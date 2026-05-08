Архитектор и дизайнер Анастасия Панибратова: "Есть три принципа, которых я всегда придерживаюсь: польза, прочность, красота"

"Сон в летнюю ночь" – именно так романтично назвала свою новую коллекцию хрустальных бокалов в стиле арт-деко одна из самых успешных российских архитекторов и дизайнеров Анастасия Панибратова. Среди проектов – московские рестораны "Белуга", "Dr. Живаго" и "Black Thai", "Блок" и "Сказка" в Санкт-Петербурге, офис маркетингового агентства IQ Marketing, вошедший в топ-15 лучших офисов России, оформление VIP-зон Петербургского международного экономического форума и еще более 100 объектов от Москвы до Лондона.

– Анастасия, можно ли сказать, что коллекционный дизайн – это такое логичное продолжение вашей работы над архитектурными проектами?

– Конечно, да. Уже с самых первых, ранних своих проектов я стала придумывать какие-то уникальные вещи, авторские предметы дизайна по собственным эскизам – от мебели и ковров до авторских бокалов. Можно сказать, что именно это стало моим УТП – уникальным торговым предложением.

– В основе замысла данной коллекции – образ кувшинки. Как вообще родилась эта история?

– Довольно продолжительное время я создавала и создаю свои авторские коллекции с разными мануфактурами и мастерами. Работая непосредственно с мастерами и во многом разрабатывая дизайн, я всегда отталкивалась от их технических возможностей, использовала разное стекло, и однажды на производстве увидела необычное коньячного цвета стекло. Почему-то его не использовали как раз из-за цвета, а меня оно вдохновило. Именно под этот цвет я и придумала свои первые кувшинки – пожалуй, самые символичные цветки природы, чья жизнь зарождается в глубине воды.





Форма цветка настолько захватила любовь публики, что я решила продолжить, – так получилась линейка под названиями "Танцующие кувшинки" в самых разнообразных цветах. А вскоре родился целый природный цикл кувшинки – с долей хулиганства и нежности.

Тонким зеленым стебельком молодая кувшинка стремится к свету, затем, набухая бутоном лотоса, проходит свой самый красивый и загадочный цикл. Вскоре цветки перерождаются в не менее красивую форму – коробочку с семенем, дарящую новую жизнь.

Для меня данный природный цикл стал метафорой рождения и непрерывности жизни – такой философски-визуальный рассказ о красоте момента, быстротечности и бесконечности.

– Что для вас важнее в дизайне: функциональность или все же эстетическое восприятие?

– Есть три принципа, которых я всегда придерживаюсь: польза, прочность, красота. Безусловно, хочется, чтобы все мои вещи были не только красивыми, но и функциональными. Очевидно, эти бокалы не такие функциональные, как, например, граненый стакан Веры Мухиной. В основе моей коллекции – создание новой визуальной истории. Хочется, чтобы красота радовала взгляд и в нашей повседневной жизни. Почему бы не создать вот такую хрупкую, нежную арт-композицию из бокалов, которую можно собирать по-своему, словно букет? Наполнять его неспешно, в зависимости от настроения. Такие бокалы – арт-объекты могут стать ключевым акцентом сервировки, центром стола. И в то же время из них можно вполне элегантно выпить шампанское…

Я считаю, что настоящие феи должны пить нектар из кувшинок и поэтому создала для нас, фей, свой хрустальный букет. Так, жизнь одной нимфеи выросла в коллекцию "Сон в летнюю ночь".

– Для их производства используется хрусталь?

– Не совсем. Классическое производство хрусталя – это принципиально другая технология. В этой технике у нас выполнена серия "Семь сестер" – ручная выдувка из бессвинцового хрусталя. Это крайне хрупкий и весьма непредсказуемый в работе материал. Но именно эта живая пластика и стала частью моего художественного замысла. Ни один предмет не повторяется – каждый элемент уникален, каждый превращает хрусталь в произведение искусства.

– А почему "Сон в летнюю ночь"?

– Волшебство пьесы великого Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" – вот что стало моим главным вдохновением. Эта хрупкая, иллюзорная грань между сном и реальностью, переплетение любовных линий, особая чувственность – все это стало лейтмотивом коллекции, придало настроение.

Смысл самого произведения – в исследовании иррациональной природы любви, делающей влюбленных слепыми и безумными, словно во сне. В то же время для меня это история любви моих родителей, перешагнувших рубеж золотой свадьбы. Это, можно сказать, мое посвящение любви мамы и папы.

Вообще, могу с полной уверенностью сказать: я очень довольна полученным результатом. Сегодня мы видим отклик и реакцию публики на эту серию. Очень приятно осознавать, что созданные тобой предметы станут чьей-то новой, прекрасной историей любви.





– Можете назвать ваш самый, может, необычный, нестандартный дизайнерский проект?

– Сложно сказать. Он, наверное, еще впереди. Недаром говорят, что самый любимый ребенок – младшенький. Так что ждем.

– Сколько вообще времени уходит на создание новой коллекции?

– Все зависит от занятости меня и занятости производственных цехов. Многие вещи придуманы уже давно, но ждут своего времени на реализацию. Ты понимаешь, что не можешь работать "в стол", но и не можешь перепрыгнуть возможности производства.

– И последний вопрос... какие планы?

– В ближайших – новая летняя коллекция. Она уже изготавливается. И это будет, приоткрою секрет, совершенно другая композиция, посвященная русской природе – русскому полю и русскому многоголосью живописной природы. Тоже про цветы, но с другим настроением.