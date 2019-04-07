Поделки на 9 мая в детском саду
Ежегодно новые поколения чтят память Великой победы. Кто-то участвует в парадах и шествиях, дают концерты и поздравляют ветеранов, другие, самые маленькие, мастерят памятные подарки. Вот такие замечательные поделки на 9 мая можно сделать своими руками в детском саду, школе или дома на кухне.
Настоящий танк
Дети часто мастерят поделки на 9 Мая своими руками в детском саду, так каких с детства учат гордиться и своими предками и чтить ветеранов. Один из самых распространенных рукотворных сувениров из бумаги – танк, который легко смастерить, используя эту пошаговую инструкцию.
Нам понадобится:
- 3 катушки от туалетной бумаги;
- 3 листа бежевой или зеленой бумаги;
- 1 лист картона;
- фольга или серебристая гофрированная бумага;
- клейкая лента;
- ножницы;
- клей;
- черная краска;
- линейка;
- карандаш;
- трубочки для коктейля.
Порядок работы:
- Бумажной клейкой лентой соединяем в ряд три катушки з-под туалетной бумаги. Отступая от края по 2 см с каждой стороны, наносим полосу черной краской. Стараемся избегать просветов и разводов, делаем все очень аккуратно.
- Поверх скотча накладываем слой однотонной бумаги – бежевой или зеленой, и скрепляем края клеем.
- Из серебристой гофры или фольги вырезаем две полосы, шириной 3-4 см. Приклеиваем их в местах с черной краской, символизируя гусеницы.
- Из листа картона вырезаем детали для башни танка. Склеиваем прямоугольную деталь, обматываем ее в бумагу, цвета основания и приклеиваем к верху поделки на месте расположении башни танка.
- Трубочку обрезаем на длину пушечного дула и оборачиваем ее той же бумагой. Приклеиваем к башне танка, как показано в примере. Самый кончик также можно обернуть серебристой бумагой.
- Приклеиваем декор – красную звезду или надпись на боку башни «С Днем Победы!».
Вот такой танк можно смастерить с ребенком в детском саду или дома, чтобы сделать памятный подарок своим героям.
Вечный огонь – простой вариант
Самая простая поделка на 9 мая, которую могут своими руками сделать дети 4-5 лет в детском саду – это аппликация. Каждый ребенок любит возиться с цветной бумагой и ножницами, а потом приклеивать мелкие, цветные фрагменты в альбом, под чутким руководством взрослого.
Нам понадобится:
- готовый шаблон или рисунок звезды;
- линейка;
- карандаш;
- ножницы;
- лист картона золотого цвета;
- зубочистка;
- клей;
- красная бумага или салфетка.
Порядок работы:
- Переносим на картон рисунок пятиконечной звезды, обязательно пунктиром намечаем ребра – места сгибов. Вырезаем ножницами четкий контур.
- Сгибаем по намеченным линиям деталь, чтобы получилась настоящая, объемная звезда.
- Зубочисткой проделываем в центре отверстие.
- Из красной салфетка вырезаем небольшой квадратик, складываем его пополам по диагонали.
- С помощью зубочистки проталкиваем в отверстие уголок красного «пламени» и с обратной стороны закрепляем бумагу клеем. Расправляем наш огонь, чтобы он выглядел естественнее.
Вот так просто можно смастерить с ребенком один из главных символов Победы. Такую поделку не стыдно отправить на выставку детских работ или подарить ветерану на параде.
Подарок из mp3 диска и Георгиевской ленты
Из подручных материалов и, казалось бы, ненужных вещей можно своими руками смастерить поделку на 9 мая в виде букета гвоздик на диске.
Нам понадобится:
цветная бумага – красная и зеленая;
- компакт-диск;
- ножницы;
- клей;
- Георгиевская ленточка;
- красный картон.
Порядок работы:
- Из красной цветной бумаги вырезаем небольшую пятиконечную звезду и длинные ленты, шириной 3-4 см. Причем, чем длиннее они будут, тем пышнее получатся бутоны гвоздик.
- Из зеленой бумаги подготавливаем стебли и листья для цветов.
- По одной длинной стороне красных лент делаем частые надрезы, оставляя нетронутым участок в 1-1,5 см. Скручиваем ленты в рулоны, чтобы получились ровные с одного края и пушистые с другого бутоны. Малыш как раз может заняться превращением полос бумаги в красивые гвоздики.
