Что можно есть по дням во время Великого поста 2019?

Великий пост – наиболее суровый и длительный из всех христианских постов в году. В 2019 многие не знают, что можно есть по дням, но все же планируют придерживаться всех правил, установленных церковью. В основе Великого поста 2019 года лежит подражание сорокадневному нахождению Иисуса Христа в пустыне, во время которого он добровольно и полностью отказался от всех благ.

Этот период не прикреплен ни к одному светскому календарю и поэтому каждый год приходится на разные даты. В 2019 Светлый праздник Пасхи наступит 28 марта, а ему предшествует 48 дней воздержания. С 11 марта по 27 апреля все христиане должны очистить свой разум, душу и тело от негатива и зла.

Самой суровой считается Страстная неделя, во время которой верующие должны придерживаться сухоядения и безустанно молиться.

Календарь питания Великого поста 2019: таблица для мирян

Заключительные 7 дней перед Пасхой сопровождаются самыми строгими запретами в меню. Что можно есть по дням в последнюю неделю Великого поста в 2019 году, отчетливо прослеживается в этой таблице.

День недели Рекомендации понедельник – 11 марта отказ от пищи вторник – 12 марта хлеб и вода среда – 13 марта сухоядение - холодная пища без масла четверг – 14 марта сухоядение - холодная растительная пища без масла пятница – 15 марта вареная растительная пища без масла суббота – 16 марта вареная пища с растительным маслом, вино воскресенье – 17 марта вареная пища с растительным маслом, вино понедельник – 18 марта сухоядение – сырые продукты без масла вторник – 19 марта вареная или тушеная пища без масла среда – 20 марта сухоядение – сырые продукты без масла четверг – 21 марта вареная ли тушеная пища без масла пятница – 22 марта сухоядение суббота – 23 марта вареная пища с растительным маслом, вино воскресенье – 24 марта вареная пища с растительным маслом, вино понедельник – 25 марта сухоядение – сырые продукты без масла вторник – 26 марта вареная или тушеная пища без масла среда – 27 марта сухоядение – сырые продукты без масла четверг – 28 марта вареная или тушеная пища без масла пятница – 29 марта сухоядение суббота – 30 марта вареная пища с растительным маслом, вино воскресенье – 31 марта вареная пища с растительным маслом, вино понедельник – 1 апреля сухоядение – сырые продукты без масла вторник – 2 апреля вареная или тушеная пища без масла среда – 3 апреля сухоядение – сырые продукты без масла четверг – 4 апреля вареная или тушеная пища без масла пятница – 5 апреля сухоядение суббота – 6 апреля вареная пища с растительным маслом, вино воскресенье – 7 апреля вареная пища с растительным маслом, вино, рыба понедельник – 8 апреля сухоядение – сырые продукты без масла вторник – 9 апреля вареная или тушеная пища без масла среда – 10 апреля сухоядение – сырые продукты без масла четверг – 11 апреля вареная или тушеная пища без масла пятница – 12 апреля сухоядение суббота – 13 апреля вареная пища с растительным маслом, вино воскресенье – 14 апреля вареная пища с растительным маслом, вино понедельник – 15 апреля сухоядение – сырые продукты без масла вторник – 16 апреля вареная или тушеная пища без масла среда – 17 апреля сухоядение – сырые продукты без масла четверг – 18 апреля вареная или тушеная пища без масла пятница – 19 апреля сухоядение суббота – 20 апреля вареная пища с растительным маслом, вино, икра воскресенье – 21 апреля вареная пища с растительным маслом, вино, рыба понедельник – 22 апреля сухоядение вторник – 23 апреля сухоядение среда – 24 апреля сухоядение четверг – 25 апреля сухоядение пятница – 26 апреля полное воздержание от пищи суббота – 27 апреля сухоядение воскресенье - 28 апреля Пасха праздничный ужин

Для беременных, кормящих, детей и тяжелобольных людей пост делает послабления. Им обычно достаточно отказать себе в мясе (если нет особых указаний врача). Но при этом подумать, в чем вкусном, особо любимом, но вовсе не необходимом можно себе отказать, например, от сладкого.

