Интересные поделки на 23 февраля из соленого теста

Очень интересно, необычно и красиво выглядят поделки на 23 февраля, сделанные своими руками из соленого теста по пошаговым фото. Их можно дарить папам и дедушкам в качестве сувенира, отправлять на тематические выставки в детский сад или школу. Дети очень любят лепить, это занятие не только доставит им удовольствие, но и станет полезной гимнастикой для развития моторики пальцев и воображения.

Лепка из соленого теста бюджетный вариант детского творчества. Массу можно приготовить самостоятельно из простых доступных ингредиентов.

К любому празднику, в том числе и к 23 февраля, можно изготовить тематические сувениры, панно с изображением военной техники или орденов, магниты на холодильник, статуэтки и многое другое.

Как приготовить соленого тесто

Рецепт соленого теста для рукоделия очень прост. Для него нужно подготовить всего 3 основных ингредиента:

муку;

соль;

воду.

Приготовление:

Муку и соль нужно смешать в равных долях. Для лучшего результата нужно взять мелку соль типа «Экстра». Она делает массу более гладкой. После нужно добавить воды. Это делать лучше постепенно, чтобы не переборщить. Воды стоит взять по объему вполовину меньше, чем соли и муки. При необходимости можно добавить немного после замешивания. Иногда для эластичности в массу добавляют любой крем для рук или тела, буквально 1 чайную ложку. Так масса станет более гладкой и тянущейся. Заменить крем можно растительным маслом. Некоторые поделки раскрашивают после высыхания, а другие делают уже из окрашенного теста, как из пластилина. Поэтому после того, как тесто замешено, его можно сделать цветным, при желании. Нужно разделить весь объем теста на части и в каждую часть добавить любой пищевой краситель выбранного оттенка.

Массу с красителем нужно еще раз хорошенько размять, чтобы краситель растворился равномерно по всему тесту.

Готовое тесто можно использовать сразу. При необходимости его можно хранить. Для этого нужно завернуть массу в полиэтиленовый пакет или пленку и оставить в сухом прохладном месте.

Интересно! Как отдыхаем на 23 февраля в 2019 году?

Сувениры для мальчиков в детский сад или школу

Чудесные поделки из соленого теста в виде сувениров на 23 февраля для мальчиков в детском саду или школе можно сделать своими руками очень быстро и просто. Это будут звездочки с памятными надписями или другие фигурки на шпажках, которые можно поставит для украшения в вазу, в любой букет или в торт.

Для работы нужно подготовить:

соленое тесто:

деревянные шпажки;

формочки;

скалку;

гуашевые краски.

Делать нужно так:

Раскатать скалкой тесто в пласт, толщиной около 1,5-2 см.

Формочками вырезать нужное количество фигурок. Если нет формочек, то нужно на плотном картоне нарисовать звезду или любую необходимую фигуру, вырезать ее ножницами и использовать в качестве трафарета. Трафарет можно приложить к тесту и вырезать ножом, обводя аккуратно по контуру.

Готовые форы нужно насадить на шпажки. При желании можно склеить звездочки разного размера между собой, просто промазав их водой и приложив друг к другу.

Зубочисткой или штекером можно сделать надпись или рисунок на звездочке.

Заготовки уложить на противень и отправить сушится в духовку на 30 минут при невысокой температуре (120-130 градусов).

Сушить поделки из теста можно и на открытом воздухе. Но потребуется много времени, чтобы они просохли окончательно (около суток).

Высушенные заготовки можно красить в разные цвета гуашевыми красками. Для окрашивания подойдут и акриловые краски, но гуашь более безопасна для детей.

Готовые сувениры на шпажках можно дополнительно украсить бантиками из тесьмы или атласной ленты либо подарить так.

Медаль для папы

Еще одна замечательная поделка на 23 февраля из соленого теста, которую можно сделать для папы или дедушки своими руками – медаль со звездой.

Для работы нужно подготовить:

соленое тесто;

формочки круга разных размеров и звезды;

скалку, нож или штекер;

гуашь;

атласную ленту или тесьму.

Делать нужно так:

Раскатать скалкой тесто и вырезать 2 круга разного диаметра, вырезать звезду.

Сделать отверстие с одной стороны большого круга для тесьмы.

Уложить маленький круг поверх большого, промазав слегка водой. Сверху по центру положить звезду.

