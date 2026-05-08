Архитектор и дизайнер Анастасия Панибратова анонсировала новую коллекцию о русской природе

Архитектор и дизайнер Анастасия Панибратова, известная по работе над интерьерами ресторанов "Белуга", "Dr. Живаго" и Black Thai, рассказала о запуске новой авторской коллекции, вдохновленной русской природой. Об этом она сообщила во время презентации своей серии хрустальных бокалов "Сон в летнюю ночь", выполненной в эстетике арт-деко.

"Она уже изготавливается. И это будет, приоткрою секрет, совершенно другая композиция, посвященная русской природе – русскому полю и русскому многоголосью живописной природы. Тоже про цветы, но с другим настроением", – рассказала дизайнер в интервью.

Подробности коллекции Панибратова пока раскрывать не стала, ограничившись намеком на новое художественное направление.

Сегодня автор активно развивает собственную линию предметного дизайна, создавая коллекционные объекты совместно с мануфактурами и мастерами. По словам Панибратовой, работа над такими сериями требует как художественной идеи, так и учета технических возможностей производства, поскольку многие материалы остаются сложными и непредсказуемыми в обработке.

Ранее дизайнер представила коллекцию "Сон в летнюю ночь", вдохновленную пьесой Уильяма Шекспира и образом кувшинки. Серия объединила арт-объекты из стекла и бессвинцового хрусталя, выполненные вручную.