Гость из прошлого: почему бывшие возвращаются и как реагировать на попытки восстановить отношения

Любая женщина знает этот момент: телефон мигает, и там – сообщение от того самого человека, с которым вроде бы все давно закончено. Но прошлое почему-то решает снова заявить о себе.

Почему бывшие возвращаются

Мотивов у "камбэков" может быть масса. Чаще всего это:

Ностальгия. В какой-то момент человеку кажется, что с вами было проще, уютнее, теплее.

Неудачный опыт. Новые отношения не сложились, и бывший решает, что проверенная история надежнее.

Страх одиночества. Иногда речь не о чувствах, а о банальной попытке закрыть пустоту.

Эго. Убедиться, что вы все еще готовы ответить – способ для некоторых подпитать собственное чувство значимости.

Важно понимать: его внезапное появление не всегда про вас. Чаще – про его личные сложности.

Как реагировать





Первое правило – не бросаться в прошлое с головой. Дайте себе время. Вот что стоит сделать:

Включить фильтр. Вспомните причины расставания. Если эти проблемы никуда не делись, с чего бы вдруг они исчезли сейчас? Проверить эмоции. Хотите ли вы общения с ним на самом деле, или просто срабатывает привычка? Установить границы. Если не планируете продолжения – скажите прямо. Четкий отказ работает лучше, чем игнор. Если даете шанс – делайте это осознанно. Только при условии, что человек изменился, а не просто соскучился.

Бывшие часто возвращаются, но это не значит, что вы обязаны открывать дверь. Осознанность и честный разговор с самой собой – лучший фильтр от повторения старых ошибок.

Хороший вопрос, который стоит себе задать: "Я действительно хочу снова эти отношения или хочу вернуть ощущение, которое когда-то давал этот человек?" Ответ и будет вашим решением.