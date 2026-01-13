Роман Костомаров: "Сейчас я просто учусь – учусь радоваться, общаться, делиться своим жизненным опытом"

Накануне нового года в Москве состоялась премьера романтического ледового шоу Ильи Авербуха "Аллилуйя любви". Представление было построено по принципу телевизионного музыкально-развлекательного шоу "Голубой огонек", выходившего под Новый год на Центральном телевидении более 20 лет.

В этот раз на лед одни за другим выходили призеры недавнего чемпионата России в Санкт-Петербурге, а также легенды прошлых лет: прославленные олимпийские чемпионы по фигурному катанию, звезды мирового спорта Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин. Но, пожалуй, самым эмоциональным номером шоу стал выход Романа Костомарова.

Олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и победитель финала серии Гран-при смог удивить: он выступил в новом для себя амплуа – исполнил песню "Есть только миг". По признанию 48-летнего спортсмена, после реанимации, комы и ампутации о далеком будущем он старается не думать. Сегодня главной своей целью фигурист называет любовь к жизни и к тому, что делает. Одной из самых больших радостей для него неожиданно стал вокал.

– Роман – удивили! Раньше никто и не догадывался, что вы обладаете такими выдающимися певческими данными. Сами песню выбирали?

– Ну, на самом деле я уже выступал с песней "Город, которого нет" и на ледовом шоу Ильи Авербуха "Любимые песни о главном" в Санкт-Петербурге, и в шоу "Аватар". Мне очень понравилось выступать в образе Железного Дровосека, крутой был эксперимент. В этот раз скорее мне предложили эту композицию, а я согласился. Тем более что под нее номер откатали бронзовые призеры Олимпиады в Ванкувере – моя жена Оксана Домнина в паре с Максимом Шабалиным. И я был очень рад, что мы в одном проекте. А аккомпанировал мне со своим джазово-симфоническим оркестром "Фонограф" Сергей Сергеевич Жилин – такая вот очень приятная и новая коллаборация.

– Долго готовились?

– Какое-то время, конечно. Это, понятно, не подготовка к Олимпиаде, но все равно требует определенного времени. Вместе с Жилиным мы пробовали, потом в студии работали. Мне было важно, чтобы получился "очередной хит". Конечно, живой звук делает большую работу в шоу.

– Так... И когда ждать музыкального альбома с вашим исполнением?

– Ох, не знаю (смеется). Пока что надо еще учиться, чтобы было профессионально.

– Вокалом сейчас каждый день занимаетесь?

– Ну, знаете, пока есть чем заниматься кроме вокала. Это скорее для души занятие. Понятно, что увлечение спортом и фигурным катанием медленно, но верно уходит из моей жизни, и если раньше оно отнимало все мое свободное время, заряжало, то сегодня обстоятельства ставят меня в новые условия. Приходится приспосабливаться.





– Чем ваше время сегодня еще занято?

– Жизнь, как сказать, немножко поменялась. И я нахожусь в поиске своей новой жизни.

Честно, чем буду заниматься в ближайшие годы, не знаю. Сейчас я просто учусь – учусь радоваться, общаться, делиться своим жизненным опытом. Насколько я понимаю, многих людей мой опыт стал мотивировать, давать надежду. И я стараюсь подавать пример, как верить в себя, никогда не сдаваться.

Изредка мне поступают какие-то новые предложения. В качестве ведущего, например, я был в шоу "Работяги". Люди проходят через экстремальные ситуации, а там, где экстрим, там мне все очень по душе. И я не против учиться, дальше вести программы на телевидении.