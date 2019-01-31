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Когда начинается и заканчивается Великий пост 2019 года?

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Великий пост, начало и конец которого приходится на 11 марта и 27 апреля 2019 года, направлен на то, чтобы все верующие, православные христиане смогли прочувствовать духовность и святость, завещанную им Иисусом. Это возможность освободить ум и тело от любого высокомерия и ненависти, перестать сквернословить и обманывать окружающих и самого себя.

Многие путают пост с диетой, считая, что достаточно просто ограничить себя в употребление мяса и молока на обед. Истинной верующие люди понимают, что без самоотречения никакой святости достичь будет нельзя, и лишение мирских благ – не единственное средство его достижения.

Таким образом, отказ от запретной пищи сам по себе не является постом, но может в полной мере считаться оздоровительной диетой.

В Новом Завете описано, что Христос не единожды вел беседы со своими последователями, на которых рассказывал им о важности самоограничений. Он и сам придерживался поста, а уже по его примеру стали прибегать к духовному воздержанию и его апостолы. Церковь до сих пор свято хранит знания, которые были поведаны людям Христом, чтит его предписания и следует календарю питания по дням.

Великий пост 2019 - начало и окончание

Какого числа Великий пост в 2019 году можно ответить коротко и понятно. Начало его приходится на 11 марта, а последний – на 27 апреля. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь неподготовленному человеку сложно сразу подстроиться под многочисленные правила и запреты православного события.

Именно поэтому церковь предусматривает особый период, во время которого верующий человек может перестроить свое мышление и организм задолго до назначенной даты. Подготовительный период длится с 17 февраля по 10 марта до проводов зимы.

Великий пост условно подразделяют на несколько периодов, каждый из которых носит свое название, связанное с событиями, происходящими в период жизни Иисуса Христа. Начало Великого поста в 2019 году выпадает на 11 марта, этот день по праву считается «чистым понедельником», а во время церквях в его честь проводят богослужения, которые в течение следующих 4 дней проходят за чтением  «покаянного канона».

Заключает Великий пост - Страстная неделя. Это самый важный и строгий период, расписанный по дням, во время которого верующие ограничивают себя, буквально, во всем, следуя предписаниям Иисуса Христа и его последователей.

Предписания Великого поста

Великий пост в 2019 году по православному календарю приходится на 11 марта. От начала и до самого конца сопровождается строжайшими запретами, которые касаются не только поведения, но и питания верующего. Запрещается употреблять пищу животного происхождения – мясо, молоко и яйца, во всех их вариациях и формах. Не стоит также использоваться в приготовлении постных блюд майонез и другие соусы, в основе которых лежат запретные продукты.

Под строгим запретом находится алкоголь, исключая дни, когда православный календарь питания во время поста делает послабления и разрешает вкусить бокал красного вина, символизирующего кровь Спасителя.

На первой неделе Великого поста в меню верующих не должна находиться горячая пища, приготовленная с добавление растительного масла. Далее можно сделать себе некоторые послабления. Вплоть до Страстной недели по вторникам и четвергам разрешается есть горячую пищу без масла, в субботу и воскресенье на стол можно поставить блюда, заправленные растительными жирами.

В эти дни можно не бояться вкусить немного красного вина. Понедельник, среда и пятница остаются самыми строгими дням, поскольку они подразумевают сухоядение – холодную пищу без масла, соли и сахара.

Самой строгой, как уже говорилось выше, является Страстная, заключительная неделя Великого поста. Последние 7 дней жизни Христа верующие переходят на сухоядение и сводят приемы пищи до одного раза, после восхождения первой звезды.

В страстную субботу и вовсе рекомендовано воздержаться до какой-либо еды до окончания ночного праздничного богослужения и наступления Пасхи. На этом Великий пост заканчивается

Единственными днями, когда можно позволить себе послабление, сдобрить блюдо маслом и приготовить к нему рыбу, являются два значимых праздника – Благовещение и Вербное воскресенье. Прием пищи можно дополнить бокалом красного вина.

Что нельзя делать

Правила Великого поста 2019 года затрагивают не только пищу, но и другие сферы, которые непременно нужно принять во внимание, чтобы подготовиться к  Пасхи. Во время всего периода запрещаются:

  1. Венчание.
  2. Посещение увеселительных заведений.
  3. Измены.
  4. Лень и игнорирование рабочих обязанностей.
  5. Негативные чувства.
  6. Употребление мяса, яиц и молока.
  7. Алкоголь в любом его виде.

  • Вы держите пост?

Помимо всего этого, перед Светлым праздником Пасхи нельзя исполнять супружеский долг.

Что можно есть во время Великого поста

Во время Великого поста на столе верующих всегда приветствуется овощи и фрукты, а также различные крупы. Готовить постные блюда можно из картофеля, моркови, свеклы, квашенной капусты и маринованных огурцов. Можно разбавить привычный набор продукты кукурузой и зеленым горошком, сладким перцем, а также орехами, грибами и сухофруктами. Чем богаче и разнообразнее пища, тем больше витаминов получает организм в дни воздержания. Не стоит злоупотреблять сахаром, соль и другими пряностями.

Каши также приветствуются среди верующих, поскольку они могут обогатить рацион недостающими витаминами и минералами, которых нет в овощах и фруктам. Но готовить их придется на воде, без добавления масла. Зато можно поэкспериментировать и добавить к привычной крупе сухофрукты или грибы.

Не стоит ограничивать организм в потреблении белков. Поскольку мясо в период поста есть запрещается мясо и яйца – основной источник этого микроэлемента, их приходится заменять растительными белком. Большое количество его содержится в баклажанах, арахисе, бобовых, и сое.

Поститься или нет

Решение поститься каждый человек должен принять сам для себя, без чьих-либо подсказок. И уж конечно не стоит придерживаться правил Великого поста «за компанию» или по других причинам, если нет стремления очистить душу и мысли от дурного и злого.

Даже если вы готовы пересмотреть свой рацион и исключить из него все запрещенные продукты, но в то же время будете продолжать сквернословить и совершать другие греховные поступки, то полностью постичь суть Великого поста не сможете.

Многие люди воспринимают Великий пост, как модный тренд, к которому обязательно нужно присоединиться. В этот период они стараются придерживаться диеты, улучшить здоровье.

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31.01.2019
Теги: Великий пост какого числа 2019

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А у вас получается строго придерживаться посту? 3  

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  • Татьяна / 31.01.19 16:01
    -
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    Придерживаюсь поста каждый год. Соблюдаю не только Великий, но и другие три поста. Так уж в нашей семье заведено! Но даже я нашла для себя немного новой и интересной информации. Многие даже не представляют, насколько жизнь обретает новый смысл, все видится по-другому, когда ты хотя бы стремишься к очищению души.
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  • Людмила / 31.01.19 16:01
    -
    0
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    Люди сейчас нуждаются в божьей помощи! Жаль, что некоторые не могут найти в себе силы, чтобы принять эту помощь. А некоторые просто не знают, что делать и поэтому не начинают поститься. Такие статьи могут многому научить.
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  • Светлана / 31.01.19 16:00
    -
    0
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    Собираюсь поститься, но до этого момента не знала всех нюансов. Теперь буду более подготовленной к Великому посту. Спасибо за информацию.
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