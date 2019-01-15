Многие верующие стараются соблюдать все посты, установленные церковью. Во время таких дней человек не принимает в пищу продукты мясного и молочного происхождения, яйца. Самым строгим, является Великий пост, который будет в 2019 году с 11 марта по 27 апреля. Некоторых интересует вопрос, какие напитки разрешено употреблять, в том числе и винные и когда можно пить вино в Великий пост 2019?

Можно ли пить вино во время Великого поста

Каждая церковь по этому поводу высказывает различные мнения. Одна половина советует полностью отказаться от алкогольных напитков, другая, наоборот, разрешает.

Протестующие духовные отцы говорят, что винный напиток не является главной составляющей жизни, и от него желательно отказаться действительно верующему человеку. Вино изобрели еще в средневековые года, когда качество воды оставляло желать лучшего.

В те времена вино добавляли в обычную воду с пропорцией 1/3 и выпивали. В современные же дни такой надобности нет, да и не каждый его смешивает.

Церковь говорит, что пост — это непросто полного ограничения в питании, а смысл его находится гораздо глубже. Православные верующие люди в такие дни должны развиваться в духовном смысле, искореняя из себя все плохие пороки. И даже маленькое количество выпитого вина, не сможет помочь этому.

Другая половина духовных отцов на вопрос о вине, отвечает положительно. Чистое виноградное вино, его также считают как символ крови Христа, применяют во многих обрядах Церкви.

При слиянии вина и воды происходит соединение божественного и человеческого. В церкви имеется легенда, что Иисус превращает воду в вино, и поэтому если человек соприкасается с этим, то он перерождается.

Раньше в монастырях многие недуги излечивали вином, и включали его в состав лекарственных препаратов. Если служитель церкви заболеет, ему разрешали выпить вино. Это помогало для поддержания сил, иногда его пили для укрепления организма.

Чтобы знать точно, когда можно пить вино в Великий пост 2019 смотрите календарь:

Когда можно пить вино в Великий пост в 2019 году

Священники говорят, что каждый православный верующий должен сам определить, сколько он может воздержаться, или обратиться к своему духовному отцу и вместе уже прийти к одному выводу.

Не следует забывать слова апостола Павла: «Нам все позволительно, но не всегда полезно», следует принять во внимание, что священный храм дозволяет употреблять исключительно красные и виноградные вина, и желательно кагор, также количество выпитого должно быть небольшим. Священники советуют ограничиваться всего одним бокалом.

Рекомендуется вино разбавить водой, чтобы немного сбавить градусы. Так как православные верующие в дни Великого поста стараются отказаться от черного чая, а также кофе, заменяя их травяными или фруктовыми напитками. Так, все-таки, когда можно есть вино в Великий пост?

Винный напиток разрешают употреблять только по выходным.

Следует принять во внимание, что в первую и последнюю неделю поста алкогольные напитки не разрешаются.

В первый день Великого поста не желательно принимать какую-либо пищу или напиток.

На второй, а также третий день разрешено пить воду. В монастырях обычно первый день не пьют и не едят, со 2 по 4 дни употребляют только воду, а вот мирные люди придерживаются не таких строгих правил.

После этого следует соблюдать по дням недели разрешенные дни:

В понедельник, среду и пятницу постящийся народ употребляет исключительно холодную еду, не содержащую в себе масла и только в вечернее время. Во вторник, а также четверг верующие могут употреблять горячую еду без масла только в вечернее время. В субботу и воскресенье разрешается добавлять немного растительного масла и выпить бокал красного виноградного вина несколько раз в день: утром и вечером. В последнюю неделю Великого поста разрешается выпить небольшое количество вина, в память о последнем обеде Иисуса со своими учениками. В Страстную пятницу пока не вынесут плащаницу в церкви не разрешено употреблять что-либо из еды и напитков. В субботу до того как появится первая звезда также должен соблюдаться строгий пост, а далее сухоядение.

Вследствие этого дней, когда разрешено употребление вина, насчитывается немного.

Некоторые верующие могут не соблюдать пост.

Дети, беременные женщины, а также больные люди в некоторых случаях в рацион могут добавить мясные и молочные продукты. Вот что касается винного напитка, то людям желательно отказаться от него, чтобы не нанести огромный вред здоровью. А также желательно людям склонных к алкоголизму не принимать алкогольные напитки.

В малом количестве можно выпить вино в дни поминовения умерших родственных душ.

Желательно, чтобы узнать, можно ли выпить вино, и в каком количестве обратиться к духовному отцу или в таблице, размещенной выше. Они помогут с этим вопросом.