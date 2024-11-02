Чем опасен квадробинг для детей

Квадробинг – одна из популярных субкультур в Европе, которая на сегодняшний день так стремительно ворвалась в Россию и в буквальном смысле заставила как детей дошкольного возраста, так и взрослых встать на четвереньки и начать питаться из мисок.





Давайте разберем, где грань между "безобидное хобби" и "деградацией личности"

Детям, как и дошкольного возраста, так и начальной школы, свойственно отожествлять себя с различными персонажами. Через такие ассоциации ребенок познает мир, пытается завести себе новых друзей, понравится обществу. Для самореализации есть множество причин. Главное, здесь нужно учитывать несколько факторов – занимает ли такое хобби центральное место в жизни ребенка и сколько времени оно отнимает?

Как уверяют защитники данного движения, квадробика положительно влияет на развитие ребенка, т.к. в ней присутствуют элементы спорта, в том числе прыжки, акробатические движения, прогулки на свежем воздухе и многое другое.

Хочется сразу отметить, что официально квадробика не является видом спорта. Более того, тело человека в процессе эволюции сформировано исключительно для прямохождения, вследствие чего квадробинг может стать травмоопасным для неокрепшего физически подрастающего ребенка. Также стоит учитывать тот факт, что приземление на передние конечности всей массой тела может привести к непоправимым травмам лучевой кости, вывиху плеча и другим страшным последствиям.

Так почему же квадробинг стал таким популярным среди общества?





Данная субкультура, в отличие от других, относится к сетевой активности, где все сетевые тренды устанавливаются анонимными личностями, намерения которых идут вразрез правильного воспитания личности ребенка. Дети становятся более управляемыми, по команде могут совершать противоправные действия, участвуя в трендах или различных квестах.

Обычно организаторы таких субкультур, стоящих по ту сторону баррикад, лучше родителей знают, как, где и с кем их дети проводят свой досуг. Что касается совершеннолетних личностей, использующих квадробинг как средство быстрого и глубокого влияния на политические, культурные и социальные порядки, такие могут также косвенно или напрямую влиять на ребенка, вовлекая его в массовые участия как против правительства, так и против населения в целом.

Более того, неокрепшая психика ребенка может сыграть с ним злую шутку. Постоянно пребывая в образе кошечки или собачки, ребенок перестает воспринимать реальность.

Так почему же дети с таким удовольствием хотят быть частью этой субкультуры?





Во-первых, попытка надеть на себя маску кошечки или собачки является попыткой уйти от реального мира в вымышленный, избегая ответственности как дома, так и в школе.

Во-вторых, таким образом ребенок пытается укрыться от скандалов в семье, семейных конфликтов или проблем со сверстниками.

В-третьих, такому ребенку может просто не хватать внимания со стороны взрослых, из-за чего он будет искать его, привлекая к себе внимание.

В-четвертых, таким нестандартным образом ребенок будет всеми силами стараться присвоить себе такие черты характера, как агрессию, если он в реальной жизни мягкий, темперамент, которого возможно у него нет, ту же активность и многое другое.

Родителям, чей ребенок попал под влияние квадробинга, нужно в первую очередь совместно со специалистом определить причину и следствие такого поведения, а также понять является ли квадробинг для него просто увлечением или же образом жизни, как попытка уйти от реальности.

Если же ваш ребенок в целях своего развития и любопытства увлекся данной субкультурой, то дайте ему возможность "наиграться". Главное, чтобы взрослые были в курсе досуга своего ребенка.

Но если квадробинг – это как следствие психического расстройства, незамедлительно начните лечение и следуйте рекомендациям специалиста. И помните, чем раньше вы выявите проблему, тем быстрее поможете своему ребенку.