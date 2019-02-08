Православные посты в 2019 году - даты и традиции

Существует несколько православных постов в календарном году, каждый из них имеет свои особенности и правила. Рассмотрим как выглядит православный календарь постов в 2019 году.

В православии пост является аскетической практикой, направленной на подчинения желаний тела воле духа. Чревоугодие является одной из главных человеческих страстей, побороть которую под силу не каждому. Поэтому в первую очередь пост направлен на то, чтобы обуздать эту страсть.

В периоды духовного совершенствования не допускаются греховные мысли и деяния, человек должен направить все свое внимание на свою духовную жизнь, воспитание воли и познание любви.

Великий Пост в 2019 году

Главный православный пост посвящен усмирению плоти и подготовке духа к великому празднику Воскресения Господня. Это самый длительный период воздержания, который посвящен сорокадневному посту Спасителя в иудейской пустыне. Подобно Христу на протяжении всего периода духовного совершенствования верующим предстоит отказываться от определенной пищи, мирских соблазнов и удовольствий.

Необходимо концентрироваться на своей духовной сущности, проводить время в молитвах и размышлениях.

Длится Великий пост семь недель, и начинается в разные даты, как и некоторые другие православные посты. Он продлится с 11 марта по 27 апреля в 2019 году. Самыми строгими неделями в питании будут первая и последняя, в остальные дни периоды сухоядения будут сменяться днями послабления, в которые разрешается готовить горячие блюда. Великий Пост всегда наступает весной, когда свежие ягоды и фрукты еще присутствуют в рационе.

Поэтому основу питания составляют маринованные овощи, бобовые, крупы и орехи. Далее, в зависимости от привычного рациона могут быть добавлены сухофрукты, постная выпечка, компоты, варенья и грибы.

Все семь недель имеют свое особое значение и посвящаются памяти святых или важным событиям. Каждый день последней недели посвящается трагическим событиям, связанным с мучениями и смертью Спасителя. В дни скорби верующие полностью отказываются от еды, проводят время в уединении и молитвах.

В воскресные праздники разрешается употреблять рыбные блюда и красное вино, готовить горячее и добавлять к трапезе растительное масло. Завершается период воспитания воли Пасхой, когда снимаются все ограничения и запреты.

Петров пост в 2019 году

Петров пост традиционно занимает летние месяцы и привязан к ежегодной дате Пасхи. Он проводится в память о святых апостолах Петре и Павле. Перед тем как вступить на путь проповеди и нести христианскую религию людям всего мира, апостолы постились, подобно им, верующие начинают период ограничений через неделю после Троицы. В 2019 году пост начнется 24 июня.

Длительность его всегда разная, но заканчивается он всегда 12 июля.

В питании пост, в честь первоверховных апостолов, не отличается строгостью. Во все дни кроме пятницы и среды можно готовить рыбные блюда, под запретом мясо и его производные. Летом, тяжелые мясные блюда постящимся заменяют овощные салаты, фруктовые и ягодные компоты, а также грибы.

Многие традиции Петрова поста пришли к нам из глубокой древности. В дни запретов православные готовили окрошку, постные щи и грибную икру, которые и сейчас являются почетными блюдами русской кухни. В праздничные дни православного поста хозяйки угощали своих гостей рыбниками, особыми пирогами с целой тушкой рыбы.

Успенский пост в 2019 году

Короткий двухнедельный православный пост назван в честь праздника Успения Богородицы. В 2019 году время духовной работы выпадет на период с 14 по 27 августа.

Этот период известен с самых древних времен, когда христианская религия только зарождалась и по строгости не уступает Великому посту. Молочные продукты, мясо и его производные, а также яйца полностью исключаются из рациона. Основную часть в продуктовой корзине занимают крупы, грибы и натуральная растительная пища.

Готовить рыбные блюда можно в день Преображения Господня. Эта важная дата для православных, так как именно в этот день Спасителю была открыта его Божественная природа. Отмечают праздник 19 августа.

Конец лета совпадает с периодом сбора урожая, поэтому многие традиции Успенского поста связаны с этим событием. Во время двух недель воздержания верующие отмечают Медовый спас и Яблочный спас. В конце лета собирают урожай меда и яблок, которые всегда играли важную роль в русской кухне. Небольшое количество собранных даров природы верующие в православный пост 2019 года приносят в храм для освящения.

