Лысая собака — порода, описание с фото

Голые собаки пользуются большой популярностью у любителей экзотики. Во многих случаях лысые четвероногие друзья человека — породы древние, но есть и такие, которые были выведены селекционерами относительно недавно. Пород лысых собак несколько, и многие любители домашних животных наверняка хотели бы узнать, как они называются, каковы правила ухода за такими необычными питомцами.

Особенности ухода за голыми собаками

Бесшерстных собак часто заводят в надежде на то, что питомец не будет вызывать аллергии. На самом деле гипоаллергенность голых домашних животных — кошек и собак — не более чем миф. Реакцию у чувствительных людей вызывает не шерсть питомцев, а белок, содержащийся в их слюне и сальных железах.

Особенности содержания

Содержание голой собаки, несмотря на то, что аллергию она вызывать может, имеет некоторые преимущества. Владельцам такого питомца не приходится постоянно убирать за ними в доме шерсть. Также голые собаки практически никогда не заражаются кожными паразитами и не имеют неприятного запаха. Однако ухаживать за бесшерстным четвероногим другом все же будет сложнее, чем за обычным. Желающим завести такое животное стоит быть готовыми к этому.

Такие собаки не слишком хорошо переносят пониженные температуры. Перед прогулкой, если температура воздуха на улице ниже 10°С, на питомца придется надевать специальную одежду. Некоторые владельцы голых собак даже покупают им попонки, предназначенные для носки в доме. В любом случае в будке во дворе на цепи такое животное держать не получится.

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Здоровье

За здоровьем бесшерстного питомца его владельцам придется следить максимально тщательно. Считается, что у таких собак чаще, чем у других, возникают заболевания почек и верхних дыхательных путей.

Если в доме живет голый пес, владельцам нужно обеспечить отсутствие в комнатах сквозняков.

Помимо простуд, у бесшерстных питомцев достаточно часто возникают проблемы с шелушением кожи. Голой собаке нужно будет периодически покупать специальные снимающие раздражение кремы. Еще одно средство, которое понадобится лысому домашнему питомцу, — солнцезащитный крем.

Аллергия — еще одна проблема, которая часто возникает у собак без шерсти. Чаще всего это реакция на бытовую химию или какую-либо еду. Очень плохие у представителей таких пород и зубы. Питание лысым животным необходимо особое, исключающее появление ран в ротовой полости.

Лысая собака с челкой: китайская хохлатая порода

Самой популярной у нас в стране породой голых собачек считается китайская хохлатая. Благодаря челке такие животные выглядят очень симпатично и мило. Помимо хохолка на голове, у этих очаровательных собак есть шерстяные «сапожки» на лапах и кисточка на хвосте.

Иногда шерсть у китайских хохлатых может отсутствовать вообще.

Экстерьер

В холке представители этой маленькой породы лысых собак вырастают всего до 25-30 см. Их вес может колебаться от 3 до 6 кг. Костяк у собак тонкий, уши стоячие. Окрас может быть:

черным;

бронзовым;

белым;

рыжим.

Иногда встречаются хохлатые особи с яркими пятнами. При правильном уходе представители породы могут прожить 12-15 лет.

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Характер

Характер у китайских хохлатых собак спокойный, дружелюбный и мягкий. Постоянного шума от представителя этой лысой породы владельцы слышать не будут. Лают хохлатые собаки только при звонке в дверь или желая напомнить о себе. Особенностью породы считается то, что ее необязательно часто выгуливать. Хохлатые питомцы быстро привыкают к лотку.

Маньчжурская голая

Эти собачки по экстерьеру напоминают описанную выше породу, поскольку их связывает близкое родство по генам. Однако маньчжурская голая, в сравнении с хохлатой, несколько более крупная и коренастая собака. Вес взрослых особей этой породы может доходить до 7 кг, а рост в холке — до 34 см. Как и у китайской хохлатой, характер у маньчжурской голой собачки покладистый и уравновешенный.

Американский терьер голый

История этой породы начинается с 1972 г. Тогда у пары чистокровных рэт-терьеров родился необычный голый щенок. Малышом заинтересовался заводчик Э. Скотт, позднее открывший питомник.

Экстерьер животных

Порода под названием американский голый терьер — крепкая, гармонично сложенная лысая собака с мощной мускулатурой. Выглядят эти животные солидно как на фотографиях, так и в жизни. Для улучшения генофонда заводчики скрещивают их с обычными рэт-терьерами. В результате может рождаться два вида щенков:

с мягким пушком, исчезающим к 8 неделям — у взрослых представителей остаются волосы на скулах, подбородке и бровях;

с короткой гладкой, густой шерстью.

Генная мутация никак не отразилась на здоровье голого терьера. Живут такие собаки до 16 лет.

