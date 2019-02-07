Какого числа Поминальные дни в 2019 году

Каждый православный христианин должен помнить своих родных и близких людей, которых уже нет на этой земле и обязательно молиться за них в храме. Далее подробно о том, какие числа в церковном календаре 2019 года значатся как поминальные дни и что они означают у православных.

Когда нужно поминать усопших в 2019 году

У православных в календаре 2019 года есть 7 поминальных дней. Некоторые из них называются родительскими субботами. В эти дни в храмах служатся Литургии по усопшим, а их родственники посещают кладбища. В 2019 году у православных по календарю поминальные дни начнутся со 2 марта. Это будет Вселенская суббота.

В этот день в храмах проводятся поминальные службы по всем, когда-либо жившим на земле христианам, независимо от того, когда и при каких обстоятельствах они умерли. Место погребения тоже не имеет значение.

В этот день можно помолиться за всех умерших родственников и сходить на кладбище, если есть такая возможность.

Также родительская суббота, которая будет 2 марта, ещё называется Мясопустной и предшествует празднику Масленицы, начинающегося уже с понедельника - 4 марта. Согласно обычаям православия, в дни Масленицы, перед Великом Пасхальным постом, уже исключаются мясные продукты.

Разрешается употреблять только молочную пищу, овощи, масло и т.д. Поэтому, в последнюю Вселенскую Мясопустную субботу перед Масленицей по православным традициям на столе должны находиться преимущественно мясные блюда.

Также этот поминальный день ещё называется Малой Масленицей. Уже можно начинать выпекать блины. Первые из них отдаются нищим, детям, чтобы те съели, помянув умерших, и несутся на могилы родственников.

Следующие поминальные дни будут в Великий пост. Таких суббот в православном календаре всего три: две в марте и одна в апреле (23, 30 марта, 6 апреля). Если высчитать по календарю, то они придутся на 2, 3 и 4 недели поста, во время которого поминальные литургии в храмах служатся исключительно только в эти дни.

Все традиции остаются прежними: обязательно следует сходить в церковь и помолиться об умерших, также можно посетить их могилы.

Следующий поминальный день будет уже после праздника Пасхи - 7 мая. Несмотря на то, что радоваться смерти не принято, этот день имеет своеобразное название - Радоница. Но это не случайно.

После праздника Пасхи, который является главным торжественным днём для всех христиан, люди идут поделиться радостью Воскресения Иисуса Христа с умершими.

Во многих семьях распространен обычай ходить на кладбище и поминать близких именно в день Пасхи. Но по утверждению служителей церкви - эта устоявшаяся традиция является неправильной. В светлый праздник Пасхи наоборот все люди должны радоваться, а не грустить в этот день на кладбище по своим умершим родственникам.

Для поминания покойных установлен специальный для этого день - Радоница. И более того, исходя из названия самого дня, грустить не стоит, а напротив, придя на могилы к родным, нужно порадоваться, что Иисус Христос, принеся себя в жертву, подарил всем людям возможность быть воскрешенными и жить вечно.

Следующий поминальный день, когда по православному календарю принято чтить память усопших - это 15 июня. Он называется Вселенской Троицкой субботой. В этот день издавна существует традиция украшать могилу зеленью.

2 ноября - это последняя в 2019 году родительская суббота. Она называется Дмитриевская. Назван этот день в честь русского князя Дмитрия Донского, победившего со своими войсками монгол татарское иго, под рабством которого русский народ пребывал в течение 200 лет. Князь, направляя своих солдат на сильную орду татар, заручился самой главной помощью - верой и молитвой Богу.

Почему надо поминать умерших

Кроме этих, основных поминальных дней, существуют и другие дни памяти по усопшим. Церковь говорит о том, что поминать родственников и близких людей можно и, более того, нужно всегда, а какого числа – это уже не столь важно. Чем чаще это делать, тем лучше.

Согласно христианскому учению, умерший человек уже никак не может помочь себе молитвой к Богу, так как не является целостной личностью, которая обладает телом и душой. Когда человек умирает, жить остаутся только его душа, а тело погибает.

И как будет чувствовать она себя на небе, и где пребывать в Аду или наоборот в Раю, зависит только от того, что человек успел сделать на земле для вечной жизни на небе с Богом и в Раю.

Другими словами, после смерти человеческой плоти, оставшаяся душа пожинает на небе плоды своих земных трудов: какой образ жизни человек вел, что думал и говорил, какие дела и поступки совершал. Все имеет значение. И если ещё живущие на земле могут изменить свою жизнь после смерти и даже во время своего земного пребывания, молитвами и Верой в Бога, то умершие уже ничего не в силах поменять и им остаётся только принять только то, что они заслужили за время своей земной жизни.

Помочь им что-то изменить в лучшую сторону после их смерти и оказаться в более спокойном и светлом небесном месте, может только живой человек, который молится за них на земле.

Для этого и существуют поминальные дни у православных в календаре 2019 года (какого числа было описано выше) - чтобы не бросать и не передавать своих родственников на небе.

Здесь очень важно понимать, что самым главным в эти дни является только молитва и ни что другое. Поминальные застолья играют в этом вопросе самую последнюю роль, если вообще что-то значат для покойников.

Умершие, прежде всего, нуждаются в духовной пище, которая по-настоящему насытить их во всех смыслах и за которую они будут благодарны. И этой пищей является молитва. Поэтому, вопрос о том, что готовить и ставить на стол в поминальные дни, не должен беспокоить по-настоящему верующего человека.

Самый главный момент, на котором стоит остановится - это ни в коем случае не превращать поминки в пьяное застолье. Православное духовенство настоятельно рекомендует вообще отказаться от алкоголя.

В эти дни правильным будет:

Отстоять поминальную литургию. Поставить свечи в церкви за упокой души. Подать поминальную записку.

Доказательством того, что молитва по истине важна для умерших людей, облегчает, и улучшает их положение на небесах, является случай, описанный в житии Макария Великого. Идя однажды по пустыне, Макарий нашел человеческий череп. По его молитве ему было открыто, что это череп одного языческого жреца.

Макарий спросил у этого жреца, где в данный момент он находится. На что ясным человеческим голосом получил ответ: "В непроглядной тьме. Стою по горло в огне." Макарий стал интересоваться: наступает ли у жреца хоть когда-нибудь облегчение. Ответ был следующим: " Бывает. Но только лишь тогда, когда приноситься бескровная жертва." Бескровная жертва - это то, что мы называем в наши дни Литургией.

Поэтому, самое главное, что живущий на земле человек может дать своим умершим родственникам и чем помочь им на небесах - это молитва в церкви. Молиться за усопших можно и нужно всегда, не только в поминальные дни в 2019 году. В небесном царстве не существует понятия времени. Оно является лишь земным критерием. Когда бы вы не помянули в молитве своих ушедших родственников - это всегда будет вовремя и кстати.