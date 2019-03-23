Красивые поделки на 9 Мая на конкурс в школе

Предлагаем подборку простых и красивых поделок на 9 мая, которые школьник может выполнить своими руками на конкурс. Привлекают данные пошаговые мастер-классы еще и тем, что все поделки выполняются достаточно быстро. Любую из представленных изделий ребенок сможет с удовольствием отнести на тематический конкурс.

Открытка с голубями мира

Поделка на 9 мая своими руками на конкурс в школе изготавливается быстро и получается очень оригинальной.

Что понадобится:

цветной картон для поделок – синий, золотистый, красный или розовый;

бумага – белая, красная;

карандаш;

ножницы;

клей ПВА.

Изготовление:

На синем картоне делаем разметку сверху с лицевой стороны, затем, с обратной стороны прочерчиваем четыре линии.

Сначала от края бумаги справа по ее длине откладываем размер, равный желаемой ширине основной открытки, ставим точку с обратной стороны.

Размер, который остался слева, делим пополам и ставим еще одну точку. Переворачиваем бумагу и прочерчиваем по всей ширине две основные линии по отмеченным точкам.

Далее, от основных линий отсчитываем по 3 см влево и проводим еще две вспомогательные линии.

Переворачиваем бумагу на лицевую сторону и делаем загибы по прочерченным линиям, складывая бумагу своеобразной гармошкой.

Основа открытки готова, теперь подготавливаем элементы декора.

Вырезаем из белой бумаги 4 голубя по шаблону, который нужно скачать заранее.

На каждой заготовки голубя рисуем фломастером глаза.

Из золотистого картона вырезаем лавровую веточку, а из красной бумаги вырезаем надпись «9 мая».

Приклеиваем голубей, распределяя их по одному на крайних поверхностях открытки и два на центральной поверхности. Располагаем голубей так, чтобы они выходили за границы поверхностей открытки, создавая объемный эффект.

Надпись приклеиваем на поделку снизу, а веточку из золотистой бумаги приклеиваем на последнюю поверхность открытки на 9 мая ту, что слева. Как вы убедились, данную поделку можно выполнить своими руками быстро и красиво и отнести на конкурс в школе.

Открытка с цветами на 9 мая

Этот мастер–класс также позволяет получить по итогам несложной творческой работы - красивую и оригинальную открытку. Такую поделку на 9 мая своими руками на конкурс в школе сможет сделать каждый ребенок.

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Что потребуется:

цветной картон для поделок - розовый или красный;

три искусственных цветка;

отрезок георгиевской ленты;

распечатанное на принтере стихотворение на тему Великой Победы;

клей ПВА;

ножницы;

карандаш;

зажигалка;

линейка.

Изготовление:

Переворачиваем цветной картон и делаем разметки, прочертив сначала линию середины по всей длине, как показано на видео.

Длину листа картона с одной стороны делим на несколько отрезков, отмерив от края слева сначала два небольших отрезка для первой ступени открытки.

Далее, у нас будут еще две ступени, но более широкие, из этого расчета и проводим оставшиеся линии.

По центральной линии, делящей картон пополам, делаем разрез, не прорезая слева на один размер и справа также на один размер ступени.

Половину открытки без разметки сгибаем пополам, а половину с разметкой сгибаем ступенями, как показано на фото.

Теперь, когда основа открытки готова, занимаемся подготовкой элементов тематического декора.

Вырезаем распечатанное стихотворение и «состариваем» бумагу, на которой оно напечатано. Для чего используем заварку чая и губку. После того, как бумага просохнет, разглаживаем ее утюгом.

Края бумаги опаляем огнем из зажигалки.

Приклеиваем подготовленную заготовку к левой части открытки.

Снизу открытки располагаем слегка скрученную георгиевскую ленточку, закрепляем ее по месту клеем.

Подклеиваем на ленточку один приготовленный цветок.

Два других цветка располагаем на ступеньке поделки - открытки, изготовленной своими руками быстро и очень красиво на 9 мая.

Снизу приклеиваем на ступеньку небольшой по размеру прямоугольник, вырезанный из золотистого картона, сделав на нем надпись фломастером «9 мая!». Поделка на конкурс в школе готова.

Букет гвоздик

Выполнить эти цветы Победы может даже школьник 1 класса, а получается очень красиво и эффектно.

