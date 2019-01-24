Интересные поделки на 23 февраля своими руками

Отдохнув после напряженной и активной подготовке к Новому году, продолжаем встречать наши светлые праздники с таким же энтузиазмом. Тот опыт, который мы приобрели вместе с нашими детками, выполняя творческую увлекательную работу по изготовлению новогодних поделок, нам обязательно пригодится. Теперь займемся поделками, выполняя их своими руками, на праздник 23 февраля, которые можно изготавливать как дома, так и в детском саду.

В данном обзоре мы предоставили мастер-классы с фото, используя которые можно изготовить самые интересные и эффектные работы – поделки. Используем только подручные материалы и те принадлежности, что всегда имеются в доме.

Если работы будут выполняться с родителями, то следует предоставить малышу максимально возможную свободу действий. Пусть поделка получится не совсем идеальной, зато выполненная руками маленького умельца.

Поделки на 23 февраля – самые простые и красивые

Приняв вместе со своим ребенком решение о том, что вы будете вместе изготавливать папе подарок на 23 февраля, вместе нужно и сделать выбор конкретной поделки. Так ребенок с большим энтузиазмом возьмется за работу.

Военный самолет

Очень интересная идея, поделка достаточно проста в изготовлении, вполне под силу для изготовления детям старшей группы детского сада.

Потребуется:

прищепка бельевая -1 шт.;

деревянные палочки для мороженого – 6 шт.;

пробка от бутылки – 1 шт.;

краски акриловые – зеленая, черная;

краска гуашь – белая, голубая;

кисточка;

горячий клей;

острый нож;

лист белого картона небольшого размера.

Изготовление:

Вырезаем из одной приготовленной палочки середину небольшого размера, примерно 3 см, она нам не потребуется, использовать будем две получившиеся детали от краев палочки.

От другой палочки отрезаем еще один закругленный край, меньшего размера, по сравнению с уже имеющимися деталями.

Также отрезаем от пробки один кружок небольшого размера. Все работы с ножом проводят взрослые.

Бельевую прищепку и самую маленькую деталь от деревянных палочек красим в зеленый цвет, а остальные подготовленные детали и две целые палочки красим в черный цвет.

Приклеиваем все детали по местам к бельевой прищепке, высохшей от краски, как показано на фото. Всю конструкцию самолета приклеиваем на постамент из кружка пробки.

На листе картона рисуем голубое небо и белые облака, приклеиваем в центре нашу поделку, выполненную на 23 февраля своими руками в детский сад, на конкурс в старшей группе.

При желании облака можно не красить, а сделать более воздушными и объемными, приклеив рис.

Фуражка генерала

Выполняется эта простая и интересная поделка по размеру головы папы, можно изготовить две, если у вас сыночек.

Потребуется:

цветной картон – синий, зеленый, черный и красный;

клеящий карандаш;

ножницы;

белая бумага.

Изготовление:

Из синего картона вырезаем полоску, длина которой равна окружности головы вашего папы, а ширина, примерно, 6 – 7 см. Такой же длины вырезаем и полоску из бумаги, небольшой произвольной ширины, с одного края вырезаем на бумаге небольшие зубчики. Склеиваем полоску из синего картона для поделки на 23 февраля, соединив концы, с внутренней стороны приклеиваем бумагу так, чтобы зубчики выступали над краем картонного круга. Из зеленого картона вырезаем круг, диаметром большим, чем склеенный круг из синего картона, проклеиваем выступающие зубчики и соединяем с их помощью зеленый круг с синим. Из черного картона вырезаем козырек и аналогичную вспомогательную деталь из белой бумаги с зубчиками, при помощи которой склеиваем козырек с фуражкой. Красную звезду, вырезанную из картона, приклеиваем спереди фуражки, эффектная фуражка готова, в праздничные дни в ней можно фотографироваться.

