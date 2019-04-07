Поделки на 9 мая в детском саду

Ежегодно новые поколения чтят память Великой победы. Кто-то участвует в парадах и шествиях, дают концерты и поздравляют ветеранов, другие, самые маленькие, мастерят памятные подарки. Вот такие замечательные поделки на 9 мая можно сделать своими руками в детском саду, школе или дома на кухне.

Настоящий танк

Дети часто мастерят поделки на 9 Мая своими руками в детском саду, так каких с детства учат гордиться и своими предками и чтить ветеранов. Один из самых распространенных рукотворных сувениров из бумаги – танк, который легко смастерить, используя эту пошаговую инструкцию.

Нам понадобится:

3 катушки от туалетной бумаги;

3 листа бежевой или зеленой бумаги;

1 лист картона;

фольга или серебристая гофрированная бумага;

клейкая лента;

ножницы;

клей;

черная краска;

линейка;

карандаш;

трубочки для коктейля.

Порядок работы:

Бумажной клейкой лентой соединяем в ряд три катушки з-под туалетной бумаги. Отступая от края по 2 см с каждой стороны, наносим полосу черной краской. Стараемся избегать просветов и разводов, делаем все очень аккуратно.

Поверх скотча накладываем слой однотонной бумаги – бежевой или зеленой, и скрепляем края клеем.

Из серебристой гофры или фольги вырезаем две полосы, шириной 3-4 см. Приклеиваем их в местах с черной краской, символизируя гусеницы.

Из листа картона вырезаем детали для башни танка. Склеиваем прямоугольную деталь, обматываем ее в бумагу, цвета основания и приклеиваем к верху поделки на месте расположении башни танка.

Трубочку обрезаем на длину пушечного дула и оборачиваем ее той же бумагой. Приклеиваем к башне танка, как показано в примере. Самый кончик также можно обернуть серебристой бумагой.

Приклеиваем декор – красную звезду или надпись на боку башни «С Днем Победы!».

Вот такой танк можно смастерить с ребенком в детском саду или дома, чтобы сделать памятный подарок своим героям.

Вечный огонь – простой вариант

Самая простая поделка на 9 мая, которую могут своими руками сделать дети 4-5 лет в детском саду – это аппликация. Каждый ребенок любит возиться с цветной бумагой и ножницами, а потом приклеивать мелкие, цветные фрагменты в альбом, под чутким руководством взрослого.

Нам понадобится:

готовый шаблон или рисунок звезды;

линейка;

карандаш;

ножницы;

лист картона золотого цвета;

зубочистка;

клей;

красная бумага или салфетка.

Порядок работы:

Переносим на картон рисунок пятиконечной звезды, обязательно пунктиром намечаем ребра – места сгибов. Вырезаем ножницами четкий контур.

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Сгибаем по намеченным линиям деталь, чтобы получилась настоящая, объемная звезда.

Зубочисткой проделываем в центре отверстие.

Из красной салфетка вырезаем небольшой квадратик, складываем его пополам по диагонали.

С помощью зубочистки проталкиваем в отверстие уголок красного «пламени» и с обратной стороны закрепляем бумагу клеем. Расправляем наш огонь, чтобы он выглядел естественнее.

Вот так просто можно смастерить с ребенком один из главных символов Победы. Такую поделку не стыдно отправить на выставку детских работ или подарить ветерану на параде.

Подарок из mp3 диска и Георгиевской ленты

Из подручных материалов и, казалось бы, ненужных вещей можно своими руками смастерить поделку на 9 мая в виде букета гвоздик на диске.

Нам понадобится:

цветная бумага – красная и зеленая;

компакт-диск;

ножницы;

клей;

Георгиевская ленточка;

красный картон.

Порядок работы:

Из красной цветной бумаги вырезаем небольшую пятиконечную звезду и длинные ленты, шириной 3-4 см. Причем, чем длиннее они будут, тем пышнее получатся бутоны гвоздик.

Из зеленой бумаги подготавливаем стебли и листья для цветов.

