Красивые поделки на 9 Мая на конкурс в школе
Предлагаем подборку простых и красивых поделок на 9 мая, которые школьник может выполнить своими руками на конкурс. Привлекают данные пошаговые мастер-классы еще и тем, что все поделки выполняются достаточно быстро. Любую из представленных изделий ребенок сможет с удовольствием отнести на тематический конкурс.
Открытка с голубями мира
Поделка на 9 мая своими руками на конкурс в школе изготавливается быстро и получается очень оригинальной.
Что понадобится:
- цветной картон для поделок – синий, золотистый, красный или розовый;
- бумага – белая, красная;
- карандаш;
- ножницы;
- клей ПВА.
Изготовление:
- На синем картоне делаем разметку сверху с лицевой стороны, затем, с обратной стороны прочерчиваем четыре линии.
- Сначала от края бумаги справа по ее длине откладываем размер, равный желаемой ширине основной открытки, ставим точку с обратной стороны.
- Размер, который остался слева, делим пополам и ставим еще одну точку. Переворачиваем бумагу и прочерчиваем по всей ширине две основные линии по отмеченным точкам.
- Далее, от основных линий отсчитываем по 3 см влево и проводим еще две вспомогательные линии.
- Переворачиваем бумагу на лицевую сторону и делаем загибы по прочерченным линиям, складывая бумагу своеобразной гармошкой.
- Основа открытки готова, теперь подготавливаем элементы декора.
- Вырезаем из белой бумаги 4 голубя по шаблону, который нужно скачать заранее.
- На каждой заготовки голубя рисуем фломастером глаза.
- Из золотистого картона вырезаем лавровую веточку, а из красной бумаги вырезаем надпись «9 мая».
- Приклеиваем голубей, распределяя их по одному на крайних поверхностях открытки и два на центральной поверхности. Располагаем голубей так, чтобы они выходили за границы поверхностей открытки, создавая объемный эффект.
- Надпись приклеиваем на поделку снизу, а веточку из золотистой бумаги приклеиваем на последнюю поверхность открытки на 9 мая ту, что слева. Как вы убедились, данную поделку можно выполнить своими руками быстро и красиво и отнести на конкурс в школе.
Открытка с цветами на 9 мая
Этот мастер–класс также позволяет получить по итогам несложной творческой работы - красивую и оригинальную открытку. Такую поделку на 9 мая своими руками на конкурс в школе сможет сделать каждый ребенок.
Интересно! Когда Радоница в 2019 году
Что потребуется:
- цветной картон для поделок - розовый или красный;
- три искусственных цветка;
- отрезок георгиевской ленты;
- распечатанное на принтере стихотворение на тему Великой Победы;
- клей ПВА;
- ножницы;
- карандаш;
- зажигалка;
- линейка.
Изготовление:
- Переворачиваем цветной картон и делаем разметки, прочертив сначала линию середины по всей длине, как показано на видео.
- Длину листа картона с одной стороны делим на несколько отрезков, отмерив от края слева сначала два небольших отрезка для первой ступени открытки.
- Далее, у нас будут еще две ступени, но более широкие, из этого расчета и проводим оставшиеся линии.
- По центральной линии, делящей картон пополам, делаем разрез, не прорезая слева на один размер и справа также на один размер ступени.
- Половину открытки без разметки сгибаем пополам, а половину с разметкой сгибаем ступенями, как показано на фото.
- Теперь, когда основа открытки готова, занимаемся подготовкой элементов тематического декора.
- Вырезаем распечатанное стихотворение и «состариваем» бумагу, на которой оно напечатано. Для чего используем заварку чая и губку. После того, как бумага просохнет, разглаживаем ее утюгом.
- Края бумаги опаляем огнем из зажигалки.
- Приклеиваем подготовленную заготовку к левой части открытки.
- Снизу открытки располагаем слегка скрученную георгиевскую ленточку, закрепляем ее по месту клеем.
- Подклеиваем на ленточку один приготовленный цветок.
- Два других цветка располагаем на ступеньке поделки - открытки, изготовленной своими руками быстро и очень красиво на 9 мая.
- Снизу приклеиваем на ступеньку небольшой по размеру прямоугольник, вырезанный из золотистого картона, сделав на нем надпись фломастером «9 мая!». Поделка на конкурс в школе готова.
Букет гвоздик
Выполнить эти цветы Победы может даже школьник 1 класса, а получается очень красиво и эффектно.
Что потребуется:
- салфетки бумажные белые и красные, можно изготовить и только красные гвоздики;
- отрезки синельной проволоки зеленого цвета;
- ножницы.
Изготовление:
- Складываем бумажные салфетки в развернутом виде друг на друга по 2 – 3 салфетки.
