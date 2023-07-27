Порода собак Ретривер — описание с фото

Золотистый ретривер – порода, которая несмотря на свои шотландские корни пользуется популярностью не только в Великобритании. Это очень добрые и покладистые собаки, которые станут верными друзьями. Но перед покупкой щенка нужно изучить все достоинства и недостатки породы, а также особенности ухода, содержания и воспитания.

Происхождение

К истории происхождения породы непосредственное отношение имеют шотландские и британские аристократы XIX века, для которых одним из главных развлечений была охота. Почтенные лорды хвастались своими ружьями, трофеями и, конечно, собаками.

Гончие, которые сопровождали охотников, обладали острым нюхом и большой выносливостью. Только вот отыскать добычу в зарослях или достать ее из водоема им было не под силу. И именно спрос на таких охотников и стал началом того, что в Шотландских долинах стали замечать лохматых собак с красивым, словно золото, окрасом.

Золотистый ретривер как самостоятельная порода появился благодаря шотландскому лорду Дадли Марджорибэнксу. Именно он явил миру нового охотника, который не боялся воды и мастерски подносил подбитую добычу.

Долгое время лорд держал в секрете и не рассказывал о том, чья кровь течет в его подопечном. Но в XX после обнародования его племенных книг стало известно, что гены Золотистому ретриверу подарили Лабрадор, Бладхаунд, Твид-спаниель и прямошерстный Ретривер. Но первое потомство дала вязка между пряморшерстным Ретривером, который и имел желтый окрас шерсти, а также Твид-уотером спаниелем.

В 20-е годы прошлого столетия золотистая порода стала пользоваться популярностью в Европе и Новом Свете. В Америке даже появился свой эталон внешности породы. Так, за океаном больше любили собак с более интенсивным темным окрасом. В Россию порода была завезена после распада Советского Союза из Америки.

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Внешнее описание

Ретривер – порода охотничьих собак, поэтому у них мускулистое тело и крупные лапы. Он вынослив и готов к долгим переходам, даже в самых неблагоприятных условиях. Также стоит выделить, что есть английский Ретривер, именно он имеет золотистый окрас шерсти, пользуется большей популярностью в России и Европе. Так американский с болеем темным окрасом и канадский, его окрас еще более темнее, чем у американского подвида.

Размер – рост кобеля в пределах 55-60 см при весе в 40-42 кг. Девочки более миниатюрные и легкие, их рост от 51 до 55 см при весе 25-37 кг.

Голова – массивная, угловато-выпуклая, с плавным переходом ото лба к длинной и ровной морде. Челюсти широкие, сильные, с крупными зубами, которые полностью скрывают губы. При этом верхняя губа нависает над нижней, это очень заметно, но за границы челюсти не выходит. Нос с подвижной, массивной, черного цвета мочкой. Ушки длинные, висячие. Глаза округлые, крупные, глубоко посаженные, а по цвету от коричневого до темно-карего.

Корпус – крепкий, сбитый, с рельефной мускулатурой. Спина прямая, но с выраженной холкой и выпуклой поясницей. Шея умеренной длины такая же массивная с сильными и хорошо развитыми шейными мышцами. Расположенный ниже спины хвост в меру длинный с широким основанием и кончиком в виде конуса. В спокойном состоянии он упущен, а в возбужденном приподнимается до уровня спины.

Лапы – средней величины округлой формы. Передние ровные, мускулистые, с отведенными назад массивными лопатками и крепкими плечами. Задние лапы такие же крепкие, с хорошо развитыми мышцами. Подушечки массивные, со сложенными в комочек пальцами и короткими когтями.

Шерсть – плотно прилегающие к телу жесткие и густые волоски с водоотталкивающими свойствами. Подшерсток обильный. По структуре может быть с легкой волнистостью или прямой, а вот длина зависит от части тела. Так самая длинная шерсть покрывает корпус, грудную клетку, уши, нижнюю часть хвоста и тыльную сторону всех лап.

Окрас – все оттенки золота до перехода в кремовый окрас считаются эталоном, но для очесов подвеса хвоста и на лапах допускаются более светлые оттенки. Черный цвет шерсти и наличие пятен считается дефектом.

Характер

Золотистый ретривер – одна из самых добрых пород, которая день и ночь готова быть рядом с человеком. Это верный друг и заботливая нянька для детей, он будет без устали играть с малышами и с азартом участвовать во всех детских шалостях.

По своему характеру ретривер спокойный и уравновешенный, даже самые щекотливые ситуации он старается решить мирным путем. При этом он не конфликтен и прекрасно ладят с другими домашними питомцами. Кроме того, такой породе не присуще осторожность и подозрительность, даже к незнакомому человеку собака проявляет интерес. Поэтому если кто-то думает, что ретривер станет отличным сторожевым псом, то глубоко в этом ошибается.

Конечно, из ретривера воспитать охранника не получится, но это отличные «антидепрессанты». Они быстро находят подход к людям, которые страдают депрессией. Добродушный пес заряжает их положительными эмоциями и постепенно возвращает радость в их жизнь.

Также стоит отметить, что порода ориентирована на человека, но такое явление, как одиночество они переносят спокойно. Правда, если оставить их на несколько часов, а не на целый день. Без своих любимых хозяев они начинают скучать и искать для себя развлечения. Поэтому, оставляя своего питомца надолго, стоит позаботиться о том, чтобы у него были игрушки, иначе испорченной обуви или отодранных обоев не избежать.

