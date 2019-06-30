Какого числа Рождественский пост в 2019-2020 годах

Верующие с нетерпением ждут один из главных церковных праздников. Каждый христианин знает, какого числа начинается Рождественский пост, а какого числа заканчивается. В 2019-2020 гг. он продлится 40 дней. С 28 ноября по 6 января.

История

В отличие от того времени, сейчас люди знают, когда в 2019-2020 годах начинается и заканчивается Рождественский пост. Тогда все было по-другому. Поначалу, во времена ветхого завета, когда только начали соблюдаться первые посты, не существовало четких дат и правил.

Все было гораздо проще – верующие отказывали себе во вкусной еде, тем самым очищая организм. Длительность воздержания, в знак покаяния и примирения с Всевышним, не превышала более семи дней. Причем этого придерживались все – бедняки, знатные люди и правители. Потом снова вели обычный образ жизни, не ограничивая себя ни в чем.

Несмотря на тяжелые времена, древние иудеи помимо употребления мяса, отказывались от мирских утех. Монастырские нормы поста появились в 17 веке. Во время правления императора Византии – Мануила и патриарха Луки. Тогда-то, в 1166 г. и были внесены четкие коррективы в церковный календарь.

Какого числа начинается и заканчивается пост

Какого же числа будет Рождественский многодневный пост, посвященный очищению души и тела в 2019-2020 годах? Начинается он 28 ноября и заканчивается 6 января.

Чтобы встретить Рождество Христово, не отвлекаясь на мирскую суету, верующие стараются использовать данный период с пользой – исповедуясь и искупив грехи.

Что можно есть по дням

Зная, когда будет Рождественский пост, верующие заблаговременно смогут основательно к нему подготовиться. Это своего рода серьезное испытание для организма. Поэтому заранее нужно уменьшать порции употребляемой еды. У Рождественского и Петрова постов много общего.

В частности строгость в отношении правил питания. Чтобы все сделать правильно, важно знать, что можно есть.

Моральная подготовка и молитва, поможет выдержать длительный пост:

Начало его приходится на 28 ноября – четверг, с него и начнем. Разрешается кушать горячую пищу с добавлением небольшого количества растительного масла. Это может быть гречневая каша и постный суп с овощами. 29 ноября – сухоядение. 30 ноября. Как и в самый первый день поста разрешается есть горячую пищу с растительным маслом. (Отварной картофель или опять же, любая каша на воде). 1, 3, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 28, 29 декабря – можно позволить себе горячую еду, рыбу и немного вина. 5, 10, 12, 17, 19, 26, 31 декабря, а также 2 января разрешается горячая пища с добавлением растительного масла. А 4 и 5 января, выпадающие на выходные – субботу и воскресенье, помимо этого можно позволить себе выпить немного вина.

Теперь мы знаем не только какого числа в 2019 году начинается Рождественский пост, но и когда он заканчивается. Приходится завершение поста на 6 января 2020 года, в Сочельник. В этот день происходит воздержание до первой звезды.

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Что нельзя есть

2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 декабря и 1, 3, 6 января – сухоядение, включающее такой же перечень продуктов (хлеб, овощи в сыром виде, фрукты и сухофрукты, а так же мед и орехи), как 28 ноября, в самом начале поста.

Важно понимать, что нельзя есть. В эти дни под запретом вино, горячая пища, растительное масло и рыба. Самый тяжелый день воздержания – понедельник. Потому что принимать пищу разрешается только вечером.

Приметы

Глубоко верующие люди знают, какого числа в 2019-2020 году начинается и заканчивается Рождественский пост. Им известно и то, что как любой другой церковный праздник, он таит в себе свои традиции и обычаи.

Наши предки веками копили это наследие, чтобы передать своим потомкам. Благодаря чему сегодня у всех желающих, есть уникальная возможность провести праздник по всем правилам, как это было в старину.

Приметы Рождественского поста:

Дела по хозяйству лучше делать с утра. Занятие уборкой во время поста по вечерам чревато тем, что Рождество можно встретить с полным домом чертей и демонов. В Рождественский пост нельзя ругаться, иначе весь год не избавиться от неприятностей. Семью ждет достаток и успех, если в течение поста, регулярно ходить на рынок и отовариваться, не экономя на нужных вещах. Согласно поверью, чтобы весь год ни в чем не нуждаться, в канун Рождества на столе должно стоять 12 блюд. Весь будущий год будет таким, как в Рождество. Следовательно, праздник должен пройти на позитивной волне. Сильные морозы в первые дни Рождественского поста свидетельствовали обильным урожаям пшеницы, а значит и хлеба. Если во время поста стоит теплая погода – быть холодной весне. Нельзя встречать праздник в повседневной одежде – это чревато денежными затруднениями. Если первым, кто посетит ваш дом в рождественские праздники, будет человек с темной копной волос – ждите счастья. Чтобы весь год прожить в достатке, нужно как можно чаще принимать у себя гостей и самим не отказываться от приглашений. Для изгнания нечисти, обязательно в дни поста нужно зажигать камин. Не у каждого в доме и тем более квартире он есть, тогда церковную свечу на столе. Встреча с собакой, или человеком с горбом в Рождественский пост к великой удаче.

Рождественские приметы не терпят легкомысленного отношения. Нужно быть внимательными и не игнорировать их, тогда удача и достаток вам обеспечены.

Традиции во время Рождественского поста

Выяснив, какого числа начинается пост перед великим православным праздником, стоит вспомнить и о его традициях.

На Руси во время поста женщины собирались в одной избе и много времени уделяли прядению. В процессе работы, слушали духовных певцов, а иногда и сами пели. В пост принято творить добрые поступки.

В связи с этим Христиане брали под свою опеку странников и людей, нуждающихся в помощи. Те в свою очередь развлекали тружеников сказками и разными интересными историями.

В современном обществе, у верующих православных тоже есть свои обычаи. Смысл поста заключается не только в физическом, но и духовном воздержании. Стоит ограничить себя в просмотре телевизора и пользование интернетом. От непредвиденных неприятностей не застрахован никто. Тем не менее, рекомендуется приложить все усилия, чтобы в семье царила дружественная атмосфера.

В современном ритме не всегда удается неукоснительно следовать всем правилам Рождественского поста. Суть в том, чтобы стать добрее к близким и окружающим. Научиться прощать и не помнить обид.