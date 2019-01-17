Благоприятные дни в феврале 2019 года для стрижки волос

Неутихающие споры о том влияет Луна на жизнь человека в целом и на здоровье, в частности если да, то насколько сильно, никак не влияют на веру самого человека в существование этого воздействия. В данном обзоре рассмотрим влияние Луны на состояние волос, предоставим лунный календарь на февраль 2019 года, с рекомендациями для стрижки и окрашивания и с таблицей.

Данный материал основан на астрологических прогнозах известных астрологов, и все выводы носят рекомендательный и неоднозначный характер.

Влияние фазы Луны на стрижку волос

Перемещаясь по звездному небу Луна испытывает различное освещение Солнцем, в ночное время мы наблюдаем 4 главные фазы такого освещения, а также промежуточные, называемые фазами Луны.

В зависимости от степени освещенности Луны, меняется ее энергетическое влияние на все живое на Земле, при этом постоянно меняется за весь 28-дневный лунный цикл не только психоэмоциональное состояние человека, но и работа всех жизненно важных систем организма. Это воздействие Луны может быть ощутимо в различной степени, которая зависит еще от очень большого количества других факторов, от состояния здоровья в том числе.

Поэтому в одном своем состоянии человек может и не заметить лунного влияния, а в другом оно будет для него довольно ощутимым.

Учитывая тот факт, что волосы это очень важная составляющая нашего организма со своими законами роста и общего состояния, любые манипуляции с ними могут оказывать, как положительное воздействие на них и на весь организм в целом так и нежелательное.

Так коротко можно описать воздействие лунных фаз на такие процедуры с волосами, как стрижка и окрашивание, которые легли в основу составления лунного календаря на февраль 2019 года.

Новолуние

Луна не освещается Солнцем и не видна, состояние, предшествующее «зарождающейся» Луны, т. е. мы ее зрительно воспринимаем, как появляющуюся из затмения.

В этой фазе Луна лишена энергетического воздействия Солнца и не может оказывать сильного влияния на человека. Поэтому считается, что именно в этот период вмешательство в энергетику волос нейтрально как для организма в целом так и для самих волос.

Таким образом, в этот период на стрижку могут оказывать более сильное влияние другие факторы, а с точки зрения влияния луны, этот период можно считать вполне благоприятным.

Растущая Луна

Степень освещенности Солнцем возрастает от 0% до 100%, т. е. Луна получает энергию Солнца, молодая, сильная. В этот период Луна положительно влияет на человека, наполняя энергией жизни все системы организма, в той или иной степени.

Стричь волосы нежелательно, так как через них также поступает энергия в организм, накапливаясь в волосяной луковице. В дальнейшем полученные импульсы окажут благоприятное воздействие на рост и состояние волос. Окрашивать волосы в этот период можно, лунный календарь на февраль 2019 года показывает, что краска ляжет равномерно и будет дольше держаться на волосах.

Если и решиться на стрижку, на растущей луне, то лишь в первую четверть, когда освещение только начинает прибывать.

Полнолуние

Луна освещается Солнцем полностью, сильная и щедро дарящая свою энергию планете Земля, оказывая положительное и сильное влияние. Однако, такое воздействие неоднозначно как для всех систем организма, так и для каждого человека в отдельности.

Необходимо учитывать еще влияние того, в каком знаке Зодиака находится Луна при своем движении по Зодиакальному кругу.

Если рассматривать только лишь влияние этой фазы луны на стрижку волос, то оно положительное в том случае, если стрижка не будет слишком кардинальной. Рациональней будет ограничиться корректировкой кончиков волос, чтобы освежить имеющуюся общую форму прически.