Что можно, а что нельзя есть во время Великого поста 2019

Мы привыкли считать, что под строгим запретом находится вся скоромная пища, то есть продукты нерастительного происхождения, и это действительно так. Так что же можно есть по дням во время Великого поста в 2019 году?

Не стоит употреблять в пищу молоко в любом виде, яйца, а также все сорта мяса. Исключениями являются Вербное воскресенье и праздник Благовещения, когда верующие могут себе позволить приготовить на обед рыбу или морепродукты, а также поставить на стол бокал красного вина.

В остальные дни нужно избегать жирных и жареных блюд, предпочитая им отварные или запеченные овощи и фрукты, а также каши и варенье. В дни сухоядения необходимо полностью исключить из рациона жидкую пищу и перейти на хлеб, кашу и сырые овощи.

Как правильно поститься православным мирянам

Служители церкви согласно своему уставу придерживаются строгого воздержания и самоотречения. Календарь питания по дням Великого поста полностью показывает, что можно есть в этот период, от чего стоит отказаться и когда сделать себе послабление. Всю последнюю неделю, вплоть до момента выноса плащаницы, практикуется сухоядение, то есть употребление сырой, постной пищи, которую принято запивать водой.

Понедельник и пятницу верующие обязаны проводить за молитвами и отказываться от дневных приемов пищи.

Эти строгие правила относятся к служителям церкви, в то время, как многие миряне имеют возможность поститься мягче. Им дозволено, при благословении духовника, подстраивать свое меню во время поста под трудовой график. Главное в этот период отказаться от негативных помыслов и поступков, чтобы максимально приблизиться к вере.

Рецепты на Великий Пост 2019

Тот, кто думает, что постное меню не вкусное, не питательное и однообразное в корне не прав. На самом деле блюда, которые можно есть в Великий пост 2019 по дням, могут быть очень разнообразными и аппетитными. Вот только малая часть рецептов, которыми можно порадовать домашних в дни воздержания.

Борщ постный

Для приготовления постного борща не потребуется большого количества времени, да и продукты для него нужны исключительно простые и незатейливые. Но при этом блюдо получается не менее вкусным и питательным, чем его наваристый аналог.

Ингредиенты:

2 свеклы;

1 морковь;

2 картофелины;

1 луковица;

0,5 кочана капусты;

2 помидора;

2 ст. л. растительного масла;

1 лавровый лист;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. соли;

сахар и уксус по вкусу.

Рецепт приготовления:

Нарезаем овощи: свеклу и картофель – соломкой, лук – кубиком. Морковь натираем на терке. Капусту – шинкуем. На помидорах делаем крестообразный надрез, опускаем их на несколько минут в кипяток, а посте – в холодную воду. Аккуратно снимаем с томатов кожицу и нарезаем мякоть мелким кубиком. Чеснок пропускаем через пресс. В кипящую, подсоленную воду закидываем сначала картофель, а затем и капусту. В это время, на разогретом подсолнечном масле обжариваем лук и морковь в течение 5 минут. Затем добавляем в сковороду половину свеклы и тушим под крышкой на маленьком нагреве. Оставшуюся свеклу заливаем горячей водой и добавляем 1 ч. л. уксуса. Оставляем настаиваться на 10 минут. Через 8-12 минут в сковороду отправляем томаты, приправляем солью и перцем и оставляем под крышкой еще на 20 минут. Перекладываем готовую заправку в кастрюлю, бросаем лаврушку и доводим борщ до кипения. Последним в кастрюлю бросаем чеснок. Нарываем крышкой, выключаем нагрев и настаиваем борщ 10 минут.

Подаем на стол во время обеда, обильно посыпав свежей зеленью.

Гречка с грибами

Это еще одно универсальное блюдо, которое дополняет повседневное меню не только во время Великого поста, но и в обычные дни.

Ингредиенты:

1,5 ст. гречневой крупы;

300 г шампиньонов;

1 луковица;

1 морковь;

соль;

перец;

растительное масло.

Рецепт приготовления:

Перебираем гречку от сора и других посторонних включений. Промываем крупу в проточной воде. Выкладываем в кастрюлю и заливаем 3 стаканами воды. Добавляем соль и доводим до кипения. Накрываем крышкой и варим до готовности.

Морковь отчищаем от кожуры, натираем на крупной терке.

Лук также очищаем от шелухи и нарезаем соломкой или кубиками.

