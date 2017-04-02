Тыквенные французские тосты
Необычный завтрак-десерт из тыквы. В детстве мы все любили сладкие гренки, которые мамы жарили нам из батона.
Сейчас можно купить специальный тостовый хлеб и приготовить своим детям вкусные французские тосты. Их можно классически поджарить на сковороде, но мне нравится запекать в духовке. При таком способе хлеб впитывает меньше масла и можно сразу оптовую партию сделать, 6-8 штук, ни на какую сковородку столько не влезет.
Добавление тыквенного пюре в молочно-яичную смесь сразу превращает обычные гренки в тыквенную выпечку, ароматную и пряную. Необходимейший ингредиент для подачи этого десерта — кленовый сироп, без него совсем не то.
Состав:
- Тостовый хлеб 9-10 ломтиков
- Молоко 170 мл
- Яйца 4 шт.
- Сахар коричневый 2 ст.л.
- Тыквенное пюре 125 мл
- Ванильный экстракт 1 ч.л.
- Корица 1 ч.л.
- Мускатный орех молотый 1/4 ч.л.
- Имбирь молотый 1/4 ч.л.
- Масло сливочное 3 ст.л.
- Кленовый сироп и сахарная пудра для подачи
Готовим!
1. Миксером смешать молоко, яйца, тыквенное пюре, коричневый сахар и пряности. Вылить в прямоугольную форму для выпечки и положить в смесь ломтики хлеба, перевернуть, они должны хорошо пропитаться смесью с обеих сторон.
2. Заранее нагреть духовку до 180 градусов. Противень смазать растопленным сливочным маслом.
3. Выложить хлеб и запечь по 5 минут с каждой стороны. Подавать тосты горячими, посыпав сахарной пудрой и полив кленовым сиропом.
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