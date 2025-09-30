Народный рейтинг помогает найти продукты, проверенные опытом тысяч реальных пользователей.
Выбрать питьевую воду кажется делом простым, но за множеством бутылок на полках магазинов скрывается неочевидная задача. Хочется, чтобы вода была не только безопасной и чистой, но и приятной на вкус. Именно поэтому Клео.ру запустил народный рейтинг популярных марок негазированной воды.
В голосовании участвовали продукты в категории от 30 до 80 рублей за объем 400–500 мл – именно те, что чаще всего можно встретить в супермаркетах. Цель заключалась в том, чтобы показать: даже в бюджетном сегменте можно найти воду, которая отвечает высоким требованиям к качеству и вкусу.
Среди читателей Клео.ру прошло масштабное голосование на сайте и в Telegram-канале. В нем приняли участие более 3000 человек. Такой охват позволил сформировать объективный рейтинг, где на первых позициях оказались бренды, действительно заслужившие доверие покупателей.
Итоги распределились следующим образом:
1 место – Baikal 430м ("Байкалсити кампани")
2 место – "Святой источник" (IDS Боржоми Россия)
3 место – "Сенежская" (ООО "ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ")
Проект "народных рейтингов" Клео.ру уже помог читателям выбрать лучшие зубные пасты, солнцезащитные средства и шариковые дезодоранты. Его главная идея – ориентироваться на реальные голоса пользователей, а не на субъективные подборки. Рейтинги формируются честно и прозрачно, а значит, помогают находить товары, проверенные опытом тысяч людей.