Убывающая Луна

Освещение Луны убывает от 100% до 0%, энергия убывает, Луна уже не может оказывать существенного воздействия, стричь волосы можно на любую длину. Накопившаяся энергия будет способствовать укреплению волос, стрижка получится очень удачной, что отразится на вашем настроении и здоровье в целом.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос с 1 по 5 февраля 2019 года

Рассмотрим какое влияние на стрижки волос по дням месяца оказывает Луна, ее фазы. Кроме того, также важным фактором влияния на волосы является и положение Луны на звездном небе, в каком знаке Зодиакального круга она находится при своем движении.

1 февраля, пятница – 26, 27 лунный день, убывающая фаза

Луна в Козероге

Все манипуляции с волосами, согласно таблице лунного календаря, вполне возможны и благоприятны. Стрижка также не окажет угнетающего воздействия на волосы, а будет способствовать их росту и улучшению структуры.

Особенно благоприятна стрижка горячими ножницами для тех, у кого волосы находятся не в идеальном состоянии, процедура в этот день будет особенно эффективной.

2 февраля, суббота – 27, 28 лунный день, убывающая фаза.

Луна в Козероге

Как и в предыдущий день, с волосами можно проводить различные процедуры, стрижка, завивка, окрашивание. Кроме того, в этот день очень эффективным будет и лечебный уход за волосами. Втирание различных витаминных комплексов, а также маски будут полностью восприняты волосяной луковицей, которая будет находиться в расслабленном состоянии.

3 февраля, воскресенье – 28, 29 лунный день, убывающая фаза.

Луна в Козероге

Поход в парикмахерскую принесет лишь положительные эмоции, стрижка волос будет особенно удачной, для чего, согласно лунному календарю на февраль 2019 года, есть все предпосылки.

4 февраля, понедельник – 29, 30 лунный день, убывающая фаза.

Луна в Водолее

Время для стрижки нейтральное, вам следует учитывать многие другие факторы. Воздействие Луны будет практически незаметным, но лишь для тех, у кого волосы имеют достаточную длину.

Тем, у кого короткие стрижки, поход в парикмахерскую может быть мотивирован лишь необходимостью окраски волос.

Изменять цвет волос в этот день лучше не слишком радикально, желательно на один-два тона, любо выбрать этот день для подкрашивания корней.

5 февраля, вторник – 30, 1, 2 лунный день, новолуние.

Луна в Водолее

От стрижки лучше отказаться, вполне вероятно, что ее результаты вас слишком разочаруют, по многим причинам. Если вам именно в этот день нужна красивая прическа, то посетить парикмахерскую вполне допустимо, но лишь для окрашивания волос.

Сделайте красивую профессиональную укладку на свежеокрашенные волосы той длины, которая имелась, вы все равно будете неотразимой. Стрижку же можно сделать в другой, более благоприятный день.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос с 6 по 10 февраля 2019 года

6 февраля, среда – 2, 3 лунный день, растущая Луна.

Луна в Знаке Рыбы

Не стоит строить планов на стрижку в ближайшие несколько дней, в чем можно убедиться, заглянув в предоставленную таблицу. Положение Луны и ее фаза, а также и день недели не предвещают ничего хорошего для такого серьезного энергетического вмешательства в организм, как стрижка.

7 февраля, четверг – 3, 4 лунный день, растущая Луна.

Луна в Знаке Рыбы

Сочетание всех негативных факторов, влияющих на рост волос и их состояние, как в этот день, не предусматривает возможности никаких серьезных манипуляций с ними. Не стоит строить планы и по их окрашиванию, краска все рано не ляжет ровно и будет слишком иссушающим фактором для волосяной луковицы.

8 февраля, пятница – 4, 5 лунный день, растущая Луна.

Луна в Знаке Рыбы

Завивка и укладка, все, что вы можете позволить себе сделать с волосами в этот день. Негативные факторы продолжают свое воздействие, наша задача их не усугублять. Однако, не у всех будет возможность воздержаться от стрижки и окрашивания.

