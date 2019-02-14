Интересные открытки папе на 23 февраля своими руками

Малыш детсадовского возраста уже вполне понимает, что папа очень обрадуется его открытке на 23 февраля, выполненной своими руками. Воспользовавшись любым из предлагаемых мастер-классов с фото и пошаговым описанием процесса, такую поделку можно легко выполнить в детском саду.

Прикольные открытки ко Дню Защитника Отечества своими руками для папы

Малыши при помощи взрослых вполне могут выполнить оригинальную открытку с юмором в подарок папе.

Открытка-рубашка на 23 февраля

Изготовить такую интересную открытку можно из цветной бумаги любой расцветки.

Понадобится:

цветной картон 2 - х сторонний– оранжевый;

цветная бумага – синяя;

две небольшие пуговицы;

клей карандашный;

горячий клей;

ножницы;

наклейки детские любые небольшого размера.

Изготовление:

Оранжевую бумагу сворачиваем пополам. Сверху отмеряем по 4 см на каждой стороне открытки, проводим горизонтальные наметочные линии простым карандашом. С одной стороны открытки отрезаем верхнюю часть по отмеченной линии полностью. С другой стороны, делаем по линии разрезы так, чтобы оставалась целая центральная часть, размером 4 – 5 см. Оба верхних отрезка загибаем на лицевую сторону открытки, делая косые линии загиба. Приклеиваем по одной пуговице в углу каждой загнутой детали. Из синей цветной бумаги изготавливаем галстук. Для чего делаем характерные загибы листа бумаги. Сначала загибаем одну сторону бумаги, соединяя верхнюю сторону с противоположной стороной. Отрезаем оставшуюся часть бумаги снизу. Получаем квадрат, верхние углы которого заворачиваем к центру. Переворачиваем полученную деталь другой стороной и загибаем «к себе» верхний острый угол, затем его еще раз подгибаем вовнутрь верхнего загиба. Подгибаем боковые стороны еще раз назад. У нас получился галстук, приклеиваем на него наклейки. Галстук приклеиваем между двумя верхними углами «рубашки», прикольная открытка готова. Внутри открытки можно сделать поздравительные надписи на 23 февраля папе. Такую открытку вполне можно сделать своими руками в средней группе детского сада.

Открытка со звездой

Изготовить вместе с малышом можно и такую интересную открытку папе с объемной звездой внутри.

Потребуется:

картон – зеленый, красный;

бумага – белая, черная, оранжевая;

ножницы;

карандаш;

фломастеры;

клеящий карандаш.

Изготовление своими руками пошагово:

Для начала изготовления открытки на 23 февраля папе приклеиваем лист белой бумаги на зеленый картон.

Сгибаем получившуюся основу открытки пополам, белой стороной вовнутрь.

На лицевую сторону прикладываем заранее подготовленный шаблон звезды, обводим и вырезаем.

Из красного картона также вырезаем звезду, но несколько меньшего размера, чем вырезанный контур на открытке.

Для красной звезды также предварительно делаем шаблон из простой бумаги. На шаблоне с каждой стороны звезды вычерчиваем небольшие «ушки», по которым будем приклеивать звезду к открытке.

Можно воспользоваться схемой изготовления шаблона, представленной на фото.

Делаем сгибы по всем линиям красной звезды, чередуя выпуклые и вогнутые. Большие линии сгибаем ребром вверх, а маленькие ребром вниз.

Приклеиваем получившуюся объемную звезду внутри открытки на правой стороне.

Из черной бумаги вырезаем полоску, шириной 20 см, а длиной, равной ширине открытки.

На черную полоску наклеиваем две оранжевые линии, шириной по 5 см, предварительно вырезанные из цветной бумаги.

Всю конструкцию георгиевской ленточки приклеиваем внизу лицевой стороны открытки.

Также из красного картона вырезаем две цифры: 2 и 3. Их также приклеиваем с лицевой стороны. Фломастером дописываем «С 23 февраля!

Открытка, выполненная своими руками в детском саду готова, пишем на ней поздравления папе на 23 февраля.

Как сделать объемную 3D открытку на 23 февраля в детском садике

Для малыша выполнить объемную открытку из бумаги также совсем не сложно, тем более, что помогать будут взрослые.

Открытка с самолетом внутри

Такой открытке обрадуется и папа, и дедушка, а изготавливать ее – проще некуда.

