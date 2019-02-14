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Как отдыхаем на 23 февраля в 2019 году?

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Вопрос составления производственного календаря 2019 года начинает интересовать многих работающих людей. Первым праздничным днем, являющимся официальным выходным в РФ после новогодних каникул, является День защитника Отечества, 23 февраля. Так как мы отдыхаем на 23 февраля в 2019 году, будет ли перенос выходных?

Перенос

В России сложилась традиция удлинять каникулы в тех случаях, когда официальный праздник приходится на официально и так не рабочий день – субботу или воскресенье.

В 2019 году День защитника Отечества выпадает именно по этому принципу – на субботу. Так будет ли в таком случае перенос выходных? При этом под переносом можно понимать два явления:

  1. Первый вариант – нерабочий понедельник, который компенсирует выпадение праздника на субботу. Вот этого переноса в 2019 году не будет.
  2. Вариант второй – перенос этого выходного, который нам "задолжало" государство, ближе к другим праздникам. То есть отдыхаем на 23 февраля как в любую другую субботу года, а затем компенсируем днем отдыха в другой период времени. В 2019 году это будет 10 мая.

Майские каникулы, благодаря таким переносам, в 2019 году будут особенно щедрыми. На праздники не будем ходить на работу в течение пяти дней – с 1 по 5 число, а День Великой Победы отмечаем 4 дня: с 9 по 12 мая.

В чем секрет? 9 Мая выпадает на четверг, после – 1 рабочий день и два выходных. Чтобы не рвать рабочую неделю, выходной в четверг делают за счет 23 февраля и получают мини-каникулы, на которые любители путешествия наверняка организуют себе мини-отпуск.

Разобрались. Но не во всем. Отметим, что самой распространенной в РФ считается пятидневная 40-часовая рабочая неделя. Но есть и те, у кого суббота является официальным рабочим днем. И при шестидневной рабочей неделе производственный календарь немного отличается.

Как отдыхаем на пятидневке

Коротко резюмируем, как отдыхаем на 23 февраля в 2019 году при пятидневной рабочей неделе.

Когда вы работаете с понедельника по пятницу, "мужской день" никак не изменит вашего привычного ритма. Нерабочими будут 23 и 24 числа, выпадающие на пятницу и субботу соответственно. "Взятый взаймы" день государственного праздника государство вернет вам 10 мая, предоставив в честь Дня Победы отпуск миниформата – 4 дня.

При шестидневной рабочей неделе

Кроме стандартной пятидневки есть и варианты работы при шестидневке. Производственный календарь для таких сотрудников существенно отличается от стандарта, и не в лучшую сторону. Разберемся, как отдыхаем на 23 февраля в 2019 году по шестидневной рабочей неделе. 

К сожалению, для трудящихся в этом случае отдыха будет меньше. 23 февраля является в этом случае выходным, но не переносится на 10 мая. Заметно короче будут и другие праздники.

Выходные для "шестидневщиков":

  • 23-24 февраля;
  • 8 Марта;
  • 1 мая и 3 мая;
  • 9 Мая;
  • 12 июня;
  • 3-4 ноября.

Кроме этих дней в 2019 году такие работники будут отдыхать только по воскресеньям.

  • 23 февраля ты ...

В заключение приведем нормы рабочего времени для всех видов трудовой недели, применяемых в России. Напомним, что для всех день, предшествующий государственному празднику, является сокращенным (минус час), поэтому результаты таковы:

  • при продолжительности трудовой недели 40 часов в самом коротком месяце года будет 159 рабочих часов;
  • если вы работаете 36 часов в неделю – 143;
  • при норме 24 рабочих часа в неделю февраль заставит вас быть на рабочем месте 95 часов.

И главное – будет для вас лично 23 февраля выходным или рабочим днем, не снижайте степень его праздничности. Женщинам стоит заранее и с фантазией подойти к вопросу одаривания и поздравления любимых мужчин, а мужчинам – настроиться на праздник. Ведь 24 февраля – воскресенье, а значит можно не ограничивать себя в веселье.

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14.02.2019
Теги: 23 февраля когда отдыхаем 2019 год

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  • Олег / 14.02.19 13:44
    -
    0
    +
    В прошлом году на 23 февраля выходных было больше, чем на 8 марта в этом – наоборот. Видимо, чтобы никому обидно не было. Хотя нам с женой одинаково – работаем сутки-трое, и наши праздники определяет только график. И мы не расстраиваемся, есть в этом плюсы: работаем в крупной корпорации, которая чтит кодекс, и получаем большую оплату, как за выходные, так и за праздники. Поэтому отмечаем, когда у обоих выходные, не привязываясь ни к каким датам. В этом тоже одни плюсы – ни очередей, ни бешеных наценок на цветы в марте, на носки в феврале и на билеты куда угодно в любой праздничный день.
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  • Полина / 14.02.19 13:44
    -
    0
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    Когда уже наше правительство дойдет до полноценных майских каникул – не первый год тема мусолится, но на практике никак. Конечно, в более лояльных организациях людям не проблема взять 2-3 дня отпуска между первомаем и Днем Победы, чтобы полноценно отдохнуть, но у нас отпуска строго по графику и строго два раза по 14 дней. Вот и приходится между выходными по паре дней работать каждый год. Хотя работой это назвать сложно.
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  • Владимир / 14.02.19 13:43
    -
    0
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    Честно говоря, рассчитывали на нерабочий понедельник по логике вещей. Уже и планы построили на загородную поездку всей семьей. А тут вот что. Длительные майские – это конечно приятно. Но на них придется пахать на даче, а в феврале можно было просто отдохнуть. Кому как. А нам лучше бы три дня в феврале.
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