Грибы промываем, обсушиваем, нарезаем на произвольные небольшие кусочки.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем сначала лук 2-3 минуты, затем добавляем морковь. Через пару минут бросаем к овощам грибы. Посыпаем солью, перцем, накрываем крышкой и оставляем тушиться 5-10 минут.

Сваренную до готовности гречку отправляем в сковороду к грибам, перемешиваем лопаткой и оставляем еще на 5 минут под крышкой тушиться. Подаем к столу горячей, посыпав зеленью.

Чтобы блюдо получилось пикантным, в него можно добавить измельченный чеснок или немного острого перца чили.

Овощное рагу

Задумываясь над тем, что можно есть в Великий пост 2019 по дням, многие представляют себе пресные, невкусные блюда, которыми невозможно насытиться. Но на самом деле придерживаться правил не так сложно, как может показаться.

Идеально подходит для постного меню сочное, сбалансированное овощное рагу, которое не только накормит большую семью, но и порадует глаз своими красками.

Ингредиенты:

4 картофелины;

4 моркови;

1 луковица;

250 г грибов;

2 помидора;

розмарин;

соль;

перец;

растительное масло;

зелень.

Рецепт приготовления:

Чистим овощи. Лук нарезаем полукольцами, морковь и картофель – кубиками, грибы и помидоры – произвольными кусочками.

Разогреваем на сковороде подсолнечное масло, обжариваем до золотистого оттенка лук. Добавляем морковь и готовим еще 5-7 минут.

Забрасываем в сковороду картофель, накрываем крышкой и обжариваем еще несколько минут. Добавляем соль и перец.

Когда картофель станет мягким, отправляем к нему грибы. Уменьшаем огонь и тушим еще 6 минут.

Отправляем в сковороду помидоры, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим еще некоторое время.

Перед подачей еще горячее блюдо посыпаем розмарином для аромата. Украшаем укропом и петрушкой. Овощное рагу будет не менее вкусным, если есть его в холодном виде в дни сухоядения.

Вареники с картофелем и грибами

Это блюдо любят все и готовят с разнообразными начинками. Традиционные вареники с картошкой и грибами могут прекрасно разнообразить постный стол.

Ингредиенты:

300-350 г муки;

180 мл воды;

1-2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. соли;

4-6 картофелин;

15 г сушеных грибов;

1 луковица;

перец.

Рецепт приготовления:

Просеиваем муку, добавляем соль и растительное масло. Вливаем тонкой струйкой воду. Перемешиваем лопаткой и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Вымешиваем тесто 3-5 минут, после чего заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на столе на 40-60 минут. Сушеные грибы заливаем кипятком и настаиваем в течение 20-30 минут. Процеживаем получившийся бульон несколько раз через марлю, заливаем промытые грибы и отвариваем 30 минут. Когда грибы приготовятся, вынимаем их шумовкой из бульона, охлаждаем и мелко режем. Можно взять свежие или замороженные грибы, которые необходимо просто обжарить. Картофель очищаем от кожуры, заливаем холодной водой и после этого отвариваем. Через 40-60 минут, когда он станет мягким, сливаем отвар. вооружаемся толкушкой и готовим пюре. Лук очищаем и мелко режем кубиком. Разогреваем растительное масло на сковороде, обжариваем на нем лук и грибы. Солим, перчим. Смешиваем картофельное пюре с грибами. Доводим до вкуса – добавляем пр необходимости соль и перец. Раскатываем тесто в тонкий пласт, вырезаем стаканом или другой формой ровные, красивые кружочки. Выкладываем на каждый начинку чайной ложкой и тщательно защипываем края. При желании можно оформить край косичкой. В большой кастрюле кипятим воду, добавляем соль по вкусу и отправляем в нее вареники. Ждем, пока они всплывут, замеряем еще 5-6 минут и вынимаем шумовкой.

При желании вареник с картошкой и грибами можно украсить свежей зеленью или обжаренным луком.

Важно, собираясь соблюдать Великий пост, не просто узнать, что можно, а что нельзя, и изменить на время свои гастрономические привычки, а подготовиться морально. Без духовного очищения от мирских благ, негатива и призрения, отказ от животной пищи будет являться ничем иным, как обычная диета.