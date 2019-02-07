 
 
 

Клео.ру
 
 

Какого числа Поминальные дни в 2019 году

0 0

Каждый православный христианин должен помнить своих родных и близких людей, которых уже нет на этой земле и обязательно молиться за них в храме. Далее подробно о том, какие числа в церковном календаре 2019 года значатся как поминальные дни и что они означают у православных.

Когда нужно поминать усопших в 2019 году

У православных в календаре 2019 года есть 7 поминальных дней. Некоторые из них называются родительскими субботами. В эти дни в храмах служатся Литургии по усопшим, а их родственники посещают кладбища. В 2019 году у православных по календарю поминальные дни начнутся со 2 марта. Это будет Вселенская суббота.

В этот день в храмах проводятся поминальные службы по всем, когда-либо жившим на земле христианам, независимо от того, когда и при каких обстоятельствах они умерли. Место погребения тоже не имеет значение.

В этот день можно помолиться за всех умерших родственников и сходить на кладбище, если есть такая возможность.

Также родительская суббота, которая будет 2 марта, ещё называется Мясопустной и предшествует празднику Масленицы, начинающегося уже с понедельника - 4 марта. Согласно обычаям православия, в дни Масленицы, перед Великом Пасхальным постом, уже исключаются мясные продукты.

Разрешается употреблять только молочную пищу, овощи, масло и т.д. Поэтому, в последнюю Вселенскую Мясопустную субботу перед Масленицей по православным традициям на столе должны находиться преимущественно мясные блюда.

  • А вы ориентируетесь на церковный календарь?

Также этот поминальный день ещё называется Малой Масленицей. Уже можно начинать выпекать блины. Первые из них отдаются нищим, детям, чтобы те съели, помянув умерших, и несутся на могилы родственников.

Следующие поминальные дни будут в Великий пост. Таких суббот в православном календаре всего три: две в марте и одна в апреле (23, 30 марта, 6 апреля). Если высчитать по календарю, то они придутся на 2, 3 и 4 недели поста, во время которого поминальные литургии в храмах служатся исключительно только в эти дни.

Все традиции остаются прежними: обязательно следует сходить в церковь и помолиться об умерших, также можно посетить их могилы.

Следующий поминальный день будет уже после праздника Пасхи - 7 мая. Несмотря на то, что радоваться смерти не принято, этот день имеет своеобразное название - Радоница. Но это не случайно.

После праздника Пасхи, который является главным торжественным днём для всех христиан, люди идут поделиться радостью Воскресения Иисуса Христа с умершими.

Во многих семьях распространен обычай ходить на кладбище и поминать близких именно в день Пасхи. Но по утверждению служителей церкви - эта устоявшаяся традиция является неправильной. В светлый праздник Пасхи наоборот все люди должны радоваться, а не грустить в этот день на кладбище по своим умершим родственникам.

Для поминания покойных установлен специальный для этого день - Радоница. И более того, исходя из названия самого дня, грустить не стоит, а напротив, придя на могилы к родным, нужно порадоваться, что Иисус Христос, принеся себя в жертву, подарил всем людям возможность быть воскрешенными и жить вечно.

Следующий поминальный день, когда по православному календарю принято чтить память усопших - это 15 июня. Он называется Вселенской Троицкой субботой. В этот день издавна существует традиция украшать могилу зеленью.

2 ноября - это последняя в 2019 году родительская суббота. Она называется Дмитриевская. Назван этот день в честь русского князя Дмитрия Донского, победившего со своими войсками монгол татарское иго, под рабством которого русский народ пребывал в течение 200 лет. Князь, направляя своих солдат на сильную орду татар, заручился самой главной помощью - верой и молитвой Богу.

Почему надо поминать умерших

Кроме этих, основных поминальных дней, существуют и другие дни памяти по усопшим. Церковь говорит о том, что поминать родственников и близких людей можно и, более того, нужно всегда, а какого числа – это уже не столь важно. Чем чаще это делать, тем лучше.

