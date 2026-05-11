Шахматная плитка, дерево и зеленые фасады: почему кухня 2026 выглядит теплее, чем раньше

Эксперты в один голос говорят, что дизайн кухни 2026 должен быть теплым. Конечно, имеются в виду ощущения. Мол, помещение должно быть уютным, живым, таким, где хочется задержаться с чашечкой кофе и ноутбуком.

Почему так вышло?

Больше не как в операционной

Сдвиг начался не на пустом месте. За последние годы кухня перестала быть только цехом для готовки. Здесь теперь завтракают на бегу, работают, смотрят сериалы, прячут кофемашину и барную стойку, а еще – соединяют с гостиной и, по возможности, с террасой. То есть пространство стало гибридным.

Как говорит Триша Зак из американского института дизайна NKBA, роль кухни выходит далеко за пределы функции; это пространство образа жизни и благополучия. А российский дизайнер Анастасия Кацева добавляет: "Кухня сегодня – про эргономику помещения и сценарии жизни". То есть важно, чтобы было и красиво, и удобно, и душевно.

Именно поэтому из моды быстро вышли холодные серые тона и тотальный белый. Им на смену пришли зеленый, теплое дерево и… шахматная плитка. Да-да, та самая, из ретро, только более спокойная.

Зеленый – новый бежевый (и даже новый белый)

Если вы думаете, что зеленая кухня – это ярко-салатовый крик души, то вы явно отстали. В 2026-м зеленый выглядит приглушенно и глубоко: шалфей, олива, лесной, серовато-зеленый. Именно эти оттенки дизайнеры называют одними из главных теплых акцентов.





Sherwin-Williams выбрали цветом года теплый землистый тон и советуют сочетать его с оливковым и темным деревом.

Benjamin Moore в своей палитре 2026 показывают Narragansett Green – спокойный, матовый, почти бархатистый.

Scavolini на выставке EuroCucina демонстрируют фасады цвета sage и forest в паре с дубом и орехом.

Почему это работает? Зеленый успокаивает, дарит ощущение природы прямо в городе и, в отличие от белого, не выглядит стерильным. Особенно в матовой, антибликовой отделке – без глянца и отпечатков пальцев.

"Теплый землистый тон работает с натуральными отделками и дает вневременной эффект", – говорит Сью Уодден из Sherwin-Williams.





Шахматная плитка снова с нами

Второй неожиданный тренд – шахматный пол. Но сразу выбросьте из головы черно-белую клетку из американских закусочных 50-х. Сегодня шахматка мягкая, приглушенная, почти акварельная.

Популярны пары:

кремовый + кофейный,

зеленый + молочный,

каменный + песочный,

даже кракелюр (мраморная крошка) в клетку.

Дизайнеры объясняют возвращение узора так: он дает ритм и узнаваемость, добавляет характер без лишнего декора. Грег Натале (дизайнер, который работает с шахматкой годами) говорит, что ее секрет – во вневременности и трансформируемости. Можно сделать крупную клетку – будет современно, можно мелкую – добавится ретро-шарм.





Дерево, которое хочется трогать

Третий кит теплой кухни – это дерево. Не лакированный шпон блеклых оттенков, а тактильное, живое – с открытой порой, рифлением, масляной текстурой.

Самые модные породы:

белый дуб,

грецкий орех,

каштан.

У европейских брендов, например, у Häcker и Pronorm, можно найти Bookmatch Oak (рисунок "бабочкой"), рифленый шпон, текстуры под кожу. В тренде – как цвет дерева, так и его осязаемость. Хочется провести рукой.





Интересно, что почти во всех выставочных проектах 2026 года оливковые или шалфейные фасады соседствуют с дубовой столешницей или ореховым островом. А добавить теплого металла (латунь, шампань) – и вообще идеально.

Свет решает все

Выбрали зеленый, положили шахматку, поставили деревянный стол – а кухня все равно плоская? Скорее всего, проблема в свете.

В 2026-м освещение – это как слоеный пирог:

дневной свет (чем больше окон, тем лучше),

рабочий (под шкафами, над разделочным столом),

акцентный (подсветка внутри шкафов, в витринах),

атмосферный (подвесы над островом, диммируемые бра).

На выставке EuroCucina свет описали как архитектурный элемент и эмоциональный опыт. Без него даже самая тёплая палитра будет выглядеть как рендер без доработки.

"Естественный свет, качественное освещение и точечные светильники – в топе запросов заказчиков", – подтверждают данные NKBA.

А что в России?

У нас тренды те же, но с поправкой на кошелек и характер. Российские дизайнеры сегодня делают ставку на инженерию, фурнитуру и остров как главных героев. Скрытые кофейные и барные зоны, системы хранения до потолка, встроенная вентиляция – это база.

При этом цены кусаются. По открытым данным, стартовые кухонные проекты начинаются от 1,35 миллиона рублей, а переход между категориями фасадов может удвоить бюджет. Инфляция, рост НДС, проблемы с европейской фурнитурой – все это, разумеется, давит на рынок.

Поэтому на практике российские дизайнеры часто советуют частичный тренд: например, только зеленый остров или только шахматный пол в зоне пантри, а не на всем полу. Или использовать качественный декор под дерево вместо массива – визуально почти то же самое, а бюджет бережет.





Как внедрить тренды без разорения – советы на заметку

Если вы планируете ремонт или просто хотите осовременить кухню, вот главные правила на сегодня.

Не гонитесь за всем сразу. Лучше сделать один сильный акцент (зеленый остров или шахматный фартук), чем пытаться уместить все в маленькой хрущевке. Дизайнеры единодушны: тотальное следование тренду быстро надоедает. Дерево можно заменить. Хотите теплые деревянные фасады, но шпон дорог? Берите качественную имитацию с матовой порой. У многих брендов есть декоры с повторяющимся рисунком – они выглядят очень убедительно и стоят в разы меньше натурального шпона. С шахматным полом экспериментируйте. Боитесь, что клетка будет давить на психику? Начните с малого: ковер с шахматным узором, плитка только в зоне пантри, текстиль (скатерть, полотенца) или даже посуда. Так вы поймете, ваш ли это тренд. Инвестируйте в фурнитуру и свет. Это звучит скучно, но именно направляющие, петли, вытяжка и продуманное освещение определяют, будете ли вы рады кухне через пять лет. Визуальные тренды приходят и уходят, а удобство остается. Маленькую кухню грейте цветом и светом. Если метраж не позволяет развернуться, не вешайте открытые полки (они съедают пространство и собирают пыль). Лучше: вертикальные колонны до потолка, ящики вместо хаотичных полок, светлые оттенки дуба или ореха, мягкий оливковый или sage на стенах.

Кухня 2026 года теплеет не случайно. За этим стоит долгая история гибридного быта, желания спокойствия и тактильного комфорта. Зеленые фасады, шахматный пол в приглушенных тонах и дерево с характером – это может превратить белую коробку в пространство, где хочется жить, а не просто варить борщ.