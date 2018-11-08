Рождественский пост 2018-2019: календарь питания для мирян

Рождественский пост 2018-2019 года начнется 28 ноября и продлится до 6 января. Календарь питания по дням для мирян подскажет, что можно включать в ежедневное меню.

Суть поста заключается в том, чтобы подготовиться к одному из главных церковных праздников – Рождеству Христову. Верующие благодарят Бога за хороший урожай, готовятся к великому событию.

Рождественский пост: его продолжительность, суть

Пост продлится в течение 40 дней. В это время миряне должны ограничивать себя в еде, развлечениях. В период прохождения поста пища животного происхождения является запрещенной. Кроме того, верующие должны отказаться от проведения веселых мероприятий, греховных мыслей. Молитвы помогут стать более смиренным, и поблагодарить Господа за радости в жизни.

Цель поста заключается в том, чтобы усилить дух человека. Питаясь только постной пищей, помыслы становятся светлыми и чистыми.

Строгие ограничения во время поста

Период с 20 по 25 декабря является наиболее строгим. В это время следует уделить внимание многим моментам. В субботу и воскресенье запрещено употреблять рыбные блюда. От спиртных напитков также придется отказаться.

Постись необходимо не только телесно, но и духовно. Пост должен быть связан с молитвами, прощением обид, исключением веселья, просмотром телевизора, покаянием, воздержанием от пороков и страстей. Это позволит очиститься от грехов и сделать мысли светлыми.

Рождественский пост: меню

Ограничения, продолжительностью в 40 дней, не стоит воспринимать как наказание. Наоборот, они должны принести радость оттого, что удалось доказать Богу свою веру и любовь.

Верующие, которые во время Рождественского поста 2019 года намерены получить духовный опыт, должны отказаться от некоторой пищи. Календарь питания по дням станет отличной подсказкой для мирян. С его помощью удастся понять, когда можно есть ту или иную еду.

В таблице можно найти всю интересующую информацию, и на ее основе составить ежедневное меню.

День недели Дата, меню 28.11.18 – 19.12.18 20.12.18 – 01.01.19 02.01.19 – 06.01.19 Понедельник Горячая еда без добавления масла. Предпочтение следует отдавать постным блюдам: супы, каши, грибы, тушеные овощи. Горячая еда без добавления масла. Предпочтение следует отдавать постным блюдам: супы, каши, грибы, тушеные овощи. Сухоядение Вторник Рыбные блюда станут отличным выбором. Их можно готовить в любом виде. Горячие блюда с добавлением растительного масла. Горячая еда без добавления масла. Предпочтение следует отдавать постным блюдам: супы, каши, грибы, тушеные овощи. Среда Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором. Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором. Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором. Четверг Рыбные блюда являются разрешенными. Их можно готовить в любом виде. Горячие блюда с добавлением растительного масла. Горячая еда без добавления масла. Предпочтение следует отдавать постным блюдам: супы, каши, грибы, тушеные овощи. Пятница Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором. Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором. Предпочтение следует отдавать пище растительного происхождения, приготовленной без масла. Хлеб, фрукты, овощи, сухофрукты, мед, орехи станут хорошим выбором. Суббота Рыбные блюда являются разрешенными. Их можно готовить в любом виде. Рыбные деликатесы станут отличным выбором. Горячие блюда с добавлением растительного масла. Воскресенье Рыбные блюда являются разрешенными. Их можно готовить в любом виде. Рыбные деликатесы станут отличным выбором. Горячие блюда с добавлением растительного масла.

Таблица составлена по дням недели, и разделена на временные отрезки. Для каждого периода представлены разрешенные продукты, которые стоит включать в ежедневное меню.

Правила соблюдения Рождественского поста

Рождественский пост 2019 начнется совсем скоро. Чтобы пройти все испытания, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами. Воздержание в пище не является главным. Важно подумать о духовных ценностях. Что касается беременных женщин и больных людей, они могут не ограничивать себя в питании.

Но соблюдать следующие правила поста им придется:

За несколько дней до наступления события, необходимо исповедаться. Это поможет начать новый путь с чистым сердцем. Нельзя думать о плохом и сомневаться в правильности своего выбора. Важно довести дело до конца, оставив все обиды в прошлом. От развлечений и веселья придется отказаться. Нельзя шумно отмечать праздники и думать о грехах. Свободное время стоит посвящать молитвам, ходить в церковь. Это поможет продолжить путь, и доказать Богу свою веру. Начиная с 7 января можно выходить с поста. При этом нельзя перегружать организм тяжелой пищей. Вводить в рацион жирную еду необходимо постепенно. Это поможет сохранить здоровье.

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Такие простые правила помогут пройти испытания, и вернуться к обычной жизни. Кроме того, удастся почувствовать легкость, мысли станут светлыми, а дом наполнится положительной энергетикой.

Рождественский пост является последним в году. Многие верующие относятся к празднику серьезно, предпочитают строго проходить все испытания. Это касается не только ограничений в еде, но и воздержания от семейной жизни, отказа от праздников и веселья. Все свободное время желательно проводить в молитвах. Это помогает очистить душу и мысли от грехов, и доказать свою веру Господу.