Согласно христианскому учению, умерший человек уже никак не может помочь себе молитвой к Богу, так как не является целостной личностью, которая обладает телом и душой. Когда человек умирает, жить остаутся только его душа, а тело погибает.

И как будет чувствовать она себя на небе, и где пребывать в Аду или наоборот в Раю, зависит только от того, что человек успел сделать на земле для вечной жизни на небе с Богом и в Раю.

Другими словами, после смерти человеческой плоти, оставшаяся душа пожинает на небе плоды своих земных трудов: какой образ жизни человек вел, что думал и говорил, какие дела и поступки совершал. Все имеет значение. И если ещё живущие на земле могут изменить свою жизнь после смерти и даже во время своего земного пребывания, молитвами и Верой в Бога, то умершие уже ничего не в силах поменять и им остаётся только принять только то, что они заслужили за время своей земной жизни.

Помочь им что-то изменить в лучшую сторону после их смерти и оказаться в более спокойном и светлом небесном месте, может только живой человек, который молится за них на земле.

Для этого и существуют поминальные дни у православных в календаре 2019 года (какого числа было описано выше) - чтобы не бросать и не передавать своих родственников на небе.

Здесь очень важно понимать, что самым главным в эти дни является только молитва и ни что другое. Поминальные застолья играют в этом вопросе самую последнюю роль, если вообще что-то значат для покойников.

Умершие, прежде всего, нуждаются в духовной пище, которая по-настоящему насытить их во всех смыслах и за которую они будут благодарны. И этой пищей является молитва. Поэтому, вопрос о том, что готовить и ставить на стол в поминальные дни, не должен беспокоить по-настоящему верующего человека.

Самый главный момент, на котором стоит остановится - это ни в коем случае не превращать поминки в пьяное застолье. Православное духовенство настоятельно рекомендует вообще отказаться от алкоголя.

В эти дни правильным будет:

  1. Отстоять поминальную литургию.
  2. Поставить свечи в церкви за упокой души.
  3. Подать поминальную записку.

Доказательством того, что молитва по истине важна для умерших людей, облегчает, и улучшает их положение на небесах, является случай, описанный в житии Макария Великого. Идя однажды по пустыне, Макарий нашел человеческий череп. По его молитве ему было открыто, что это череп одного языческого жреца.

Макарий спросил у этого жреца, где в данный момент он находится. На что ясным человеческим голосом получил ответ: "В непроглядной тьме. Стою по горло в огне." Макарий стал интересоваться: наступает ли у жреца хоть когда-нибудь облегчение. Ответ был следующим: " Бывает. Но только лишь тогда, когда приноситься бескровная жертва."  Бескровная жертва - это то, что мы называем в наши дни Литургией.

Поэтому, самое главное, что живущий на земле человек может дать своим умершим родственникам и чем помочь им на небесах - это молитва в церкви. Молиться за усопших можно и нужно всегда, не только в поминальные дни в 2019 году. В небесном царстве не существует понятия времени. Оно является лишь земным критерием. Когда бы вы не помянули в молитве своих ушедших родственников - это всегда будет вовремя и кстати.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
07.02.2019
Теги: поминальные дни какого числа календарь

Читайте также

 

Поминаете ли вы своих родственников в родительские субботы? 3  

Оставить комментарий
  • Олег / 07.02.19 16:20
    -
    0
    +
    Не знал, что в православном календаре существует достаточно много специальных дней для поминания мертвых. Ездим на могилы родственников редко: один, максимум два раза в год. О том, чтобы отстоять литургию в этот день, вообще никогда не задумывался. Узнав, насколько важна молитва, я пересмотрю свои взгляды в вопросе памяти о близких.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Света / 07.02.19 16:20
    -
    0
    +
    Да. Моя бабушка очень верующий человек, поэтому об этих днях я знаю хорошо.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Валерия / 07.02.19 16:19
    -
    0
    +
    В моей семье принято ходить на кладбище в праздник Пасхи. То, что это неправильно и что для поминок существуют ещё специальные дни, для меня было открытием.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору