Интересные поделки на 23 февраля своими руками
Отдохнув после напряженной и активной подготовке к Новому году, продолжаем встречать наши светлые праздники с таким же энтузиазмом. Тот опыт, который мы приобрели вместе с нашими детками, выполняя творческую увлекательную работу по изготовлению новогодних поделок, нам обязательно пригодится. Теперь займемся поделками, выполняя их своими руками, на праздник 23 февраля, которые можно изготавливать как дома, так и в детском саду.
В данном обзоре мы предоставили мастер-классы с фото, используя которые можно изготовить самые интересные и эффектные работы – поделки. Используем только подручные материалы и те принадлежности, что всегда имеются в доме.
Если работы будут выполняться с родителями, то следует предоставить малышу максимально возможную свободу действий. Пусть поделка получится не совсем идеальной, зато выполненная руками маленького умельца.
Поделки на 23 февраля – самые простые и красивые
Приняв вместе со своим ребенком решение о том, что вы будете вместе изготавливать папе подарок на 23 февраля, вместе нужно и сделать выбор конкретной поделки. Так ребенок с большим энтузиазмом возьмется за работу.
Военный самолет
Очень интересная идея, поделка достаточно проста в изготовлении, вполне под силу для изготовления детям старшей группы детского сада.
Потребуется:
- прищепка бельевая -1 шт.;
- деревянные палочки для мороженого – 6 шт.;
- пробка от бутылки – 1 шт.;
- краски акриловые – зеленая, черная;
- краска гуашь – белая, голубая;
- кисточка;
- горячий клей;
- острый нож;
- лист белого картона небольшого размера.
Изготовление:
- Вырезаем из одной приготовленной палочки середину небольшого размера, примерно 3 см, она нам не потребуется, использовать будем две получившиеся детали от краев палочки.
- От другой палочки отрезаем еще один закругленный край, меньшего размера, по сравнению с уже имеющимися деталями.
- Также отрезаем от пробки один кружок небольшого размера. Все работы с ножом проводят взрослые.
- Бельевую прищепку и самую маленькую деталь от деревянных палочек красим в зеленый цвет, а остальные подготовленные детали и две целые палочки красим в черный цвет.
- Приклеиваем все детали по местам к бельевой прищепке, высохшей от краски, как показано на фото. Всю конструкцию самолета приклеиваем на постамент из кружка пробки.
- На листе картона рисуем голубое небо и белые облака, приклеиваем в центре нашу поделку, выполненную на 23 февраля своими руками в детский сад, на конкурс в старшей группе.
- При желании облака можно не красить, а сделать более воздушными и объемными, приклеив рис.
Фуражка генерала
Выполняется эта простая и интересная поделка по размеру головы папы, можно изготовить две, если у вас сыночек.
Потребуется:
- цветной картон – синий, зеленый, черный и красный;
- клеящий карандаш;
- ножницы;
- белая бумага.
Изготовление:
- Из синего картона вырезаем полоску, длина которой равна окружности головы вашего папы, а ширина, примерно, 6 – 7 см.
- Такой же длины вырезаем и полоску из бумаги, небольшой произвольной ширины, с одного края вырезаем на бумаге небольшие зубчики.
- Склеиваем полоску из синего картона для поделки на 23 февраля, соединив концы, с внутренней стороны приклеиваем бумагу так, чтобы зубчики выступали над краем картонного круга.
- Из зеленого картона вырезаем круг, диаметром большим, чем склеенный круг из синего картона, проклеиваем выступающие зубчики и соединяем с их помощью зеленый круг с синим.
- Из черного картона вырезаем козырек и аналогичную вспомогательную деталь из белой бумаги с зубчиками, при помощи которой склеиваем козырек с фуражкой.
- Красную звезду, вырезанную из картона, приклеиваем спереди фуражки, эффектная фуражка готова, в праздничные дни в ней можно фотографироваться.
Танки на 23 февраля своими руками
Самой интересной поделкой для мальчиков любого возраста станут, конечно же, танки, изготавливать их они будут с максимальным интересом и энтузиазмом.
Танк из пластиковых бутылок
Очень эффектная поделка, выполненная для папы на 23 февраля своими руками. Такую поделку можно подарить не только папе, но и своему другу, а также любому из родственников.
