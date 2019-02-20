Праздники и выходные в марте 2019

Наступивший 2019 год балует нас обилием выходных дней. Первый весенний месяц не является исключением, поскольку в первые дни марта нам предстоит наслаждаться отсутствием работы аж несколько дней. Подробнее о том, как отдыхаем в марте 2019, и какие выходные уготовил нам официальный календарь, мы отвечаем всем «трудягам», мечтающим о дополнительной возможности выспаться по утрам.

Выходной 8 Марта 2019 года

Благодаря щедрым праздничным дням мы имеем возможность, как следует, отметить Международный женский день, а после два дня отдохнуть от посиделок. Да, именно три дня отдыха нам уготовил производственный календарь.

Перенос выходных произошел в этот раз так удачно, что мы можем себе позволить с 8 по 10 число забыть о своих трудовых обязанностях и задуматься об идеальном празднике.

К слову, отдыхаем мы в марте 2019 года, благодаря событиям никак не связанным с нашей страной. На Западе, а точнее в США, этот праздник отмечается более ста лет, но в Советский Союз эта традиция пришла значительно позже, по известным всем причинам, в 1921 году. Советские женщины узнали о ней, благодаря пламенной революционерке, выступающей за равноправие полов, Александре Коллонтай.

История праздника берет начало 1 908 году, когда жительницы Нью-Йорка, крупного американского города вышли на митинг с вполне понятными требованиями. Они хотели добиться права избирательного голоса. А случилось это действие именно 8 марта. Через год появились первые попытки закрепить праздник в календаре и сделать его днем, когда женщины могут высказаться и привлечь общественность к своим проблемам. Дата эта была «плавающая» и отмечалась, как правило, в последнее воскресенье февраля.

Европейки, узнав об инициативе американок, не захотели оставаться в стороне. Так праздник постепенно становился международным. Уже в 1909 году ряд стран впервые отметил женский день.

График работы в марте 2019 года

По сложившимся правилам, если праздничный день выпадает по официальному календарю на выходной, трудоустроенные граждане все равно имеют право отгулять его, как положено. Именно для этих целей и производится перенос на следующий за выходным рабочий день. Накануне праздника, как говорится в Трудовой Кодексе РФ, работодатель обязан сократить продолжительность пребывания своих сотрудников на месте выполнения своих обязанностей.

Но в марте такие сюрпризы нас не ожидают, поэтому все будет идти своим чередом. Отдыхать трудоустроенные граждане будут с 8 по 10 числа, включительно. Причем 7 марта официально названо коротким днем.

Нормируемое рабочее время

В России официальные выходные в марте 2019 года, указанные в производственном календаре, составляют 11 дней. Соответственно, на выполнение своих трудовых обязанностей в этом месяце остается всего 20 дней. Но этих данных можно произвести небольшие расчеты нормы рабочего времени, или же посмотреть их в таблице, созданной для вашего удобства.

Праздники в православии по церковному календарю в марте

На первый весенний месяц в 2019 году выпадает Великий православный пост, заканчивающийся Пасхой. В эти дни верующие могут проверить свою силу воли и духовность. Самопожертвование и воздержание продолжается с 11 марта по 27 апреля.

Интересно! Какого числа Родительские субботы в 2019 году у православных

В марте православных христиан ожидают три дня, когда все верующие поминают усопших:

2 число – суббота мясопустная или Вселенская родительская суббота;

– суббота мясопустная или Вселенская родительская суббота; 23 число – суббота второй седмицы Великого поста;

– суббота второй седмицы Великого поста; 30 число – суббота третьей седмицы Великого поста.

В эти дни миряне и церковнослужители вспоминают в своих молитвах не только недавно ушедших на небеса родственников, но и всех предков, основателей рода. В мясопустную субботу, предшествующую Великому воздержанию, позволяется есть мясную пищу.

На торжественную трапезу созывают родственников, а посуду не убирают до самого утра. А вот с алкоголем в эти дни строго. Распивать спиртные напитки, и тем более делать это на кладбище, запрещается. Предпочтение в напитках лучше отдать компотам и свежевыжатым сокам.

Помимо дней поминания усопших, на март также выпадает сплошная седмица или Масленичная неделя, как знают ее многие, далекие от церкви, люди.

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Интересно! Когда Масленица в 2019 году у православных

Длится она с 4 по 10 число и в эти даты верующие отмечают следующие православные праздники:

4 марта - Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа;

- Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа; 5 марта - Преподобного Льва, епископа Катанского;

- Преподобного Льва, епископа Катанского; 6 марта - Преподобного Тимофея Олимпийского;

- Преподобного Тимофея Олимпийского; 8 марта - Священномученика Поликарпа Смирнского, епископа;

- Священномученика Поликарпа Смирнского, епископа; 9 марта - 1-е и 2-е обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

- 1-е и 2-е обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 10 марта - Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

Одновременно с церковными праздниками в стране проходят масленичные гулянья, которые завершаются проводами Зимы и прилюдным сжиганием чучела на главной площади города.