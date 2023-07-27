Порода собак бультерьер — описание и характеристика с фото

Бультерьер — смелая и уверенная в себе собака. Эта порода выглядит немного странно из-за своей характерной яйцевидной головы. Она обладает дружелюбным и уравновешенным характером, несмотря на бойцовский вид. Отлично пойдет в качестве домашнего питомца как семьям с детьми, так и одиноким людям.

История происхождения

Порода бультерьеров возникла в результате скрещивания английского бульдога старого типа, белого английского терьера, вымершего примерно в 1880 году, и далматина. Предпочтение отдается так называемым «универсалам», в которых прекрасно сочетаются все три типа собак. Тем не менее есть представители породы, которые внешне особенно напоминают одного из трех предков. Эти бультерьеры делятся на далматинский тип (довольно длинноногий, более легкий и изящный), бульдожий (скорее коротконогий, тяжелый и немного неуклюжий) и терьерный тип.

Систематическое разведение породы бультерьеров началось примерно в 1850 году с торговца домашними животными Джеймса Хинкса из Англии. Бультерьер был выведен для собачьих боев из-за его напористого, сильного характера и хорошей выносливости. Его также использовали для охоты на барсуков и крыс. В 1835 году в Англии собачьи бои были запрещены, с тех пор бультерьеров стали разводить в основном для выставок в соответствии со стандартами породы и держать в качестве собаки-компаньона.

Описание и характеристика породы

Бультерьер — порода собак, признанная FCI под номером стандарта 11. Она принадлежит к 3-й группе — терьеры, и 3-й секции — бультерьеры. При высоте в холке от 46 до 56 см «стандартный» бультерьер весит от 20 до 29 кг, в зависимости от пола, хотя официально установленных ограничений по размеру и весу нет. Стаффордширский бультерьер весит около 15 кг, а мини-бультерьер — всего около 11 кг.

В Англии в конце XIX века современный миниатюрный бультерьер, который внесен в список FCI как отдельная порода, был наиболее распространенным, с неустановленным размером холки до 35 см. Бультерьер может жить от 10 до 14 лет.

Внешний вид этой породы сильно изменился за последние годы. Первоначальный окрас был чисто-белым. Сегодня варианты окраса его шерсти одобрены во многих цветах: чисто-белый, как и у большинства, красный, палевый, черный полосатый или трехцветный. Мех бультерьера короткий, жесткий и гладкий. Его телосложение крепкое и мускулистое.

Его отличительные особенности — яйцевидная голова, крючковатый нос и щелевидные глаза. Именно этим он привлекает многих владельцев. Голова кажется сильной, но не грубой. Челюсти также сильные с очень ровным прикусом. У бультерьера узкие, раскосые, треугольные глаза черного цвета. Нос также черный. Уши маленькие, узкие и близко посаженные. Шея длинная, мускулистая и изогнутая, расширяется к плечам и переходит в короткое и коренастое туловище с заметно глубокой грудью.

Короткая крепкая спина переходит в короткий, низко посаженный хвост. Поясница и плечи мускулистые. И передние, и задние конечности кажутся параллельными, а длина передних конечностей примерно равна глубине груди. Походка уверенная, но в то же время легкая и податливая.

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Характер и поведение

Бультерьеры до сих пор имеют плохую репутацию, считаются нападающими, агрессивными и кусачими собаками. Неудивительно, ведь они входят в список опасных пород во многих странах мира. Их содержание требует разрешения, а в некоторых странах даже запрещено.

Но если внимательнее присмотреться, то характеристика породы показывает совершенно другую картину: бультерьеры чрезвычайно дружелюбны и ласковы, поддерживают очень тесный контакт со своим человеком и в полной мере наслаждаются его физическим вниманием. Стандарт FCI № 11 описывает бультерьеров как очень хорошо ладящих с людьми, хотя и признает определенное упрямство. Как и многие другие породы собак, бультерьеры склонны к доминированию. Из-за интеллекта и уверенности в себе они иногда немного критичны к командам своего хозяина и склонны проявлять упрямство, когда дело доходит до задач, которые они считают бессмысленными.