Для тех, кого жизненные обстоятельства заставят пойти на риск, важно собрать все волосы и унести их с собой, не позволив выбросить. В более благоприятный день, вы сами сможете выбросить, а лучше сжечь свои, отрезанные в неблагоприятный день, волосы.

9 февраля, суббота – 5, 6 лунный день, растущая Луна.

Луна в Знаке Овен

Приближение полнолуния непременно скажется на стрижке волос. Для тех, кто позволит себе это рискованное мероприятие, поход в парикмахерскую может закончится некоторым ухудшением общего самочувствия.

Волосы в этот день лучше вообще оставить в покое, лишь аккуратно и бережно расчесав их.

10 февраля, воскресенье – 6, 7 лунный день, растущая Луна.

Луна в Овне

В этот день особых изменений в рекомендациях астрологов, относительно возможности осуществления стрижек, не наблюдается, они вновь нежелательны, и это еще мягко сказано.

Конечно, когда уже есть настрой на стрижку волос, то такой длительный отрицательный прогноз воспринимается с некоторым сожалением. Утешительным моментом здесь может быть осознание того, что вам удалось избежать неудач для стрижки и окрашивания, благодаря использованию лунного календаря на февраль 2019 года.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос с 11 по 15 февраля 2019 года

Напоминаем, что лунный календарь стрижек на февраль составлен с учетом такой последовательности влияющих факторов: положение Луны в Зодиакальном круге, лунный день, фаза Луны, день недели.

11 февраля, понедельник, 7, 8 лунный день, Растущая Луна.

Луна в знаке Телец

Сочетание всех факторов влияния на волосы и организм в целом говорит о том, что стрижку при очень сильном желании и невозможности перенести это важное мероприятие, все же, можно сделать.

Вполне возможно, что стрижка даже окажется удачной, хотя гарантировать этого еще нельзя. Положение Луны в Знаке Телец, неблагоприятное для срезания волос, компенсируется другими более положительными факторами.

12 февраля, вторник, 8, 9 лунный день, Растущая Луна.

Луна в знаке Телец

День практически нейтральный для стрижки волос и окрашивания, убедимся в этом, заглянув в составленную таблицу. Успех похода в парикмахерскую будет зависеть исключительно от профессионализма мастера и вашего психоэмоционального настроя.

13 февраля, среда, 9, 10 лунный день, Растущая Луна.

Таблица

ата Лунный день Луна в знаке Зодиака Фаза Луны Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек и окрашивания волос 1 февраля 2019, Пт 26, 27 лунный день Луна в Козероге 03:47 Убывающая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 2 февраля 2019, Сб 27, 28 лунный день Луна в Козероге Убывающая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 3 февраля 2019, Вс 28, 29 лунный день Луна в Водолее 16:03 Убывающая Луна Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 4 февраля 2019, Пн 29, 30 лунный день Луна в Водолее Убывающая Луна Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 5 февраля 2019, Вт 30, 1, 2 лунный день Луна в Водолее Новолуние 00:04 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 6 февраля 2019, Ср 2, 3 лунный день Луна в Рыбах 05:02 Растущая Луна Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 7 февраля 2019, Чт 3, 4 лунный день Луна в Рыбах Растущая Луна Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 8 февраля 2019, Пт 4, 5 лунный день Луна в Овне 17:34 Растущая Луна Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 9 февраля 2019, Сб 5, 6 лунный день Луна в Овне Растущая Луна Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 10 февраля 2019, Вс 6, 7 лунный день Луна в Овне Растущая Луна Крайне неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 11 февраля 2019, Пн 7, 8 лунный день Луна в Тельце 04:28 Растущая Луна Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 12 февраля 2019, Вт 8, 9 лунный день Луна в Тельце Растущая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 13 февраля 2019, Ср 9, 10 лунный день Луна в Близнецах 12:32 Первая четверть 01:26 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 14 февраля 2019, Чт 10, 11 лунный день Луна в Близнецах Растущая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 15 февраля 2019, Пт 11, 12 лунный день Луна в Раке 17:03 Растущая Луна Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 16 февраля 2019, Сб 12, 13 лунный день Луна в Раке Растущая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 17 февраля 2019, Вс 13, 14 лунный день Луна во Льве 18:21 Растущая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 18 февраля 2019, Пн 14, 15 лунный день Луна во Льве Растущая Луна Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 19 февраля 2019, Вт 15, 16 лунный день Луна в Деве 17:47 Полнолуние 18:54 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 20 февраля 2019, Ср 16, 17 лунный день Луна в Деве Убывающая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 21 февраля 2019, Чт 17, 18 лунный день Луна в Весах 17:17 Убывающая Луна Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос 22 февраля 2019, Пт 18, 19 лунный день Луна в Весах Убывающая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 23 февраля 2019, Сб 19, 20 лунный день Луна в Скорпионе 18:56 Убывающая Луна Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос 24 февраля 2019, Вс 20 лунный день Луна в Скорпионе Убывающая Луна Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос 25 февраля 2019, Пн 20, 21 лунный день Луна в Скорпионе Убывающая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 26 февраля 2019, Вт 21, 22 лунный день Луна в Стрельце 00:19 Последняя четверть 14:28 Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос 27 февраля 2019, Ср 22, 23 лунный день Луна в Стрельце Убывающая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос 28 февраля 2019, Чт 23, 24 лунный день Луна в Козероге 09:48 Убывающая Луна Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Луна в знаке Телец