Характер терьера

Характер у представителей породы уравновешенный, а психика пластичная. Американский бесшерстный терьер одинаково быстро приспособится к укладу жизни как пожилого одинокого человека, так и большой многодетной семьи. К детям эти собаки относятся настороженно, но с другими питомцами в доме ладят отлично. Как и хохлатые китайские, эти собаки достаточно быстро привыкают к лотку.

Абиссинский песчаный терьер

Другое название этой лысой породы — африканская голая собака. Из всех голых пород эта считается самой редкой. Согласно статистике, в мире к настоящему моменту проживает не более 300 абиссинских песчаных терьеров.

Живут такие собаки в основном только в африканских племенах и почитаются там как божества.

Абиссинские песчаные терьеры не слишком большие. Их рост в холке составляет 35 см, а вес равен 15 кг. Экстерьер у представителей породы необычный и немного пугающий. При наличии мощного тела собака имеет тонкие и изящные лапы и маленькую морду. Также к особенностям породы относят то, что эти собаки никогда не лают, поскольку просто не умеют этого делать.

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Перуанская орхидея инков

Орхидея — очень древняя порода четвероногих друзей человека, которая, по оценкам специалистов, появилась примерно в 300 г. до н. э. По-другому этих животных называют виринго. Собаки этой породы делятся на две разновидности:

практически бесшерстные;

полностью покрытые шерстью.

Экстерьер виринго

Существует несколько видов этой породы по размерам:

малые — 25-40 см, с весом до 8 кг;

средние — 40-50 см, с весом до 12 кг;

большие — 50-65 см, до 30 кг.

Повадки и характер

По характеру виринго, если судить по отзывам владельцев, — собака, очень похожая на дога. Животные абсолютно невозмутимые, с огромным чувством собственного достоинства. Перуанская орхидея любит комфорт и скептически относится ко всему вокруг. К укладу жизни семьи виринго привыкает очень быстро.

Голый дирхаунд

Бесшерстный дирхаунд — случайная мутация шотландских борзых. Согласно официальной истории, голые щеночки появляются в пометах у этой породы уже довольно давно. Раньше такие собаки выбраковывались, поскольку по охотничьим качествам уступали своим обычным собратьям. Сегодня лысые представители породы пользуются огромной популярностью у любителей экзотики.

Внешний вид дирхаундов

Ген бесшерстности у голых дирхаундов проявляет себя только на 3-4 неделе жизни. У щенка постепенно начинает выпадать шерсть, пока он не остается совершенно лысым. В отличие от большинства других голых пород, ген бесшерстности у дирхаундов рецессивный. Поэтому у них никогда не возникает проблем с зубами.

Характер дирхаундов

Как и у обычных шотландских борзых, характер у представителей этой породы покладистый и миролюбивый. Дирхаунды уравновешенны, добродушны и легко дрессируются. Считается, что такой пес станет отличным компаньоном для людей, ведущих активный образ жизни.

Порода собак мексиканская лысая — характер, фото, описание

Мексиканская голая — еще одна старинная порода бесшерстных собак. На родине этих животных, в Мексике, их называют ксолоитцкуинтли. Переводится это название как «собака бога Ксолотля». В древности индейцы почитали это божество в качестве проводника в мир мертвых.

Экстерьер мексиканской голой собаки

Тело у представителей этой породы лысых собак крепкое и мускулистое. Форма головы волчья, а уши большие, высоко поставленные. Конечности у мексиканской лысой собаки тонкие, ровные и жилистые. Окрас у породы сплошной однотонный.

Характер

Ксолоитцкуинтли — собаки дружелюбные и очень веселые. Представители породы общительны и могут найти общий язык абсолютно с любым человеком, обожают обниматься и в этом плане бывают достаточно навязчивыми. Грубого обращения, даже окриков, эти животные не выносят.

С другими домашними любимцами ксолоитцкуинтли ладят обычно не слишком хорошо. Водить их на собачьи площадки не рекомендуется. Кошек представители породы воспринимают только в качестве добычи.

Итоги

Собака голой породы может стать верным другом и компаньоном для любого человека. Такие домашние питомцы в большинстве случаев отличаются приветливым нравом и хорошо дрессируются. Завести бесшерстную собаку любителям экзотики стоит, но подойти к воспитанию такого питомца придется максимально ответственно.

За здоровьем и питанием лысой собаки следить придется тщательно, а на прогулках принимать множество мер предосторожности. При ошибках в уходе питомец может начать страдать от аллергии, простудиться или обгореть на солнце. Лучше всего такие собаки подходят для содержания в городской квартире. Можно потратить немного времени и приучить собаку к лотку, чтобы сократить количество прогулок в морозные или, наоборот, знойные дни. Для частного дома такая собака абсолютно не подойдет. Для охраны двора лучше завести все же обычного четвероногого друга, покрытого шерстью.