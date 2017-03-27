Дерево, каким вы его еще не видели. 10 идей интерьера

Казалось бы, дерево — привычная часть обстановки в наших домах, им никого не удивишь. Но современные интерьеры, отделанные деревом — совсем из другой оперы. Там этот материал солирует.

Посмотрите, как дерево преображает обстановку в квартире!

1. Оригинальный пол

Наибольшей популярностью сегодня пользуются либо очень темные деревянные полы, особенно если преобладает черный цвет в интерьере, либо наоборот, светлые. Ржавый коричневый оттенок уже не в моде.

Что касается отделки деревянных полов, актуальна необработанная, грубая древесина, с выразительными рельефами, которая сохраняет все полезные свойства, необходимые для современной жизни. Такие деревянные полы приятные на ощупь и имеют привлекательный внешний вид.

Абсолютным хитом сегодня являются строганные вручную деревянные полы. Такой способ обработки дерева оставляет на нем дизайнерские канавки, которые напоминают старые ремесла.

Любителям естественных оттенков и старых деревянных полов будет интересен такой способ обработки, как окуривание дымом. С его помощью дерево приобретает специфические окраски. Специальное оборудование окуривает древесину дымом до коричневого цвета, и в зависимости от вида дерева и места, где оно выросло, получаются различные оттенки.

Оригинально выглядят прокуренные деревянные полы с эффектом декапе. Техника декапе (decape) подразумевает многократное нанесение и снятие слоев краски и воска с помощью специальных инструментов, и как результат — поверхность дерева выглядит состарившейся, создается впечатление антикварного пола.

Красивый деревянный пол сразу преобразит внешний вид квартиры, а ещё по нему приятно ходить босиком. Деревянные полы считаются антистатическими и антиаллергическими, поэтому их спокойно можно устанавливать в детской комнате и спальне.

2. Радуга над головой

Деревянный потолок из разноцветных досок оживит любой, даже самый скучный, интерьер. Чтобы подобная отделка выглядела еще более впечатляющей, можно повторить ее и на стенах. А еще деревянный потолок превосходно поглощает звуки. В помещении с таким потолком акустика почти идеальна для комфортного в нем нахождения.

Современный потолок — это акцентная зона, которая одновременно и лаконичная, и оригинальная. Как добиться такого сочетания? Простые формы и насыщенные цвета, функциональные конструкции и респектабельные фактуры, бюджетные, но качественные материалы — вот главные правила, о которых нужно помнить, оформляя потолок. Стиль оформления потолка из дерева может быть самым разным. Один проект способен придать помещению сдержанность и строгость, другой, наоборот, сделает его уютным и теплым. Все зависит от функционального назначения помещения — кабинет, спальня, гостиная, а также ваших личных предпочтений.

3. Да будет свет

Если вы хотите оформить свое пространство по-настоящему стильно, уделите большое внимание освещению, оно поможет усилить эффект и расставить акценты на нужных местах. Это может быть красивая люстра, необычная фактура светильника, либо какой-то дизайнерский приём.

Натуральная древесина становится отличным декором для светового оформления квартиры. Деревянные светильники могут быть чудо как хороши. Кто в это не верит, просто обязан взглянуть на наши примеры. Каждое из этих изделий способно украсить любой дом.

4. Древесные спилы

Для украшения стен сегодня модно использовать спилы из древесины. Спил — это ровный и поперечный слой дерева. Каждый из них отличается уникальностью. На каждой пластине видны годичные кольца древесины, контуры которых не повторяются.

Спил сделать несложно. Для этого берется ствол или ветка и распиливается на тонкие круги.

Из деревянных спилов создаются любые предметы декора. Хороши они для оформления стен.

5. Распахните настежь дверь

У деревянных интерьеров особая энергетика, из этого материала могут быть сделаны как стены, лестницы, так и декоративные элементы — колонны, арки, подоконники, панели, карнизы. Любой из перечисленных элементов может удивить своей неповторимой красотой и изяществом. Вот как эта прекрасная современная деревянная дверь.

6. Дерево на стене

Креативно выглядит натуральное дерево в интерьере квартиры. Особенно если предстоит оформление пеньками, корягами, сухим буреломом... Посмотрите, как в меру использованная старая древесина в сочетание с фантазией дизайнеров позволяет создать великолепный дом, наполненный теплотой и уютом, оригинальными вещами.

7. Слиться с природой

Хотя санузел не является самой презентабельной комнатой в квартире, но дизайн его также имеет значение. Внешний вид ванной создает впечатление о хозяине и его доме, а потому его интерьеру необходимо уделить определенное внимание. Современные идеи дизайна преобразят до неузнаваемости ваши самые интимные уголки квартиры.

Такие чудесные предметы интерьера можно сделать всего лишь имея обыкновенное натуральное дерево и свободный полет фантазии. Но помните, что пускать его в ход, нужно в меру и подбирать исключительно подходящие формы и пропорции, соответствующие площади помещения.

8. Аксессуары из дерева

Полка — вещь невероятно полезная. В первую очередь на полку можно что-нибудь положить. С помощью полок можно украсить комнату, сделав ее не только практичной, но еще и невероятно стильной. Вот пример удачного дизайнерского решения в этой области.

9. Стильное дерево

Среди основных тенденций оформления интерьера квартиры и частного дома лидирует декор и мебель из массива, которые буквально вознесены в культ дизайнерами, понимающими толк в надежной, практичной и чрезвычайно красивой мебели.

Ошибочно полагать, что натуральная мебель прекрасно себя чувствует лишь в классическом оформлении помещения. Сегодня раскрыто огромное множество стилей и направлений, где элементы из дерева служат гармоничным дополнением и изюминкой интерьера.

Дерево является неизменным спутником и одним из главных атрибутов нескольких стилей: кантри, английский, скандинавский, эко стиль. Почему они так популярны, распространены? Да потому, что во всех этих стилях дизайна интерьера используются только лишь натуральные, настоящие, экологически чистые строительные материалы. А это модно, это признак высокого финансового благополучия хозяев, так как материал этот не из дешевых.

Как правило, если при отделке помещений дома используется дерево, то речь идет о нестандартных решениях и высокой степени индивидуальности в работе дизайнера.

10. Универсальность

Смело используйте дерево для оформления интерьера с уже намеченным стилем — универсальность этого материала позволяет его сочетать с любыми природными и искусственными материалами и вписывать в любой стиль от деревенского до ультра-современного. Сложно найти примеры стилевых решений, которые обошлись бы без участия деревянных элементов.

Прочитав эту статью, возможно вы решите создать в своем доме ультрасовременную обстановку в сочетании с деревенской простотой. А почитатели уникальных предметов, наполняющих дом характерным шармом ручной работы, а не объектов массового производства, вдохновятся новыми идеями. И привнесут теплоту и комфорт в дизайн интерьера. Желаем вам быть в курсе всего лучшего и нового!