Рождественский пост

Все важные праздники в христианстве предваряются постом, для того чтобы человек смог очистить тело и душу. Назначение Рождественского поста заключается в длительной работе над собой, через усмирение желаний плоти, покаяние и молитву. Человек должен оставить позади все греховное и чистыми помыслами, и сердцем, наполненным любовью, встретить рождение Иисуса Христа.

Период ограничений длится сорок дней, в течение которых верующие соблюдают предписанные правила питания, посвящают время молитвам и размышлениям. Календарь и расписание постов в 2019 году гласит, что период воздержания начнется 28 ноября и продлится до 6 января.

Основу рациона в зимний пост составляют всевозможные крупы. Овсяная, гречневая и пшенная каши с добавлением сухофруктов появляются практически на каждом столе. В первой половине поста ограничения в питании не слишком строгие. Начиная с середины исключаются рыбные блюда, а завершается период самыми строгими предписаниями.

Сплошные седмицы

Сплошные седмицы отличаются отсутствием запретов и ограничений. После длительных периодов укрощения плоти, верующие могут позволить себе разнообразные блюда и традиционные застолья. Даты сплошных седмиц меняются в зависимости от календаря православных постов и важных церковных праздников.

В 2019 году расписание следующее:

07.01-17.01 - Святки, неделя радости и веселья установленная в честь праздника Рождества Христова;

- Святки, неделя радости и веселья установленная в честь праздника Рождества Христова; 18.01-23.02 - седмица Мытаря и фарисея, открывает особый подготовительный период, предшествующий Великому посту;

- седмица Мытаря и фарисея, открывает особый подготовительный период, предшествующий Великому посту; 04.03-10.03 - Сырная седмица, традиционная Масленица, праздник с блинами и скоромной пищей, проводимый перед началом Великого поста;

- Сырная седмица, традиционная Масленица, праздник с блинами и скоромной пищей, проводимый перед началом Великого поста; 29.04-04.05 - Пасхальная седмица, устанавливается после светлого праздника Воскресения Господня, который верующие отмечают несколько дней;

- Пасхальная седмица, устанавливается после светлого праздника Воскресения Господня, который верующие отмечают несколько дней; 17.06-23.06 - Троицкая седмица, неделя перед Петровым постом, установленная в честь праздника Святой Троицы.

В христианской религии существуют не только запреты и ограничения. Кроме важных церковных праздников, есть целые недели, когда народ гуляет и веселится. Праздник заметен и в совершении богослужений, и в облачении священнослужителей. Традиционно в седмицы устраивались массовые гуляния, ярмарки с разнообразными угощениями, игры и соревнования.

Пост в среду и пятницу

Два постных дня в неделю существовали еще на заре христианства. В настоящее время верующие настолько привыкли к этой традиции, что часто даже не задумываются о его происхождении и назначении. Во время становления молодой христианской религии два дня были установлены в честь трагических событий.

Постящиеся в среду вспоминают день в который Спаситель был предан Иудой, а пятница является памятным днем распятия и смерти Христа.

Соблюдая эти два дня поста еженедельно, верующие держат тело в тонусе, не дают ему полную свободу между многодневными постами. Это также имеет большое значение для духовного роста, соблюдая пост в пятницу и среду верующий показывает что никогда не забывает Бога, всегда готов к борьбе с искушением и нечистыми силами.

В два дня, выбранные еще на заре христианства, пост соблюдается строгий. Разрешена только растительная пища, причем в натуральном виде, поэтому придется забыть о привычных способах приготовления блюд.

В дни, как правило, употребляют овощи свежие или маринованные, сезонные фрукты, орехи и мед в небольших количествах. Рыбные блюда находятся под запретом, также как и растительное масло.