Танки на 23 февраля своими руками

Самой интересной поделкой для мальчиков любого возраста станут, конечно же, танки, изготавливать их они будут с максимальным интересом и энтузиазмом.

Танк из пластиковых бутылок

Очень эффектная поделка, выполненная для папы на 23 февраля своими руками. Такую поделку можно подарить не только папе, но и своему другу, а также любому из родственников.

Потребуется:

пластиковые бутылки маленькие – 6 шт.;

двухлитровая пластиковая бутылка – 1 шт.;

крышки от пластиковых бутылок – 8 шт.;

пластиковый контейнер прямоугольной формы;

горячий клей;

пластиковая трубочка большого диаметра;

дрель со сверлом;

краска акриловая – белая, желтая;

кисточка;

крышки от пластиковых бутылок.

Изготовление:

От всех бутылок отрезаем донышки высотой 1 – 1, 5 см, в центре каждого донышка и в четырех крышках от бутылок просверливаем отверстие так, чтобы в него свободно могла войти шпажка.

По бокам контейнера делаем по три таких же отверстия, что и в центре донышек от бутылок, предварительно сделав разметку так, чтобы с каждой стороны размещалось по три колеса.

От двухлитровой пластиковой бутылки также отрезаем донышко на расстоянии 5 – 6 см. С одной боковой стороны просверливаем отверстие, чтобы можно было вставить пластиковую трубочку для коктейля или чая большого диаметра.

Края пластиковой заготовки можно закруглить на горячем утюге, но можно приклеить и так, вставляем трубочку в отверстие, закрепляем клеем.

Склеиваем по четыре крышки, получаем два бензобака, которые приклеиваем к корпусу.

Все подготовленные детали и корпус танка красим белой краской, даем краске полностью высохнуть и наносим сверху еще один слой краски, но уже желтой, черной краской придаем танку маскировку.

Прикрепляем все колеса на шпажки по местам, с каждой стороны прикрепляем еще и по две пробки от бутылок. Колеса закрепляем горячим клеем, нанося его в виде небольшой капельки на шпажку.

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Гусеницы выполняем из полосок пластика от бутылки, покрашенных с одной стороны черной краской, затем приклеенных к колесам.

Поделка на 23 февраля готова, получилась настоящая фирменная игрушка, выполненная своими руками, которую вполне можно представить на конкурс в детский сад.

Танк с вкусными боеприпасами

Получить конфеты на праздник в такой оригинальной упаковке папе будет очень приятно, заодно и для малыша останется интересная игрушка.

Потребуется:

картон зеленого цвета;

горячий клей;

карандашный клей;

гофрированный картон – зеленый;

шпажка.

Вырезаем из картона несколько заготовок, размерами:

основа – 8 х 12 см;

выдвижная часть – 10 х 12 см;

подложка для выдвижной части – 6 х 8 см;

полоски для колес – 1 х 27 см – 8 шт.;

полоски – 1 х 13 см – 2 шт.

Изготовление:

На вырезанной заготовке основы, с обратной стороны делаем разметку по длинной стороне: 2, 6, 2, 6, 2 см. Вниз из этих точек проводим линии, затем эти линии прочерчиваем ножницами, добиваясь получения нужных заломов. Сгибаем все заломы и склеиваем концы. Из заготовки для выдвижной части выполняем коробочку, предварительно сделав две разметки: по вертикали: 2, 6, 2 см; по горизонтали 2, 8, 2 см. Чтобы выдвижная часть имела «свободный ход», ее размер делаем меньше на 2 мм. Подготовленную подложку приклеиваем к дну выдвижной части. Все ленточки скручиваем, используя шпажку, для контроля одинаковости размера, прикладываем к крышке карандашного клея, края лент закрепляем клеем. Все большие колеса склеиваем между собой и всю конструкцию приклеиваем по боковым краям основы поделки. Маленькие колеса приклеиваем не по центру, а в верхней части больших колес в передней части танка. Из гофрированного картона вырезаем 4 полоски размером 1, 5 см х 21 см, приклеиваем их сначала гофрированной частью к колесам, а затем сверху наклеиваем еще по одной полоске, гофрированной частью вверх. Сверху приклеиваем полоску зеленого картона, как завершающую «броню» танка. Из заготовки из гофрированного картона вырезаем заготовку башни, размером 2 х 14 см, склеиваем концы. Дуло изготавливаем из заготовки цветной бумаги, размером 4 х 7см, наматываем ее на шпажку. Прикрепляем дуло к башне, внутри располагаем еще одну скрученную полоску и всю конструкцию приклеиваем на башню. Делаем на танке надписи, вставляем выдвижную часть, прикрепив к ней петельку из тонкой веревочки, и наполненную конфетами.