- Затем каждую прямоугольную заготовку складываем гармошкой.
- По середине привязываем край синельной проволоки.
- Концы сложенных прямоугольников заостряем при помощи ножниц.
- Расправляем конструкцию, приподнимая один слой лепестков кверху, гвоздика готова.
- Так составляем целый праздничный букет - поделку, изготовленную своими руками на 9 мая. Букет с нетерпением относим на конкурс в школе в 3 класс, не забыв перевязать его георгиевской ленточкой.
Интересно! Самые лучшие идеи оформления клумб своими руками
Брошь для ветерана
Выполняется поделка в технике канзаши, освоить которую в школе с удовольствием захотят девочки 3 класса.
Что потребуется:
- черная фетровая основа в виде круга, диаметром 6 см;
- репсовая лента, шириной 2, 5 см, с принтом георгиевской ленты – 1 м;
- клеевой пистолет;
- пуговица для декора центра композиции;
- пинцет для канзаши;
- застежка от броши;
- полимерный клей в шприце.
Изготовление:
- От ленты отрезаем пять отрезков для поделки на 9 мая, длиной по 11 см.
- Каждый отрезок заворачиваем так, чтобы соединились «в нахлест» концы. Линию соединения складываем своеобразной гармошкой, вставляем в пинцет и закрепляем на огне свечи, запаивая конструкцию.
- Так подготавливаем пять элементов, затем соединяем их между собой в виде цветка, приклеивая каждый цветок друг к другу при помощи клеящего пистолета.
- В центре приклеиваем приготовленную пуговицу, подходящую по тематике праздника.
- Оставшуюся часть ленточки складываем пополам, закрепляем сгиб клеем.
- Промазываем верх сложенной ленточки и приклеиваем к фетровому кругу.
- С другой стороны фетрового круга приклеиваем застежку от броши, при помощи клеевого пистолета.
- В завершении приклеиваем цветок из георгиевской ленточки, выполненной своими руками, на фетровую основу. Вырезаем снизу ленты треугольники.
Поделка-украшение готова, можно отправлять на конкурс в школу на 9 мая.
Объемная звезда Победы
Для изготовления данной поделки на 9 мая для конкурса в школе, которую вполне могут осилить ученики 4 класса своими руками, на начальном этапе потребуется помощь взрослых. Ребенок с удовольствием будет украшать уже готовую большую звезду.
Что подготовить:
- бумагу формата А1;
- карандаш;
- транспортир;
- клеевой пистолет;
- бумажные салфетки красного цвета;
- степлер.
Изготовление:
- На бумаге с помощью взрослого делаем разметку шестиконечной звезды. Сделать ее совсем не сложно, имея транспортир. Откладываем между лучами по 60 * и рисуем шестиконечную звезду на конкурс, который будет проходить в школе.
- Выбираем любой отрезок между двумя лучами и делаем разрез до центра соединения лучей.
- Все лучи загибаем кверху, один из них промазываем клеем.
- Соединяем промазанный луч с соседним, вся конструкция у нас стала объемной.
- Переворачиваем ее конусом кверху и приступаем к изготовлению элементов декора звезды.
- Раскрываем все салфетки и складываем друг на друга по две – три шутки. Вновь сворачиваем в первоначальном виде.
- Скрепляем все квадратики из салфеток степлером в центре. Скругляем края салфеток, делаем вкруговую надрезы.
- Распушаем все заготовки для гвоздичек и приклеиваем на звезду. У нас получилась просто шикарная махровая звезда.
- Причем, ее можно декорировать гвоздичками, как одного цвета, так и комбинировать оттенки.
- Звезда для конкурса, выполненная по пошаговому описанию, подойдет как в самодостаточном виде, так и в составе других композиций.
Интересно! Как сделать пиньяту своими руками в домашних условиях
Картина к 9 мая
Мирная тематика также всегда присутствует на конкурсах, посвященных Дню Великой Победы, голуби, цветы, традиционно сопровождают все праздничные мероприятия.
Что потребуется:
- рамка для фотографий формата А4;
- небольшой отрезок материала фоамирана молочного цвета;
- атласные ленты шириной 2, 5 см – красная, белая, серая;
- атласная тесьма шириной 6 мм;
- шнур стального цвета в тон серой атласной ленте;
- синельная проволока красная;
- полубусины черного цвета;
- свечка;
- георгиевская лента;
- пинцет для канзаши.
Изготовление:
- На бумаге рисуем два голубя и вечный огонь, сделать это вполне может каждый школьник начальных классов.
- Разбираем приготовленную рамку, извлекаем из нее картон. Картон из рамки обклеиваем фоамираном, приклеивая его клеем по всему периметру.
