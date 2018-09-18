Фен-шуй: комнатные цветы, приносящие счастье и благополучие

Практика древнекитайского метода фен-шуй помогает человеку жить в природе, не разрушая ее, а созидая и обогащая. Фен-шуй – умение жить в равновесии с окружающим миром, использовать потоки энергий на свое благо. Дом – место, где хочется комфортно отдохнуть и расслабиться после работы.

Многие любят украшать свой дом растениями. Кто-то любит цветы, а кого-то привлекают деревья и кактусы. Какие комнатные растения приносят в дом счастье и благополучие по фен-шуй?

Комнатные растения и фен-шуй

Не все знают, что важную роль в создании уютной атмосферы жилища играют потоки Инь и Ян. Если одна из энергий преобладает, появляется дискомфорт. Цветы вносят баланс в потоки энергии, добавляют комфорт и уют.

Если у вас оптимальное сочетание иньских и яньских потоков, они прекрасно растут, цветут, имеют здоровые стебли и листья.

Деревья и цветы олицетворяют элемент Дерево; горшки из керамики и фарфора – элемент Земля. Фен-шуй советует держать их на Востоке или же на Юго-Востоке, не запрещая и другие секторы. При грамотном размещении такие растения принесут в дом счастье и благополучие, они гармонизируют брачные отношения, укрепляют здоровье.

Выставленные в Северной части, помогут продвинуться по карьерной лестнице. Правила не рекомендуют ставить растения в туалетной комнате и спальне.

Роль цветов и деревьев в доме огромна:

Они вносят красоту и служат дополнением интерьера. Фильтруют воздух и насыщают кислородом. Гармонизируют поток Ци. Добавляют свой элемент Дерева, и повышают качество энергий.

Цветы полезны, но некоторых нужно избегать. Растения, у которых острые листья с иголками, как кактусы, несут негативный поток Ша.

Согласно учению китайских мудрецов, носителями позитивной энергии являются:

фиалка альпийская (цикламен);

журавельник (герань);

цветущие виды бегонии;

фикус;

деревья апельсин и лимон;

амариллис;

толстянка древовидная или денежное дерево;

камелия;

хризантема комнатная;

маранта (молящаяся трава);

гибискус.

Тяжелую энергетику несут:

юкка;

щучий хвост (сансевиера);

кактусы;

эхмея;

неорегелия.

Они необычны и по-своему красивы. Их можно ставить в помещение и успешно сочетать с другими цветами, устраняя вредную энергию.

Многие любят бонсай, но не все знают, что искусственно приостановленное развитие дерева, внесет в поток энергий комнаты замедление. Это будет сдерживать ваше развитие, и остановит денежный поток.

При покупке комнатных цветов нужно обращать внимание на размер, форму листьев, окраску. С опущенными листьями растение лучше не покупать, они приземляют энергетические потоки.

Лучше, когда растение тянется вверх. Листья должны быть округлые, не иметь острых концов.

Рассмотрим более подробно различные названия цветов с фото, которые приносят в дом счастье и благополучие.

Описание с фото

Фиалка

Относится к энергии Инь. С помощью цветка в дом можно привлечь деньги, укрепить здоровье. Белые цветы дарят спокойствие и размеренность. Красные и розовых оттенков цветы хорошо очищают энергию, повышают жизненный тонус. Растение с голубыми и синими цветами способствует творческому развитию и пробуждает их.

Фиолетовые создают энергию мудрости и помогают в отношениях с близкими. Горшочки с цветами можно ставить в помещении, где вы отдыхаете и спите.

Герань

Запах цветка успокаивает, снимает напряжение, помогает в достижении поставленных целей, приносит успех. Владеет энергией Инь. Отгоняет вредных насекомых: запах растения их отпугивает. Не желательно ставить герань в комнату, где вы проводите много времени.

Бегония

Если в ваш дом часто приходят посторонние люди, бегония поможет избавиться от негативной энергии, очистит помещение и наполнит его позитивными потоками.