Потребуется:

картон двусторонний – синий;

цветная бумага – голубая, оранжевая (двух оттенков);

ножницы;

карандаш простой;

клей карандашный.

Изготовление:

Сгибаем синий картон пополам, как показано на видео, основа открытки готова. Теперь декорируем открытку изнутри различными тематическими элементами. Вырезаем самолетик очень простой конструкции из оранжевой бумаги более светлого оттенка. Из оранжевой бумаги более темного оттенка вырезаем крылья самолета. Делаем на них небольшой залом, проклеиваем их клеем и приклеиваем крылья к самолету. Фломастерами рисуем иллюминаторы, можно врезать их и наклеить из черной цветной бумаги. Вырезаем из голубой бумаги круг, диаметром 5 – 7 см. Рисуем карандашом спираль, шириной 1 см. Вырезаем спираль по намеченной линии. Оба конца приклеиваем к противоположным сторонам открытки. В центре спирали приклеиваем самолетик. Из простой белой бумаги рисуем облака различной формы. Приклеиваем «облака» по всей поверхности открытки.

Делаем поздравительные надписи и декорируем дополнительно лицевую часть открытки по своему усмотрению. Открытка, выполненная в детском саду, готова.

Открытка с корабликом

С этой открыткой папе на 23 февраля одному малышу справиться не удастся, небольшая помощь взрослых непременно потребуется. Однако ребенок в этом увлекательном процессе будет участвовать самым активным образом.

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Потребуется:

картон – синий;

белая бумага – стандартный лист;

фломастеры – синий и красный;

клей карандашный.

Изготовление своими руками пошагово:

Синий картон сгибаем пополам, как показано на пошаговых фото, получаем основу открытки. Края открытки на расстоянии 3 – 4 см подгибаем вовнутрь. Устанавливаем открытку на этих загнутых полосках картона.

На нашу «стоячую» открытку будем приклеивать все подготовленные элементы тематического декора.

Изготовить из белой бумаги очень простой кораблик сможет каждый взрослый, если возникнут трудности, то можно воспользоваться схемой.

Приклеиваем кораблик одним бортом к лицевой стороне открытки.

Из белой бумаги вырезаем флаг, фломастером дорисовываем полоски. Приклеиваем флаг с двух сторон так, чтобы он получился объемным.

Прорисовываем мачту, а также декорируем полосками центральную часть корабля и иллюминаторы.

Также из белой бумаги вырезаем волны и чайки. У чаек дорисовываем черные края крыльев и приклеиваем все детали на открытку.

Можно еще пофантазировать над дополнительным декором, а также сделать поздравительные надписи для папы.

Внутри открытки, выполненной своими руками в детском саду, также делаем поздравительные надписи папам на 23 февраля.

Открытки-аппликации на 23 февраля

Простая открытка папе

Сделать такую открытку очень легко. Малышу очень понравится сам процесс, а также папины эмоции, когда он получит эту поделку.

Что потребуется:

лист белой плотной бумаги;

цветная бумага красная и синяя;

золотистая бумага;

карандаш простой;

ножницы;

клей карандашный для бумаги;

фломастер.

Изготовление:

Приступая к изготовлению поздравительной открытки в младшей группе детского сада, сгибаем приготовленный лист бумаги пополам. На одной из внешних сторон намечаем середину. От середины отступаем в разные стороны по горизонтали по 1, 5 – 2 см. Прочерчиваем продольные линии, не доходя до верхнего края бумаги на 3 см. Вырезаем получившийся прямоугольник. С внутренней стороны открытки приклеиваем на одну из сторон синюю цветную бумагу. Размер синей бумаги должен в точности совпадать с заклеиваемой стороной. С внешней стороны также приклеиваем красную полоску на крайний прямоугольник открытки. Из красной цветной бумаги вырезаем по заранее приготовленному трафарету 6 небольших звездочек. Размер звездочек должен позволять разместить 5 из них с внутренней стороны открытки. Одну звездочку мы оставляем, а 5 оставшихся приклеиваем по указанному месту, внутри открытки. Сразу можем сделать на них надпись: «п а п а !. Приклеиваем по одной букве на каждой звездочке, плюс мягкий знак на пятой звездочке. Внизу пишем фломастером: «поздравляю». Из золотистой бумаги вырезаем две большие цифры 2 и 3. Размер цифр должен позволять приклеить их по - центру, соединив две полоски открытки. Также из золотистой бумаги вырезаем большую звезду. Приклеиваем на эту звезду две поменьше разного цвета, сначала белую, затем сверху еще меньше – красную. Звезду, состоящую из трех звездочек, приклеиваем с противоположной стороны от цифры 23.

