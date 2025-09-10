Что такое фаббинг и как смартфон разрушает ваши отношения

Исследования показывают, что смартфоны могут снижать удовлетворенность отношениями и вызывать чувство игнорирования. Такой эффект получил название фаббинг.

В ленте соцсетей все чаще появляется слово фаббинг. За ним стоит знакомая почти каждому ситуация: один партнер берет в руки телефон, а второй в этот момент чувствует себя ненужным. На первый взгляд – мелочь. Но именно она становится причиной напряжения и ссор.

Почему это проблема

Психологи называют фаббинг серьезным риском для отношений. Когда внимание уходит в экран, партнер воспринимает это как игнорирование. В итоге возникают злость, обида и ощущение недооцененности.

Исследование, опубликованное в Journal of Personality, показало: у людей, которые регулярно сталкивались с фаббингом, снижалась удовлетворенность отношениями и усиливались негативные эмоции. Особенно тяжело переживали ситуации те, у кого тревожный тип привязанности. У таких партнеров быстрее падала самооценка, появлялись признаки депрессии и чувство эмоциональной нестабильности.

Как это выглядит в жизни

Фаббинг проявляется не только во время романтического ужина. Это и короткие переписки во время разговора, и привычка проверять уведомления вместо того, чтобы слушать. Постепенно мелкие моменты складываются в ощущение: телефон важнее, чем человек рядом.

Что с этим делать

  1. Договариваться о "зонах без телефонов" – например, за ужином или перед сном.

  2. Обсуждать проблему напрямую. Мягко, без обвинений, но с конкретикой: "Мне неприятно, когда ты листаешь ленту во время нашего разговора".

  3. Создавать альтернативы: предлагать совместные ритуалы – прогулки, вечерние сериалы, обсуждения дня.

  4. Следить за своим поведением. Фаббинг часто взаимный: если один начинает, второй быстро подхватывает.

Фаббинг – не мода и не случайный термин, а реальная угроза для близости. В современном ритме гаджеты забирают внимание, но именно внимание – главная валюта отношений. Когда его нет, рушится доверие и чувство значимости.

Забота о партнере начинается с простого жеста – отложить смартфон и дать понять, что рядом есть человек, который важнее любого уведомления.