Его игривый характер и живой нрав особенно проявляются при общении с детьми, но маленькие дети не должны играть с собакой без присмотра. Сначала нужно научиться справляться со вспыльчивым темпераментом и игривой драчливостью бультерьера.

Каким бы дружелюбным ни был пес к своей семье, он настороженно относится к незнакомцам. Благодаря уравновешенному характеру, он не нападает на людей без причины. По своей сути миролюбивый бультерьер не считает агрессию решением проблемы, хотя в ситуациях серьезной опасности он без колебаний будет мужественно и отважно защищать своих людей.

Бультерьеры более агрессивны по отношению к сородичам. Собаки, которые мало обучены и плохо социализированы, могут превратить нетерпимость в опасное территориальное поведение. Ранняя социализация и строгая дрессировка необходимы не только для мирного сосуществования между людьми и собаками, но и с другими животными.

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Уход и содержание

Уход за бультерьером прост и занимает мало времени. Короткая гладкая шерсть нуждается в тщательном расчесывании только раз в неделю. Идеально для процедуры подходит специальная собачья перчатка. Периодически им нужно осматривать уши. Если вы заметили какие-то инородные скопления, необходимо обратиться к ветеринару — это может быть признаком ушной болезни.

Несколько раз в неделю рекомендуется чистить зубы, чтобы избежать стоматологических проблем. Для этого используют специальную зубную щетку и пасту для собак. Также обязательны регулярные осмотры у ветеринара, дегельминтизация и вакцинация.

Дрессировка

От природы бультерьеры обладают ярко выраженным защитным инстинктом, достаточной смелостью и выносливостью, чтобы выжить в экстренной ситуации. Поэтому им абсолютно необходима ранняя и последовательная дрессировка, чтобы доверять своему хозяину и подчиняться ему в уравновешенной и дисциплинированной манере.

Воспитанные и социализированные бультерьеры — чрезвычайно приятные семейные собаки. Они самоуверенные, но очень чувствительные, преданные и дружелюбные по отношению к своим людям. Чтобы направить концентрированную энергию вашей собаки в желаемое русло, вы должны играть с ней в интеллектуальные и подвижные игры. Атлетичный англичанин нуждается в большом количестве упражнений и занятий, а также в достаточном внимании.

Дрессировать бультерьера нужно начинать как можно раньше, приучать его к правилам людей со щенячьего возраста. Благодаря последовательному воспитанию и комплексной социализации бультерьер может стать довольно дисциплинированной и уравновешенной собакой.

Особенности питания

Плохое питание часто становится причиной многих заболеваний. Например, слишком высокое содержание белка в пище может негативно сказаться на здоровье кожи. В частности, белые бультерьеры, которые более склонны к проблемам с кожей, нуждаются в сбалансированной диете с низким содержанием белка. Пища, в которой мало белка, будет оказывать положительный эффект на состояние организма бультерьера, особенно на его почки. У представителей породы с наследственным анамнезом заболеваний почек неправильный рацион может иметь серьезные последствия.

Поскольку бультерьеры быстро набирают вес, пищи не должно быть слишком много. Она должна быть с низким содержанием жира и легко усваиваться. Чтобы покрыть потребности бультерьера в питательных веществах, ежедневный рацион должен состоять примерно на 60% из мяса (предпочтительно свежего) и на 40% из овощей, фруктов и злаков (риса).

Сухой и влажный корм — лучший вариант для кормления. Они содержат все необходимые питательные вещества. При выборе рекомендуется посоветоваться с ветеринаром, он сможет подобрать наиболее подходящий корм именно для вашего питомца. Выбор будет зависеть от пола, веса, возраста и уровня активности. Также не стоит забывать про воду — она должна быть всегда в свободном доступе у вашего четвероногого друга.