На красной полосе открытки, изготовленной в детском саду своими руками, делаем еще одну надпись фломастером: «23 февраля». Открытка папе на 23 февраля готова.

Открытка с танком

Двойную открытку папе на 23 февраля, выполненную в детском садике из цветной бумаги, украшаем тематической аппликацией с внешней стороны. Внутри открытки можно написать пожелания для папы и дополнительно ее декорировать.

Потребуется:

цветная бумага – синяя, красная, черная и зеленая;

ножницы;

клей карандашный;

карандаш.

Изготовление:

Лист синей бумаги сворачиваем пополам, разрезаем по полученной линии сгиба.

Одну из половинок сгибаем еще раз, это и будет нашей небольшой открыткой.

На обычном листе бумаги рисуем танк. Затем, каждую деталь танка вырезаем. Накладываем вырезанные детали танка на черный и зеленый листы бумаги.

Из черной бумаги вырезаем детали с небольшим припуском так, чтобы со всех сторон деталь была больше такой же детали из зеленой бумаги на 2 мм.

Каждую деталь танка приклеиваем к открытке по месту. Одинаковые детали (слегка отличающиеся размером) наклеиваем одна на другую, располагая зеленые (меньшие по размеру) детали сверху.

Также вырезаем из черной цветной бумаги три кружка – колеса танка, приклеиваем их по месту.

Вырезаем звезду из красной бумаги, предварительно сделав шаблон из обычной бумаги. Размер звезды должен позволять приклеить ее на башню танка.

Вырезаем из обычной бумаги флаг, в форме развевающегося на ветру, т. е. волнообразную полоску.

Делим флаг на три равные полоски, вырезаем одну из деталей в качестве трафарета. Накладываем трафарет на белую и синюю цветную бумагу, вырезаем по одной такой полосе.

Из красной бумаги вырезаем флаг полностью, пользуясь первым полным трафаретом из обычной бумаги.

На флаг наклеиваем по очереди две полоски, белую и синюю, плотно приставляя одну к другой.

Приклеиваем флаг к флагштоку из черной бумаги, вырезанному предварительно.

Делаем декоративную окантовку открытки папе на 23 февраля пунктирной линией. При желании, можно дополнительно декорировать открытку звездами. Такую открытку в детском садике можно сделать очень просто и легко!

Открытка с гвоздиками

Простую открытку-аппликацию папе на 23 февраля можно выполнить в детском садике своими руками, используя обычные бумажные салфетки.

Потребуется:

картон - белый;

салфетки бумажные разноцветные;

цветная бумага – зеленая, оранжевая;

фломастер черный;

линейка;

ножницы;

клеящий карандаш;

степлер.

Изготовление пошагово:

Белый картон сгибаем пополам, делая аккуратный и четкий залом. Складываем салфетки одного цвета, прикладываем любое подручное средство, чтобы обвести круг небольшого диаметра. Вырезаем круг, сворачиваем его пополам. Закрепляем полученную форму степлером посередине. Ножницами делаем надрезы по всей полуокружности. Распушаем, добиваясь сходства с гвоздикой. Так выполняем несколько разноцветных гвоздик. При желании можно все гвоздики выполнить в одном красном цвете. Все гвоздики распределяем по поверхности открытки и приклеиваем их, с одной стороны. Из зеленой бумаги вырезаем несколько стебельков и лепестков удлиненной формы, как у гвоздик. Подклеиваем стебли и листья к шапкам гвоздик. Из оранжевой бумаги вырезаем длинную полоску, рисуем на ней фломастером черные полоски и укладываем в форме бантика. Весь букет на открытке папам на 23 февраля «перевязываем» георгиевской ленточкой, также изготовленной своими руками в детском саду.

Делаем поздравительные надписи для папы.

Лучшего подарка, чем поздравительная открытка от своего малыша, папа на свой мужской праздник и не ожидает. Ребенку творчество в компании других детей и взрослых также принесет много пользы, как для общего развития, так и в плане получения положительных эмоций.

Такие открытки папе на 23 февраля своими руками в детском саду можно сделать легко и просто, если проявить старания и фантазию.