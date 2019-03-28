Кому подходит камень Турмалин и какими свойствами обладает

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Турмалин – это редкий камень в минералогии, единственный в мире природный кристалл, довольно часто его наделяют магическими свойствами. Он имеет большое значение для организма человека.

Значение камня

Еще в древности турмалин называли камнем поэтов, существовала даже легенда, что камень проделал путь из недр земли до радуги и вобрал в себя все ее цвета. Римляне приписывали кристаллу расслабляющие свойства, считалось, что он успокаивает нервы и помогает заснуть.

Тот, кто носит минерал, легко сходится с людьми, быстро устанавливает нужные контакты. Кристалл открывает в человеке способность любить. Кроме того, он обладает еще и защитными свойствами, особенно для людей, состоящих в браке.

Турмалин надо иметь при себе, кто хочет улучшить свое финансовое положение, а также социальный статус. Полезен он будет и для студентов, особенно во время сессии, потому что позволяет сконцентрировать внимание на учебе.

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Магические свойства турмалина

Особой популярностью турмалин пользуется у эзотериков, и все благодаря своей разнообразной расцветке. В зависимости от окраски ему приписывают различные магические свойства:

Черный турмалин притягивает к его владельцу везение и хорошую энергетику. Его значение в мире магии велико, шаманы использовали камень для защиты от нечистой силы. До сих пор современные колдуны применяют кристалл в проведении спиритических сеансов. Защитные свойства черного камня направлены на отражение отрицательных посылов. Турмалин предупреждает о надвигающихся неприятностях, понять это можно по изменению его температуры, во время опасности кристалл сразу станет холоднее. Большое значение шерл имеет для мужчин, так как придает им уверенности и привлекательности в глазах женщин. Зеленый турмалин обладает свойством отодвигать старость, считается, что он вселяет уверенность в пожилых людей, ставших особенно мнительными с возрастом. Большое значение камень имеет и для молодого поколения, потому что поддерживает стремление сделать карьеру, не сдаваться перед трудностями и идти, к намеченной цели. Женщины обычно носят колье из турмалина, мужчинам больше подходят перстни. Розовый турмалин рекомендуют носить людям, имеющим отношение к политике, руководителям. Камень обладает свойством избавлять от старых, психологических травм, его значение неоценимо при возникновении депрессии, появлении чувства тревожности. Кристалл помогает его владельцу полюбить себя, робким людям дает мужество и уверенность. А еще розовый турмалин применяют в любовных сферах, считается с его помощью можно вернуть прежнюю любовь. Синий турмалин чаще всего применяют в медитациях - считается, что с его помощью можно узнать все свои прежние перевоплощения.

Для справки! Самым мощным магическим камнем называют красный турмалин, мужчинам он поднимает потенцию, творческим людям помогает раскрыть свои способности.

Разновидности и цвета турмалина

Расцветка минерала зависит от его химического состава, если он имеет несколько, разветвленных жил, то его окрас будет соединять в себе массу оттенков. Такие камни называют полихромными, они встречаются нечасто, поэтому и цена их гораздо выше минералов одного цвета.

Турмалин может быть ювелирным камнем или поделочным, все зависит от его цвета и степени прозрачности.

Все свои названия разновидности кристалла получили, благодаря своему цвету:

Рубеллит – так называют камни, которые имеют цвет от нежно-розового до красного. Ахроит – бесцветный, практически прозрачный кристалл, довольно редко встречается в природе. Верделит – турмалин, имеющий разные оттенки зеленого, самым дорогим считают изумрудно-зеленый кристалл. Индиголит – это камни синего цвета, благодаря ему они и получили свое название. Дравит – эта разновидность турмалина имеет оттенки, начиная с желтого и до темно-коричневого. А назвали его по имени месторождения Драве, которое находится в Австрии, где его впервые нашли. Сибирит – может быть малиновым, вишневым, фиолетовым, нарекли его, исходя из географического названия Сибирь, хотя нашли на Урале. Шерл – так называют черный турмалин, имя ему дали немецкие шахтеры. Голова мавра – такое имя дали светлому кристаллу, который имеет черную головку. Голова турка – такой же камень, но уже с красной головкой.

Из турмалина редко делают перстни, потому что это довольно мягкий камень. А вот колье, кулоны, броши - пользуются большой популярностью, серьги обычно выполняют в форме капли.

Современные технологии далеко шагнули вперед, поэтому сейчас турмалин могут получить искусственным путем, однако это довольно дорогостоящий процесс.

Особой популярностью пользуются арбузные турмалины, в них соединились розовый и зеленый цвета, так что он действительно похож на ломтик арбуза.

Лечебные свойства турмалина

Благодаря необычным свойствам турмалина, он нашел свое применение в медицине и фармации, особое значение камню придают представители нетрадиционных направлений. Еще в XIX веке семейство Кюри обнаружило, что под воздействием солнечной энергии на кристалле происходит небольшой электрический разряд. Благодаря этому турмалин стали использовать для выведения из организма тяжелых металлов.

Огромное значение турмалин играет в процессе чистки организма от шлаков и токсинов, ученые выявили, что кристалл излучает анионы, благодаря этим свойствам он ускоряет обмен веществ. Это привело к тому, что появилась процедура, где с помощью камня, подсоединенного к аппаратам, производят чистку организма человека, причем этот эффект был признан научной медициной.

