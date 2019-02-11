Когда и как сажать петунию на рассаду в 2019 году

Петуния выступает королевой цветника. Чтобы растение радовало пышным цветением, необходимо узнать, когда можно сажать семена на рассаду в 2019 году по лунному календарю. Многообразие оттенков, простой уход, продолжительное цветение – все это привлекает внимание дачников. Невозможно пройти мимо яркой клумбы, тем более если она находится на собственном участке.

Когда сажать петунию на рассаду в 2019 году по лунному календарю

Прежде чем начинать посадочные работы, цветоводы изучают советы астрологов. Ученые давно доказали, что Луна воздействует на все живое, и растения не стали исключением. Чтобы создать привлекательный цветник, все мероприятия следует проводить вовремя. Когда сеять петунию на рассаду в 2019 году подскажет лунный календарь.

Основные данные собраны в таблице № 1.

Месяц Благоприятные дни для посадки семян на рассаду Февраль 1-3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 22-28 Март 1, 2, 10-12, 15, 16, 23-29

Кроме удачного времени, имеются и неблагоприятные дни для выполнения дачных работ. В это время не стоит к семенам даже прикасаться, положительного результата все равно получить не удастся. Основная информация собрана в таблице № 2.

Месяц Неблагоприятные дни для посадки семян на рассаду Февраль 5, 19 Март 3-6, 21

Если выполнять работы только в подходящие дни, удастся получить крепкую рассаду. Яркие и красочные цветы будут украшать клумбу в течение всего летнего периода.

Посадка цветов в различных регионах

Как известно, сроки высева семян в Москве и Сибири различаются. Когда сажать петунию на рассаду в 2019 году в разных регионах подскажет лунный календарь. Следует знать, что к моменту пересадки кустов в открытый грунт, у рассады должен сформироваться крепкий стебель. Высаживать цветы на клумбу стоит лишь после того, как минует угроза заморозков.

Даже если к этому времени растения уже зацветут, не стоит бояться их пересаживать. Они отлично переносят процедуру, и скоро будут готовы к пересадке.

Посадка петунии на рассаду в Москве и Подмосковье

Многих дачников интересует вопрос, когда сажать петунию на рассаду в СПб по лунному календарю в 2019 году. Специалисты рекомендуют для высева выбирать начало февраля. Таким образом к концу весны растения вытянутся, и в скором времени украсят клумбу.

Когда сеять петунию в Сибири и на Урале в 2019 году

Поскольку в Сибири климат суровый, не нужно рано начинать посадочные работы. Это касается не только посева семян, но и пересадки растений в цветник. Если интересует вопрос, когда сажать петунию на рассаду в 2019 году на Урале, стоит посмотреть в лунном календаре. Начинать посадку ранее марта нет смысла. Пересаживать растения на клумбу желательно в мае, июне.

Ленинградская область – когда сажать петунию

Дачники со всей России с радостью высаживают петунию на своих участках. Цветы полюбили за пышное и красивое цветение. Кроме того, они не требует особенного ухода. Приложив немного усилий, удастся создать привлекательную клумбу. Чтобы от своей деятельности получить максимальный эффект, все работы необходимо выполнять в срок.

В Ленинградской области дачникам нужно приступать к посадке цветов в последние дни февраля.

Поволжье: сроки высева семян

В Поволжье и Подмосковье сроки высева семян совпадают. Единственное, на юге они сдвигаются на несколько дней вперед.

Сроки посадки петунии в Украине

Положительная температура ночью устанавливается во второй декаде марта. Поэтому сеять семена разрешено уже в январе. Важно понимать, что на рост культур воздействуют не только температурные показатели, но и освещенность. Для нормального развития рассады необходим световой день продолжительностью 16-18 часов.

При возможности нужно установить лампу. Если прибора не оказалось в доме, посадочные работы придется отложить до февраля.

Почва для посадки семян петунии

Прежде чем сажать петунию на рассаду в 2019 году по лунному календарю, требуется узнать, как это делать правильно. Для начала нужно выполнить подготовительные мероприятия. При этом подготовке грунта следует уделить особое внимание.