В этот день не стоит стричь волосы самостоятельно, чтобы не навредить здоровью, даже челку подстригать не рекомендуется. А стрижка ваших волос мастером вполне возможна, не сказать, что этот день является благоприятным гарантированно.

Риски относительно того, что стрижка будет не совсем удачной, сохраняются, по причине того, что именно в этот день волосы будут максимально непослушными.

14 февраля, четверг, 10, 11 лунный день, Растущая Луна.

Луна в знаке Близнецы

Фаза Луны все та же, но переход Луны в созвездие Близнецов, намного повышает шансы проведения удачной стрижки волос. При определенном стечении дополнительных факторов, стрижка может даже оказать благоприятное воздействие на волосы.

15 февраля, пятница, 11, 12 лунный день, Растущая Луна.

Луна в знаке Близнецы

Вполне благоприятный день для стрижек и окрашивания волос. Можно выполнять даже стрижки по кардинальному изменению длины волос, а не ограничиваться корректировкой кончиков.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек и окрашивания волос с 16 по 20 февраля 2019 года

16 февраля, суббота, 12, 13 лунный день, Растущая Луна.

Луна в Знаке Рак

Стрижки и окрашивание, впрочем, как и все другие манипуляции с волосами возможны, скорей всего вы останетесь очень довольной.

17 февраля, воскресенье, 13, 14 лунный день, Растущая Луна.

Луна в Знаке Рак

Благоприятный день для стрижек, а для окрашивания волос лучше проводить краски без наличия в них аммиака. Именно в этот день и два последующих, окрашивание волос следует проводить как можно более бережно, чтобы не повредить химическим воздействием размягченную волосяную луковицу.

18 февраля, понедельник, 14, 15 лунный день, Растущая Луна.

Луна в Знаке Лев

Смело занимайтесь своими волосами, стрижки волос окажут свое положительное воздействие на рост волос, усиленное благоприятной энергией звезд.

19 февраля, вторник, 15, 16 лунный день, Полнолуние.

Луна в Знаке Лев

От стрижек и всех других важных дел лучше отказаться, риск плохого исхода любого дела весьма вероятен. Однако, помним, что такой неблагоприятный прогноз, всего лишь слабое воздействие, которое может быть вполне нейтрализовано большим количеством других существенных факторов.

20 февраля, среда, 16, 17 лунный день, Убывающая Луна.

Луна в знаке Дева

Вы вновь можете без особого волнения отправляться на стрижку, особенно, если у вас есть хороший мастер, который знает особенности ваших волос.

