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Самые эффективные способы очищения золотых изделий

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Некоторые девушки носят украшения из драгоценных металлов, даже не задумываясь о том, что их можно почистить. Очень жалко, когда привлекательный внешний вид и красивый блеск теряет золото. Поэтому будет полезно узнать, как быстро и эффективно почистить золото с камнями в домашних условиях. Сделать это довольно просто, если использовать народные методы, проверенные веками.

Важное предупреждение

Сразу стоит отметить, что опускать драгоценности с камнями в горячую жидкость не рекомендуется. Ведь некоторые декоративные элементы крепятся к основе при помощи обычного клея, который теряет свои свойства под воздействием высоких температур.

Изделия с твердыми камнями

Чтобы почистить кольца, цепочки, браслеты или любые другие украшения с алмазом, топазом, гранатом, изумрудом, сапфиром, хризолитом, цирконом или рубином, рекомендуется воспользоваться одним из следующих подручных средств:

  1. Средство для мытья посуды. Достаточно опустить в него щетку с мягкой щетиной и пройтись по всему изделию. После прополоскать в прохладной воде и тщательно отполировать.
  2. Нашатырный спирт. Этот реагент рекомендуется использовать при сильных загрязнениях. Маленькую ложку медицинского препарата соединяем с 1/3 стакана питьевой воды. В полученный раствор опускаем изделие, даем ему отлежаться там несколько минут, после чего немного взбалтываем стакан, чтобы грязь отошла с труднодоступных мест. После этого оставляем украшение в растворе еще на несколько минут, а после промываем его в чистой воде.
  3. Бензин. Если ювелирные изделия покрыты жирными пятнами или сальными разводами, смачиваем тряпочку в бензине и тщательно его полируем. Желательно работать в перчатках и медицинской маске, чтобы не вдыхать неприятный запах.
  4. Специальные средства. Изделия с некоторыми видами камней стоит обрабатывать профессиональными очистителями, которые продаются в ювелирных магазинах. Там же сотрудники подскажут, как с их помощью почистить золото с камнями быстро и эффективно в домашних условиях.
  5. Перекись водорода. Для профилактики достаточно протирать камни этим медицинским раствором раз в неделю. Тогда декоративные элементы не потеряют свой блеск и будут выглядеть как новые.
  6. Мелкая зола. Если нужно почистить крупные камни, можно использовать золу. Для этого сжигаем спичку и протираем камень получившимся угольком. Но не забываем, что этот способ применяется только к алмазам, рубинам и изумрудам.

  • А вы знаете как очистить золото в домашних условиях?
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Изделия с мягкими камнями

Среди камней, используемых в ювелирной промышленности, немало таких, которые считаются мягкими. К ним относится жемчуг, янтарь, коралл, малахит, змеевик, бирюзу, опал и другие.

Сразу же стоит отметить, что изделия с такими декоративными элементами запрещается чистить жесткими щетками, ведь она легко может исцарапать поверхность камня. Зубную пасту также лучше отложить - в ней присутствуют мелкие абразивные частицы.

Еще рекомендуется избегать использования химически активных веществ, так как они могут повредить камень, разрушить их поверхность или испортить внешний вид. Нельзя использовать нашатырь, так как после него камушки сильно мутнеют. Этот эффект исправить практически невозможно.

Поэтому профессионалы рекомендуют использовать следующие подручные средства:

  1. Салфетки для стекол. Магазины оптики предлагают несколько видов специальных салфеток для ухода за линзами очков, они имеют особую пропитку, которая не оставляет разводов. Именно поэтому их нередко используют для чистки ювелирных изделий.
  2. Теплая вода с мылом. Слегка смачиваем в ней мягкий кусок ткани и отжимаем. Хорошо протираем загрязненные места. Но полностью украшение не мочим, ведь мягкие камни не любят влагу. После очистки ювелирные изделия тщательно просушиваем.
  3. Спирт. Этим реагентом протираем украшения с кораллами или бирюзой.

Чистка ювелирных изделий подручными средствами

Для того чтобы почистить золото с камнями быстро и эффективно в домашних условиях, можно воспользоваться бабушкиными секретами. Многие люди уже испытали на себе, как хорошо они справляются со своей задачей.

В первую очередь к натуральным очистителям относятся:

  1. Пиво с яичным белком. Смешиваем ингредиенты в равных пропорциях и чистим с их помощью старинные украшения. Обязательно используем фланелевую тряпочку.
  2. Луковый сок подходит для драгоценностей с твердыми камнями. Если необходимо убрать сальные загрязнения, опускаем украшение в подготовленную жидкость на 7-10 минут, а после доводим щеткой до идеала.
  3. Уксус. Помогает убрать грязь из труднодоступных мест. При этом украшения лучше всего протирать ватой или мягким отрезом ткани.
  4. Сахарный песок. Растворяем ложку сахара в стакане прохладной воды и тщательно перемешиваем. Оставляем золотое изделие в емкости на ночь, а утром просто сливаем воду.
  5. Самодельная паста. Смешиваем вазелин, измельченный мел и мыльную стружку. Добавляем немного воды и перемешиваем до образования густой консистенции. Наносим полученную массу на загрязненные места, оставляем на несколько часов, а затем смываем.

Как можно видеть, почистить золото с камнями можно быстро и эффективно в домашних условиях. Но при выборе метода очистки среди народных средств очень важно сохранить совместимость камней по их типу с применяемыми ингредиентами.

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28.08.2018
Теги: золото камни как почистить быстро

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А как вы очищаете свои золотые украшения от загрязнений? 3  

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  • Александр / 28.08.18 03:57
    -
    0
    +
    Ухаживать за золотыми украшениями с камнями необходимо постоянно, а не когда металл зарастает плесенью. Это большой труд и народным средствам я не доверяю. Лучше купить специальные препараты в ювелирных магазинах.
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  • Ксения / 28.08.18 03:56
    -
    1
    +
    Не знала, что сахар помогает почистить украшения от грязи. Попробовала больше ради интереса, но все действительно получилось. И ведь ничего особенного не использовала. Я приятно удивлена.
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  • Настасья / 28.08.18 03:54
    -
    1
    +
    Спасибо большое! С помощью бензина я спасла серьги, которые подарила мне мама. Способ довольно «вонючий», но эффективный и я не жалею, что потратила на него время. Всем рекомендую к использованию.
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