Как мы отдыхаем на 9 мая 2019 года в России

В 2019 году нашим гражданам повезло с майскими праздниками, они восстанавливают силы необычайно долго, целых 9 дней. Отчего же так много? В этом году такому длительному отдыху поспособствовал сдвиг выходных дней с зимних выпадающих праздничных дней на май. Конечно, людей всегда интересуют, какого именно числа они не идут на работу, а в данном случае как отдыхаем на 9 Мая 2019 года, какие дни будут выходными, и какие переносятся с предыдущих праздников.

Как обстоят дела с выходными в мае

Итак, трудящиеся в мае имеют два микро отпуска: с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Особенно повезло тем, кто накопил отгулы и может соединить эти две цепочки в одну, для этого потребуются три отгула – на 6,7 и 8 мая. Можно на эти дни взять отпуск за свой счет.

Какие особенности в этом году?

Как же мы отдыхаем на 9 мая 2019 года? На непосвященный взгляд, возможно, покажется, что дней отдыха избыточно много. Обычно россияне столько не отдыхают в мае.

Действительно, обратившись к ст. 112 Трудового кодекса, читаем, что в мае имеются лишь 2 красных дня календаря, а именно:

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 Мая - День Победы.

А еще из данного закона находим: в случае наложения дней отдыха трудящиеся получают сверхплановый выходной день в ближайший после красного дня календаря рабочий день (пояснение к статье 112 ТК России).

С целью более продуктивно использовать рабочее время, власти под конец каждого года издают законодательные акты о сдвиге выходных. К примеру, 01.10.2018 приняли соответствующее решение относительно смещения выходных и праздничных дней на 2019 год.

Надо более детально изучить описанное выше постановление. Как отдыхаем на 9 Мая 2019 года, и какие выходные нас ждут? Руководство Российской Федерации решило, что в текущем году передвинуты выходные дни 5.01, 6.01, 23.02.

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Сдвиг выходных: причины

Теперь поговорим подробно о причинах сдвига:

5 и 6 января, как известно, входят в любимые всеми зимние каникулы, но попали на субботу и воскресенье, из-за этого их перенесли на второе и третье мая соответственно;

День защитника Отечества пришелся на шестой день недели, то есть на нерабочий день, поэтому его сместили на 10 мая.

При этом была учтена ст. 110 ТК. Она говорит, что промежуток отдыха между любыми двумя 2 рабочими неделями обязательно составляет как минимум сорок два часа.

Праздник 9 Мая в России

День Победы был установлен Указом Советского правительства 9 мая 1945 года. Эта дата увековечила факт разгрома фашистской Германии. Об этом гражданам сообщили рано утром по громкоговорителю (как известно, тогда не было ни телевидения, ни само собой, мобильных телефонов, а обычные телефоны и те были довольно редки). Заранее нельзя было запланировать окончание войны, безоговорочную капитуляцию немецко-фашистских войск именно к восьмому или девятому числу.

Были разные оценки по продолжительности боев за Берлин, сопротивление гитлеровских войск было отчаянным, но силы союзников по Антигитлеровской коалиции и, главным образом, советских войск намного превосходили ресурсы фашистов.

При этом видя превосходство противника и бессмысленность дальнейшего ведения боевых действий, немецкая армия сдалась. И 8 мая немецкое командование в лице высокопоставленных военачальников подписало акт о безоговорочной капитуляции.

Это означало, что никаких условий немецкая армия не могла поставить и принимала все требования союзников. Почему же праздник отмечается 9 числа, если немцы капитулировали 8? Не все знают об этом, а дело тут вот в чем. Время в Европе и время в Москве отличаются друг от друга, так как здесь задействованы разные часовые пояса. Время в Москве тогда отличалось от берлинского на два часа в большую сторону.

Поэтому вышло так, что в Европе акт был подписан 8 мая, а по московскому времени этот факт был констатирован на следующий день. Поэтому День Победы отмечают по-разному: в Европе восьмого числа, а в России девятого.

Итак, 74 года назад День Победы был объявлен праздником и выходным днем. В этот день все были счастливы, ведь закончился такой сложный для страны период. Впоследствии был объявлен всеобщий выходной день. В дальнейшем даже была проведена амнистию. Интересно, что капитуляция Германии еще не означала подписания мирного договора, его подписали гораздо позже. Во многих европейских странах тоже стали отмечать эту дату.

К сожалению, гражданам недолго пришлось пользоваться дополнительным днем отдыха: в связи с тяжелой экономической ситуацией, вызванной большими материальными потерями в ходе Второй мировой войны, выходной день у советских граждан в 1948 году забрали.

А во второй раз нерабочим днем он стал лишь в 1965 году. Этот год выбрали неспроста. Прошло двадцать лет со дня разгрома нацистской Германии, страна восстановилась от разрухи, и благосостояние людей заметно выросло. По этой причине и решили подарить гражданам СССР еще один выходной. В ознаменование всего этого на Красной площади был проведен широкомасштабный и зрелищный военный парад. Граждане СССР с очень большим воодушевлением встретили новость о том, что 9 Мая стал нерабочим днем.

Важно, что если 9 Мая попадает на выходные дни, то его всегда компенсируют, добавляя один дополнительный день, обычно следующий за ним. На этот счет правительство СССР, а затем и России, издает специальные законодательные акты, обычно в конце предыдущего года.

Как видим, в этом году россияне получили замечательную возможность отдохнуть в мае целых девять дней, а тем, кто смог скопить отгулы, представился уникальный шанс создать себе непросто выходные дни, а мини-каникулы и провести их с пользой.