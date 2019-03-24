Пасхальные поделки своими руками - оригинальные идеи

Наступление Пасхи – это повод подарить родным оригинальные и красивые поделки, выполненные своими руками. Тем более, что наступает самый большой и светлый праздник для христиан, поэтому изготавливать пасхальные поделки будет приятно всем. Будем воплощать самые оригинальные идеи по пошаговым мастер-классам с фото.

Подставка под яйца

Очень простая идея поделки на Пасху легко воплощается в реальности, а в результате вы будете иметь достаточное количество милых пасхальных сувениров.

Что потребуется:

картонная упаковка под яйца;

белая акварельная краска;

небольшой отрезок красного фетра;

кисточка;

ножницы;

клей;

фломастер черный.

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Изготовление:

Аккуратно вырезаем по одной ячейке из упаковки для яиц. Вырезаем так, чтобы ячейка состояла в паре с выступающей частью, располагающейся на упаковке рядом. Подравниваем края ножницами, убирая все лишнее, но так, чтобы картонная пара «ячейка-выступ» была устойчивой, когда в нее вставляют яйцо. Прокрашиваем все картонные пары белой акриловой краской, даем краске подсохнуть. Из красного фетра вырезаем детали: ромбик, капельку и трезубец – гребешок с закругленными верхушками. Ромбик сгибаем пополам и приклеиваем по месту в качестве клюва. Снизу под клювиком приклеиваем капельку. Теперь сверху в «голове» петушка делаем дырочку, вставляем в нее красный трезубец-гребешок, закрепляем клеем. С обоих сторон ставим черные точки фломастером – глазки петушка, как показано в данном мастер-классе с фото.

Пасхальная поделка, выполненная своими руками, готова! Можно вставлять крашеные пасхальные яйца и украшать дом к светлому празднику.

Яйцо с цветами в технике канзаши

Многие, кто занимается рукоделием, освоили эту несложную технику канзаши - с ее помощью можно создавать красивейшие и оригинальные пасхальные поделки.

Что подготовить:

ленты атласные, шириной 2, 5 см – зеленая, белая;

атласные ленты - оранжевая и зеленая, шириной 0, 6 см;

пенопластовый круг небольшого размера;

отрезок плотного фетра;

горячий клей;

заготовка яйца для поделок из любого материала;

свеча;

пинцет для работы в технике канзаши;

бусины;

другие элементы декора.

Изготовление пасхальной поделки:

Атласную ленту, шириной 0, 6 мм закрепляем в широкой части яйца – заготовки при помощи горячего клея, как показано на фото пошагового описания.

Затем полностью обматываем яйцо этой лентой, укладывая очередные полоски «внахлест» и закрепляя все клеем.

Теперь, когда яйцо мы подготовили «раскрасив» его яркой лентой, приступаем к изготовлению элементов декора, цветов из атласных лент в технике канзаши.

Начинаем с того, что из белой атласной ленты нарезаем по 6 квадратов для каждого цветка. Так как в нашей композиции мы будем использовать три цветка, то соответственно нам потребуется 18 квадратиков из ленты.

Сгибаем каждый по диагонали, затем сворачиваем пополам, соединяя концы.

Теперь сворачиваем заготовку еще раз в обратную сторону, концы зажимаем пинцетом и опаляем на пламени свечи или зажигалки.

Склеиваем лепестки по 6 штук между собой, в центр приклеиваем красивую бусину.

Снизу подклеиваем «листья», которые изготавливаем из трех отрезков атласной ленты, шириной 0,6 мм. Их мы сворачиваем петельками, концы соединяем и закрепляем на пламени.

Из приготовленного фетра вырезаем круг, диаметром 5-6 см. По всей окружности приклеиваем зеленую ленту, складывая ее небольшими складками.

Приклеиваем и еще одну ленту, но используя окружность меньшего диаметра. Так у нас получилась двойная окантовка заготовки из фетра.

Из пенопластовой заготовки вырезаем круг небольшого диаметра, обматываем его зеленой лентой, шириной 0,6 см.

Приклеиваем получившуюся заготовку к заготовке из фетра в обрамлении атласных лент, в это углубление мы будем вставлять яйцо.

Нам осталось приклеить цветки на яйцо, установить на подставку и закрепить клеем. Можно дополнительно декорировать пасхальную поделку, сделанную своими руками, по своему вкусу.

Пасхальные корзиночки

Очень нежную пасхальную поделку, сделанную по нашему мастер-классу, может ребенок отнести в школу на выставку. Выполнить ее очень просто, пользуясь подробным описанием с фото.

