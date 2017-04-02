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Тыквенные французские тосты

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Необычный завтрак-десерт из тыквы. В детстве мы все любили сладкие гренки, которые мамы жарили нам из батона.

Сейчас можно купить специальный тостовый хлеб и приготовить своим детям вкусные французские тосты. Их можно классически поджарить на сковороде, но мне нравится запекать в духовке. При таком способе хлеб впитывает меньше масла и можно сразу оптовую партию сделать, 6-8 штук, ни на какую сковородку столько не влезет.

Добавление тыквенного пюре в молочно-яичную смесь сразу превращает обычные гренки в тыквенную выпечку, ароматную и пряную. Необходимейший ингредиент для подачи этого десерта — кленовый сироп, без него совсем не то.

Состав:

  • Тостовый хлеб 9-10 ломтиков
  • Молоко 170 мл
  • Яйца 4 шт.
  • Сахар коричневый 2 ст.л.
  • Тыквенное пюре 125 мл
  • Ванильный экстракт 1 ч.л.
  • Корица 1 ч.л.
  • Мускатный орех молотый 1/4 ч.л.
  • Имбирь молотый 1/4 ч.л.
  • Масло сливочное 3 ст.л.
  • Кленовый сироп и сахарная пудра для подачи

Готовим!

1. Миксером смешать молоко, яйца, тыквенное пюре, коричневый сахар и пряности. Вылить в прямоугольную форму для выпечки и положить в смесь ломтики хлеба, перевернуть, они должны хорошо пропитаться смесью с обеих сторон.

2. Заранее нагреть духовку до 180 градусов. Противень смазать растопленным сливочным маслом.

3. Выложить хлеб и запечь по 5 минут с каждой стороны. Подавать тосты горячими, посыпав сахарной пудрой и полив кленовым сиропом.

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0 Не нравится 1 Нравится 02.04.2017 Теги: завтрак тыква рецепты вкусные блюда
 

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