отложить смартфон и дать понять, что рядом есть человек, который важнее любого уведомления.