Тыквенные французские тосты

Необычный завтрак-десерт из тыквы. В детстве мы все любили сладкие гренки, которые мамы жарили нам из батона.

Сейчас можно купить специальный тостовый хлеб и приготовить своим детям вкусные французские тосты. Их можно классически поджарить на сковороде, но мне нравится запекать в духовке. При таком способе хлеб впитывает меньше масла и можно сразу оптовую партию сделать, 6-8 штук, ни на какую сковородку столько не влезет.

Добавление тыквенного пюре в молочно-яичную смесь сразу превращает обычные гренки в тыквенную выпечку, ароматную и пряную. Необходимейший ингредиент для подачи этого десерта — кленовый сироп, без него совсем не то.

Состав:

Тостовый хлеб 9-10 ломтиков

Молоко 170 мл

Яйца 4 шт.

Сахар коричневый 2 ст.л.

Тыквенное пюре 125 мл

Ванильный экстракт 1 ч.л.

Корица 1 ч.л.

Мускатный орех молотый 1/4 ч.л.

Имбирь молотый 1/4 ч.л.

Масло сливочное 3 ст.л.

Кленовый сироп и сахарная пудра для подачи

Готовим!

1. Миксером смешать молоко, яйца, тыквенное пюре, коричневый сахар и пряности. Вылить в прямоугольную форму для выпечки и положить в смесь ломтики хлеба, перевернуть, они должны хорошо пропитаться смесью с обеих сторон.

2. Заранее нагреть духовку до 180 градусов. Противень смазать растопленным сливочным маслом.

3. Выложить хлеб и запечь по 5 минут с каждой стороны. Подавать тосты горячими, посыпав сахарной пудрой и полив кленовым сиропом.

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