Поделка танк, выполненная своими руками из бумаги готова, можно радовать папу на 23 февраля.

Поделки из подручных материалов на 23 февраля

Ракета из тубуса и цветной бумаги

Потребуется:

тубус от туалетной бумаги;

цветная бумага – красная, желтая и зеленая;

клеящий карандаш.

Изготовление:

Из красной цветной бумаги изготавливаем конус, это будет верхняя часть ракеты.

Из желтой бумаги вырезаем полоску длиной равной длине окружности тубуса плюс 1, 5 см для закрепления концов. Ширина полоски равна высоте тубуса плюс 3 см, по 1, 5 см с каждого края полоска должна выступать, чтобы ее можно было потом завернуть вовнутрь.

Проклеиваем заготовку по краям карандашным клеем и заворачиваем в нее тубус, закрепляем края клеем.

Из зеленой бумаги вырезаем 4 небольших кружка, приклеиваем к ракете наши «иллюминаторы».

Вырезаем еще 4 полоски размером 3 х 8 см из красной бумаги, плотно накручиваем их на толстый фломастер и склеиваем концы, получаем 4 двигателя для ракеты, приклеиваем их по местам.

Сверху вставляем башню от ракеты, сделав снизу надрезы и проклеив нижнюю часть клеем, поделка готова, можно отнести в детский сад на конкурс.

Кораблик

Изготовить своими руками эту очень простую поделку для конкурса на 23 февраля, проводимого в детском саду, могут дети в средней группе.

Потребуется:

губка;

ножницы;

клей;

карандаш;

белая бумага;

цветная бумага;

зубочистка;

палочка для шашлыка;

скотч двухсторонний.

Изготовление:

С одной стороны губки срезаем ножницами две треугольные части, для того, чтобы образовалась острая кормовая часть кораблика.

Из белой бумаги стандартного размера А 4, вырезаем две полоску, шириной 6 см, делая разметку на длинной стороне, которую разрезаем пополам.

Протыкаем каждую бумажную полоску деревянной шпажкой в двух местах, и нанизываем обе полоски, получаем двух ярусный парус для кораблика.

Из красной бумаги также вырезаем полоску, разрезаем ее пополам, промазываем клеем и приклеиваем флаг на вершину мачты корабля. Вырезаем с краю флага небольшой треугольник, для большего сходства с флагом.

Вторую красную полоску приклеиваем на маленькую зубочистку, аналогично первому флагу, здесь также вырезаем треугольник.

Иллюминаторы вырезаем из полосок зеленой бумаги, сложенных в несколько квадратиков. Для получения аккуратных кружков – окошек, прикладываем любой подручный предмет в качестве трафарета.

Используя двусторонний скотч приклеиваем иллюминаторы по бокам корабля.

Вставляем флажки и паруса, корабль готов.

Открытки для папы на 23 февраля

Поделки – открытки или аппликации также могут быть различной степени сложности, точно так же, как и другие изделия, выполненные своими руками. В данной подборке мы предоставили только такие, которые могут выполнить дети младшего детсадовского возраста.

Раскладная открытка

Потребуется:

цветная бумага 4 цветов;

линейка;

ножницы;

клей;

карандаш.

