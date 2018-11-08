Рождественский пост 2018-2019: календарь питания для мирян
Рождественский пост 2018-2019 года начнется 28 ноября и продлится до 6 января. Календарь питания по дням для мирян подскажет, что можно включать в ежедневное меню.
Суть поста заключается в том, чтобы подготовиться к одному из главных церковных праздников – Рождеству Христову. Верующие благодарят Бога за хороший урожай, готовятся к великому событию.
Рождественский пост: его продолжительность, суть
Пост продлится в течение 40 дней. В это время миряне должны ограничивать себя в еде, развлечениях. В период прохождения поста пища животного происхождения является запрещенной. Кроме того, верующие должны отказаться от проведения веселых мероприятий, греховных мыслей. Молитвы помогут стать более смиренным, и поблагодарить Господа за радости в жизни.
Цель поста заключается в том, чтобы усилить дух человека. Питаясь только постной пищей, помыслы становятся светлыми и чистыми.
Строгие ограничения во время поста
Период с 20 по 25 декабря является наиболее строгим. В это время следует уделить внимание многим моментам. В субботу и воскресенье запрещено употреблять рыбные блюда. От спиртных напитков также придется отказаться.
Постись необходимо не только телесно, но и духовно. Пост должен быть связан с молитвами, прощением обид, исключением веселья, просмотром телевизора, покаянием, воздержанием от пороков и страстей. Это позволит очиститься от грехов и сделать мысли светлыми.
Рождественский пост: меню
Ограничения, продолжительностью в 40 дней, не стоит воспринимать как наказание. Наоборот, они должны принести радость оттого, что удалось доказать Богу свою веру и любовь.
Верующие, которые во время Рождественского поста 2019 года намерены получить духовный опыт, должны отказаться от некоторой пищи. Календарь питания по дням станет отличной подсказкой для мирян. С его помощью удастся понять, когда можно есть ту или иную еду.
В таблице можно найти всю интересующую информацию, и на ее основе составить ежедневное меню.
|
День недели
|
Дата, меню
|
28.11.18 – 19.12.18
|
20.12.18 – 01.01.19
|
02.01.19 – 06.01.19
|
Понедельник
|
Горячая еда без добавления масла. Предпочтение следует отдавать постным блюдам: супы, каши, грибы, тушеные овощи.
|
Горячая еда без добавления масла. Предпочтение следует отдавать постным блюдам: супы, каши, грибы, тушеные овощи.
|
Сухоядение
|
Вторник
|
Рыбные блюда станут отличным выбором. Их можно готовить в любом виде.
|
Горячие блюда с добавлением растительного масла.
|
Горячая еда без добавления масла. Предпочтение следует отдавать постным блюдам: супы, каши, грибы, тушеные овощи.
|
Среда
|
Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором.
|
Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором.
|
Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором.
|
Четверг
|
Рыбные блюда являются разрешенными. Их можно готовить в любом виде.
|
Горячие блюда с добавлением растительного масла.
|
Горячая еда без добавления масла. Предпочтение следует отдавать постным блюдам: супы, каши, грибы, тушеные овощи.
|
Пятница
|
Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором.
|
Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором.
|
Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором.
|
Суббота
|
Рыбные блюда являются разрешенными. Их можно готовить в любом виде.
|
Рыбные деликатесы станут отличным выбором.
|
Горячие блюда с добавлением растительного масла.
|
Воскресенье
|
Рыбные блюда являются разрешенными. Их можно готовить в любом виде.
|
Рыбные деликатесы станут отличным выбором.
|
Горячие блюда с добавлением растительного масла.
Таблица составлена по дням недели, и разделена на временные отрезки. Для каждого периода представлены разрешенные продукты, которые стоит включать в ежедневное меню.
Правила соблюдения Рождественского поста
Рождественский пост 2019 начнется совсем скоро. Чтобы пройти все испытания, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами. Воздержание в пище не является главным. Важно подумать о духовных ценностях. Что касается беременных женщин и больных людей, они могут не ограничивать себя в питании.
Но соблюдать следующие правила поста им придется:
- За несколько дней до наступления события, необходимо исповедаться. Это поможет начать новый путь с чистым сердцем.
- Нельзя думать о плохом и сомневаться в правильности своего выбора. Важно довести дело до конца, оставив все обиды в прошлом.
- От развлечений и веселья придется отказаться. Нельзя шумно отмечать праздники и думать о грехах.
- Свободное время стоит посвящать молитвам, ходить в церковь. Это поможет продолжить путь, и доказать Богу свою веру.
- Начиная с 7 января можно выходить с поста. При этом нельзя перегружать организм тяжелой пищей. Вводить в рацион жирную еду необходимо постепенно. Это поможет сохранить здоровье.
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Такие простые правила помогут пройти испытания, и вернуться к обычной жизни. Кроме того, удастся почувствовать легкость, мысли станут светлыми, а дом наполнится положительной энергетикой.
Рождественский пост является последним в году. Многие верующие относятся к празднику серьезно, предпочитают строго проходить все испытания. Это касается не только ограничений в еде, но и воздержания от семейной жизни, отказа от праздников и веселья. Все свободное время желательно проводить в молитвах. Это помогает очистить душу и мысли от грехов, и доказать свою веру Господу.
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А у вас получается строго придерживаться Рождественскому посту? 4
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Natalya Кемерово / 09.11.18 05:27Календарь составлен не верно. 28 ноября это среда, а не пятница, как у вас.
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Жанна / 08.11.18 12:16Как же порой тяжело отказаться от любимых деликатесов, но с наступлением поста трудностей не возникает. Знаю, что это принесет мне огромную пользу. Удается с легкостью проходить испытания.
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Владимир / 08.11.18 12:16Ежегодно соблюдаю все посты, Рождественский не станет исключением. Ограничиваю себя в пище, стараюсь ходить в церковь, провожу много времени за молитвами. Это помогает встать на новый путь, и идти по нему с чистыми мыслями.
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Юлианна / 08.11.18 12:15Строго соблюдаю Рождественский пост. Таблица питания помогает разобраться, что можно есть в тот или иной день. С ее помощью составляю ежедневное меню, и ему следую. Казалось, бы пища однообразная, но из разрешенных продуктов можно готовить различные блюда.