Что потребуется:

пластиковая небольшая упаковка;

отрезок пластика, шириной 1, 5 см, длиной 12 – 15 см;

атласная лента узкая любого пастельного оттенка;

горячий клей;

отрезок белого кружева;

острый нож;

отрезок сетки.

Мастер-класс:

Острым ножом вырезаем из пластиковой упаковки донышко, но его не выбрасываем, оно нам еще пригодиться.

Теперь, закрепляем конец приготовленной ленты клеем на краях упаковки без донышка и полностью ее обматываем, конец также закрепляем клеем.

Наносим клей на кружевной отрезок и приклеиваем по окружности сверху нашей корзинки.

Донышко, которое вырезали в начале, кладем в корзину изнутри, края предварительно можно проклеить, хотя оно и так хорошо держится.

Берем пластиковую тонкую и длинную заготовку и обворачиваем лентой, закрепляем.

Приклеиваем полоску к корзинке в качестве ручки.

Из приготовленного отрезка сетки вырезаем квадрат такого размера, чтобы при укладки его в корзинку, концы эффектно из нее выглядывали.

Кладем в корзинку раскрашенное яйцо, как показано на видео, и пасхальный сувенир готов. Такой сувенир можно дарить от всей души с самыми наилучшими пожеланиями.

Пасхальный топиарий своими руками

Подарить дерево счастья на Пасху или поставить его у себя дома, значит сделать немало для привлечения удачи и успеха. Такую оригинальную поделку можно выполнить по простому мастер-классу своими руками.

Что понадобится:

цветы искусственные с широкими крупными лепестками - 4 – 5 шт.;

яйцо, украшенное готовое (можно купить в магазине для рукоделия и сделать собственноручно по другим мастер-классам);

искусственная трава – небольшой моток;

алебастр – 300 – 350 г;

клеевой пистолет с горячим клеем;

подставка из любого подручного материала, можно использовать детскую посудку;

цыпленок и другие элементы декора.

Мастер-класс:

Для изготовления оригинальной пасхальной поделки разбираем все цветы на составляющие части. Два стебля соединяем внизу скотчем, как показано на фото данного мастер-класса, предварительно оголив проволоку и загнув ее кусачками. Из двух объединенных стебелька изготавливаем новый пушистый и объемный цветок. Сверху проволоку также оголяем и продеваем оба конца в дырочку на одном из чашелистиков. Теперь нанизываем на наш двойной стебелек лепестки от трех цветков, всю конструкцию закрепляем клеем. Теперь нанизываем цветки, их стараемся уложить не менее 5 – 6 шт. для большего эффекта. В центр нанизываем и закрепляем клеем готовое пасхальное яйцо. В емкость – подставку под топиарий выкладываем алебастр и смешиваем его с водой до кашеобразного состояния. Вставляем изготовленный пасхальный топиарий в алебастр, даем подсохнуть. Теперь осталось декорировать подставку, для чего располагаем в ней искусственную траву, закрепляем клеем. На травку приклеиваем цыпленка и другие элементы декора. Яйцо также, при желании, можно дополнительно декорировать.

Пасхальные яйца из макарон

Предлагаем два очень простых мастер-класса по изготовлению таких пасхальных поделок. Получив результат своего творчества можно использовать яйца в других композициях, для украшения дома, конкурсных работ или подарков.

Вариант 1

Что понадобится:

яйца сырые;

иголка;

клей ПВА;

плоская емкость под клей;

мелкие макаронные изделия;

краска любая.

Мастер-класс:

Начиная процесс изготовления пасхальной поделки, протыкаем сырые яйца, в нужном вам количестве, иголкой с двух сторон. Добиваемся получения отверстия диаметром до 5 – 6 мм.

Встряхиваем яйцо, помогая вытекать содержимому.

Клей наливаем в приготовленную тарелку и обваливаем в нем яйца.

Выкладываем яйца в другую плоскую емкость с макаронами, предварительно в нее насыпанными.

Даем яйцам подсохнуть и разрисовываем красками, реализовывая свой творческий потенциал. Можно и просто выкрасить яйца аэрозольной краской разных цветов.

Вариант 2

Что потребуется:

деревянное яйцо – заготовка;

макароны подходящей формы;

клей ПВА;

краска акриловая любого цвета.