- Отрезаем неширокую полосочку зеленой бумаги и фиксируем бутоны у основания, чтобы они не распустились.
- Разрезаем на две одинаковые половины Георгиевскую ленту, приклеиваем ее на диск.
- Следом красиво размещаем на пластиковой поверхности подготовленные заранее стебли.
- Далее на диск приклеиваем цветы, совмещая их со стеблями. Хорошеньки прижимаем пальцем, чтобы ни крепко сели на свои места.
- Приклеиваем листья гвоздкам.
- Звезду слегка сгибаем в местах ребер, чтобы придать ей естественный объем. Приклеиваем ее так, чтобы закрыть срезы Георгиевских лент и основание стеблей.
На начальном этапе диск можно обклеить цветной бумагой ли фольгой, чтобы поделка смотрелась еще эффектнее.
Праздничные цветы
Подарить букет ветеранам – самое малое, что могут сделать дети на 9 Мая. Особенно трогательно, если эти цветы сделаны своими руками в детском саду. Вот такую поделку можно сделать с ребенком 3-4 года.
Нам понадобится:
- 7 декоративных вельветовых прутиков;
- 7 одноразовых формочек для кексов;
- цветные карандаши или фломастеры;
- шариковая ручка.
Порядок работы:
- Подготавливаем необходимые для создания маленького шедевра материалы. Если удалось найти цветные, красивые формочки для кексов, можно оставить их в первоначальном виде. В противном случае, лучше их заранее покрасть в нужный цвет фломастерами или карандашами. Эту работу можно доверить ребятам.
- С помощью ручки или карандаша проделываем посередине каждой формочки отверстие.
- Вставляем в каждый декоративный бутон пушистую проволоку и закручиваем концы в узлы так, чтобы они не проскочили через отверстия.
- Готовые цветочки собираем в букет и завязываем стебли одним из прутиков.
Поделка готова. При желании можно украсить ее пышным бантом или сделать обертку из красивой подарочной бумаги.
Вечный огонь – большая композиция
Еще один вариант поделки своими руками «Вечного огня», который можно подготовить на 9 мая в детском саду в старшей группе.
Нам понадобится:
- картонная коробка из-под конфет;
- цветная бумага;
- клей;
- синильная проволока;
- бумажные формочки для кексов;
- фотография солдата в полный рост.
Порядок работы:
- Подготавливаем шаблоны пятиконечных звезд разного размера. Обводим их с обратной стороны плотного картона, желательно золотого или серебряного цвета. Собираем из них пирамидку – от большей звезды к меньшей.
- Коробку из-под конфет обклеиваем бумагой красного цвета. Делаем все аккуратно, чтобы не оставалось просветов и некрасивых загибов. Откидную крышку делаем серебристой при желании.
- Из гофрированной или обычной цветной бумаги вырезаем языки пламени красного, желтого и оранжевого цветов. Можно огонь сделать таким, как в примере, или придумать свою композицию. Приклеиваем заготовку на пирамидку из звезд.
- Из полосок картона вырезаем постаменты и арки для поста караульных. Размещаем картинки солдат в полный рост.
- На красный постамент можно «возложить» бумажные цветы, сделанные по предыдущему мастер-классу из «мохнатой» проволоки и одноразовых формочек для кексов.
Эта поделка обязательно займет призовое место на выставке детских работ в детском саду, посвященной «Дню Победы».
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Брошь
В качестве подарка или праздничного декора можно своими руками смастерить красивую брошь на 9 мая. Такая поделка будет под силу ребятам в старшей группе детского сада или младшим школьникам.
Нам понадобится:
- клеевой пистолет;
- линейка;
- ножницы;
- Георгиевская ленточка;
- зажигалка или свеча;
- пинцет;
- декор.
Порядок работы:
- Из длинной Георгиевской ленты нарезаем 5 одинаковых фрагментов по 7 см, из которых будем собирать нашу брошку.
- Складываем один отрезок пополам, нижний край отгибаем вверх и обрабатываем зажигалкой или пламенем свечи, чтобы закрепить. Это также необходимо сделать, чтобы отрезанный край не пушился, ведь тогда брошка может распуститься или потерять опрятный вид.
- Повторяем эту же процедуру еще четыре раза, чтобы получить пять лепестков.
- Отмеряем еще 20 см Георгиевской ленты и вырезаем по ее краям красивые уголки. Обрабатываем аккуратно зажигалкой, чтобы сильно не оплавить края.
