Пасхальные поделки своими руками - оригинальные идеи
Наступление Пасхи – это повод подарить родным оригинальные и красивые поделки, выполненные своими руками. Тем более, что наступает самый большой и светлый праздник для христиан, поэтому изготавливать пасхальные поделки будет приятно всем. Будем воплощать самые оригинальные идеи по пошаговым мастер-классам с фото.
Подставка под яйца
Очень простая идея поделки на Пасху легко воплощается в реальности, а в результате вы будете иметь достаточное количество милых пасхальных сувениров.
Что потребуется:
- картонная упаковка под яйца;
- белая акварельная краска;
- небольшой отрезок красного фетра;
- кисточка;
- ножницы;
- клей;
- фломастер черный.
Изготовление:
- Аккуратно вырезаем по одной ячейке из упаковки для яиц. Вырезаем так, чтобы ячейка состояла в паре с выступающей частью, располагающейся на упаковке рядом.
- Подравниваем края ножницами, убирая все лишнее, но так, чтобы картонная пара «ячейка-выступ» была устойчивой, когда в нее вставляют яйцо.
- Прокрашиваем все картонные пары белой акриловой краской, даем краске подсохнуть.
- Из красного фетра вырезаем детали: ромбик, капельку и трезубец – гребешок с закругленными верхушками.
- Ромбик сгибаем пополам и приклеиваем по месту в качестве клюва.
- Снизу под клювиком приклеиваем капельку.
- Теперь сверху в «голове» петушка делаем дырочку, вставляем в нее красный трезубец-гребешок, закрепляем клеем.
- С обоих сторон ставим черные точки фломастером – глазки петушка, как показано в данном мастер-классе с фото.
Пасхальная поделка, выполненная своими руками, готова! Можно вставлять крашеные пасхальные яйца и украшать дом к светлому празднику.
Яйцо с цветами в технике канзаши
Многие, кто занимается рукоделием, освоили эту несложную технику канзаши - с ее помощью можно создавать красивейшие и оригинальные пасхальные поделки.
Что подготовить:
- ленты атласные, шириной 2, 5 см – зеленая, белая;
- атласные ленты - оранжевая и зеленая, шириной 0, 6 см;
- пенопластовый круг небольшого размера;
- отрезок плотного фетра;
- горячий клей;
- заготовка яйца для поделок из любого материала;
- свеча;
- пинцет для работы в технике канзаши;
- бусины;
- другие элементы декора.
Изготовление пасхальной поделки:
- Атласную ленту, шириной 0, 6 мм закрепляем в широкой части яйца – заготовки при помощи горячего клея, как показано на фото пошагового описания.
- Затем полностью обматываем яйцо этой лентой, укладывая очередные полоски «внахлест» и закрепляя все клеем.
- Теперь, когда яйцо мы подготовили «раскрасив» его яркой лентой, приступаем к изготовлению элементов декора, цветов из атласных лент в технике канзаши.
- Начинаем с того, что из белой атласной ленты нарезаем по 6 квадратов для каждого цветка. Так как в нашей композиции мы будем использовать три цветка, то соответственно нам потребуется 18 квадратиков из ленты.
- Сгибаем каждый по диагонали, затем сворачиваем пополам, соединяя концы.
- Теперь сворачиваем заготовку еще раз в обратную сторону, концы зажимаем пинцетом и опаляем на пламени свечи или зажигалки.
- Склеиваем лепестки по 6 штук между собой, в центр приклеиваем красивую бусину.
- Снизу подклеиваем «листья», которые изготавливаем из трех отрезков атласной ленты, шириной 0,6 мм. Их мы сворачиваем петельками, концы соединяем и закрепляем на пламени.
- Из приготовленного фетра вырезаем круг, диаметром 5-6 см. По всей окружности приклеиваем зеленую ленту, складывая ее небольшими складками.
- Приклеиваем и еще одну ленту, но используя окружность меньшего диаметра. Так у нас получилась двойная окантовка заготовки из фетра.
- Из пенопластовой заготовки вырезаем круг небольшого диаметра, обматываем его зеленой лентой, шириной 0,6 см.
- Приклеиваем получившуюся заготовку к заготовке из фетра в обрамлении атласных лент, в это углубление мы будем вставлять яйцо.
Нам осталось приклеить цветки на яйцо, установить на подставку и закрепить клеем. Можно дополнительно декорировать пасхальную поделку, сделанную своими руками, по своему вкусу.
Пасхальные корзиночки
Очень нежную пасхальную поделку, сделанную по нашему мастер-классу, может ребенок отнести в школу на выставку. Выполнить ее очень просто, пользуясь подробным описанием с фото.
Что потребуется:
- пластиковая небольшая упаковка;
- отрезок пластика, шириной 1, 5 см, длиной 12 – 15 см;
- атласная лента узкая любого пастельного оттенка;
- горячий клей;
- отрезок белого кружева;
- острый нож;
- отрезок сетки.
