Календарь питания для мирян во время Рождественского поста

Многие задумываются о том, когда будет Рождественский пост в 2019-2020 гг, а также каков календарь питания по дням для мирян. Очень важно бывает не только составить меню, но при этом необходимо понимать, что можно кушать, а также что нельзя.

С какого числа и по какое будет пост

Довольно много людей задается вопросом, когда будет Рождественский пост и каков календарь питания по дням для мирян, а также как правильно праздновать этот день.

Однако необходимо помнить, что день Великого поста напрямую зависит от того, когда именно будет Пасха. Именно от нее ведется отсчет того времени, в течение которого человек должен воздерживаться как физически, так и духовно.

После всех Новогодних праздников все верующие христиане с особым благоговением ожидают такой праздник, как Рождество Христово, однако перед ним православных людей ждет строгий пост.

В 2019-2020 годах этот пост должен будет длиться в течение 40 дней, то есть начинается он 28 ноября и заканчивается 6 января.

Правила питания в пост

Не все понимают, в чем состоит строгость поста, а также как составить меню по календарю питания по дням для мирян в Рождественский пост 2019-2020 гг.

Среди многочисленных запретов предусмотрена разная степень строгости в отношении того, как необходимо питаться в пост.

К таковым относятся следующие виды отказа:

для некоторых людей пост – это полный отказ от еды в дань тому, что в течение этого времени ничего не ел и сам Иисус Христос;

сухоядение, то есть необходимо употреблять в пищу только продукты, в которых не содержится масла, а также не добавлять в пищу никакого масла, либо же допускается только подсолнечное;

для некоторых людей важно то, что можно есть горячую пищу, однако при этом не стоит добавлять никакого масла;

можно употреблять только горячую еду без сливочного масла, а использовать полагается только подсолнечное;

в период поста можно есть рыбу (и то в определенные дни), при этом полностью исключив мясо и мясные изделия.

Причем стоит отдельно отметить, что рождественский пост является не просто своеобразной диетой для любого верующего человека. В первую очередь, это имеет символическое значение, и когда человек соблюдает пост, то он сознательно отказывается от всех житейских радостей. Так что таким способом он очищается не только телесно, но и духовно.

Важно отметить, что в этот день необходимо не только не сквернословить, но и не стоит желать зла другому человеку, даже если он сделал в отношении вас не самый благовидный поступок.

Поэтому календарь питания по дням для мирян способен оказать неоценимую помощь в том, чтобы разобраться, какие продукты можно употреблять, а от каких все же стоит воздержаться.

Кроме того, что вам необходимо будет отказаться от мясных и молочных продуктов, так как они тоже животного происхождения.

Как говорят, только очень сильные духом и волей люди способны продержаться все сорок дней на посту.

Календарь питания по дням для мирян на 2019-2020 года в пост

Как сложилось испокон веков, Рождественский пост является чуть менее строгим, чем Великий пост, однако к нему все равно необходимо подходить максимально ответственно.

Однако есть некоторые допущения, которые помогут православным людям продержаться все сорок дней. Например, по вторникам, четвергам и субботам разрешается употреблять пищу с содержанием растительного масла. Но необходимо помнить, что все равно нельзя заменять растительное масло сливочным, так как оно тоже является продуктом животного происхождения.

В период рождественского поста запрещается употреблять в пищу только такие продукты, как мясо, а также яйца и молочные продукты. Кроме того, по средам и пятницам запрещается употреблять любое вино, даже столовое, а также есть пищу с маслом.

В эти дни лучше вообще отказаться от любой пищи, которая содержит масло. Но стоит отметить, что в дни поста имеются исключения, так как для некоторых людей употребление тех или иных продуктов является практически необходимостью для того, чтобы они чувствовали себя лучше. Например, ослабление поста допускается только для тех людей, которые больны или физически ослаблены после того или иного заболевания.

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Кроме того, не стоит спрашивать по всей строгости с детей, так как их организм все еще находится в растущем состоянии, так что лучше не перегружать ребенка подобной диетой.

В период с 28 ноября по 19 декабря

В этом промежутке лучше всего употреблять в пищу следующие продукты с соответствующим распределением по дням:

в понедельник лучше всего есть растительную пищу, однако при этом не добавлять сливочного или подсолнечного масла;

во вторник, четверг, а также в субботу и воскресенье вы можете кушать еду с растительным маслом, а также допускаются и даже рекомендуются блюда из рыбы и морепродуктов;

в среду и пятницу рекомендуется сухоядение, то есть употребление пищи без добавления масла вообще.

Кстати, 4 декабря, когда будет праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы, вы можете позволить себе немного красного вина.

В период с 20 декабря и по 1 января

В это время для вас лучше всего подойдет следующее распределение продуктов:

в понедельник употребляйте пищу без использования растительного или какого-либо другого масла (в крайнем случае, можно воспользоваться оливковым);

во вторник и четверг допускается употребление горячей пищи с добавлением небольшого количества растительного масла;

в среду и пятницу возобновляйте сухоядение, то есть не используйте вообще никакого масла в пище;

в субботу и воскресенье допускается употребление пищи с добавлением растительного масла, а также продукты из рыбы.

