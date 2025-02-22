Плюсы и минусы раннего развития ребенка: мнение психолога

Вопрос раннего развития ребенка является актуальной темой в современной педагогике и психологии. Множество подходов и методик предлагают родителям различные способы стимуляции интеллектуального и физического развития малышей. Однако среди специалистов нет единого мнения по поводу того, в каком возрасте и с какой интенсивностью стоит начинать обучение. Психолог Натали Райдо делится своим мнением по этому поводу, рассматривая плюсы и минусы раннего развития, а также важность создания правильной среды для гармоничного роста ребенка.

Первое, на что хочется обратить внимание, что обучение ребенка и его развитие – это абсолютно две разные вещи. Малышам до определенного периода их жизни для гармоничного и правильного развития необходима материнская любовь и забота. Эти два основных действия помогают сформировать у маленького человека правильную нервную систему и желание познавать окружающий мир.

Раннее развитие ребенка приходит на период от одного года до трех лет. И именно в этот период у ребенка происходят важные изменения в развитии речи, предметной деятельности и крупной моторики. В это время очень важно не усаживать малыша за парту и не давать в зубы очередной том научной литературы, а давать возможность больше играть, двигаться, осваивать новые территории. Если нервная система не готова к усвоению навыка, то он и не освоится.

По статистике, вопреки всем ожиданиям взрослых, те дети, которые были лишены обыкновенных детских радостей и возможности гармоничного развития, спустя время вместо уникальных навыков получали нервозное состояние, нежелание что-либо познавать новое, расстройство внимания и трудности в общении с окружающим миром.





Такая замена ценностей обуславливается навязчивой пропагандой производителей товаров и услуг выбирать именно их продукт, используя для этого средства массовой информации. Маркетинг, к сожалению, на сегодняшний день сменил курс с простых вещей на то, что выгодно мировым магнатам.

Родителям важно вовремя изучить потребности своего ребенка и грамотно осознать, возможно, с помощью специалиста, чем их чадо хочет заниматься и в каком направлении двигаться.

Согласно исследованиям, психическое развитие ребенка абсолютно индивидуально и имеет различную парадигму времени для каждого из них.

Но что же делать родителям, когда общество пытается диктовать свои правила, предлагая различные развивающие программы для маленьких непосед?

Ниже советы тем родителям, которые хотят помочь в правильном раннем развитии своего ребенка, создавая мягкий и плодотворный процесс для их развития, стимулируя интерес к самостоятельной игровой деятельности и познанию окружающего мира:

Наблюдение дает возможность узнать своего ребенка лучше, понять, какие интересы присущи вашему малышу, своевременно выявить таланты.

Общение с первых дней жизни с малышом дает ему возможность чувствовать себя нужным и важным в этом мире. Начальные навыки коммуникации зарождаются в семье.

Физическая активность дает возможность интеллектуально грамотно развиваться малышу. В игре задействованы визуальные, тактильные, аудиальные органы чувств. Сюда же относится лепка из пластилина, рисование, поделки, изучение песенок и потешек, а главное – активные игры на свежем воздухе.





Эмоциональное развитие интеллекта вашего ребенка дает возможность вашему малышу не только понимать свои и чужие эмоции, но и правильно управлять ими. Ребенок должен в первую очередь видеть в своих родителях опору и поддержку.

Не стоит останавливаться на одной методике развития детей. Используйте различные способы, комбинируя их. Этим вы даете возможность вашему ребенку разносторонне развиваться, создавая индивидуальный подход.

Свобода выбора также крайне важна. Ваш малыш должен сам учиться принимать решения, приобретая при этом очень важный навык ответственности и анализа ситуации.

Родителям важно понимать, что смысл раннего развития не в том, чтобы сделать из своего ребенка гения, а в том, чтобы раскрыть в нем потенциал. И для этого нет необходимости с раннего детства водить ребёнка по различным кружкам. В первую очередь необходимо создать для малыша среду, в которой он сможет правильно и гармонично развиваться, с интересом познавая мир.