Изготовление:

Приступая к изготовлению пасхальной поделки из макарон, на яйце прочерчиваем карандашом эллипсы, по которым наносим клей. Выполнять поделку своими руками будет намного проще, руководствуясь в своих действиях мастер-классом с фото.

На клей укладываем макароны, так украшаем всю поверхность яйца. Свободные поверхности яйца от макарон можно также промазать клеем и посыпать любыми семенами или крупами.

После того, как клей подсохнет, окрашиваем яйца в любой цвет. Свободные поверхности от макарон можно украсить блестками.

Воздушное пасхальное яйцо из ниток своими руками

Очень изящная пасхальная поделка, а с дополнительным декором просто настоящее произведение искусства.

Что понадобится:

пенопластовая заготовка яйца;

полиэтилен;

нитки плотные х / б или шелковые любого цвета;

клей ПВА;

булавки для шитья;

дополнительные элементы декора.

Изготовление:

Для начала вы должны определиться в каком виде вы хотите получить свою оригинальную поделку.

Выбор состоит из трех вариантов:

сплошное плетение;

плетение с «окошком»;

сочетание двух вариантов в одном яйце.

Можно выполнить и все три варианта по описанию данного мастер-класса, как самое подходящее решение. Так вы будете располагать большим количеством пасхальных поделок, выполненных своими руками. Итак, для начала мы обматываем заготовку яйца полиэтиленовой пленкой. Теперь приступаем к плетению с «окошком». Сразу отметим, что для изготовления такого воздушного яйца мы будем готовить отдельно каждую половинку поделки. Затем, получившиеся половинки будем склеивать. Протыкаем иголками всю заготовку по границе, разделяющей яйцо пополам. Затем располагаем ряд иголок ниже по – уровню в виде эллипса, оставляя «окошко», выбранного размера. Теперь нитками, смоченными в клее, оплетаем эти два ряда, но не в хаотичном порядке, а в определенном, согласно вашему творческому замыслу. Закончив плетение, смазываем поверхность, покрытую нитками, клеем еще раз. Оставляем все подсыхать. Как только нитки высохнут, снимаем булавки и извлекаем из получившейся конструкции пенопластовую заготовку. Также можно выполнить и вторую половинку, затем их соединить при помощи клея. Если вы желаете вторую половинку выполнить без «окошка», то булавками протыкаем еще один эллипс, располагая его на свободной поверхности заготовки. Внутри воздушного яйца можно расположить любую пасхальную композицию и дополнительно декорировать поделку, выполненную согласно описанию данного мастер-класса.

Поделки для интерьера на Пасху

Чтобы украсить свой дом к светлому празднику Пасхи, можно изготовить достаточно простые поделки из подручного материала.

Вариант 1

Что понадобится:

отрезок ветки дерева, шириной 3 – 4 см;

атласная лента любого цвета;

птичка, цыплята (из магазина для поделок);

горячий клей.

Мастер-класс:

Ветку желательно подобрать слегка изогнутую с торчащими пенечками от срезанных сучков, фактурную и эффектную. Атласную ленту привязываем с двух концов ветки. При помощи клея закрепляем на ветке подготовленные элементы декора, птичку, цыплят и другие, по-вашему желанию. Такую уютную поделку можно повесить, например, у себя на кухне.

Вариант 2

Этот семейный символ можно выполнить буквально за 15 минут, а поделка получается очень нежной и доброй.

Что понадобится:

перчатка для работы, окрашенная желтой или оранжевой краской;

вата;

небольшие отрезки атласных лент, шириной 0, 6 см;

фломастер черного цвета;

пиала большая или любая другая подходящая емкость;

салфетки бумажные зеленых оттенков;

цыпленок;

клей;

другие элементы декора.

Мастер-класс:

Наполняем все пальчики перчатки ватой, затем формируем «головки», привязывая атласные ленточки. Фломастером подрисовываем глаза и укладываем перчатку в приготовленную емкость для пасхальной композиции. Перчатка должна быть расположена в емкости так, чтобы видны были только «головки» с бантиками. Из бумажных салфеток зеленых оттенков нарезаем тонкие ленточки – траву, укладываем по месту, согласно описанию данного мастер-класса. На травку усаживаем цыпленка, цветочки и другие элементы декора, которые вы возможно уже изготовили своими руками из бисера или других элементов для пасхальных поделок.

Как видно из пошаговых описаний мастер-классов пасхальных поделок, изготовить их не составит никакого труда, а получить можно удовольствие от творческого процесса и милую поделку к празднику. Кроме того, важно вовлечь в процесс изготовления своими руками и детей.