Изготовление:

Из приготовленных листов цветной бумаги вырезаем по одному одинаковому квадрату любого, устраивающего вас размера открытки, с учетом того, что она еще будет складываться.

Каждый квадрат по очереди складываем по диагонали, а затем два раза пополам, добиваясь получения нужных заломов.

В правом нижнем квадрате сверху отмеряем с каждого края по 1 см, вручную соединяем концы этой линии с верхними углами.

Отрезаем нижний квадрат по прочерченной линии.

Сгибаем квадрат по заломам и склеиваем нижний оставшийся квадрат с вырезанной полоской.

Каждую сторону каждого из 4 складных квадрата промазываем клеем и соединяем.

После того, как клей высохнет, раскрываем открытку, на каждую внутреннюю сторону приклеиваем небольшие квадраты из бумаги цвета, контрастного основному.

Получилась яркая складная открытка, декорируем ее под тематику праздника, для чего на приклеенный на внешнюю сторону контрастный по цвету квадрат, прикрепляем две цифры, вырезанные из бумаги.

Делаем надписи и поделка на конкурс в детском саду на 23 февраля готова, выполнить ее своими руками вполне могут дети младшей группы.

Волшебная открытка

Потребуется:

зеленая бумага;

ножницы;

карандаш;

цветные карандаши;

линейка.

Изготовление:

Складываем бумагу пополам и разрезаем, полученную половину также складываем пополам. С одной стороны сложенной пополам бумаги, делаем загиб по всей длине, размером примерно 1 см. На другой половине бумаги прочерчиваем с внутренней стороны прямоугольник, отступив от имеющегося размера по одному сантиметру, вырезаем по контуру фигуры. Приклеиваем вовнутрь еще один прямоугольник, вырезанный из белой бумаги, предварительно заломив края для нанесения клея. Склеиваем всю конструкцию, укладываем на белую бумагу и обводим еще раз, прибавляем с одного края 1, 5 см, а по всей длине прочерчиваем линию, отступив 2 мм, по которой вырезаем деталь открытки. Из прозрачного файла вырезаем прямоугольник, приложив подвижную деталь. Из сложенного вдвое кусочка зеленой бумаги вырезаем прямоугольник с размером 1, 5 см х ширина открытки, в который вставляем край подвижной детали открытки, сверху кладем точно такую же деталь, вырезанную из файла, склеиваем. На подвижной части открытки, которая из белой бумаги, рисуем красивый яркий танк, прорисовывая как можно больше деталей, прочерчиваем точно такой же танк на прозрачном файле. Танк, который на бумаге раскрашиваем яркими красками, а на файле оставляем лишь его контур. Вставляем подвижную деталь так, чтобы внутренняя приклеенная деталь из белой бумаги, расположилась между бумагой и файлом на подвижной детали.

Открытка готова, потянув за ее край, получим цветное изображение танка, а вставив деталь в открытку, получим только контур танка.

Сердце из салфеток

Потребуется:

красные бумажные салфетки;

клей ПВА;

карандаш с резинкой на конце;

сердце, вырезанное из картона.

Изготовление:

Из салфеток нарезаем квадратики любого размера, клей ПВА наливаем в приготовленную емкость. Берем каждый квадратик из салфеток по очереди, прикладываем к резинке на конце карандаша, слегка сжимаем для пышности. Придерживая квадратик на карандаше, опускаем его в клей, чтобы слегка смазать середину, сразу приклеиваем на приготовленную заготовку сердца, придавливая карандашом. Сначала приклеиваем такие цветочки по контуру заготовки, а потом заполняем середину, получается алое сердце в красных гвоздиках, очень удачная и эффектная поделка на 23 февраля, выполненная своими руками на конкурс в детском саду из салфеток.

Все приведенные в этой подборке мастер–классы достаточно интересны и просты в исполнении, они могут быть, как представлены на конкурсе в детском саду или школе, так и использоваться в качестве подарков или игрушек.