Кроме того, широко используются озонаторы с турмалиновым покрытием, уже через полчаса работы аппарата воздух квартиры становится как на улице после дождя, а чистый кислород попадает в легкие человека.

Часто можно встретить бытовые приборы из турмалина, которые предполагают их ежедневное использование:

Стаканы – вода или другие напитки, находясь в такой емкости, очищаются от вредных веществ. Расчески – предотвращают выпадение волос и замедляют их загрязнение. Бижутерия – благотворно влияет на весь организм в целом. Фен или плойка волос – турмалин смягчает действие высокой температуры.

Большое распространение получили турмалиновые пояса, которые используют для лечения внутренних органов, а также при воспалении суставов, но научной, доказательной базы они не имеют. Хотя те, кто ими пользуется, говорят, что пояса хорошо снимают нервное напряжение, поэтому их применяют при сбоях эндокринной системы. Полезно иметь хотя бы одно украшение из турмалина, это будет своеобразной профилактикой заболеваний.

Зеленый кристалл помогает при заболеваниях почек, печени, кроме того, он обладает омолаживающим эффектом.

Кому подходит турмалин

Как известно, все драгоценные и полудрагоценные камни влияют на энергетическое поле людей, особое значение для человека имеет турмалин. Его магические и целебные свойства давно изучены, если посмотреть фото камней, то кажется, что изображены разные кристаллы.

Это происходит из-за большой палитры минералов, такое же различное влияние турмалин оказывает и на людей:

Кристалл подходит лишь сильным людям, которые имеют твердую волю и характер. Творческим людям подойдет красный турмалин, он даст им вдохновение, поможет в полной силе раскрыть свой талант. Людям, нуждающимся в обретении гармонии и стабильности, поможет синий камень. Арбузный турмалин поможет успокоиться человеку, перенесшему любовную драму. Шерл подойдет людям, желающим развить у себя дар предвидения, кроме того черный кристалл обладает сильными, защитными способностями. Зеленый турмалин надо носить людям, страдающим, повышенной возбудимостью, кристалл окажет успокоительное воздействие на их психику.

В любом случае нельзя носить камень постоянно, потому что благодаря своей сильной энергетике он может нанести вред человеку.

Кроме того, существуют противопоказания, когда камень носить не стоит:

при беременности и грудном вскармливании;

при заболевании щитовидной железы;

когда поднялась высокая температура;

при кровотечениях;

после геморрагического инсульта;

детям младше 12 лет.

Осторожность при использовании минерала надо проявить людям, страдающим аллергией, а также тем у кого стоит кардиостимулятор.

Турмалин и знаки зодиака - кому служит талисманом

Астрологи относят камень к стихии воздуха, свойства и значение турмалина различаются, в зависимости от того, к какому знаку зодиака принадлежит человек.

Рассмотрим подробнее:

Весам кристалл придает решительности, помогает добиться намеченных целей, усиливает их положительные качества. Полезен он и для физического здоровья Весов, так как защищает их от отрицательной энергии. Носить турмалин могут только Девы, рожденные с 12 по 23 сентября - это может быть бижутерия, или обычный камушек, который можно носить с собой. Зеленый камень станет для представителей этого знака источником энергии. Украшения из кристалла помогут женщинам Скорпионам повысить свое обаяние и природный шарм. Зеленый турмалин поможет справиться при стрессовой ситуации и быстро восстановит силы. К тому же, он смягчает слишком крутой нрав Львов. Мужчинам Козерогам надо носить турмалин черного и зеленого цвета, он будет для них талисманом. Кристалл защитит от ошибок, а также от скоропалительных решений, камень делает Козерога мудрее. Укрепить иммунитет и восстановить силы турмалин поможет Стрельцам, кроме того, кристалл благотворно влияет на духовное состояние своего владельца. Тельцов камень сделает более терпеливыми, уравновешенными и усидчивыми, прибавит им решительности и трудолюбия, особенно это касается женщин, рожденных с 14 по 21 мая. Львов кристалл защитит от негативного информационного влияния, лучше всего носить серебряное кольцо с этим камнем. Турмалин поможет представителям этого знака укротить свою энергию, а также направит ее в полезное русло. Людей, рожденных под знаком Близнецов, турмалин защитит от болезней, укрепит иммунитет. Он способен изменить внешний вид Близнецов, сделать их моложе своего возраста, а также создать вокруг них хорошую атмосферу. А еще кристалл может сгладить двойственность представителей этого знака. Ракам минерал поможет справиться с хандрой, наполнит их жизненными силами. Наибольшее воздействие окажет синий или голубой турмалин, в сочетании с серебром. К тому же, кристалл будет прекрасным оберегом от недоброжелателей. Рыбам кристалл необходимо брать с собой в длительные поездки, к тому же, он поможет побороть страх перед полетами на самолетах. Представители этого знака могут носить не ограненный камешек в кошельке или сумке. Водолеям турмалин поможет преодолеть любые препятствия на пути к намеченной цели, усилит позитивное мышление и прибавит чувство юмора. Женщин Водолеев кристалл избавит от многих страхов. Зеленый турмалин подарит Овну внутренне равновесие, поможет справиться с депрессией. А голубой кристалл даст чувство защищенности.

Естественно, что как не существует одного лекарства от всех болезней, так и турмалин не может влиять на всех одинаково. Наибольшую пользу кристалл принесет тем людям, которые верят в его чудодейственные свойства. Носить камень лучше всего на золотой цепочке в виде кулона, но подойдет и серебряная оправа.