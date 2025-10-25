"Наш фокус – не на политике, а на человеке": интервью с основательницей арт-центра Linda de La

24 октября в Москве открылось пространство Linda de La, в котором выставки современного искусства сочетаются с терапевтическими сессиями, дискуссиями об общественно важном, лекциями и мастер-классами.

Редакция Клео.ру поговорила с основательницей арт-центра, художницей и психологом Линдой, о внутренней логике пространства, значении социального искусства в жизни и вдохновении что-то менять.





– Арт-центр Linda de La не имеет аналогов в Москве. Как вы пришли к идее создать пространство, чем вдохновлялись и руководствовались?

– Я по первому призванию психолог, и все, чем я занимаюсь в искусстве, так или иначе связано с исследованием человека – его чувств, травм, уязвимости. Поэтому идея создать арт-центр родилась очень органично.

Отправной точкой стала моя выставка "Только не говори маме" (18+), посвященная теме защиты детства. Она откроется 5 декабря и будет длиться восемь месяцев.

Когда я придумала проект, я поняла, что ни одно существующее арт-пространство не позволит говорить о таких темах так глубоко и честно. И тогда я решила – хорошо, я создам свое.

Изначально я думала, что это будет просто галерея. В процессе работы я поняла: мне важно не только показывать искусство, но и видеть, как люди меняются, как они начинают говорить, чувствовать, соединяться друг с другом.

Мне хотелось создать живое место – не только выставочное, но и человеческое. Так появился Linda de La. Арт-центр.

Сейчас здесь проходят выставки и мастер-классы, работают лектории, открыт кабинет психолога. Все это – разные формы одного процесса: возвращения человека к себе через искусство, разговор и теплое, поддерживающее пространство.





– Фокус проекта несомненно социальный. Что насчет выставок, проходящих в стенах арт-центра, – они представляют исключительно социальное искусство? Как бы вы определили суть последнего?

– Для меня "социальное искусство" – это не плакат и не лозунг. Это форма, в которой художник осознает свою ответственность перед обществом, говорит от живого опыта и не боится быть уязвимым.

Наш фокус – не на политике, а на человеке. На тех состояниях, которые остаются за границами видимого: одиночество, насилие, утрата, поиск близости. Мы показываем проекты, которые способны пробудить эмпатию, вернуть чувствительность. Это и есть, на мой взгляд, подлинно социальное искусство.

– Арт-центр открылся в конце октября. Практически параллельно открытию начали свою работу две первые выставки – "Забытые вещи" (16+) и "Пойдем гулять" (16+). Расскажите немного о них. Почему выставочная история пространства начинается именно с этих тем?

Обе выставки говорят о памяти, детстве и доме – о том, с чего начинается личная история.

"Забытые вещи" (16+) – это взгляд взрослого человека, возвращающегося в пространство своего прошлого. А "Пойдем гулять" (16+) – напротив, про детское восприятие: игру, страх, изоляцию, первые столкновения с миром.

Мне было важно начать именно с этих тем, потому что арт-центр строится на идее возвращения к истокам – к себе, к тем частям, которые мы часто вытесняем. Это не просто выставки, это вступление в разговор, который мы продолжим.





– Как часто вы планируете менять экспозицию?

– С первыми выставками у нас начинается большой цикл терапевтических проектов. Он стартовал в октябре, с открытием арт-центра, и продлится восемь месяцев. В его фокусе – моя персональная выставка "Только не говори маме" (18+), которую я раскрываю постепенно: первые пять месяцев зрители будут видеть по одной инсталляции, а затем – полностью всю экспозицию.

Параллельно со мной свои проекты представляют другие художники – мы говорим о человеке, о поиске себя, о кибербезопасности и идентичности в цифровом мире, о снах, о возвращении к корням. Это живой процесс, и он во многом развивается органично: мы можем менять акценты, приглашать новых авторов, откликаться на контекст.

В будущем мы хотим, чтобы каждая выставка длилась около двух месяцев – этого времени достаточно, чтобы зрители успели не просто посмотреть, а прожить и осмыслить увиденное. Кроме того, мы планируем ярмарки, аукционы, открытые события – чтобы процесс был не статичным, а дышал, жил и развивался вместе с аудиторией.





– Помимо посещения выставок, у зрителей есть много других возможностей провести время в арт-пространстве: на лекциях, мастер-классах, дискуссиях и так далее. События, выходящие за рамки выставок, существуют автономно или все же нацелены на привлечение внимания к выставочным проектам и затронутой ими тематики?

Все наши программы – образовательные, психологические, творческие – связаны с выставками по смыслу.

Если выставка поднимает тему детства, в лектории мы говорим о психологии взросления, в мастерской проводим арт-практики, которые помогают соприкоснуться с собой. Это не просто сопровождение выставки – это способ продолжить разговор другими языками: словом, движением, телом, совместным действием. При этом у нас есть кабинет психолога и рекомендуемый пул резидентов – практикующих специалистов, к которым можно обратиться после посещения выставки или просто в любой момент, когда чувствуешь отклик.

Пространство арт-центра построено как живой организм. Зона выставок – это триггерная часть, где происходит соприкосновение, столкновение, осознание. А лекторий, мастерская, магазин и кафе – это заботящаяся часть, где человек может восстановиться, переварить пережитое, обрести опору.

Сюда можно просто прийти, выпить кофе, купить книгу, поговорить. Главное – чтобы человек чувствовал, что ему здесь можно быть.





– Каких целей в работе арт-центра вы хотели бы достичь через полгода, через год?

– Через полгода мне важно, чтобы о нас знали как о месте, куда приходят не просто "посмотреть выставку", а прожить что-то, найти поддержку и тепло. Чтобы вокруг арт-центра сформировалось ядро сообщества – художников, кураторов, зрителей, психологов, людей, для которых искусство становится способом понимать и исцелять себя.

Через год я вижу Linda de La как устойчивую институцию – живой организм с сердцем, пульсом и смыслом.

Институцию, которая помогает людям решать внутренние проблемы и становиться счастливее, а художникам – реализовывать себя, говорить на важные темы, получать поддержку и возможность расти.

Чтобы искусство и человек существовали не отдельно, а в диалоге, где одно помогает другому быть живым.

Возрастное ограничение для посещения арт-центра: 0+

Другие подробности ищите на сайте Linda de La.