Однодневные посты в 2019 году

В христианской религии существует много православных постов, длящихся один день. Календарь питания в постные дни, устанавливается в зависимости от важных событий, с которыми связан пост. В 2019 году однодневные посты выпадают на следующие даты:

18.01 - накануне Крещения Господня в храмах совершают освящение воды и проводят навечерие. В этот день принимают пищу только единожды, это может быть сочиво или кутья с небольшим количеством меда;

- накануне Крещения Господня в храмах совершают освящение воды и проводят навечерие. В этот день принимают пищу только единожды, это может быть сочиво или кутья с небольшим количеством меда; 11.09 - в этот день верующие вспоминают трагическую смерть Иоанна Крестителя, погибшего по велению жестокого царя. В память о благочестивой жизни пророка верующие соблюдают пост, который предполагает употребление растительной пищи с постным маслом;

- в этот день верующие вспоминают трагическую смерть Иоанна Крестителя, погибшего по велению жестокого царя. В память о благочестивой жизни пророка верующие соблюдают пост, который предполагает употребление растительной пищи с постным маслом; 27.09 - праздник посвященный Обретению и Воздвижению Креста Господня. Символ христианской веры, а также орудие экзекуции был найден на Голгофе и явлен всем верующим. В этот день соблюдается строгий пост.

Однодневные посты могут быть установлены церковью в память о какой-либо социальной трагедии, которая сопровождалась человеческими жертвами. Постный день также должен предварять таинство причащения.

Можно ли в православные посты играть свадьбу?

Традиции, правила и запреты, связанные с ограничениями в пост пришли к нам из глубокой древности. Они были установлены духовными лидерами на основе толкования священного писания и других православных документов. Ранее на Руси не было принято регистрировать брак, судьбы двух влюбленных соединял только обряд венчания. Согласно церковным правилам венчаться в пост запрещено, для исключительных случаев необходимо разрешение правящего архиерея.

Поэтому раньше свадьбы во время поста никогда не проводились. Это время для тишины, духовного спокойствия, молитв и обращения к Богу. Ограничения поста несовместимы с веселым праздником.

Для официальной регистрации в ЗАГСе и последующего застолья нет строгих церковных предписаний, однако если вы соблюдаете пост, то праздник однозначно следует отложить. Поэтому заранее изучите как распределяются православные посты в 2019 году, составьте календарь по месяцам и подберите подходящую дату. Если есть острая необходимость зарегистрировать брак и назначить торжество в пост, проследите, чтобы на столе были не только скоромные, но и постные блюда.

Мясоеды

Мясоед, согласно церковному уставу, представляет собой период в который разрешается употреблять мясо. Традиционно период между постами, самое подходящее время для свадьбы. Так как, согласно православному календарю, в каждое время года предусмотрен мясоед, есть возможность выбрать подходящую дату для праздника в 2019 году.

Зимний мясоед

Между длительным Рождественским постом и строгим Великим постом есть время, разрешенное для употребления мясных продуктов. В 2019 году начинается он 7 января и длится до Прощеного воскресения, которое приходится на 10 марта. Во все дни, разрешается готовить блюда из различных видов мяса. Исключение составляют традиционные постные дни недели, третий и пятый.

Весенний мясоед

По завершении Великого поста и вплоть до начала Петрова, длится весенний мясоед. Согласно расписанию постов в 2019 году, подавать на стол мясные деликатесы можно с 28 апреля по 23 июня. Если однодневный пост совпадает с церковным праздником, разрешается добавить в меню рыбные блюда.

Летний мясоед

В летний период запрет на ограничение мясных продуктов снимается перед Успенским постом. В 2019 году он начнется 12 июля и закончится 13 августа. Начинается мясоед праздником апостолов Петра и Павла, который традиционно сопровождался широкими застольями и веселыми гуляниями.

Осенний мясоед

Последний в году мясоед, отлично подходящий для свадьбы, в 2019 начинается 28 августа и продлится до 27 ноября. В этот период на Руси игрались свадьбы, так как праздник Покров, выпадающий на осенний мясоед, считается покровителем браков.

Изучив календарь православных постов на 2019 год, и решив строго следовать заветам церкви, необходимо помнить, что ограничения касаются не только тела, но и души. Во время поста необходимо сократить поток поступающей ежедневно информации, контролировать ее качество, отказаться от шумных компаний, увеселительных мероприятий и длительных разговоров. Нужно проводить время в уединении, открывая сердце для молитвы. Ничто не должно отвлекать вас от главной цели любого поста, которая заключается в обуздании земных страстей, осознании своей духовной природы и покаянии.