- Накладываем наших голубей и внизу располагаем вечный огонь. При помощи зубочистки протыкаем контуры заготовок, сами заготовки убираем.
- Посередине картины приклеиваем георгиевскую ленточку, располагая ее эффектными волнами. Посередине декорируем ленту приготовленными звездочками или одной большой звездой.
- Из серой ленты изготавливаем небольшие острые лепестки в технике канзаши, закрепляем их над пламенем свечки. Таких элементов понадобится много из белой, красной и серой ленты, поэтому лучше их подготовить заранее.
- Обклеиваем серыми лепестками основание вечного огня. Сам огонь проклеиваем красными лепестками.
- Декорируем отрезком шнура границу между огнем и основанием.
- Также используя белые лепестки проклеиваем ими контуры голубей, располагая лепестки острыми концами наружу контура, создавая эффект оперения. Приклеиваем черные полубусины в качестве клювиков.
- Заполняем лепестками всю поверхность голубей, лапки приклеиваем красного цвета.
- На свободных местах делаем поздравительные надписи на 9 мая. Внизу приклеиваем две даты, изготавливая цифры из синельной проволоки.
- Собираем вновь рамку и получаем отличную поделку, выполненную своими руками на конкурс.
Салют на 9 мая
Очень простая поделка подойдет для изготовления на конкурс детьми младших классов.
Что потребуется:
- коктейльные разноцветные трубочки;
- проволока синельная, либо пластиковые ремешки для поделок;
- отрезок георгиевской ленточки;
- деревянные палочки из набора для растений.
Изготовление:
- Складываем трубочки объемным пучком и перевязываем в середине любым подручным материалом, какой у вас имеется.
- Все трубочки сгибаем, приподнимая так, чтобы «лучи салюта» разлетались в разные стороны.
- Так изготавливаем две – три заготовки и присоединяем к деревянной палочке, располагая их на разных уровнях.
- На палочку привязываем в виде банта георгиевскую ленточку, получилось красиво и очень быстро.
Танк ко дню Победы
На тематическом конкурсе 9 мая в школе наверняка будет достаточное количество различных поделок-танков, можно попытаться составить им конкуренцию. Выполнить такую простую поделку вполне может и ученик в 1 классе.
Что потребуется:
- набор гофрированной бумаги для квиллинга зеленого цвета;
- ножницы;
- клей;
- звезды красные;
- цветной картон для поделок – темно-зеленый.
Изготовление:
- Из полос гофрированной бумаги скручиваем 10 колес для танка, подклеиваем концы.
- Склеиваем по 5 колес между собой, причем крайние колеса приклеиваем со смещением их кверху.
- Целыми полосками той же гофрированной бумаги обклеиваем колеса, так у нас получились гусеницы танка.
- Из зеленого картона вырезаем небольшой прямоугольник произвольного размера, приклеиваем его к гусеницам танка сверху.
- На броне танка устанавливаем двойную башню. Изготавливаем двойную башню из двух заготовок, одна большего диаметра, другая – меньшего.
- Заготовки скручиваем подобно колесам из полос гофрированной бумаги для квиллинга.
- Склеиваем башни между собой и приклеиваем на зеленую бумагу прямоугольной формы, которая у нас служит броней танка.
- Из прямоугольника, вырезанного из того же картона, что и броня, скручиваем дуло. Приклеиваем его по месту, приклеив на конце небольшую скрученную деталь.
- Сверху на башню приклеиваем небольшой кружок – люк, а сбоку приклеиваем звезду.
- Устанавливаем танк-поделку, изготовленную своими руками на конкурс, на любую подставку и приклеиваем скрученную георгиевскую ленточку. На пьедестале можно сделать надпись, посвященную празднику 9 мая.
Из данной подборки мастер-классов вполне можно выбрать то, что понравится ребенку. Вы можете принять участие в творческом процессе изготовления поделки своими руками на конкурс в школе на 9 мая. Как видно из описаний, особой подготовки не требуется, все используемые материалы простые и доступные.
Читайте также
А какая поделка вам больше понравилась? 2
-
Ольга / 22.03.19 16:42Решили с детьми сделать картину, старшая дочка будет лепестки клеить по технике кинзаши, а сын, ученик 4 ого класса составлять всю композицию. Уже начал рисовать голубей и вечный огонь. Очень понравилась идея, спасибо за подборку.
-
Наталья / 22.03.19 16:42От поделок немного устали, делая их в большом количестве на новый год и на последующие праздники. Но все равно из вашей подборки обязательно что-нибудь сделаем. В школу на конкурс надо принести, а у вас все поделки очень быстро изготавливаются, судя по пошаговым описаниям.