По одной длинной стороне красных лент делаем частые надрезы, оставляя нетронутым участок в 1-1,5 см. Скручиваем ленты в рулоны, чтобы получились ровные с одного края и пушистые с другого бутоны. Малыш как раз может заняться превращением полос бумаги в красивые гвоздики.

Отрезаем неширокую полосочку зеленой бумаги и фиксируем бутоны у основания, чтобы они не распустились.

Разрезаем на две одинаковые половины Георгиевскую ленту, приклеиваем ее на диск.

Следом красиво размещаем на пластиковой поверхности подготовленные заранее стебли.

Далее на диск приклеиваем цветы, совмещая их со стеблями. Хорошеньки прижимаем пальцем, чтобы ни крепко сели на свои места.

Приклеиваем листья гвоздкам.

Звезду слегка сгибаем в местах ребер, чтобы придать ей естественный объем. Приклеиваем ее так, чтобы закрыть срезы Георгиевских лент и основание стеблей.

На начальном этапе диск можно обклеить цветной бумагой ли фольгой, чтобы поделка смотрелась еще эффектнее.

Праздничные цветы

Подарить букет ветеранам – самое малое, что могут сделать дети на 9 Мая. Особенно трогательно, если эти цветы сделаны своими руками в детском саду. Вот такую поделку можно сделать с ребенком 3-4 года.

Нам понадобится:

7 декоративных вельветовых прутиков;

7 одноразовых формочек для кексов;

цветные карандаши или фломастеры;

шариковая ручка.

Порядок работы:

Подготавливаем необходимые для создания маленького шедевра материалы. Если удалось найти цветные, красивые формочки для кексов, можно оставить их в первоначальном виде. В противном случае, лучше их заранее покрасть в нужный цвет фломастерами или карандашами. Эту работу можно доверить ребятам.

С помощью ручки или карандаша проделываем посередине каждой формочки отверстие.

Вставляем в каждый декоративный бутон пушистую проволоку и закручиваем концы в узлы так, чтобы они не проскочили через отверстия.

Готовые цветочки собираем в букет и завязываем стебли одним из прутиков.

Поделка готова. При желании можно украсить ее пышным бантом или сделать обертку из красивой подарочной бумаги.

Вечный огонь – большая композиция

Еще один вариант поделки своими руками «Вечного огня», который можно подготовить на 9 мая в детском саду в старшей группе.

Нам понадобится:

картонная коробка из-под конфет;

цветная бумага;

клей;

синильная проволока;

бумажные формочки для кексов;

фотография солдата в полный рост.

Порядок работы:

Подготавливаем шаблоны пятиконечных звезд разного размера. Обводим их с обратной стороны плотного картона, желательно золотого или серебряного цвета. Собираем из них пирамидку – от большей звезды к меньшей.

Коробку из-под конфет обклеиваем бумагой красного цвета. Делаем все аккуратно, чтобы не оставалось просветов и некрасивых загибов. Откидную крышку делаем серебристой при желании.

Из гофрированной или обычной цветной бумаги вырезаем языки пламени красного, желтого и оранжевого цветов. Можно огонь сделать таким, как в примере, или придумать свою композицию. Приклеиваем заготовку на пирамидку из звезд.

Из полосок картона вырезаем постаменты и арки для поста караульных. Размещаем картинки солдат в полный рост.

На красный постамент можно «возложить» бумажные цветы, сделанные по предыдущему мастер-классу из «мохнатой» проволоки и одноразовых формочек для кексов.

Эта поделка обязательно займет призовое место на выставке детских работ в детском саду, посвященной «Дню Победы».

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Брошь

В качестве подарка или праздничного декора можно своими руками смастерить красивую брошь на 9 мая. Такая поделка будет под силу ребятам в старшей группе детского сада или младшим школьникам.

Нам понадобится:

клеевой пистолет;

линейка;

ножницы;

Георгиевская ленточка;

зажигалка или свеча;

пинцет;

декор.

Порядок работы:

Из длинной Георгиевской ленты нарезаем 5 одинаковых фрагментов по 7 см, из которых будем собирать нашу брошку.