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Здоровье

Эта порода собак склонна к пупочной грыже, глухоте (у белых особей), опухолям, сердечным и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также болезням почек и суставов. Перед покупкой щенка нужно обязательно запросить у заводчика документы, где будет написано о проведении обследования здоровья питомца. Стоит обратить особое внимание на некоторые болезни.

Летальный акродерматит

Болезнь обусловлена дефицитом абсорбции на метаболическом пути цинка. Она характеризуется задержкой в развитии и росте. Наблюдаются поражения кожи и иммунодефицит. Заболевание сопровождается пневмонией, диареей и депигментацией.

Первые признаки появляются уже в недельном возрасте. У больных щенков замедляется рост и они теряют активность. Пораженные собаки обычно умирают в возрасте до 2 лет из-за вторичных инфекций. Их часто усыпляют из-за тяжелых травм ног.

Дисплазия тазобедренных суставов

Это порок развития сустава. Симптомы варьируются в зависимости от возраста собаки и стадии заболевания. Молодые особи испытывают боль, потому что головка бедренной кости не находит достаточной опоры в вертлужной впадине, и в результате нервные волокна в надкостнице раздражаются. У пожилых животных боль возникает из-за остеоартроза тазобедренного сустава. Она вызвана постоянным истиранием вплоть до полной потери хряща в результате неправильной нагрузки.

В зависимости от тяжести болезни может быть достаточно консервативного лечения, но может потребоваться и хирургическое вмешательство. Первая и самая важная частью любого консервативного лечения — контроль веса, который сопровождается обезболивающими и укрепляющими суставы веществами. Также могут помочь совместные инъекции.

Почечная недостаточность

Почечная недостаточность опасна для жизни, т. к. функция почек резко снижается, а в худшем случае полностью останавливается. В организме происходит накопление токсинов, которые вызывают дальнейшие повреждения. Нелеченная почечная недостаточность часто приводит к летальному исходу. Болезнь протекает в двух различных формах — острой или хронической.

Острая почечная недостаточность встречается относительно редко. Функция почек снижается в течение очень короткого времени. Симптомы могут включать исхудание, снижение диуреза и болезненность вокруг почек. Также часто наблюдаются слабость, апатия, рвота и диарея.

Хроническая почечная недостаточность протекает на первых стадиях совершенно без осложнений. В этот момент здоровая ткань почки способна утроить скорость фильтрации и таким образом компенсировать падение производительности, вызванное омертвением части ткани. Только когда погибает около 75% почечной ткани, симптомы становятся заметными. Типичные симптомы включают повышенную жажду и мочеиспускание, частую рвоту.

Стеноз

Представляет собой сужение в области клапанов легочной артерии. Наиболее распространенная причина легочного стеноза у собак — деформация клапана легочной артерии. Створки клапана либо утолщены, либо слиплись так, что кровь приходится перекачивать в легкие, преодолевая повышенное сопротивление.

Болезнь у многих собак протекает бессимптомно. В тяжелых случаях наблюдается слабость, обмороки, увеличение живота, посинение слизистых. Чем раньше будет начато лечение, тем выше шансы собаки на нормальный образ жизни. Признаки болезни развиваются только в результате вторичных изменений в сердце. Поскольку сердцу приходится перекачивать кровь с повышенным сопротивлением, правый желудочек и правое предсердие увеличиваются. В случае стеноза высокой тяжести рекомендуется лечебное вмешательство.

Стоимость

Цена щенка со всеми документами будет варьироваться в диапазоне от 15 до 75 тыс. руб. Стоимость без родословной составит 10-15 тыс. руб.

Бультерьер — это собака с уникальным характером. Он независимый, своенравный, но при этом очень добродушный и веселый. Владельцы говорят, что эта порода очень преданная и всегда отдает много любви. При правильном воспитании из щенка вырастает отличный защитник. Если вы приобретете такую собаку, то определенно не пожалеете о своем выборе.