Петуния хорошо реагирует на рыхлую, питательную почву. Ее удастся купить в магазине. При желании, почвосмесь можно сделать самостоятельно. Для этого нужно перемешать следующие компоненты:

перегной;

лесную землю;

песок;

торф.

Полученный состав необходимо обеззаразить. Для этого можно сделать следующее:

полить почву раствором марганцовки или Фитоспорином;

прокалить землю в духовке в температуре 100 градусов;

пропарить грунт над кипящей водой.

Как только земля остынет, в нее следует добавить древесную золу и комплексные удобрения. После чего можно приступать к дальнейшей работе.

Контейнеры для петунии

Прежде чем сажать петунию на рассаду, дачникам требуется подготовить ящики. Выращивать растения можно в любом контейнере. Это могут быть деревянные емкости, стаканчики, горшки. Оптимальный вариант – пластиковые кассеты.

Подготовка семян петунии к посеву на рассаду в домашних условиях

Подготовка посадочного материла к посеву играет важную роль. Поскольку семена петуний мелкие, придется прибегнуть к некоторым хитростям. Опытные цветоводы рекомендуют перемешать посевной материал с песком или снегом. Это позволит равномерно распределить семена на участке, и получить дружные всходы.

Посадочные работы

Как только все подготовительные мероприятия будут окончены, можно сеять семена. Процесс этот несложный, и займет всего несколько минут. Цветоводам необходимо выполнить следующие действия:

заполнить контейнеры землей;

провести полив;

засыпать смесь песка с семенами;

прикрыть ящик стеклом;

убрать контейнеры в теплое место, поддерживая температурный режим 25 градусов.

Как только покажутся всходы укрытие требуется убрать, а ящики с рассадой перенести в более прохладное место.

Уход за посевами

Всходы петуний очень мелкие, ухаживать за ними нужно осторожно. Одно неверное движение, и рассада погибнет. Уход за посевами в средней полосе России заключается в следующем:

Полив. Поливать мелкие растения тяжело, но процедуру нужно проводить часто. Нельзя допускать пересыхания почвы, это может привести к гибели растений. Для работы цветоводы используют шприцы и различные приспособления, позволяющие поливать растения под корень. Со временем количество поливов придется сократить. Освещение. Для нормального развития рассада нуждается в постоянном освещении, особенно если она была высажена в феврале. Для досвечивания растений можно использовать люминесцентные и светодиодные лампы. Температурный режим. Выращивать рассаду необходимо при температуре 16-18 градусов.

Ухаживать за петунией несложно, но все же соблюдать некоторые правила придется. Чтобы получить здоровую рассаду, все мероприятия по уходу следует проводить вовремя.

Пикировка

Проводить процедуру необязательно в том случае, если было принято такое решение, как сажать семена в отдельные емкости. Если же посадка была проведена в большие ящики, без пересадки обойтись не удастся.

За весь сезон потребуется провести пикировку несколько раз. Первая процедура необходима в тот момент, когда у растений появляется 3-4 настоящих листа. Примерно это происходит через 2 недели после появления всходов.

Пересадка растений заключается в проведении следующих мероприятий:

подготовка отдельных стаканчиков и грунта;

полив рассады и извлечение ее из горшка;

дезинфекции корневой части;

посадка растений в новые контейнеры;

проведение полива.

Чтобы рассада хорошо прижилась, пикировку стоит проводить в строго отведенное время. По лунному календарю получится узнать, какие дни являются подходящими для работы. Вся информация собрана в таблице № 3.

Месяц Благоприятные дни для пикировки Апрель 2, 3, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 21 Май 1, 8-10, 13-18, 21-23, 31

Астрологи рекомендуют пересаживать растения именно в эти дни. Они являются наиболее удачными, рассада быстро приживется и в скором времени украсит клумбу.

Прищипывание

Чтобы кусты были пышными, дачники проводят прищипывание главного стебля. После процедуры начинается активное формирование новых побегов, которые образуются на боковых стеблях.

