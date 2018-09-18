Фен-шуй: комнатные цветы, приносящие счастье и благополучие
Практика древнекитайского метода фен-шуй помогает человеку жить в природе, не разрушая ее, а созидая и обогащая. Фен-шуй – умение жить в равновесии с окружающим миром, использовать потоки энергий на свое благо. Дом – место, где хочется комфортно отдохнуть и расслабиться после работы.
Многие любят украшать свой дом растениями. Кто-то любит цветы, а кого-то привлекают деревья и кактусы. Какие комнатные растения приносят в дом счастье и благополучие по фен-шуй?
Комнатные растения и фен-шуй
Не все знают, что важную роль в создании уютной атмосферы жилища играют потоки Инь и Ян. Если одна из энергий преобладает, появляется дискомфорт. Цветы вносят баланс в потоки энергии, добавляют комфорт и уют.
Если у вас оптимальное сочетание иньских и яньских потоков, они прекрасно растут, цветут, имеют здоровые стебли и листья.
Деревья и цветы олицетворяют элемент Дерево; горшки из керамики и фарфора – элемент Земля. Фен-шуй советует держать их на Востоке или же на Юго-Востоке, не запрещая и другие секторы. При грамотном размещении такие растения принесут в дом счастье и благополучие, они гармонизируют брачные отношения, укрепляют здоровье.
Выставленные в Северной части, помогут продвинуться по карьерной лестнице. Правила не рекомендуют ставить растения в туалетной комнате и спальне.
Роль цветов и деревьев в доме огромна:
- Они вносят красоту и служат дополнением интерьера.
- Фильтруют воздух и насыщают кислородом.
- Гармонизируют поток Ци.
- Добавляют свой элемент Дерева, и повышают качество энергий.
Цветы полезны, но некоторых нужно избегать. Растения, у которых острые листья с иголками, как кактусы, несут негативный поток Ша.
Согласно учению китайских мудрецов, носителями позитивной энергии являются:
- фиалка альпийская (цикламен);
- журавельник (герань);
- цветущие виды бегонии;
- фикус;
- деревья апельсин и лимон;
- амариллис;
- толстянка древовидная или денежное дерево;
- камелия;
- хризантема комнатная;
- маранта (молящаяся трава);
- гибискус.
Тяжелую энергетику несут:
- юкка;
- щучий хвост (сансевиера);
- кактусы;
- эхмея;
- неорегелия.
Они необычны и по-своему красивы. Их можно ставить в помещение и успешно сочетать с другими цветами, устраняя вредную энергию.
Многие любят бонсай, но не все знают, что искусственно приостановленное развитие дерева, внесет в поток энергий комнаты замедление. Это будет сдерживать ваше развитие, и остановит денежный поток.
При покупке комнатных цветов нужно обращать внимание на размер, форму листьев, окраску. С опущенными листьями растение лучше не покупать, они приземляют энергетические потоки.
Лучше, когда растение тянется вверх. Листья должны быть округлые, не иметь острых концов.
Рассмотрим более подробно различные названия цветов с фото, которые приносят в дом счастье и благополучие.
Описание с фото
Фиалка
Относится к энергии Инь. С помощью цветка в дом можно привлечь деньги, укрепить здоровье. Белые цветы дарят спокойствие и размеренность. Красные и розовых оттенков цветы хорошо очищают энергию, повышают жизненный тонус. Растение с голубыми и синими цветами способствует творческому развитию и пробуждает их.
Фиолетовые создают энергию мудрости и помогают в отношениях с близкими. Горшочки с цветами можно ставить в помещении, где вы отдыхаете и спите.
Герань
Запах цветка успокаивает, снимает напряжение, помогает в достижении поставленных целей, приносит успех. Владеет энергией Инь. Отгоняет вредных насекомых: запах растения их отпугивает. Не желательно ставить герань в комнату, где вы проводите много времени.
Бегония
Если в ваш дом часто приходят посторонние люди, бегония поможет избавиться от негативной энергии, очистит помещение и наполнит его позитивными потоками.
Азалия
Растение приносит в дом счастье и благополучие, а также развивает творческие задатки, помогает найти вдохновение. Приносит обладателю бодрость и жизнелюбие.
Фикус
Дерево нейтрализует и сдерживает энергию агрессии, вносит спокойствие. Но в секторе брака может подорвать отношения в семье. В правильном секторе дома избавляет от вялости, помогает найти стимул к жизни, прогоняет сонливость и лень, стимулирует жизненный тонус.