Складываем один отрезок пополам, нижний край отгибаем вверх и обрабатываем зажигалкой или пламенем свечи, чтобы закрепить. Это также необходимо сделать, чтобы отрезанный край не пушился, ведь тогда брошка может распуститься или потерять опрятный вид.

Повторяем эту же процедуру еще четыре раза, чтобы получить пять лепестков.

Отмеряем еще 20 см Георгиевской ленты и вырезаем по ее краям красивые уголки. Обрабатываем аккуратно зажигалкой, чтобы сильно не оплавить края.

Складываем ленту крест-накрест, как в приведенном примере. Склеиваем концы, чтобы заготовка не расправилась.

Пришиваем с изнаночной стороны булавку или сажаем на горячий клей готовую застежку для броши.

На лицевой стороне броши собираем из подготовленных лепестков цветок, скрепляем их горячим клеем и украшаем центр бусиной.

Такую брошь можно подарить ветерану или украсить свой наряд для парада или праздничного концерта.

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Рамка для фотографии

Чтобы выделиться из ряда макетов «Вечного огня» и моделей военной техник на выставке детских работ на 9 мая, можно смастерить своими руками тематическую фоторамку.

Это не только отличная поделка, сделанная в старшей группе детского сада, но и возможность показать свои друзьям фото своего семейного героя войны – дедушки или бабушки.

Нам понадобится:

3 листа цветного картона – красный, синий и черный;

цветная двусторонняя бумага;

вязальная спица;

клей;

линейка;

липкая лента;

карандаш.

Порядок работы:

На синем картоне намечаем контуры рамки для выбранной фотографии ветерана. Размеры должны соответствовать снимку. Идеальные габариты - 21х16 см, при ширине в 3,5 см. Из красного двустороннего картона вырезаем четырехконечную звезду, размером примерно 5х5 см. Из оранжевого картона подготавливаем еще одну звезду, на 1 см шире и длиннее красной. Первую заготовку звезды делаем объемной, сгибая ее в местах ребер. Приклеиваем ее сверху плоской, оранжевой звезды, а затем крепим элемент на длинный край фоторамки. Для создания Георгиевской ленты вырезаем широкую полоску черного цвета и две-три тонкие полосы оранжевого окраса. Приклеиваем их сверху, параллельно длинной стороне. Из желтой двусторонней бумаги также вырезаем длинные тонкие полоски, в количестве 14 штук. Накручиваем каждую на вязальную спицу в рулончики и слегка приплющиваем пальцам. Так получаются лепестки в технике квиллинг. Приклеиваем их к раме по обеим сторонам от звезды. Размещаем декоративную Георгиевскую ленту на фоторамке, как продемонстрировано в примере. Помещаем фотографию героя в рамку и аккуратно фиксируем ее прозрачной липкой лентой с обратной стороны.

Отправляя поделку на выставку, обязательно нужно указать имя героя, кому она посвящена.

Голубь мира

Девочки, наверняка, не захотят мастерить танки или самолеты на 9 мая, а вот поделку в виде голубя, которая под силу малышам 3-4 лет в детском саду, сделают с удовольствием.

Нам понадобится:

плотная белая бумага;

белые бумажные салфетки;

белая ажурная салфетка;

ножницы;

клей;

степлер;

черная бумага.

желтый фломастер.

Порядок работы:

Вырезаем подготовленный заранее силуэт птицы ил плотной бумаги или картона. Из ажурной салфетки подготавливаем детали крыльев и хвоста, чтобы выделить их на общем фоне. Складываем бумажные салфетки в стопку и рисуем карандашом кружки, диаметром 3 см, сколько поместится. Скрепляем по центру каждый степплером. Аккуратно вырезаем кружки и распушаем их в виде помпонов. Приклеиваем к основе поделки, избегая ажурных участков. Оформляем желтым цветом клюв голубя, а черным – глаза.

Если есть желание, в клюв птицы можно вставить веточки зелени или цветок гвоздики.

Вариантов поделок на 9 мая великое множество и большинство из них очень просто повторить самостоятельно с детьми. А в процессе работы можно рассказать подрастающему поколению историю праздника и его значимость для современного человека.