Потребуется:
- пластиковые бутылки маленькие – 6 шт.;
- двухлитровая пластиковая бутылка – 1 шт.;
- крышки от пластиковых бутылок – 8 шт.;
- пластиковый контейнер прямоугольной формы;
- горячий клей;
- пластиковая трубочка большого диаметра;
- дрель со сверлом;
- краска акриловая – белая, желтая;
- кисточка;
- крышки от пластиковых бутылок.
Изготовление:
- От всех бутылок отрезаем донышки высотой 1 – 1, 5 см, в центре каждого донышка и в четырех крышках от бутылок просверливаем отверстие так, чтобы в него свободно могла войти шпажка.
- По бокам контейнера делаем по три таких же отверстия, что и в центре донышек от бутылок, предварительно сделав разметку так, чтобы с каждой стороны размещалось по три колеса.
- От двухлитровой пластиковой бутылки также отрезаем донышко на расстоянии 5 – 6 см. С одной боковой стороны просверливаем отверстие, чтобы можно было вставить пластиковую трубочку для коктейля или чая большого диаметра.
- Края пластиковой заготовки можно закруглить на горячем утюге, но можно приклеить и так, вставляем трубочку в отверстие, закрепляем клеем.
- Склеиваем по четыре крышки, получаем два бензобака, которые приклеиваем к корпусу.
- Все подготовленные детали и корпус танка красим белой краской, даем краске полностью высохнуть и наносим сверху еще один слой краски, но уже желтой, черной краской придаем танку маскировку.
- Прикрепляем все колеса на шпажки по местам, с каждой стороны прикрепляем еще и по две пробки от бутылок. Колеса закрепляем горячим клеем, нанося его в виде небольшой капельки на шпажку.
- Гусеницы выполняем из полосок пластика от бутылки, покрашенных с одной стороны черной краской, затем приклеенных к колесам.
- Поделка на 23 февраля готова, получилась настоящая фирменная игрушка, выполненная своими руками, которую вполне можно представить на конкурс в детский сад.
Танк с вкусными боеприпасами
Получить конфеты на праздник в такой оригинальной упаковке папе будет очень приятно, заодно и для малыша останется интересная игрушка.
Потребуется:
- картон зеленого цвета;
- горячий клей;
- карандашный клей;
- гофрированный картон – зеленый;
- шпажка.
Вырезаем из картона несколько заготовок, размерами:
- основа – 8 х 12 см;
- выдвижная часть – 10 х 12 см;
- подложка для выдвижной части – 6 х 8 см;
- полоски для колес – 1 х 27 см – 8 шт.;
- полоски – 1 х 13 см – 2 шт.
Изготовление:
- На вырезанной заготовке основы, с обратной стороны делаем разметку по длинной стороне: 2, 6, 2, 6, 2 см.
- Вниз из этих точек проводим линии, затем эти линии прочерчиваем ножницами, добиваясь получения нужных заломов.
- Сгибаем все заломы и склеиваем концы.
- Из заготовки для выдвижной части выполняем коробочку, предварительно сделав две разметки: по вертикали: 2, 6, 2 см; по горизонтали 2, 8, 2 см.
- Чтобы выдвижная часть имела «свободный ход», ее размер делаем меньше на 2 мм.
- Подготовленную подложку приклеиваем к дну выдвижной части.
- Все ленточки скручиваем, используя шпажку, для контроля одинаковости размера, прикладываем к крышке карандашного клея, края лент закрепляем клеем.
- Все большие колеса склеиваем между собой и всю конструкцию приклеиваем по боковым краям основы поделки.
- Маленькие колеса приклеиваем не по центру, а в верхней части больших колес в передней части танка.
- Из гофрированного картона вырезаем 4 полоски размером 1, 5 см х 21 см, приклеиваем их сначала гофрированной частью к колесам, а затем сверху наклеиваем еще по одной полоске, гофрированной частью вверх.
- Сверху приклеиваем полоску зеленого картона, как завершающую «броню» танка.
- Из заготовки из гофрированного картона вырезаем заготовку башни, размером 2 х 14 см, склеиваем концы. Дуло изготавливаем из заготовки цветной бумаги, размером 4 х 7см, наматываем ее на шпажку.