Мастер-класс:
- Острым ножом вырезаем из пластиковой упаковки донышко, но его не выбрасываем, оно нам еще пригодиться.
- Теперь, закрепляем конец приготовленной ленты клеем на краях упаковки без донышка и полностью ее обматываем, конец также закрепляем клеем.
- Наносим клей на кружевной отрезок и приклеиваем по окружности сверху нашей корзинки.
- Донышко, которое вырезали в начале, кладем в корзину изнутри, края предварительно можно проклеить, хотя оно и так хорошо держится.
- Берем пластиковую тонкую и длинную заготовку и обворачиваем лентой, закрепляем.
- Приклеиваем полоску к корзинке в качестве ручки.
- Из приготовленного отрезка сетки вырезаем квадрат такого размера, чтобы при укладки его в корзинку, концы эффектно из нее выглядывали.
- Кладем в корзинку раскрашенное яйцо, как показано на видео, и пасхальный сувенир готов. Такой сувенир можно дарить от всей души с самыми наилучшими пожеланиями.
Пасхальный топиарий своими руками
Подарить дерево счастья на Пасху или поставить его у себя дома, значит сделать немало для привлечения удачи и успеха. Такую оригинальную поделку можно выполнить по простому мастер-классу своими руками.
Что понадобится:
- цветы искусственные с широкими крупными лепестками - 4 – 5 шт.;
- яйцо, украшенное готовое (можно купить в магазине для рукоделия и сделать собственноручно по другим мастер-классам);
- искусственная трава – небольшой моток;
- алебастр – 300 – 350 г;
- клеевой пистолет с горячим клеем;
- подставка из любого подручного материала, можно использовать детскую посудку;
- цыпленок и другие элементы декора.
Мастер-класс:
- Для изготовления оригинальной пасхальной поделки разбираем все цветы на составляющие части. Два стебля соединяем внизу скотчем, как показано на фото данного мастер-класса, предварительно оголив проволоку и загнув ее кусачками.
- Из двух объединенных стебелька изготавливаем новый пушистый и объемный цветок. Сверху проволоку также оголяем и продеваем оба конца в дырочку на одном из чашелистиков.
- Теперь нанизываем на наш двойной стебелек лепестки от трех цветков, всю конструкцию закрепляем клеем.
- Теперь нанизываем цветки, их стараемся уложить не менее 5 – 6 шт. для большего эффекта.
- В центр нанизываем и закрепляем клеем готовое пасхальное яйцо.
- В емкость – подставку под топиарий выкладываем алебастр и смешиваем его с водой до кашеобразного состояния.
- Вставляем изготовленный пасхальный топиарий в алебастр, даем подсохнуть.
- Теперь осталось декорировать подставку, для чего располагаем в ней искусственную траву, закрепляем клеем.
- На травку приклеиваем цыпленка и другие элементы декора. Яйцо также, при желании, можно дополнительно декорировать.
Пасхальные яйца из макарон
Предлагаем два очень простых мастер-класса по изготовлению таких пасхальных поделок. Получив результат своего творчества можно использовать яйца в других композициях, для украшения дома, конкурсных работ или подарков.
Вариант 1
Что понадобится:
- яйца сырые;
- иголка;
- клей ПВА;
- плоская емкость под клей;
- мелкие макаронные изделия;
- краска любая.
Мастер-класс:
- Начиная процесс изготовления пасхальной поделки, протыкаем сырые яйца, в нужном вам количестве, иголкой с двух сторон. Добиваемся получения отверстия диаметром до 5 – 6 мм.
- Встряхиваем яйцо, помогая вытекать содержимому.
- Клей наливаем в приготовленную тарелку и обваливаем в нем яйца.
- Выкладываем яйца в другую плоскую емкость с макаронами, предварительно в нее насыпанными.
- Даем яйцам подсохнуть и разрисовываем красками, реализовывая свой творческий потенциал. Можно и просто выкрасить яйца аэрозольной краской разных цветов.
Вариант 2
Что потребуется:
- деревянное яйцо – заготовка;
- макароны подходящей формы;
- клей ПВА;
- краска акриловая любого цвета.
Изготовление:
- Приступая к изготовлению пасхальной поделки из макарон, на яйце прочерчиваем карандашом эллипсы, по которым наносим клей. Выполнять поделку своими руками будет намного проще, руководствуясь в своих действиях мастер-классом с фото.
- На клей укладываем макароны, так украшаем всю поверхность яйца. Свободные поверхности яйца от макарон можно также промазать клеем и посыпать любыми семенами или крупами.
- После того, как клей подсохнет, окрашиваем яйца в любой цвет. Свободные поверхности от макарон можно украсить блестками.
Воздушное пасхальное яйцо из ниток своими руками
Очень изящная пасхальная поделка, а с дополнительным декором просто настоящее произведение искусства.
