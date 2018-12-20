Что нужно обязательно делать на Сретение Господне?

Православная церковь отмечает 12 главных праздников, к числу которых относится и Сретение Господне. Этот знаменательный день посвящен жизни Христа и Девы Марии на Земле. Немногие знают, что это за праздник Сретение Господне. Соблюдение традиций в этот день обеспечивает защиту от неприятностей.

Причем уберечь можно не только себя, но и своих родных. В православии очень много праздников, которые посвящаются Святым и их благородным поступкам. Ведь все они оказывали помощь обездоленным людям.

История возникновения праздника Сретение Господне

Уникальность праздника заключается в том, что он посвящен воспоминаниям о жизни Бога на Земле. Этот знаменательный день для православных всегда приходится на 15 февраля, так как праздник является не переходящим, а переводится его название – встреча.

А также Сретение Господне посвящено и первой встрече Симеона с Христом и Божьей Матерью, после чего его стали называть Богоприимцем.

Православные, верящие в Бога люди, предаются воспоминаниям о наземной жизни Христа. Согласно Ветхому Закону, женщина в течение сорока дней после рождения младенца не должна была появляться в церкви, а по истечении срока ей необходимо было пройти обряд очищения, а также в качестве благодарности принести жертву Святому Духу.

Так как Дева Мария верила в Бога и была невинной и непорочной, обряд очищения ей был не нужен. Однако Пресвятая Богородица его совершила, потому что об этом гласил Ветхий Закон. Когда Дева Мария пришла с младенцем в церковь, ее встретил Симеон.

Хватило лишь одного взгляда на непорочную Богоматерь, чтобы понять, что это настоящая Мессия. Симеон ждал ее много лет и, наконец, она появилась. Старец сразу понял, что только теперь он сможет со спокойной душой оставить этот мир.

В то время как Симеон взял на руки Иисуса, он его не только благословил, но и сделал предсказание о Спасителе. После этих событий он получил еще одно имя – Богоприимец. В числе свидетелей благословения Иисуса была и вдова Анна.

Сретенские приметы и традиции

Практически вся страна не имела никаких религиозных традиций, связанных с этим днем и не знала, что можно делать в Сретение Господне. Обряды проводились только в некоторых местах. Жители Вологодской губернии совершали обход своих жилищ с иконой Спасителя Иисуса Христа или Сретения. А когда образ возвращался в дом, все семейство должно было падать на колени вниз головой и произносить молитву:

«Господи Боже наш, войди к нам и благослови нас!».

Крестьяне не считали церковный праздник особенным, поэтому никаких народных примет в этот день и традиций, связанных с наземной жизнью Христа и Божьей Матери, не было.

Многие из земледельцев вообще не знали, что празднует церковь в этот день. В особенности это касается неграмотных людей. А когда они слышали название праздника – Сретение Господне, то думали, что это встреча двух времен года и не знали, что делать. Крестьяне верили, что с этого дня слабеет мороз и сильнее греет солнце, то есть приближаются теплые весенние деньки.

Отсюда и пошли народные приметы на Сретение Господне по земледелию, приходящиеся на церковный праздник:

Предзнаменованием богатого урожая пшеницы является капель, а фруктов – ветер. Поэтому все садовники после церковной службы на рассвете приходили и «трясли деревья руками, чтобы быть с плодами». Предвестием хорошего урожая льна и тому подобного является тихая прекрасная погода. Чтобы узнать каков будет урожай разнообразных трав, крестьяне бросали палку на дорогу. Затем наблюдали за ней, если будет заметена снегом, значит, и еда для скота будет в этом году дорогой.

Что необходимо делать 15 февраля

В этот день во всех православных церквях проходят торжественные богослужения. Во время всенощного бдения свечи освящают особым чином. Хранят их на протяжении всего года, чтобы использовать для особо важных молитв. Считалось, что эти свечи помогают во время тяжелых родов или грозы, также их ставили для выздоровления заболевшего человека.

На Украине они называются Громичными, потому что на Руси верили, что свечи защищают от грома и других стихийных природных явлений. А также они оберегают жилище от ударов молнии. По пришествии домой после торжественного богослужения, необходимо сразу зажечь сретенскую свечку. Это считалось оберегом для деревьев и посева от мороза.

Освящают в этот день не только свечи, но и воду, причем по действию она ничем уступает крещенской. Однако набирать ее следует не из рек и водопроводных кранов, а с сосулек и талого снега. В основном ею лечили ожоги и раны, защищались от сглаза. Чтобы урожай меда был богатым, святой водой окропляли улья. Считалась она оберегом и для путешественников и воинов, для этого их также сбрызгивали водой.

Запрещающие действия на Сретение Господне

Так как 15 февраля является двунадесятым церковным праздником, в этот день запрещается выполнять всякую грязную работу. Что нельзя еще:

убираться в жилище;

мыться;

ссориться;

стирать;

ругаться;

работать на земельных участках;

шить, вязать.

Однако душ не входит в число запретов. Нельзя купаться только в бане, потому что прежде, чем в ней помыться, необходимо серьезно поработать. Сначала нужно наносить воды, затем наколоть дрова и затопить печь. И только после длительной топки человек может помыться в бане.

Запрещается в этот день и отправляться в дальнюю дорогу, так как погода на Сретение всегда изменчива. Конечно же, на это поверье повлияло и то, что предсказать погоду на длительное время было невозможно. В старину считалось, что путешественники, ушедшие из дома на Сретение, нескоро вернутся.

Сретенские народные приметы на предсказание погоды

Если на Сретение звезды и морозно, весной будет много холодных дней и снегопадов.

Однако наличие красочного заката, даже после холодного дня, говорит о том, что весна скоро вступит в свои полные права.

Снегопад в этот день сулит прохладную и дождливую весну, а также неплодородное лето.

Еще одним предзнаменованием плохого урожая была вьюга на Сретение Господне. Для крестьян это самые трудные времена, ведь из-за недостатка корма содержать скот было очень тяжело.

Сретенские обычаи и приметы на финансовое благополучие

Чтобы не провести весь год в бедности, нельзя класть деньги на стол. Хранить их на кухне, также считается предвестником финансового неблагополучия. А вот богатство сулит тем людям, которые 15 февраля потеряли деньги.

Если дать некую сумму в долг, удача может отвернуться. Финансовые затруднения и ссоры с родственниками по приметам ожидают того, кто занимает денежные средства на Сретение Господне.

Запрещается поднимать деньги, найдя на улице, так как на них переводится порча. Взять, значит, принять и весь наложенный на них негатив.

Большое денежное вознаграждение сулит тому, кому 15 февраля вернут ранее одолженные деньги.

Зная, что это за праздник, а также все приметы и обычаи на Сретение Господне, можно использовать информацию в нужном направлении. Важно правильно выполнять обряды, ходить в церковь в этот день и делать добрые дела, чтобы Господь с лихвой восполнил все убытки и безденежье, одарил здоровьем и удачей.