Что потребуется:

салфетки бумажные белые и красные, можно изготовить и только красные гвоздики;

отрезки синельной проволоки зеленого цвета;

ножницы.

Изготовление:

Складываем бумажные салфетки в развернутом виде друг на друга по 2 – 3 салфетки. Затем каждую прямоугольную заготовку складываем гармошкой. По середине привязываем край синельной проволоки. Концы сложенных прямоугольников заостряем при помощи ножниц. Расправляем конструкцию, приподнимая один слой лепестков кверху, гвоздика готова. Так составляем целый праздничный букет - поделку, изготовленную своими руками на 9 мая. Букет с нетерпением относим на конкурс в школе в 3 класс, не забыв перевязать его георгиевской ленточкой.

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Брошь для ветерана

Выполняется поделка в технике канзаши, освоить которую в школе с удовольствием захотят девочки 3 класса.

Что потребуется:

черная фетровая основа в виде круга, диаметром 6 см;

репсовая лента, шириной 2, 5 см, с принтом георгиевской ленты – 1 м;

клеевой пистолет;

пуговица для декора центра композиции;

пинцет для канзаши;

застежка от броши;

полимерный клей в шприце.

Изготовление:

От ленты отрезаем пять отрезков для поделки на 9 мая, длиной по 11 см. Каждый отрезок заворачиваем так, чтобы соединились «в нахлест» концы. Линию соединения складываем своеобразной гармошкой, вставляем в пинцет и закрепляем на огне свечи, запаивая конструкцию. Так подготавливаем пять элементов, затем соединяем их между собой в виде цветка, приклеивая каждый цветок друг к другу при помощи клеящего пистолета. В центре приклеиваем приготовленную пуговицу, подходящую по тематике праздника. Оставшуюся часть ленточки складываем пополам, закрепляем сгиб клеем. Промазываем верх сложенной ленточки и приклеиваем к фетровому кругу. С другой стороны фетрового круга приклеиваем застежку от броши, при помощи клеевого пистолета. В завершении приклеиваем цветок из георгиевской ленточки, выполненной своими руками, на фетровую основу. Вырезаем снизу ленты треугольники.

Поделка-украшение готова, можно отправлять на конкурс в школу на 9 мая.

Объемная звезда Победы

Для изготовления данной поделки на 9 мая для конкурса в школе, которую вполне могут осилить ученики 4 класса своими руками, на начальном этапе потребуется помощь взрослых. Ребенок с удовольствием будет украшать уже готовую большую звезду.

Что подготовить:

бумагу формата А1;

карандаш;

транспортир;

клеевой пистолет;

бумажные салфетки красного цвета;

степлер.

Изготовление:

На бумаге с помощью взрослого делаем разметку шестиконечной звезды. Сделать ее совсем не сложно, имея транспортир. Откладываем между лучами по 60 * и рисуем шестиконечную звезду на конкурс, который будет проходить в школе.

Выбираем любой отрезок между двумя лучами и делаем разрез до центра соединения лучей.

Все лучи загибаем кверху, один из них промазываем клеем.

Соединяем промазанный луч с соседним, вся конструкция у нас стала объемной.

Переворачиваем ее конусом кверху и приступаем к изготовлению элементов декора звезды.

Раскрываем все салфетки и складываем друг на друга по две – три шутки. Вновь сворачиваем в первоначальном виде.

Скрепляем все квадратики из салфеток степлером в центре. Скругляем края салфеток, делаем вкруговую надрезы.

Распушаем все заготовки для гвоздичек и приклеиваем на звезду. У нас получилась просто шикарная махровая звезда.

Причем, ее можно декорировать гвоздичками, как одного цвета, так и комбинировать оттенки.

Звезда для конкурса, выполненная по пошаговому описанию, подойдет как в самодостаточном виде, так и в составе других композиций.

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Картина к 9 мая

Мирная тематика также всегда присутствует на конкурсах, посвященных Дню Великой Победы, голуби, цветы, традиционно сопровождают все праздничные мероприятия.

Что потребуется:

рамка для фотографий формата А4;

небольшой отрезок материала фоамирана молочного цвета;

атласные ленты шириной 2, 5 см – красная, белая, серая;

атласная тесьма шириной 6 мм;

шнур стального цвета в тон серой атласной ленте;

синельная проволока красная;

полубусины черного цвета;

свечка;

георгиевская лента;

пинцет для канзаши. ​

Изготовление:

На бумаге рисуем два голубя и вечный огонь, сделать это вполне может каждый школьник начальных классов.