Прищипывание проводят по следующей схеме:

Как только у рассады появляется 5 листов, дачники прищипывают макушку. Через месяц необходимо прищипнуть боковые побеги. Делать это нужно в течение всего летнего периода, в результате куст будет пышным.

Процедура является важной, ее стоит проводить своевременно. Это позволит украсить клумбу декоративными цветами, и наслаждаться проделанной работой до самой осени.

Подкормка

Петунии для нормального развития необходимо дополнительное питание. Первая подкормка нужна через 2 недели с момента появления всходов. Для проведения процедуры можно применять азотсодержащие составы. Следующая подкормка потребуется через 14 дней, в качестве удобрений следует использовать калий, фосфор.

Высадка рассады в открытый грунт

Узнать о том, когда сажать петунию на рассаду в 2019 году недостаточно. Нужно выяснить, в какое время лучше всего переносить растения в открытый грунт. Опытные дачники рекомендуют заниматься посадочными работами в пасмурную погоду. Поскольку корневая система у петунии хрупкая, перед переносом ее на клумбу контейнеры с рассадой необходимо тщательно полить.

Далее нужно подготовить участок. Землю следует перекопать, разровнять, сделать лунки. Расстояние между кустами должно составлять не менее 15 см. Но это зависит от сортов растений. Если планируется высаживать рослые кусты с крупными цветами, то расстояние между ними должно быть не менее 25 см.

Приступать к работам следует в апреле. В таблице № 4 указана основная информация.

Месяц Благоприятные дни для пересадки Неблагоприятные дни для пересадки Апрель 28 16, 30 Май 1, 4-8, 27, 28, 31 29 Июнь 1-3, 26, 27 13, 28

В завершение нужно провести мульчирование почвы, для этого можно использовать торф. Через 14 дней после пересадки необходимо провести подкормку.

Выращивать петунию довольно сложно, но соблюдая основные правила удастся вырастить здоровую рассаду.

Уход за клумбой

Цветы, оказавшись в открытом грунте, не требуют к себе особого внимания. Основной уход за кустами состоит в следующем:

Полив. Поливать растения достаточно 1 раз в неделю. Если на улице жаркая погода, увлажнять почву требуется дважды в день. Подкормка. Подкармливать растения нужно 1 раз в 2 недели. Цветы хорошо реагируют на удобрения, содержащие калий. Проводить процедуру требуется в течение всего лета. При этом требуется чередовать органические и минеральные составы. Чтобы получить красивые растения, придется немного постараться. Для начала необходимо узнать, когда сажать петунию на рассаду по лунному календарю в 2019 году. Советы астрологов подскажут, в какие дни следует выполнять ту или иную работу, чтобы получить от своей деятельности максимальную пользу.

Заболевания и вредители

Петунию могут повреждать болезни и вредители. Поэтому за кустами необходимо тщательно следить. В противном случае цветы погибнут, а клумба потеряет свой декоративный вид.

Чаще всего петуния страдает от вирусных болезней. Самыми опасными выступают огуречная и табачная мозаика. Если заболевания дали о себе знать, то кусты становятся чахлыми, листовые пластины приобретают неправильную форму, а цветки мельчают. В результате растения погибают.

Из вредителей наибольшую опасность представляет тля. Взрослых особей можно рассмотреть на листьях. Пораженные кусты теряют свой декоративный вид, побеги желтеют и деформируются. Чтобы избавиться от тли, растения нужно обработать инсектицидами. Отлично себя зарекомендовали такие препараты, как Фуфанон, Актара, Каратэ. Достаточно несколько обработок, и кусты вновь станут здоровыми.

Каждый любитель цветов сам решает, когда сеять петунию на рассаду. В лунном календаре удастся найти интересующую информацию о посеве семян в 2019 году для Москвы, Сибири, Украины. Если проводить процедуры в удачные дни, получится вырастить крепкую рассаду, создавая своими руками яркую и цветущую клумбу.