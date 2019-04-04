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Большое космическое путешествие

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Есть ли жизнь на Марсе? Что такое Чёрная дыра? Из чего состоят кольца Сатурна? И, наконец, неужели мы в этой Вселенной действительно одни-одинёшеньки? Ответы на эти и множество других вопросов узнают участники уникального мультимедийного шоу детей и взрослых «МультиКосмос», которое пройдет 20 апреля в КЦ «Салют».

Москвичи отправятся в Большое космическое путешествие

С помощью современных технологий зрители смогут стать пассажирами космического корабля и отправиться в путешествие по Солнечной системе.Все зрители на час станут учениками «Космической академии» и вместе с героями отважными рейнджерами Астрой и Лео  совершат путешествие по планетам и космическому пространству, выполняя увлекательные задания.

Дата: 20 апреля 2019 года

Сеансы: 12:00 и 14:00
Продолжительность: 60 минут (без антракта)

Место: Культурный центр «Салют»

Адрес: ул. Свободы, д.37

 

Маленькие зрители узнают, как устроена Солнечная система, какие планеты в неё входят, удивятся космическим открытиям человечества и просторам Вселенной. А взрослые получат удовольствие от уникального для России видеоконтента и возможности приобщиться к миру высоких технологий: участники получат специальные устройства для управления миссией светодиодные браслеты, используемые в лучших европейских шоу!

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04.04.2019
Теги: мультикосмос дети шоу спектакль мультимедийный Москва билеты

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