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Содержание и уход

Голден ретривер приспособлен к содержанию в вольере, но ни в коем случае такую собаку нельзя сажать на цепь. Ведь порода дружелюбная, без общения она впадет в уныние. Можно содержать и в квартире, только владельцам недостаток свободного пространства придется компенсировать регулярными физическими нагрузками.

Питание

Кормить ретвира можно сухим кормом или натуральной пищей. Если сухие корма, то только премиум-класса, в составе которых присутствует мясо и субпродукт. В состав дешевых кормов входит соя, которая является не лучшим выбором для здоровья собаки.

Натуральная пища, это 50% рациона животный белок, то есть мясо. При этом оно должно быть нежирным, но с большим количеством хрящиков и прожилок. Подойдет говядина, баранина, кролик или индейка. Иногда в рационе могут присутствовать и субпродукты, но увлекаться ими не стоит, так как у собаки они могут спровоцировать расстройство пищеварения.

Оставшаяся половина рациона — это крупы и овощи. Из круп риса и гречки варят густые каши. Из овощей особую пользу здоровью питомцу принесут капуста, тыква, свекла, репа и морковь. Также в каши с тушеными овощами можно добавлять и зелень. В меню взрослой собаки можно включить и кисломолочные продукты, это творог, кефир и простокваша.

Шерсть

Одна из главных проблем всех владельцев золотистых ретриверов, с которой придется только смириться. В период линьки они оставляют свои пушистые следы повсюду, не помогает даже расчесывание. А вычесывать придется два раза в день с помощью щетки или специальной рукавицы. При желании убрать с шерсти запах псины можно применить раствор из воды, уксуса и соли.

В период между линькой собаку достаточно расчесывать пару раз в неделю и каждый месяц питомца нужно купать. После ванных процедур шерсть можно немного укоротить. Волосы подстригают, начиная от шеи, по направлению снизу вверх. А вот растущую шерсть у основания хвоста и между пальцами нужно состригать регулярно.

Гигиена

Каждую неделю нужно проводить осмотр ушей и глаз. Скопившуюся серу в ушках убирают смоченной в воде салфеткой, а глаза можно протирать чайной заваркой.

Трудоемкий, но необходимый процесс — это чистка зубов. Если классическим способом очистить зубы от налета не получается, то можно покупать питомцу специальные лакомства.

Выгул

Гулять с ретривером нужно не меньше двух часов в день, но продолжительность прогулок необязательно должна быть одинаковой. Так, утром с ним можно погулять полчаса, а вечером 1,5 часа.

Также каждый владелец должен знать, что если собака живет в квартире, то до 4-месячного возраста она не должна самостоятельно передвигаться по лестнице. Щенка нужно выносить и заносить только на руках.

Кроме того, такая порода обожает воду. Поэтому, если на прогулке будет замечена лужа, то собаку лучше взять на поводок, иначе она обязательно измерит ее глубину.

Болезни и заболевания

Ретривер – один из частых пациентов ветеринарных клиник, так как здоровье у него не самое крепкое. Наряду с дисплазией тазобедренного сустава и дегенерации сетчатки отмечается еще около десятка разных недугов. Также очень часто у такой породы диагностируют онкологию, сердечные заболевания, недостаточность гормонов щитовидной железы и другие опасные болезни.

Склонна порода и к ожирению, поэтому важно следить за питанием, так как питомец с лишним весом будет страдать артритом и долго не проживет. Еще одно слабое место — это зубы, даже обычный воспаленный зуб способен разнести инфекцию по всему организму.

Воспитание и дрессировка

В списке самых интеллектуально–развитых собак ретривер занимает 4-е место. И действительно, такая порода очень умная и сообразительная, но даже самую умную собаку нужно воспитывать, она должна знать, что ей можно, а что нельзя.

Ретривера необязательно обучать самым сложным командам. Достаточно, чтобы она знала основные, то есть «ко мне», «рядом», «нельзя», «сидеть» и т.п. Так как порода охотничья и любит плавать, то ее можно обучить плаванию по свистку. Также ретривер легко обучаем и разным цирковым трюкам. Только в процессе обучения ни в коем случае нельзя примять насилие и грубость, такое отношение не потерпит ни одна собака. За непослушание может лишить ее лакомства или любимой игрушки.

Как купить щенка

При покупке щенка важно изучить родословную, так как от своих родителей они наследуют не только внешность, но и характер.

Если для семьи просто нужен верный друг, то лучше покупать суку, так как девочки более привязчивые и покладистые. А вот кобели подойдут тем, кто видит в ретривире охотника. В отличие от девочек, мальчики смышленнее, а по характеру они более серьезные и твердые.

Также стоит учесть и такой нюанс: американская порода по темпераменту отличается от европейской. Ретриверы из Америки более эмоциональны и энергичны, а вот европейцы, наоборот, обладают невозмутимым спокойствием.

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Стоимость щенков зависит от класса. Если чемпионские титулы не важны, то можно купить ретривера пет-класса, его цена — от 20 000 до 25 000 руб.

Для участия в выставках придется покупать щенка шоу-класса, его стоимость в пределах 35 000 – 50 000 руб. И для племенного разведения подходит потомство только от интервязки, покупка такого щенка обойдется в 70 000 – 80 000 руб.

Золотистый ретривер – порода с прекрасным дружелюбным характером, которая станет верным другом для всех членов семьи. Такая собака практически не имеет недостатков, но требует к себе тщательного ухода, а также она не подходит тем владельцам, которые не готовы уделять своему питомцу достаточно времени.

Итоги