Как эффективно почистить кожаную куртку

В домашних условиях можно почистить кожаную куртку, не прибегая к услугам дорогостоящей химчистки. Для этого нужно только знать простые секреты, к которым прибегают умелые и рачительные хозяйки, чтобы сэкономить деньги и время. Лучшие способы, как быстро и эффективно чистить изделия их кожи, иногда передаются в семье по наследству.

Уход за кожаной курткой

Иметь в гардеробе кожаную куртку и обувь из натуральной кожи не только модно и престижно, но и хлопотно. Несомненные достоинства таких вещей – в их дорогом и стильном внешнем виде, отсутствии неудобства и аллергических реакций в повседневной носке. Если постоянно уделять понемногу времени корректному уходу, проблема, как почистить в домашних условиях будет практически снята.

Есть и небольшие секреты ежедневной носки, при которых степень загрязненности совсем небольшая. Ее можно удалить дома быстро и эффективно, используя специальные средства из арсенала промышленной химии и проверенные народные способы.

Быстро и эффективно можно добиться желаемого результата, используя список средств, предлагаемых в специализированных магазинах, или в месте, где продаются кожаные изделия.

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Приобрести для поддержания кожаной куртки в хорошем состоянии, можно следующие составы:

Пятновыводители, которые быстро и эффективно могут удалить самые стойкие загрязнения, даже очень застарелые. При этом они обычно не агрессивны, но нужно внимательно смотреть, для чего они рекомендованы. Есть разные средства от пятен пищи, от краски и лака, случайных загрязнений в транспорте или на улице, а также жира и топлива. Если обрабатывать загрязнения сразу, можно избежать заметных повреждений поверхности кожаного изделия. В остальных случаях нужно выбирать пятновыводители с осторожностью. Спрей для устранения пятен – отличный способ почистить в домашних условиях кожу от небольших или недавних загрязнений. Его нанесение не требует особых навыков – нужно просто распылить тонким слоем специальный состав. Его можно использовать и от грязи на дубленках с некачественным и непрочным покрытием. Современные ультраочистители – прекрасный способ в домашних условиях почистить кожаную куртку практически любого цвета. Как это сделать, подробно описано в инструкции, хотя при использовании такого состава не требуется особой осторожности. Современные технологии предусматривают использование в растворе для мытья поверхности легких растворителей, которые проходят тестирование на самых капризных типах кожи.

Очень быстро и эффективно можно удалять свежие загрязнения. В домашних условиях можно не искать особенных способов, почистить кожаную куртку от засаленности и придать ей свежий, практически новый вид.

Это можно сделать, если закрывать воротник от соприкосновения с шеей и волосами платком или шарфом, а саму вещь периодически обрабатывать предусмотренными изготовителем способами.

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Во влажном климате можно использовать дезинфектанты, чтобы обезопасить куртку или плащ от грибка и плесени. Вытирая ее специальными салфетками, убирают статическое электричество, притягивающее грязь и пылевые наслоения.

Крем поможет избежать царапин, трещин и соскобов, предотвратит проникновение жира и соляных разводов. Если использовать кондиционер, то кожа будет долго сохранять свои прежние свойства и иметь относительно новый вид.

Подручные средства

Если возникла необходимость в домашних условиях привести в порядок дорогостоящую и любимую вещь, можно использовать наработки предыдущих поколений, у которых не было целого арсенала, выставленного на полках магазинов с бытовой химией. Конечно, лучшие способы – это профессиональные средства по уходу, прошедшие тестирование перед запуском на промышленной основе.

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Но и в далекие девяностые, люди тоже носили кожаные изделия и умели за ними ухаживать, имея на вооружении только проверенные народные средства:

Протирая мягкой губкой, смоченной в воде с растворенным мылом хозяйственным мылом и двумя десятками капель простого нашатырного спирта, можно быстро и эффективно избавить кожаную куртку от пыли и свежих пятен небольшого размера. Главное – не забыть смыть использованный раствор простой теплой водой, используя ту же мягкую губку.