Что понадобится:
- пенопластовая заготовка яйца;
- полиэтилен;
- нитки плотные х / б или шелковые любого цвета;
- клей ПВА;
- булавки для шитья;
- дополнительные элементы декора.
Изготовление:
Для начала вы должны определиться в каком виде вы хотите получить свою оригинальную поделку.
Выбор состоит из трех вариантов:
- сплошное плетение;
- плетение с «окошком»;
- сочетание двух вариантов в одном яйце.
- Можно выполнить и все три варианта по описанию данного мастер-класса, как самое подходящее решение. Так вы будете располагать большим количеством пасхальных поделок, выполненных своими руками.
- Итак, для начала мы обматываем заготовку яйца полиэтиленовой пленкой.
- Теперь приступаем к плетению с «окошком». Сразу отметим, что для изготовления такого воздушного яйца мы будем готовить отдельно каждую половинку поделки. Затем, получившиеся половинки будем склеивать.
- Протыкаем иголками всю заготовку по границе, разделяющей яйцо пополам. Затем располагаем ряд иголок ниже по – уровню в виде эллипса, оставляя «окошко», выбранного размера.
- Теперь нитками, смоченными в клее, оплетаем эти два ряда, но не в хаотичном порядке, а в определенном, согласно вашему творческому замыслу.
- Закончив плетение, смазываем поверхность, покрытую нитками, клеем еще раз. Оставляем все подсыхать.
- Как только нитки высохнут, снимаем булавки и извлекаем из получившейся конструкции пенопластовую заготовку.
- Также можно выполнить и вторую половинку, затем их соединить при помощи клея.
- Если вы желаете вторую половинку выполнить без «окошка», то булавками протыкаем еще один эллипс, располагая его на свободной поверхности заготовки.
- Внутри воздушного яйца можно расположить любую пасхальную композицию и дополнительно декорировать поделку, выполненную согласно описанию данного мастер-класса.
Поделки для интерьера на Пасху
Чтобы украсить свой дом к светлому празднику Пасхи, можно изготовить достаточно простые поделки из подручного материала.
Вариант 1
Что понадобится:
- отрезок ветки дерева, шириной 3 – 4 см;
- атласная лента любого цвета;
- птичка, цыплята (из магазина для поделок);
- горячий клей.
Мастер-класс:
- Ветку желательно подобрать слегка изогнутую с торчащими пенечками от срезанных сучков, фактурную и эффектную.
- Атласную ленту привязываем с двух концов ветки.
- При помощи клея закрепляем на ветке подготовленные элементы декора, птичку, цыплят и другие, по-вашему желанию.
- Такую уютную поделку можно повесить, например, у себя на кухне.
Вариант 2
Этот семейный символ можно выполнить буквально за 15 минут, а поделка получается очень нежной и доброй.
Что понадобится:
- перчатка для работы, окрашенная желтой или оранжевой краской;
- вата;
- небольшие отрезки атласных лент, шириной 0, 6 см;
- фломастер черного цвета;
- пиала большая или любая другая подходящая емкость;
- салфетки бумажные зеленых оттенков;
- цыпленок;
- клей;
- другие элементы декора.
Мастер-класс:
- Наполняем все пальчики перчатки ватой, затем формируем «головки», привязывая атласные ленточки.
- Фломастером подрисовываем глаза и укладываем перчатку в приготовленную емкость для пасхальной композиции. Перчатка должна быть расположена в емкости так, чтобы видны были только «головки» с бантиками.
- Из бумажных салфеток зеленых оттенков нарезаем тонкие ленточки – траву, укладываем по месту, согласно описанию данного мастер-класса.
- На травку усаживаем цыпленка, цветочки и другие элементы декора, которые вы возможно уже изготовили своими руками из бисера или других элементов для пасхальных поделок.
Как видно из пошаговых описаний мастер-классов пасхальных поделок, изготовить их не составит никакого труда, а получить можно удовольствие от творческого процесса и милую поделку к празднику. Кроме того, важно вовлечь в процесс изготовления своими руками и детей.
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А какие пасхальные поделки делаете вы? 2
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Анна / 24.03.19 20:17Всегда просматриваю ваши мастер-классы на все темы, начиная с кулинарных, всегда нахожу то, что мне нужно. Вот и сейчас, не ошиблась и не потратила время даром, спасибо, будем изготавливать с детьми пасхальные поделки для себя и для бабушки с дедушкой. Очень понравился последний семейный символ из перчатки, с него и начнем.
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Роман / 24.03.19 20:16Мы с сыном уже несколько вечеров занимаемся пасхальными поделками, хотели сделать одну – две для конкурса в школу, потом увлеклись. Теперь оформляем свой домашний интерьер, а в вашей подборке, как раз много таких мастер-классов, подходящих для нашей задумки. Большое спасибо!