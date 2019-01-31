Когда начинается и заканчивается Великий пост 2019 года?

Великий пост, начало и конец которого приходится на 11 марта и 27 апреля 2019 года, направлен на то, чтобы все верующие, православные христиане смогли прочувствовать духовность и святость, завещанную им Иисусом. Это возможность освободить ум и тело от любого высокомерия и ненависти, перестать сквернословить и обманывать окружающих и самого себя.

Многие путают пост с диетой, считая, что достаточно просто ограничить себя в употребление мяса и молока на обед. Истинной верующие люди понимают, что без самоотречения никакой святости достичь будет нельзя, и лишение мирских благ – не единственное средство его достижения.

Таким образом, отказ от запретной пищи сам по себе не является постом, но может в полной мере считаться оздоровительной диетой.

В Новом Завете описано, что Христос не единожды вел беседы со своими последователями, на которых рассказывал им о важности самоограничений. Он и сам придерживался поста, а уже по его примеру стали прибегать к духовному воздержанию и его апостолы. Церковь до сих пор свято хранит знания, которые были поведаны людям Христом, чтит его предписания и следует календарю питания по дням.

Великий пост 2019 - начало и окончание

Какого числа Великий пост в 2019 году можно ответить коротко и понятно. Начало его приходится на 11 марта, а последний – на 27 апреля. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь неподготовленному человеку сложно сразу подстроиться под многочисленные правила и запреты православного события.

Именно поэтому церковь предусматривает особый период, во время которого верующий человек может перестроить свое мышление и организм задолго до назначенной даты. Подготовительный период длится с 17 февраля по 10 марта до проводов зимы.

Великий пост условно подразделяют на несколько периодов, каждый из которых носит свое название, связанное с событиями, происходящими в период жизни Иисуса Христа. Начало Великого поста в 2019 году выпадает на 11 марта, этот день по праву считается «чистым понедельником», а во время церквях в его честь проводят богослужения, которые в течение следующих 4 дней проходят за чтением «покаянного канона».

Заключает Великий пост - Страстная неделя. Это самый важный и строгий период, расписанный по дням, во время которого верующие ограничивают себя, буквально, во всем, следуя предписаниям Иисуса Христа и его последователей.

Предписания Великого поста

Великий пост в 2019 году по православному календарю приходится на 11 марта. От начала и до самого конца сопровождается строжайшими запретами, которые касаются не только поведения, но и питания верующего. Запрещается употреблять пищу животного происхождения – мясо, молоко и яйца, во всех их вариациях и формах. Не стоит также использоваться в приготовлении постных блюд майонез и другие соусы, в основе которых лежат запретные продукты.

Под строгим запретом находится алкоголь, исключая дни, когда православный календарь питания во время поста делает послабления и разрешает вкусить бокал красного вина, символизирующего кровь Спасителя.

На первой неделе Великого поста в меню верующих не должна находиться горячая пища, приготовленная с добавление растительного масла. Далее можно сделать себе некоторые послабления. Вплоть до Страстной недели по вторникам и четвергам разрешается есть горячую пищу без масла, в субботу и воскресенье на стол можно поставить блюда, заправленные растительными жирами.

В эти дни можно не бояться вкусить немного красного вина. Понедельник, среда и пятница остаются самыми строгими дням, поскольку они подразумевают сухоядение – холодную пищу без масла, соли и сахара.

Самой строгой, как уже говорилось выше, является Страстная, заключительная неделя Великого поста. Последние 7 дней жизни Христа верующие переходят на сухоядение и сводят приемы пищи до одного раза, после восхождения первой звезды.

В страстную субботу и вовсе рекомендовано воздержаться до какой-либо еды до окончания ночного праздничного богослужения и наступления Пасхи. На этом Великий пост заканчивается

Единственными днями, когда можно позволить себе послабление, сдобрить блюдо маслом и приготовить к нему рыбу, являются два значимых праздника – Благовещение и Вербное воскресенье. Прием пищи можно дополнить бокалом красного вина.

Что нельзя делать

Правила Великого поста 2019 года затрагивают не только пищу, но и другие сферы, которые непременно нужно принять во внимание, чтобы подготовиться к Пасхи. Во время всего периода запрещаются:

Венчание. Посещение увеселительных заведений. Измены. Лень и игнорирование рабочих обязанностей. Негативные чувства. Употребление мяса, яиц и молока. Алкоголь в любом его виде.

Помимо всего этого, перед Светлым праздником Пасхи нельзя исполнять супружеский долг.

Что можно есть во время Великого поста

Во время Великого поста на столе верующих всегда приветствуется овощи и фрукты, а также различные крупы. Готовить постные блюда можно из картофеля, моркови, свеклы, квашенной капусты и маринованных огурцов. Можно разбавить привычный набор продукты кукурузой и зеленым горошком, сладким перцем, а также орехами, грибами и сухофруктами. Чем богаче и разнообразнее пища, тем больше витаминов получает организм в дни воздержания. Не стоит злоупотреблять сахаром, соль и другими пряностями.

Каши также приветствуются среди верующих, поскольку они могут обогатить рацион недостающими витаминами и минералами, которых нет в овощах и фруктам. Но готовить их придется на воде, без добавления масла. Зато можно поэкспериментировать и добавить к привычной крупе сухофрукты или грибы.

Не стоит ограничивать организм в потреблении белков. Поскольку мясо в период поста есть запрещается мясо и яйца – основной источник этого микроэлемента, их приходится заменять растительными белком. Большое количество его содержится в баклажанах, арахисе, бобовых, и сое.

Поститься или нет

Решение поститься каждый человек должен принять сам для себя, без чьих-либо подсказок. И уж конечно не стоит придерживаться правил Великого поста «за компанию» или по других причинам, если нет стремления очистить душу и мысли от дурного и злого.

Даже если вы готовы пересмотреть свой рацион и исключить из него все запрещенные продукты, но в то же время будете продолжать сквернословить и совершать другие греховные поступки, то полностью постичь суть Великого поста не сможете.

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Многие люди воспринимают Великий пост, как модный тренд, к которому обязательно нужно присоединиться. В этот период они стараются придерживаться диеты, улучшить здоровье.