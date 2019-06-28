В православии в преддверии праздника Светлого Рождества верующие держат пост. Воздержание не считается самым строгим, но многие не знают, можно ли есть рыбу в Рождественский пост и по каким дням.

С какого времени начинается Рождественский пост

Рождественский пост начинается с 28 ноября и заканчивается в ночь на 7 января.

В православной традиции он считается не самым строгим постом, поэтому держать его в течение 40 дней достаточно просто, если придерживаться специальной схемы поэтапного ограничения.

Можно ли есть рыбу

Из этой схемы понято, можно ли есть рыбу в Рождественский пост и по каким дням это можно делать:

С 28 ноября по 19 декабря по понедельникам можно есть отварную пищу, приготовленную на пару или запеченную без растительного масла. Также можно употреблять постную выпечку без яиц, маргарина и растительного масла. По средам и пятницам едят только сухую пищу, не подвергавшуюся тепловой обработке. В другие дни недели можно есть рыбу, грибы и растительное масло. С 20 по 1 января по средам и пятница разрешается есть только сырые продукты. По понедельникам едят постные каши и супы, приготовленные без масла, горячие постные пироги, каши с овощами и грибами. Рыбу в этот период разрешается есть только в воскресенье, запивая ее небольшим количеством красного вина. Со 2 по 6 января сухую пищу начинают есть с понедельника. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье на стол подают растительные бульоны и супы с небольшим количеством растительного масла. Это самый строгий период Рождественского поста, в который следует отказаться от рыбы и красного вина.

В канун Рождества празднуется Сочельник, на который подают теплые закуски из растительной пищи, специальное блюдо – сочиво, приготовленное из отварной крупы, орехов, сухофруктов и меда. Есть начинают с восходом первой звезды на вечернем небе.

Отличие Рождественского поста от других постов православия

Из схемы питания во время 40-дневого поста перед встречей Рождества видно, что наиболее суровые требования приходятся на его последний период, состоящий из 5 дней.

Только со 2 по 6 января нельзя есть рыбу и пить красное вино, а в остальные дни можно это делать.

Поэтому Рождественский пост считается наиболее подходящим для людей, которые решили поститься по всем правилам православия в первый раз. После держания такого поста проще будет выдержать 40-дневное воздержание перед Светлым праздником Пасхи.

Теперь вы знаете, можно ли есть рыбу в Рождественский пост.