В период с 2 января по 5 января

В этот временной промежуток лучше всего, если вы воспользуетесь следующим распорядком:

в понедельник, среду и пятницу необходимо объявить себе сухоядение, то есть вообще отказаться от пищи с добавлением растительного и тем более сливочного масла;

во вторник и четверг употребляйте горячую пищу без добавления растительного масла;

в субботу и воскресенье лучше всего употреблять горячую пищу, при этом добавив в нее немного растительного масла.

При этом имейте в виду, что в сочельник перед Рождеством необходимо соблюдать особенно строгий пост, то есть употреблять как можно меньше пищи, при этом она должна быть вся растительного происхождения.

Необходимо отказаться от употребления мяса и молочных продуктов, а также от красного вина или других алкогольных напитков.

Например, меню может выглядеть следующим образом:

на завтрак вы можете приготовить себе гречневую кашу, в которую можете добавить немного фасоли и томатов, на закуску выпейте немного зеленого или черного чая с козинаками;

на обед приготовьте овощной суп, а также салат из редьки и заправьте его подсолнечным маслом, небольшой ломтик хлеба и клубничный кисель также не будут лишними;

на ужин вы можете побаловать себя отварной рыбой, для которой можно также приготовить рис и кислую капусту, запить все это рекомендуется какао на воде с добавлением небольшого количества корицы.

Что можно кушать в рождественский пост, а что нельзя

Календарь питания по дням для мирян на Рождественский пост 2019-2020 годов специально составлен для того, чтобы люди могли для себя определить, что они будут есть в это время, а что нет.

Большинство священников не устают повторять, что пост не является укрощением плоти, а только подчиняет физическое тело духовному и приближает человека к Христу. Все же людям проще начать пост, если они знают, какие продукты можно употреблять в пищу, а какие нет.

Среди продуктов, которые нежелательны к употреблению, относится мясо, молочные продукты, а также алкоголь, птица, сметана и даже яйца. Однако рыбу можно есть в определенные для этого дни, в основном, во все, кроме среды или пятницы.

Существует четкое разграничение, поскольку жизнь обычного работающего человека и монаха сильно разнятся. Поэтому совсем строгий пост обычный среднестатистический человек, скорее всего, не вынесет. Поэтому и рождественский пост бывает разной степени строгости.

Самый строгий держат зачастую только священнослужители, а для прочих верующих людей предусмотрены небольшие послабления, так как в течение рабочего дня необходимо употребление всех компонентов и витаминов, которые поддерживают работоспособность мозга и физического тела.

Вкусные рецепты постных блюд

Календарь питания по дням для мирян в Рождественский пост 2019-2020 годов предусматривает употребление пищи, которая не противоречит запретам, но при этом может быть очень вкусной.

Тыквенные оладьи

Вы можете приготовить тыквенные оладьи с начинкой из шпината.

Для этого следуйте следующей пошаговой инструкции:

возьмите муку и смешайте ее с пюре из тыквы, а также мелко нарезанным луком, можно добавить немного приправ;

тщательно перемешайте до состояния однородной массы, после чего оставьте в стороне настояться в течение 10 минут;

после этого необходимо нагреть ложку оливкового масла, обжарить его на огне до золотистого цвета;

добавьте ко всему этому нут и шпинат, можно побаловать себя грецкими орехами, не забудьте про лимонный сок;

возьмите тесто и скатайте из него шарик, после чего продавите его немного и сделайте небольшую выемку специально для начинки;

после этого постарайтесь аккуратно повторно скатать шарик и придайте ему форму обычного оладушка;

после этого вы можете выкладывать полученный оладушек на сковородку и обжаривать его с двух сторон.

После того, как ваши оладушки пожарились, лучше всего их выложить на заранее подготовленные сухие салфетки, чтобы лишнее масло поскорее впиталось, а затем посыпьте небольшим количеством зелени.

Рис с жареными бананами

Можете также приготовить рис с жареными бананами. Для этого проследуйте следующей инструкции:

промойте как следует рис, после чего залейте небольшим стаканом воды и доведите до кипения;

сюда можно добавить немного специй, например, куркуму или паприку;

банан разрежьте пополам или на отдельные дольки, после чего щедро посолите;

все кусочки банана необходимо хорошенько прожарить на сковороде с подсолнечным или оливковым маслом, однако старайтесь не увлекаться, так как их легко пережарить;

как только банан размякнет, выложите его на тарелочку, в которую вы впоследствии высыпите рис.

Помните, что бананы очень легко пережарить, так как они довольно мягкие, поэтому не отходите от плиты до тех пор, пока вы готовите это блюдо. При этом по окончании готовки рис лучше всего будет немного уплотнить, чтобы в чашечку поместились громоздкие бананы.