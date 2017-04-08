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Печенье со смородиновым джемом

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Кроме джема, у этого печенья есть еще одна фишка — панировочные сухари в тесте. Они делают текстуру выпечки очень рассыпчатой и с легкой такой хрустинкой.

Это фантастическое печенье у нас улетело в полдня и привело в восторг всех домашних, так что усиленно рекомендую!

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Состав:

  • Мука 180 г
  • Сливочное масло 130 г
  • Сахар 80 г
  • Лимон 1 шт.
  • Молотые панировочные сухари 25 г
  • Сахарная пудра 60 г
  • Желтки 2 шт.
  • Смородиновый джем или желе

Готовим!

1. С лимона снять цедру. Мягкое сливочное масло миксером смешать с сахаром до пышности.

2. Добавить к маслу желтки и лимонную цедру, вмешать муку с сухарями. Я не использую покупные сухари, а просто тру сухой батон или багет на мелкой терке.

3. Хорошо вымесить тесто, оно будет мягким и пластичным, не липким. Сформовать из теста маленькие шарики, примерно с грецкий орех, штук 40-45.

4. Выложить шарики на застеленный пергаментом для выпечки противень, в каждом сделать выемку пальцем и наполнить выемку джемом. Выпекать печенье 10-12 минут при температуре 225 градусов. Оно должно стать светло-коричневого цвета.

5. По желанию сделать глазурь из лимонного сока и сахарной пудры и покрыть остывшее печенье.

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0 Не нравится 0 Нравится 08.04.2017 Теги: печенье выпечка вкусные блюда рецепты
 

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