Бойцовые породы собак — список с фото и названием

Сейчас все больше и больше людей хотят завести себе собак бойцовой породы. Но лучше предварительно разобраться, какие есть породы, какими качествами обладают и чем они отличаются друг от друга. Рассмотрим список бойцовых пород собак с описанием. Мы выделили 10 наиболее популярных и интересных пород бойцовых собак.

Что такое бойцовые породы

Бойцовые собаки появились на Земле очень давно, и из названия следует, что эти животные бились и соревновались друг с другом. Действительно, сражения и поединки проходили даже в Древнем Риме, но со временем их перестали проводить, а вот собаки остались.

Именно с целью участия в поединках собак старались воспитывать сильными и выносливыми. И даже несмотря на то, что сейчас это дело уже полностью забыто, породы бойцовых собак до сих пор популярны, ведь люди хотят, чтобы у них дома жили преданные псы, которые параллельно с любовью и поддержкой защищали хозяина и его дом.

Американский бульдог — верный и преданный или бесцеремонный и агрессивный

Откуда родом: Соединенные Штаты Америки.

Вес: 27-54 кг.

Рост: 52-70 см.

Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет.

Американские бульдоги — это очень интересная порода собак, однако ее не рекомендуется заводить начинающим собаководам, потому что животные часто бывают агрессивными, их поведение невозможно проконтролировать. Тем не менее, если с собакой удается установить контакт, бульдог будет проявлять сильную любовь к хозяину и всегда его оберегать.

Стоит отметить, что с собакой нужно проводить много времени еще со щенячьего возраста, чтобы бульдог вырос воспитанным и послушным. Иначе питомец совершенно не будет слушать своего хозяина и, возможно, будет даже нападать на него.

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Бультерьер — не судите книгу по обложке

Откуда родом: Великобритания.

Вес: 20-35 кг.

Рост: 50-55 см.

Средняя продолжительность жизни: 10-15 лет.

Собаки кажутся очень злыми и страшными, но на самом деле это не так. Все зависит от воспитания: если хозяин уделит питомцу время в его детстве, собака вырастет преданной и доброй. Бультерьеры очень любят своих хозяев, поэтому если их владелец планирует редко оставаться дома, то лучше не заводить их.

Бультерьерам не стоит быть охранниками: они редко бывают злыми даже к незнакомым людям, а вот компаньоны и няни из бультерьеров получаются хорошие и добрые. Тем не менее за собакой все равно нужно пристально наблюдать.

Бордоский дог — не пушистые, но точно добрые

Откуда родом: Франция.

Вес: в среднем от 40 кг и больше.

Рост: 60-67 см.

Средняя продолжительность жизни: 8-12 лет.

Эти собаки кажутся устрашающими и опять-таки злыми, но на самом деле это далеко не так. Бордоские доги очень добрые и преданные животные. Им плохо в одиночестве, они очень ценят и любят своих хозяев, привязываются к ним. Несмотря на это, с чужаками они очень агрессивны, поэтому собаки вполне могут выполнять роль сторожа.

Главное, что нужно учесть перед приобретением бордоского дога: собаке потребуется много внимания, потому что иначе перевоспитать питомца не получится. Не рекомендуется заводить эту собаку семьям с маленькими детьми до шести лет, потому что игры с большой собакой могут оказаться опасными. К тому же, иногда собаки могут не только напасть на другое животное, но и загрызть.

Кавказская овчарка — нет, не немецкая

Откуда родом: Россия.

Вес: 45-70 кг.

Рост: 64-75 см.

Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет.

Собаки очень любят своих хозяев и осторожно относятся к незнакомцам. Из кавказца точно получится отличный сторож, потому что у них хорошая и быстрая реакция. Кавказские овчарки очень умные и легко обучаемые, так что их однозначно получится научить основным командам. Тем не менее собак данной породы легко разозлить и вывести из себя.

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Алабай — страшно, очень страшно

Откуда родом: различные районы Средней Азии, Туркменистан.

Вес: в среднем от 40 кг и больше.

Рост: в среднем от 60 см.

Средняя продолжительность жизни: 11-16 лет.

Это однозначно не бойцовая собака, тем не менее она послужит замечательным охранником. Алабай бесстрашен, силен, смел. Это достаточно опасная собака, поэтому лучше, чтобы ее дрессировкой занялись эксперты. Кроме того, алабаям необходима регулярная физическая нагрузка для поддержания формы.

Питбуль — «злой карлик»

Откуда родом: Соединенные Штаты Америки.

