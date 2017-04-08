Печенье со смородиновым джемом
Кроме джема, у этого печенья есть еще одна фишка — панировочные сухари в тесте. Они делают текстуру выпечки очень рассыпчатой и с легкой такой хрустинкой.
Это фантастическое печенье у нас улетело в полдня и привело в восторг всех домашних, так что усиленно рекомендую!
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Состав:
- Мука 180 г
- Сливочное масло 130 г
- Сахар 80 г
- Лимон 1 шт.
- Молотые панировочные сухари 25 г
- Сахарная пудра 60 г
- Желтки 2 шт.
- Смородиновый джем или желе
Готовим!
1. С лимона снять цедру. Мягкое сливочное масло миксером смешать с сахаром до пышности.
2. Добавить к маслу желтки и лимонную цедру, вмешать муку с сухарями. Я не использую покупные сухари, а просто тру сухой батон или багет на мелкой терке.
3. Хорошо вымесить тесто, оно будет мягким и пластичным, не липким. Сформовать из теста маленькие шарики, примерно с грецкий орех, штук 40-45.
4. Выложить шарики на застеленный пергаментом для выпечки противень, в каждом сделать выемку пальцем и наполнить выемку джемом. Выпекать печенье 10-12 минут при температуре 225 градусов. Оно должно стать светло-коричневого цвета.
5. По желанию сделать глазурь из лимонного сока и сахарной пудры и покрыть остывшее печенье.
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