Календарь стрижек и окрашивания волос с 21 по 25 февраля 2019 года

21 февраля, четверг, 17, 18 лунный день, Убывающая Луна.

Луна в Знаке Дева

Благоприятны практически все рассматриваемы здесь факторы, стрижку делать просто необходимо, даже если вы ее не планировали так быстро.

Кроме всех факторов, благоприятно и неблагоприятно влияющих на стрижку, частое ее проведение является самым благоприятным воздействием на волосы.

22 февраля, пятница, 18, 19 лунный день, Убывающая луна

Луна в Знаке Весы

Не стоит упускать шанса стать более привлекательной, посетив парикмахерскую в столь благоприятный день для стрижек и окрашивания волос.

23 февраля, суббота, 19, 20 лунный день, убывающая луна.

Луна в Знаке Весы

День для стрижки, с точки зрения влияния планет на волосы, весьма благоприятный, однако, этот праздничный день для многих станет непреодолимым препятствием для посещения салона. Однако если праздничное мероприятие запланировано на вечер, то вполне можно успеть получить два удовольствия, сделав свежую стрижку и укладку на нее.

24 февраля, воскресенье, 20 лунный день, Убывающая Луна.

Луна в Знаке Скорпион

Хороший день в планетарном воздействии, на славу будут удаваться многие дела. Стрижки в этот день делать совершенно безопасно, если исключить другие негативные факторы, как например, человеческий фактор, выбрав самого лучшего мастера.

25 февраля, понедельник, 20, 21 лунный день, Убывающая Луна.

Луна в Знаке Скорпион

Очень удачный день для стрижек и окрашивания, особенно если у вас невьющиеся волосы, с которыми в этот день мастерам придется помучиться. Вьющиеся волосы будут особенно непослушны и своевольны, уложить их как во время стрижки, так и после нее будет весьма проблематично.

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос с 26 по 28 февраля 2019 года

26 февраля, вторник, 21, 22 лунный день, Убывающая Луна.

Луна в Знаке Стрелец

Отправляться на стрижку в этот день можно и нужно, но вот на настроение следует обратить особое внимание, ибо влияние факторов будет несколько отрицательным для нервной системы в целом.

Те, кому не удастся справиться с отрицательными эмоциями, сами могут оказать негативное влияние на стрижку, испортив настроение мастеру.

27 февраля, среда, 22, 23 лунный день, Убывающая Луна.

Луна в Знаке Стрелец

И стрижка, и окрашивание пройдут с получением высокого конечного результата для состояния волос.

28 февраля, четверг, 23, 24 лунный день, Убывающая Луна.

Луна в Знаке Козерог

Отличный день для ухода за собой любимой, стрижка в этот день доставит вам истинное удовольствие. Окрашивание волос также придаст волосам необыкновенный цвет и здоровый блеск.

Самые благоприятные дни для похода в салон красоты в феврале

Как следует из анализа астрологических прогнозов, лучше проводить стрижки волос в те дни, когда влияние Солнца на Луну, в плане энергетического воздействия, минимально.

Однако, для достоверного и однозначного указания благоприятных дней для стрижек и окрашивания волос, учитывать приходится довольно большое количество факторов, и фазы Луны не самые значимые из них.

Если исходить из уже имеющегося анализа самых мощных факторов, то самыми благоприятными днями для стрижек можно определить: 3, 4, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Итак, обращая свой заинтересованный взгляд на лунный календарь, чтобы определиться с походом в парикмахерскую, не стоит, все же, недооценивать влияние других факторов на стрижку, гораздо более мощных, чем влияние Луны.

Так если вы правильно питаетесь и регулярно ухаживаете за волосами, то они у вас наверняка имеют очень здоровый ухоженный вид. В таком случае никакое воздействие Луны не испортит вашу стрижку и не повлияет на окрашивание.