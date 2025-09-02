Идеальный подарок: почему только вишлист раскроет реальные желания

Давайте честно. Большинство подарков — мусор.

Невозможно залезть в голову другому человеку. Даже твой лучший друг будет выбирать варианты, исходя из своих представлений о мире. Нужно проговаривать свои желания, иначе высок риск получить очередной хлам. Делать это вслух необязательно – достаточно составить свой онлайн-вишлист.

Что такое вишлист и почему он жизненно необходим

Если коротко, это список подарков, которые больше всего хочется получить. Сделать вишлист можно на день рождения, 8 Марта, Новый год или вообще просто так. Особенно удобно для стесняшек, которые не любят говорить прямо о своих желаниях.

Вишлисты с нами давно. В одной из серий "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу попросила у продавца в магазине список подарков, который заранее составили молодожёны.

Фото: кадр из сериала &#34;Секс в большом городе&#34; / HBO Original Programming

Любители ретро могут и сегодня выписывать свои желания на бумаге или в Excel. Но составить вишлист онлайн быстрее и приятнее: сертификаты и товары добавляются за несколько секунд. Когда всё готово – отправляешь ссылку друзьям и близким. Так им будет проще сделать сюрприз, который гарантированно порадует, а тебе – получить действительно нужный подарок. И никакой траты времени на поиски: в удобных сервисах желания добавляются по ссылке на маркетплейс или интернет-магазин.

Вишлисты – женское дело

Ежегодно спрос на вишлисты растёт. Только за последний год число запросов увеличилось на 63%. 

Фото: "Вордстат"

Ажиотаж особенно заметен ближе к Новому году. Чаще всего онлайн-списки подарков составляют девушки от 18 до 34 лет из мегаполисов: Москвы, Петербурга, городов-миллионников. В основном именно они занимаются организацией праздников.

Но и мужская аудитория есть – они тоже хотят получить конкретную модель дрели, а не носки.

Обычно вишлисты делают на:

  • День рождения.
  • Новый год.
  • 8 Марта и 23 февраля.
  • Свадьбу.
  • Гендер-пати.

Фото: &#34;Подаркус&#34; / podarkus.ru

Для тех, чье заветное желание, чтобы кто-то оплатил переполненную корзину на ВБ:  вишлисты идеально подходят для расхламления аккаунтов на маркетплейсах и сортировки будущих покупок по категориям. Плюс – идеальный намек второй половинке, какой именно сюрприз от него ждешь.

Самые популярные подарки и их средний чек

Средняя цена желаемого/покупаемого презента – 5 000 рублей. Это статистика сервиса вишлистов "Подаркус". По этим данным, ТОП-5 самых удачных подарков 2025 года:

  1. Подарочная карта магазина косметики на большую сумму.
  2. Подписка Telegram Premium.
  3. Премиальные средства по уходу за телом и парфюм.
  4. Йога с щенками.
  5. Стайлер Dyson.

Что не стоит дарить

Также "Подаркус" составил рейтинг самых неудачных презентов. По мнению пользователей, если вы не знаете конкретный запрос, не стоит дарить:

  • кружки;
  • сувениры из поездок;
  • канцтовары;
  • косметику и предметы личной гигиены;
  • кухонную технику – особенно мясорубки;
  • домашних животных;
  • сертификаты на маленькие суммы;
  • цветы в горшках.
  • одежду.

Фото: mdjaff / freepik.comКак правильно составить вишлист и взять подарки под контроль

Основное правило – группировка подарков, которые вы хотите добавить. Здесь два основных принципа:

  1. На каждый праздник – отдельный вишлист.
  2. Разделение списков на категории: отдельно косметика, парфюм, украшения, одежда, книги.

Фото: &#34;Подаркус&#34; / podarkus.ru

Можно сделать несколько вишлистов на один праздник: отдельно для родных, друзей, коллег. Например, в список для близких на день рождения или Новый год можно добавить что-то личное, дорогое или понятное только вашему кругу. А для коллег – приятные мелочи в пределах небольшой суммы.

Важно: добавляйте подарки в вишлист с прямыми ссылками на товар нужного цвета и размера, чтобы не получить вещь в неподходящем варианте.

Где создать вишлист онлайн

Сайты и приложения, где можно создать список подарков онлайн, отличаются дизайном и функционалом. Вот несколько фишек хороших сервисов вишлистов:

  • Товары и сертификаты добавляются вручную и по ссылке: изображение, описание и цена подтянутся автоматически.

  • Анонимное бронирование: помогает сохранить сюрприз в тайне и избежать повторов подарков.

  • Шеринг затрат: дорогие подарки можно покупать сообща с другими гостями.

  • Совместные вишлисты: например, с подругой или мужем.

  • Закрытые вишлисты только для себя или публичные, доступные по ссылке.

  • Подборки подарков: от дичи до вариантов на все случаи жизни.

  • Список подарков можно сделать бесплатно.

Составьте свой первый вишлист онлайн перед праздником – и вы точно скажете себе за это спасибо.

