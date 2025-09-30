Выбрать питьевую воду кажется делом простым, но за множеством бутылок на полках магазинов скрывается неочевидная задача. Хочется, чтобы вода была не только безопасной и чистой, но и приятной на вкус. Именно поэтому Клео.ру запустил народный рейтинг популярных марок негазированной воды.

В голосовании участвовали продукты в категории от 30 до 80 рублей за объем 400–500 мл – именно те, что чаще всего можно встретить в супермаркетах. Цель заключалась в том, чтобы показать: даже в бюджетном сегменте можно найти воду, которая отвечает высоким требованиям к качеству и вкусу.

Среди читателей Клео.ру прошло масштабное голосование на сайте и в Telegram-канале. В нем приняли участие более 3000 человек. Такой охват позволил сформировать объективный рейтинг, где на первых позициях оказались бренды, действительно заслужившие доверие покупателей.

Итоги распределились следующим образом:

1 место – Baikal 430м ("Байкалсити кампани")

2 место – "Святой источник" (IDS Боржоми Россия)

3 место – "Сенежская" (ООО "ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ")

Проект "народных рейтингов" Клео.ру уже помог читателям выбрать лучшие зубные пасты, солнцезащитные средства и шариковые дезодоранты. Его главная идея – ориентироваться на реальные голоса пользователей, а не на субъективные подборки. Рейтинги формируются честно и прозрачно, а значит, помогают находить товары, проверенные опытом тысяч людей.