Вес: 16-28 кг.

Рост: 43-55 см.

Средняя продолжительность жизни: около 12-16 лет.

Собака кажется очень опасной и является такой на самом деле, именно по этой причине разведение псов этой породы запрещено на территории многих стран, в том числе в странах Евросоюза. Стоит принять к сведению, что собаки данной породы всегда что-то грызут, и это могут быть не только игрушки, но и мебель. Чтобы собака была послушной, ее хозяин должен быть человеком с сильным характером, ведь иногда питбулю требуется жесткий контроль.

Ротвейлер — друг человека

Откуда родом: Соединенные Штаты Америки.

Вес: около 50 кг.

Рост: 60-65 см.

Средняя продолжительность жизни: 10-13 лет.

Хозяин собаки данной породы однозначно должен быть человеком с твердым характером, ведь ротвейлеры очень настойчивые и сильные. К тому же хозяин должен быть спортивным, ведь собакам потребуется регулярный выгул и ежедневные тренировки. Кроме того, собаки плохо переносят жару, в то время как при низких температурах их все устраивает.

Ротвейлеры очень послушны, но они все равно не терпят неуважительного отношения. Преимущество собак этой породы в том, что они очень умные и могут принимать быстрые решения в экстренных ситуациях.

Американский бандог — страшно, не так ли?

Откуда родом: Соединенные Штаты Америки.

Вес: 42-60 кг.

Рост: 60-75 см.

Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет.

Американский бандог был признан одной из самых опасных бойцовых собак. Даже название, которое дословно переводится с английского языка как «собака на цепи», свидетельствует об этом. Им однозначно потребуется много дрессировок и воспитания. Собаки послужат отличными охранниками и сторожами, но, чтобы питомец не нападал на хозяев, воспитывать его необходимо с самого юного возраста.

Акита-ину — это что, корги? А вот и нет

Откуда родом: Япония.

Вес: 23-40 кг.

Рост: 58-70 см.

Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет.

Несмотря на то что они могут показаться такими же милыми песиками, как корги, это не всегда так. Собаки данной породы не терпят других животных, особенно псов той же породы, что и они. Здесь нужно, чтобы хозяин был человеком опытным, потому что начинающим собаководам с этой породой однозначно будет непросто.

Из недостатков акита-ину можно также отметить то, что они сильно линяют два раза в год. Кроме того, собак нужно регулярно выгуливать и тренировать, чтобы они поддерживали свою физическую форму. Питомцу необходимы правильное воспитание и социализация, потому что в противном случае собака вырастет злой и непослушной. Вообще, собак этой породы очень тяжело тренировать: желательно, чтобы этим занимались профессионалы.

Главное же преимущество акита-ину в том, что собаки этой породы действительно похожи на корги, очень милые и пушистые, так что однозначно понравятся детям.

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Доберман: «Все секреты по карманам, я гуляю с доберманом»

Откуда родом: Германия.

Вес: 32-45 кг.

Рост: 63-73 см.

Средняя продолжительность жизни: 10-12 лет.

Доберманы однозначно известны всем. Более дружелюбных, но в то же время ответственных и смелых собак найти, наверное, сложно. Они могут быть кем угодно: как охранниками, так и друзьями. К тому же доберманы возглавляют списки самых знаменитых пород по всему миру. Собаки ценят и любят своих хозяев, всегда остаются внимательными и готовы прийти на помощь.

Тем не менее, чтобы собаки поддерживали свой уровень физической подготовки, им необходимы регулярные тренировки. В этой породе есть все: интеллект, сообразительность, доброта. Но, несмотря на все эти черты характера, доберманы подойдут не любому человеку. Чтобы найти контакт с этой собакой, ее владелец должен быть спокойным и понимающим. Подобрав правильный подход, хозяин раскроет все положительные черты характера животного.

Кстати, есть мнение, что доберманы злые, а порой и неуправляемые собаки, что совершенно неверно, ведь непослушание добермана — это лишь ответ на плохое отношение хозяина к нему. В общем-то, доберман — это точно та собака, которой стоит гордиться!

Итоги

Бойцовых пород собак на самом деле более четырехсот. Мы рассмотрели основные, которые однозначно подойдут большинству людей. Решение завести собаку бойцовой породы — очень ответственный шаг, поэтому важно, чтобы хозяин был здоровым человеком с твердым характером. Стоит помнить, что питомцам понадобится много внимания, тренировок, дрессировки.