Скатать маленькие шарики и украсить ими медаль по окружности.

Готовую работу нужно раскрасить гуашью и запечь в духовке для высушивания.

В отверстие нужно продеть тесьму и подарить сувенир папе. Такую медаль можно сделать для любого близкого мужчины или мальчика. Ее можно украсить надписью при помощи лакового фломастера.

Открытка с самолетом для папы

Из соленого теста можно мастерить не только объемные отдельные поделки, но и картины, панно. Для них лепят детали и приклеивают на основу. Такую удивительную поделку в виде панно или открытки для папы на 23 февраля ребенок может сделать сам своими руками из соленого теста. Далее приведены фото пошагово, чтобы было проще понять весь процесс работы.

Сначала нужно все подготовить:

соленое тесто;

основу для открытки из цветного плотного картона;

гуашь или акварель;

клей «Момент» или «Титан».

Делать нужно так:

Раскатать маленький кусочек теста в колбаску и слегка приплюснуть его, кончик загнуть наверх. Это корпус самолета.

Из маленьких комочков слепить крылья.

Нарисовать штекером или штампом звездочку на крыльях.

Из маленьких кусочков теста слепить облака.

Все детали высушить в духовке. После окрасить красками.

Приклеить на клей к основе.

Открытку можно украсить поздравительными надписями для папы.

Бравый солдатик с флажком

С детьми дома, в садике или в школе можно на 23 февраля смастерить из соленого теста своими руками поделку в виде солдатика или целой армии. Для работы нужно заранее подготовить соленое тесто.

Пригодится еще:

краски;

штекер;

вода в стакане;

флажок – триколор на шпажке.

Делать солдатика нужно так:

Начинаем снизу. Скатать 2 одинаковых шарика – это будут ботинки.

Скатать ровную толстую колбаску и согнуть в дугу – это штаны. Прикрепить к ботинкам. Крепить все детали из теста можно простой водой, слегка промазав их.

Затем сделать 2 одинаковых не толстых колбаски с утолщением с одной стороны. Это руки. Штекером с утолщенной стороны проработать пальчики. Руки приклеить поверх штанов.

Теперь очередь головы. Нужно скатать шарик и придать ему форму овала. Маленькими шариками изобразить глазки и ушки. Сделать овал, прорисовать волны и приклеить в качестве челки.

Осталось запечь бравого солдатика и разукрасить его. В руки можно ему дать флажок, приклеив к уже запеченной фигурке на клей.

На видео подробно представлено, как смастерить такого бравого солдатика. При желании можно слепить целую армию, отправить ее на выставку или подарить брату, папе или дедушке.

Из соленого теста можно лепить любые объемные и плоские фигуры точно так же, как из пластилина. Только такие поделки требуют запекания или долгого высыхания.

Транспорт из теста

С маленькими мальчиками дома или в детском саду на 23 февраля в качестве развлечения можно лепить из соленого теста поделки в виде транспорта. Нужно заранее замесить тесто, подготовить краски. Раскрашивать машинки нужно будет после высыхания или запекания.

Далее приведены примеры для лепки:

грузовика;

трактора;

самолетика;

моторной лодки.

Вот как можно сделать грузовик:

скатать шар и колбаску;

из шарика сформировать кабину;

из колбаски делаем кузов;

приклеиваем колеса – маленькие сплюснутые шарики;

сушим;

красим.

А теперь можно слепить трактор:

Слепить из колбаски прямоугольник, расширяющийся к одной стороне.

На него приклеить квадрат поменьше, слепленный из шарика.

Катаем шарики разного размера для колес, приплюскиваем их и клеим по бокам.

Приклеиваем трубу и фары.

Сушим и окрашиваем.

Самолетик делать так:

Скатать толстую большую колбаску для кузова и 2 маленькие колбаски для крыльев. Слегка приплюснуть крылья и приклеить все детали. Хвост сформировать из 2 маленьких шариков. Придавить пальцем у основания корпуса, изобразив кабину. Запечь и раскрасить.

Лодка делается так:

Из колбаски формируем основание. Шарик превращаем в верхнюю часть. Маленький шарик сплюскиваем и клеим сзади в качестве мотора. Запекаем и раскрашиваем.

Такие интересные модели техники ребята будут лепить с удовольствием. Их можно после отправить на выставку или подарить папе.