Эффективный способ, как почистить светлую кожанку (пастельных тонов – серого, бежевого, белого) – протереть молоком, а затем дать просохнуть и смазать глицерином. Это поможет и удалить загрязнения и не оставить видимых следов на светлой или тонкой поверхности кожи.

Беспроблемно очистить воротник от жировых и сальных наслоений, разводов пота, можно с помощью нескольких методов, проверенных и рекомендованных пользователями на форумах. Для этой цели пригодится молочко для вечернего удаления макияжа, любое средство для мытья посуды, растворяющее жировые пятна после приема пищи.

Рецепт, которому уже много десятилетий, не ставший от этого менее эффективным – смоченная простой водой пищевая или кальцинированная сода. Пачка с таким химическим веществом наверняка найдется на полочке в кухне или в ванной. Мокрый порошок наносят на загрязнение, выдерживают 10-15 минут и осторожно удаляют с помощью теплой воды и мягкой губки. Проще и безопаснее средство вряд ли можно придумать. Эту чистку можно применять не только на воротнике, но и на любой другой поверхности, лоснящейся от постоянного соприкосновения с человеческими выделениями – манжетах, локтях, полах.

Можно встретить рекомендации почистить кожаную куртку от старых, въевшихся, заскорузлых проблемных пятен растворителем, бензином, скипидаром. Нередко применяется простой столовый уксус или спирт. Раньше в домашних условиях это работало. Но нынешняя выделка кожи не всегда позволяет использовать агрессивные соединения. Перед тем, как смачивать ватный диск для обработки видимой поверхности, лучше протестировать где-нибудь, с внутренней стороны. Запах, который может оказаться очень стойким, удаляют кофейной гущей, чайной заваркой или слабым уксусным раствором. Раствором уксуса можно удалять и солевые разводы, но после проведенной обработки нужно непременно смазать кожу глицерином или специальным кремом. Подойдет и питательный состав без красителей для лица или рук.

Очистить светлую кожаную куртку от грязи можно обыкновенным яичным белком. Его используют с одного или нескольких яиц, в зависимости от поверхности загрязнения. Если обработать всю куртку, не останется и следа от пылевых наслоений и пятен, если хорошенько взболтать яичную смесь, нанести ее губкой равномерно по всей перепачканной вещи, и через несколько минут удалить ее обычной теплой водой.

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После любой обработки в домашних условиях, кожаную куртку вешают на плечики и аккуратно промакивают хлопковой тканью, чтобы удалить излишнюю влагу. К утру ее можно надевать безо всяких опасений. Отзывы о методе чистки благоприятные, отмечается, что поверхность остается в прекрасном состоянии.

Так можно почистить и кожу с лазерной обработкой. Единственный недостаток распространенного способа – его деликатность. Иногда приходится прибегать к процедуре 2-3 раза, чтобы добиться желаемого результата.

Еще несколько советов

В домашних условиях легко использовать простые средства, имеющиеся в хозяйственном арсенале. Например, перекись водорода даже не нужно смывать с поверхности, достаточно просто смочить тряпочку или ватный диск и нанести жидкость из аптечки на жирные пятна.

Единственное условие – кожа должна быть светлой, на черной и коричневой этот совет не работает. Практически любое средство для мытья посуды можно использовать, как очиститель, если в нем содержится минимальный процент щелочи и нет агрессивного хлора.

Чтобы не создавать себе особых хлопот, достаточно после прихода домой осматривать недешевую вещь на предмет загрязнений и сразу заниматься устранением, если что-нибудь обнаружится. Перед тем, как начинать обработку проблемными способами, нужно быть достаточно уверенным, что кожа натуральная.

Для кожзама они могут оказаться абсолютно неприемлемыми. И ни в коем случае не стоит прибегать к стирке: это испортит вещь безвозвратно.