- Складываем ленту крест-накрест, как в приведенном примере. Склеиваем концы, чтобы заготовка не расправилась.
- Пришиваем с изнаночной стороны булавку или сажаем на горячий клей готовую застежку для броши.
- На лицевой стороне броши собираем из подготовленных лепестков цветок, скрепляем их горячим клеем и украшаем центр бусиной.
Такую брошь можно подарить ветерану или украсить свой наряд для парада или праздничного концерта.
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Рамка для фотографии
Чтобы выделиться из ряда макетов «Вечного огня» и моделей военной техник на выставке детских работ на 9 мая, можно смастерить своими руками тематическую фоторамку.
Это не только отличная поделка, сделанная в старшей группе детского сада, но и возможность показать свои друзьям фото своего семейного героя войны – дедушки или бабушки.
Нам понадобится:
- 3 листа цветного картона – красный, синий и черный;
- цветная двусторонняя бумага;
- вязальная спица;
- клей;
- линейка;
- липкая лента;
- карандаш.
Порядок работы:
- На синем картоне намечаем контуры рамки для выбранной фотографии ветерана. Размеры должны соответствовать снимку. Идеальные габариты - 21х16 см, при ширине в 3,5 см.
- Из красного двустороннего картона вырезаем четырехконечную звезду, размером примерно 5х5 см.
- Из оранжевого картона подготавливаем еще одну звезду, на 1 см шире и длиннее красной.
- Первую заготовку звезды делаем объемной, сгибая ее в местах ребер. Приклеиваем ее сверху плоской, оранжевой звезды, а затем крепим элемент на длинный край фоторамки.
- Для создания Георгиевской ленты вырезаем широкую полоску черного цвета и две-три тонкие полосы оранжевого окраса. Приклеиваем их сверху, параллельно длинной стороне.
- Из желтой двусторонней бумаги также вырезаем длинные тонкие полоски, в количестве 14 штук. Накручиваем каждую на вязальную спицу в рулончики и слегка приплющиваем пальцам. Так получаются лепестки в технике квиллинг. Приклеиваем их к раме по обеим сторонам от звезды.
- Размещаем декоративную Георгиевскую ленту на фоторамке, как продемонстрировано в примере.
- Помещаем фотографию героя в рамку и аккуратно фиксируем ее прозрачной липкой лентой с обратной стороны.
Отправляя поделку на выставку, обязательно нужно указать имя героя, кому она посвящена.
Голубь мира
Девочки, наверняка, не захотят мастерить танки или самолеты на 9 мая, а вот поделку в виде голубя, которая под силу малышам 3-4 лет в детском саду, сделают с удовольствием.
Нам понадобится:
- плотная белая бумага;
- белые бумажные салфетки;
- белая ажурная салфетка;
- ножницы;
- клей;
- степлер;
- черная бумага.
- желтый фломастер.
Порядок работы:
- Вырезаем подготовленный заранее силуэт птицы ил плотной бумаги или картона.
- Из ажурной салфетки подготавливаем детали крыльев и хвоста, чтобы выделить их на общем фоне.
- Складываем бумажные салфетки в стопку и рисуем карандашом кружки, диаметром 3 см, сколько поместится. Скрепляем по центру каждый степплером.
- Аккуратно вырезаем кружки и распушаем их в виде помпонов.
- Приклеиваем к основе поделки, избегая ажурных участков.
- Оформляем желтым цветом клюв голубя, а черным – глаза.
Если есть желание, в клюв птицы можно вставить веточки зелени или цветок гвоздики.
Вариантов поделок на 9 мая великое множество и большинство из них очень просто повторить самостоятельно с детьми. А в процессе работы можно рассказать подрастающему поколению историю праздника и его значимость для современного человека.
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А какая поделка вам понравилась больше всего? 3
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Яна / 07.04.19 23:39Спасибо за интересные идеи и возможность еще раз рассказать детям про войну и ее героев.
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Светлана / 07.04.19 23:38Отличная идея для подарка ветеранам – бумажные цветы из формочек для кексов. Как раз искала, из чего детям сделать букеты, чтобы свеж и интересно.
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Dina / 07.04.19 23:38Сколько интересных мастер-классов. Главное, все можно повторить за несколько минут. Очень понравилась брошь, хочу себе такую сделать к празднику.