Азалия

Растение приносит в дом счастье и благополучие, а также развивает творческие задатки, помогает найти вдохновение. Приносит обладателю бодрость и жизнелюбие.

Фикус

Дерево нейтрализует и сдерживает энергию агрессии, вносит спокойствие. Но в секторе брака может подорвать отношения в семье. В правильном секторе дома избавляет от вялости, помогает найти стимул к жизни, прогоняет сонливость и лень, стимулирует жизненный тонус.

Традесканция

Способно поставить защиту от завистников и нейтрализовать сглаз и порчу. Но если растению не комфортно, значит, оно стоит в геопатогенной зоне или в комнате с энергетическим вампиром.

Монстера

Если позволяет площадь, растение ставят на кухне возле микроволновки или у компьютерного стола. Оно впитает негативную энергетику, поможет сгладить спорную ситуацию, научит понимать собеседника.

Финиковая пальма

Многие выращивают ее из косточки. Растение имеет хорошую энергетику - оно приносит в дом счастье и благополучие. Оно помогает концентрировать внимание, не рассеиваться по мелочам, достигать поставленных целей. Кроме того, прогоняет тоску и наполняет оптимизмом.

Папоротники

Отлично растут в зонах с отрицательной энергией, которая их подпитывает (например, у телевизора). Но ставить в комнате больного не стоит: оно ухудшит его состояние.

Хризантемы

Укрепляют деловые и партнерские отношения. С этой целью часто высаживаются в служебных помещениях и офисах.

Кактусы

Хотя и считаются не благоприятными растениями, но при правильном размещении оказывают пользу: возле работающей техники способны поглощать электромагнитные потоки и преобразовывать их в положительную энергию. На подоконниках защищают от воров.

Полезны в доме, где живут вспыльчивые люди: усмиряют гнев и нейтрализуют агрессию.

Хлорофитум

Отлично очищает большие помещения от токсинов, насыщает кислородом.

Алоэ

Не только лечит, в ночные часы вырабатывает много кислорода.

Сансевиерия

Укрепляет иммунную систему, отличный источник кислорода.

Мирт

Удивительное растение, которое известно с давних времен, приносит в дом счастье и благополучие. Цветущее растение вносит в жилище благополучие и укрепляет семейную жизнь, поможет наладить брачные отношения, принесет любовь и счастье.

Пуансеттия и маранта

Помогут определиться и найти свое предназначение, смысл жизни, выявить новые для себя качества, определиться с профессией.

Денежное дерево

Символизирует процветание и достаток. Последователи фен-шуя советуют посадить растение самому, предварительно положив на дно горшка монетки. Подросшее деревце нередко украшают ленточкой красного цвета, вешают на веточки монеты. Оно должно расти возле окна на Юго-Востоке.

Бамбук

Питается плохой энергией. Считается, что такая энергия трансформируется, проходя через свободные полости и изменяется на положительную.

Посмотрев на фото комнатного бамбука, не каждому оно может быть по душе, однако, атмосферу в доме растение будет улучшать и приносить счастье в дом.

Цитрусовые

Положительно влияют на детей: активизируют тягу к знаниям, развивают любознательность, повышают самостоятельность. Хорошо растут в детских комнатах.

К растениям с иньской энергией (мужской) относятся: драцена, все цитрусовые, аспарагус, хлорофитум, сансевиерия. В основном они имеют вытянутые острые листья, растут вверх и ускоряют энергетические потоки дома.

К растениям с яньской энергией (женской) относят цветы, имеющие округлые формы листьев, которые часто стелятся. Это толстянка, бегония, фиалки.

Чтобы потоки были сбалансированы, должны присутствовать цветы с разной энергетикой.

Сухие и завядшие растения по фен-шую не способны принести в дом счастье и благополучие: они поглощают жизненные силы. Яньские растения лучше всего чувствуют себя в кабинетах и гостиных, где много мужской энергетики: на Юге, Юго-Востоке и Юго-Западе. Иньские деревья и цветы ставят на кухнях и в детских комнатах. В спальных комнатах горшки с цветаи располагают вдали от кровати.