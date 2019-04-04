Есть ли жизнь на Марсе? Что такое Чёрная дыра? Из чего состоят кольца Сатурна? И, наконец, неужели мы в этой Вселенной действительно одни-одинёшеньки? Ответы на эти и множество других вопросов узнают участники уникального мультимедийного шоу детей и взрослых «МультиКосмос», которое пройдет 20 апреля в КЦ «Салют».

Москвичи отправятся в Большое космическое путешествие

С помощью современных технологий зрители смогут стать пассажирами космического корабля и отправиться в путешествие по Солнечной системе.Все зрители на час станут учениками «Космической академии» и вместе с героями –отважными рейнджерами Астрой и Лео – совершат путешествие по планетам и космическому пространству, выполняя увлекательные задания.