- Прикрепляем дуло к башне, внутри располагаем еще одну скрученную полоску и всю конструкцию приклеиваем на башню.
- Делаем на танке надписи, вставляем выдвижную часть, прикрепив к ней петельку из тонкой веревочки, и наполненную конфетами.
Поделка танк, выполненная своими руками из бумаги готова, можно радовать папу на 23 февраля.
Поделки из подручных материалов на 23 февраля
Ракета из тубуса и цветной бумаги
Потребуется:
- тубус от туалетной бумаги;
- цветная бумага – красная, желтая и зеленая;
- клеящий карандаш.
Изготовление:
- Из красной цветной бумаги изготавливаем конус, это будет верхняя часть ракеты.
- Из желтой бумаги вырезаем полоску длиной равной длине окружности тубуса плюс 1, 5 см для закрепления концов. Ширина полоски равна высоте тубуса плюс 3 см, по 1, 5 см с каждого края полоска должна выступать, чтобы ее можно было потом завернуть вовнутрь.
- Проклеиваем заготовку по краям карандашным клеем и заворачиваем в нее тубус, закрепляем края клеем.
- Из зеленой бумаги вырезаем 4 небольших кружка, приклеиваем к ракете наши «иллюминаторы».
- Вырезаем еще 4 полоски размером 3 х 8 см из красной бумаги, плотно накручиваем их на толстый фломастер и склеиваем концы, получаем 4 двигателя для ракеты, приклеиваем их по местам.
- Сверху вставляем башню от ракеты, сделав снизу надрезы и проклеив нижнюю часть клеем, поделка готова, можно отнести в детский сад на конкурс.
Кораблик
Изготовить своими руками эту очень простую поделку для конкурса на 23 февраля, проводимого в детском саду, могут дети в средней группе.
Потребуется:
- губка;
- ножницы;
- клей;
- карандаш;
- белая бумага;
- цветная бумага;
- зубочистка;
- палочка для шашлыка;
- скотч двухсторонний.
Изготовление:
- С одной стороны губки срезаем ножницами две треугольные части, для того, чтобы образовалась острая кормовая часть кораблика.
- Из белой бумаги стандартного размера А 4, вырезаем две полоску, шириной 6 см, делая разметку на длинной стороне, которую разрезаем пополам.
- Протыкаем каждую бумажную полоску деревянной шпажкой в двух местах, и нанизываем обе полоски, получаем двух ярусный парус для кораблика.
- Из красной бумаги также вырезаем полоску, разрезаем ее пополам, промазываем клеем и приклеиваем флаг на вершину мачты корабля. Вырезаем с краю флага небольшой треугольник, для большего сходства с флагом.
- Вторую красную полоску приклеиваем на маленькую зубочистку, аналогично первому флагу, здесь также вырезаем треугольник.
- Иллюминаторы вырезаем из полосок зеленой бумаги, сложенных в несколько квадратиков. Для получения аккуратных кружков – окошек, прикладываем любой подручный предмет в качестве трафарета.
- Используя двусторонний скотч приклеиваем иллюминаторы по бокам корабля.
- Вставляем флажки и паруса, корабль готов.
Открытки для папы на 23 февраля
Поделки – открытки или аппликации также могут быть различной степени сложности, точно так же, как и другие изделия, выполненные своими руками. В данной подборке мы предоставили только такие, которые могут выполнить дети младшего детсадовского возраста.
Раскладная открытка
Потребуется:
- цветная бумага 4 цветов;
- линейка;
- ножницы;
- клей;
- карандаш.
Изготовление:
- Из приготовленных листов цветной бумаги вырезаем по одному одинаковому квадрату любого, устраивающего вас размера открытки, с учетом того, что она еще будет складываться.
- Каждый квадрат по очереди складываем по диагонали, а затем два раза пополам, добиваясь получения нужных заломов.
- В правом нижнем квадрате сверху отмеряем с каждого края по 1 см, вручную соединяем концы этой линии с верхними углами.
- Отрезаем нижний квадрат по прочерченной линии.
- Сгибаем квадрат по заломам и склеиваем нижний оставшийся квадрат с вырезанной полоской.
