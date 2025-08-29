Читатели Клео.ру выбрали самые надежные солнцезащитные средства

Голосование на сайте Клео.ру и в Telegram-канале завершено: читатели определили лидеров среди солнцезащитных средств в категории от 1500 до 3000 рублей. В опросе приняли участие более 7000 человек, и это сделало рейтинг максимально объективным и "народным".

В финальный список вошли продукты, которые сочетают в себе надежную защиту, комфортное нанесение и доверие пользователей:

Легкий солнцезащитный флюид для лица La Roche-Posay SPF 50+ ANTHELIOS UVAIR

Солнцезащитный крем-гель для лица Dr. Ceuracle SPF 50+ PA++++ Hyal Reyouth Moist Sun

Солнцезащитный крем Holika Holika SPF 50+ Aloe Waterproof Sun Cream

Напомним, до этого читатели Клео.ру выбирали зубные пасты в ценовом сегменте до 500 рублей. Среди девяти продуктов пользователи смогли выделить три, наиболее эффективных в борьбе с кариесом, натуральных по составу и другим критериям.

Проект "народных рейтингов" Клео.ру задуман как ориентир в мире бьюти– и lifestyle-товаров, где выбор нередко сбивает с толку. Итоговые списки формируются исключительно на основе голосов читателей, а значит, в них попадают продукты, проверенные реальным опытом. Впереди – новые голосования и новые категории, где решающее слово снова будет за пользователями.