Разбираем приготовленную рамку, извлекаем из нее картон. Картон из рамки обклеиваем фоамираном, приклеивая его клеем по всему периметру.

Накладываем наших голубей и внизу располагаем вечный огонь. При помощи зубочистки протыкаем контуры заготовок, сами заготовки убираем.

Посередине картины приклеиваем георгиевскую ленточку, располагая ее эффектными волнами. Посередине декорируем ленту приготовленными звездочками или одной большой звездой.

Из серой ленты изготавливаем небольшие острые лепестки в технике канзаши, закрепляем их над пламенем свечки. Таких элементов понадобится много из белой, красной и серой ленты, поэтому лучше их подготовить заранее.

Обклеиваем серыми лепестками основание вечного огня. Сам огонь проклеиваем красными лепестками.

Декорируем отрезком шнура границу между огнем и основанием.

Также используя белые лепестки проклеиваем ими контуры голубей, располагая лепестки острыми концами наружу контура, создавая эффект оперения. Приклеиваем черные полубусины в качестве клювиков.

Заполняем лепестками всю поверхность голубей, лапки приклеиваем красного цвета.

На свободных местах делаем поздравительные надписи на 9 мая. Внизу приклеиваем две даты, изготавливая цифры из синельной проволоки.

Собираем вновь рамку и получаем отличную поделку, выполненную своими руками на конкурс.

Салют на 9 мая

Очень простая поделка подойдет для изготовления на конкурс детьми младших классов.

Что потребуется:

коктейльные разноцветные трубочки;

проволока синельная, либо пластиковые ремешки для поделок;

отрезок георгиевской ленточки;

деревянные палочки из набора для растений.

Изготовление:

Складываем трубочки объемным пучком и перевязываем в середине любым подручным материалом, какой у вас имеется. Все трубочки сгибаем, приподнимая так, чтобы «лучи салюта» разлетались в разные стороны. Так изготавливаем две – три заготовки и присоединяем к деревянной палочке, располагая их на разных уровнях. На палочку привязываем в виде банта георгиевскую ленточку, получилось красиво и очень быстро.

Танк ко дню Победы

На тематическом конкурсе 9 мая в школе наверняка будет достаточное количество различных поделок-танков, можно попытаться составить им конкуренцию. Выполнить такую простую поделку вполне может и ученик в 1 классе.

Что потребуется:

набор гофрированной бумаги для квиллинга зеленого цвета;

ножницы;

клей;

звезды красные;

цветной картон для поделок – темно-зеленый.

Изготовление:

Из полос гофрированной бумаги скручиваем 10 колес для танка, подклеиваем концы. Склеиваем по 5 колес между собой, причем крайние колеса приклеиваем со смещением их кверху. Целыми полосками той же гофрированной бумаги обклеиваем колеса, так у нас получились гусеницы танка. Из зеленого картона вырезаем небольшой прямоугольник произвольного размера, приклеиваем его к гусеницам танка сверху. На броне танка устанавливаем двойную башню. Изготавливаем двойную башню из двух заготовок, одна большего диаметра, другая – меньшего. Заготовки скручиваем подобно колесам из полос гофрированной бумаги для квиллинга. Склеиваем башни между собой и приклеиваем на зеленую бумагу прямоугольной формы, которая у нас служит броней танка. Из прямоугольника, вырезанного из того же картона, что и броня, скручиваем дуло. Приклеиваем его по месту, приклеив на конце небольшую скрученную деталь. Сверху на башню приклеиваем небольшой кружок – люк, а сбоку приклеиваем звезду. Устанавливаем танк-поделку, изготовленную своими руками на конкурс, на любую подставку и приклеиваем скрученную георгиевскую ленточку. На пьедестале можно сделать надпись, посвященную празднику 9 мая.

Из данной подборки мастер-классов вполне можно выбрать то, что понравится ребенку. Вы можете принять участие в творческом процессе изготовления поделки своими руками на конкурс в школе на 9 мая. Как видно из описаний, особой подготовки не требуется, все используемые материалы простые и доступные.