- Каждую сторону каждого из 4 складных квадрата промазываем клеем и соединяем.
- После того, как клей высохнет, раскрываем открытку, на каждую внутреннюю сторону приклеиваем небольшие квадраты из бумаги цвета, контрастного основному.
- Получилась яркая складная открытка, декорируем ее под тематику праздника, для чего на приклеенный на внешнюю сторону контрастный по цвету квадрат, прикрепляем две цифры, вырезанные из бумаги.
Делаем надписи и поделка на конкурс в детском саду на 23 февраля готова, выполнить ее своими руками вполне могут дети младшей группы.
Волшебная открытка
Потребуется:
- зеленая бумага;
- ножницы;
- карандаш;
- цветные карандаши;
- линейка.
Изготовление:
- Складываем бумагу пополам и разрезаем, полученную половину также складываем пополам.
- С одной стороны сложенной пополам бумаги, делаем загиб по всей длине, размером примерно 1 см.
- На другой половине бумаги прочерчиваем с внутренней стороны прямоугольник, отступив от имеющегося размера по одному сантиметру, вырезаем по контуру фигуры.
- Приклеиваем вовнутрь еще один прямоугольник, вырезанный из белой бумаги, предварительно заломив края для нанесения клея.
- Склеиваем всю конструкцию, укладываем на белую бумагу и обводим еще раз, прибавляем с одного края 1, 5 см, а по всей длине прочерчиваем линию, отступив 2 мм, по которой вырезаем деталь открытки.
- Из прозрачного файла вырезаем прямоугольник, приложив подвижную деталь.
- Из сложенного вдвое кусочка зеленой бумаги вырезаем прямоугольник с размером 1, 5 см х ширина открытки, в который вставляем край подвижной детали открытки, сверху кладем точно такую же деталь, вырезанную из файла, склеиваем.
- На подвижной части открытки, которая из белой бумаги, рисуем красивый яркий танк, прорисовывая как можно больше деталей, прочерчиваем точно такой же танк на прозрачном файле.
- Танк, который на бумаге раскрашиваем яркими красками, а на файле оставляем лишь его контур.
- Вставляем подвижную деталь так, чтобы внутренняя приклеенная деталь из белой бумаги, расположилась между бумагой и файлом на подвижной детали.
Открытка готова, потянув за ее край, получим цветное изображение танка, а вставив деталь в открытку, получим только контур танка.
Сердце из салфеток
Потребуется:
- красные бумажные салфетки;
- клей ПВА;
- карандаш с резинкой на конце;
- сердце, вырезанное из картона.
Изготовление:
- Из салфеток нарезаем квадратики любого размера, клей ПВА наливаем в приготовленную емкость.
- Берем каждый квадратик из салфеток по очереди, прикладываем к резинке на конце карандаша, слегка сжимаем для пышности.
- Придерживая квадратик на карандаше, опускаем его в клей, чтобы слегка смазать середину, сразу приклеиваем на приготовленную заготовку сердца, придавливая карандашом.
- Сначала приклеиваем такие цветочки по контуру заготовки, а потом заполняем середину, получается алое сердце в красных гвоздиках, очень удачная и эффектная поделка на 23 февраля, выполненная своими руками на конкурс в детском саду из салфеток.
Все приведенные в этой подборке мастер–классы достаточно интересны и просты в исполнении, они могут быть, как представлены на конкурсе в детском саду или школе, так и использоваться в качестве подарков или игрушек.
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А какую поделку будите делать вы? 2
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Юля / 24.01.19 18:09А я буду делать тоже пластиковый танк со своим младшим братом, а помогать нам будет папа, ну ничего, что эта поделка для него, он сказал, что так даже интересней. А для сюрприза сделаем еще открытку со всякими добрыми пожеланиями нашему лучшему папе. Спаибо!
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Ольга / 24.01.19 18:08Действительно, подборка очень интересная, хотела выбрать одну поделку на конкурс в детский сад, но обязательно сделаем с сыном еще и раскладную или волшебную открытки для папы. Для конкурса выбрали, конечно же, танк из пластиковых деталей. Спасибо, каждый процесс описан достаточно подробно.