Традесканция
Способно поставить защиту от завистников и нейтрализовать сглаз и порчу. Но если растению не комфортно, значит, оно стоит в геопатогенной зоне или в комнате с энергетическим вампиром.
Монстера
Если позволяет площадь, растение ставят на кухне возле микроволновки или у компьютерного стола. Оно впитает негативную энергетику, поможет сгладить спорную ситуацию, научит понимать собеседника.
Финиковая пальма
Многие выращивают ее из косточки. Растение имеет хорошую энергетику - оно приносит в дом счастье и благополучие. Оно помогает концентрировать внимание, не рассеиваться по мелочам, достигать поставленных целей. Кроме того, прогоняет тоску и наполняет оптимизмом.
Папоротники
Отлично растут в зонах с отрицательной энергией, которая их подпитывает (например, у телевизора). Но ставить в комнате больного не стоит: оно ухудшит его состояние.
Хризантемы
Укрепляют деловые и партнерские отношения. С этой целью часто высаживаются в служебных помещениях и офисах.
Кактусы
Хотя и считаются не благоприятными растениями, но при правильном размещении оказывают пользу: возле работающей техники способны поглощать электромагнитные потоки и преобразовывать их в положительную энергию. На подоконниках защищают от воров.
Полезны в доме, где живут вспыльчивые люди: усмиряют гнев и нейтрализуют агрессию.
Хлорофитум
Отлично очищает большие помещения от токсинов, насыщает кислородом.
Алоэ
Не только лечит, в ночные часы вырабатывает много кислорода.
Сансевиерия
Укрепляет иммунную систему, отличный источник кислорода.
Мирт
Удивительное растение, которое известно с давних времен, приносит в дом счастье и благополучие. Цветущее растение вносит в жилище благополучие и укрепляет семейную жизнь, поможет наладить брачные отношения, принесет любовь и счастье.
Пуансеттия и маранта
Помогут определиться и найти свое предназначение, смысл жизни, выявить новые для себя качества, определиться с профессией.
Денежное дерево
Символизирует процветание и достаток. Последователи фен-шуя советуют посадить растение самому, предварительно положив на дно горшка монетки. Подросшее деревце нередко украшают ленточкой красного цвета, вешают на веточки монеты. Оно должно расти возле окна на Юго-Востоке.
Бамбук
Питается плохой энергией. Считается, что такая энергия трансформируется, проходя через свободные полости и изменяется на положительную.
Посмотрев на фото комнатного бамбука, не каждому оно может быть по душе, однако, атмосферу в доме растение будет улучшать и приносить счастье в дом.
Цитрусовые
Положительно влияют на детей: активизируют тягу к знаниям, развивают любознательность, повышают самостоятельность. Хорошо растут в детских комнатах.
К растениям с иньской энергией (мужской) относятся: драцена, все цитрусовые, аспарагус, хлорофитум, сансевиерия. В основном они имеют вытянутые острые листья, растут вверх и ускоряют энергетические потоки дома.
К растениям с яньской энергией (женской) относят цветы, имеющие округлые формы листьев, которые часто стелятся. Это толстянка, бегония, фиалки.
Чтобы потоки были сбалансированы, должны присутствовать цветы с разной энергетикой.
Сухие и завядшие растения по фен-шую не способны принести в дом счастье и благополучие: они поглощают жизненные силы. Яньские растения лучше всего чувствуют себя в кабинетах и гостиных, где много мужской энергетики: на Юге, Юго-Востоке и Юго-Западе. Иньские деревья и цветы ставят на кухнях и в детских комнатах. В спальных комнатах горшки с цветаи располагают вдали от кровати.
Читайте также
А какие комнатные цветы растут у вас? 3
-
Лена / 18.09.18 23:56Хотя многие не советуют разводить кактусы, мне они нравятся. Расставила их на балконе. Цветут хорошо и не привередливы.
-
Инга / 18.09.18 23:55Я тоже расставляю растения по фен-шую. Польза есть, и это хорошо ощущается. Улучшились отношения с мужем и детьми.
-
Светлана / 18.09.18 23:54Очень люблю цветы. Их у меня большое количество. Стараюсь ставить их в правильном месте. В комнату сына недавно поставила лимон. Он прекрасно себя чувствует и хорошо растет.