Интересные идеи украшения дома на Рождество своими руками

Просматривая варианты декора на праздник, очень сложно выбрать, как лучше украсить дом на Рождество. Ведь можно сделать все своими руками в европейском стиле, используя в качестве декора оленей, рождественские сладости и венки. Можно украсить дом ангелами, пастухами и другими тематическими поделками и сувенирами.

Модные натуральные природные декорации

Знаменитые художники и дизайнеры представили на выставках и в каталогах интересные идеи того, как украсить дом на Рождество своими руками как в бюджетных, так и в дорогостоящих вариантах.

Здесь в качестве декора используются еловые ветки и материалы, взятые из леса. Таким образом, отдается дань уважения природе и к окружающей среде.

Весь декор выполняется в естественной природной цветовой палитре и акценты ставятся на:

зеленый;

темно-синий;

серый;

коричневый;

глубокий бордовый.

Дополнить их можно не вышедшими из моды металлическими оттенками платины, ржавчины с желтоватым и характерным красным, создающими чувство тепла и уюта:

Если следовать этим модным тенденциям, то украсить дом на Рождество можно обилием зеленых еловых и сосновых ветвей. Закрепляем их на потолке, стенах и в рамах окон, позволяя свисать, создавая иллюзию эльфийского жилища. Сделать венки, состоящие из одного или нескольких колец, или при помощи проволоки скрепляем ветки таким образом, чтобы получились своеобразные чаши для свечей или металлического декора. Если есть свободные столы или поверхности, можно выложить на них натуральную зеленую траву из зоомагазина или искусственные заменители. Дополнить природную поляну можно обычными или полудрагоценными камнями, искусственными елочками и игрушками, спрятанными под стеклянные или пластиковые колбы. Если в доме есть комнатные цветы, их можно использовать в качестве варианта для того, оригинально быстро и бюджетно украсить дом на Рождество. Их можно оформить лентами и игрушками, которые легко закрепить на горшках и ветвях. Так можно быстро и просто преобразить дом без особых финансовых вложений. Очень интересно будут смотреться елочные украшения металлического матового оттенка, свисающие с зеленых ветвей. Их можно сделать своими руками, вырезав декоративные листья, силуэты животных, звезд, тематических узоров из фольги или плотного картона. Чтобы придать им нужный металлический оттенок, покрываем поделки акриловой краской. Все также актуальным в оформлении будет обилие свечей различной длины и диаметра в белой цветовой гамме. В моде остается украшение искусственными и живыми цветами. Из них можно сделать венки для свечей или просто использовать как отдельные декоративные декорации. Завершающим штрихом в оформлении дома станут украшения в виде цитрусовых и корицы, дарящих бодрость и хорошее настроение. Если нет возможности использовать эти натуральные ароматизаторы в большом количестве, можно расставить в комнатах ароматические лампы с маслами.

Православная тематика в оформлении

В странах Европы дню, когда родился Христос верующие уделяют огромное значение и традиционно приглашают в гости всех членов семьи. На территории России, где преобладает православие праздник считается более духовным, чем семейным.

Однако, если есть желание оформить жилье в данной тематике, можно воплотить интересные идеи того, как украсить дом на Рождество своими руками:

Еловые ветви и природный декор в виде веток обычных деревьев, украшенных статуэтками ангелов или сделанных самостоятельно из бумаги, фетра и других материалов остаются актуальными. Дополнить его можно лентами в понравившейся цветовой гамме. Тематические украшения в виде колокольчиков, труб архангелов, волхвов, бусин, орехов, шариков, мандарин и других природных материалов, развешанных на ели, стенах и окнах будут выглядеть необычно и празднично. Некоторые декорации можно украсить специями или покрасить специальными красками. Сено и искусственный снег, в которых размещены фигурки овец и других домашних животных будут эффектно выглядеть на подоконниках, под елкой, на поверхности столов и тумб. Свечи в подсвечниках из натуральных материалов или металла. По традиции ребенку дается освященная в церкви свеча и он вместе с родителями обходит дом, читая молитву Христу и Богородице. А затем зажигает от нее расставленные в доме свечи. Вертеп. Его можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Для этого достаточно сделать основу из картона и вставить в нее фото с изображением Апостолов принесших дары Иисусу, распечатанное на принтере. Украсить такую поделку можно сеном и искусственным снегом, а также тематическим декором.

Если хочется сделать более интересный вариант вертепа своими руками, можно обратиться к мастер-классами от рукодельниц и создать красивые декорации по видео.

Оформление стола на Рождество

Родственники и друзья, собравшиеся за праздничным столом, порадуются современной сервировке в тематическом ключе. Традиционно его застилают скатертью и расставляют блюда с пищей, салфетки и столовые приборы, ограничиваясь лишь этим. Однако, есть очень много вариантов того, как украсить праздничный стол так, чтобы зарядить всех присутствующих отличным настроением на весь вечер.

В тренде для Рождества 2019 года выведены основные цветовые гаммы для оформления, включающие сочетания:

зеленого и красного;

белого, голубого, металлического;

золотистого и нежного белоснежного;

бордового, розового и пастельных оттенков.

Взяв за основу базовые тона, их можно со вкусом сочетать с основной цветовой гаммой декораций, в которой оформлен дом к Рождеству. Самые красивые и ненавязчивые декорации для украшения стола — это обилие природных декоративных элементов. Сочетать их можно следующим образом: Ветки сосновых и еловых деревьев, искусственного или натурального мха и травы, размещенные между тарелками и блюдами с едой. Дополнительно можно декорировать их красными и розовыми ягодами, шишками, лентами и бусинами. Рождественские венки, сделанные из неокрашенных, сложенных в круг и скрепленных проволокой веток березы, вишни и других деревьев. Внутри можно разместить свечи, цитрусовые и палочки корицы. Искусственные золотые, серебристые и оттенка ржавчины цветы с декоративными бусинами будут выглядеть шикарно и элегантно.

Для того, чтобы красиво оформить стол необязательно покупать тематическую рождественскую посуду или другие украшения. Природные материалы, которые всегда под рукой станут отличным решением для бюджетного оформления.

При этом особое внимание стоит уделить скатерти. Стол можно застелить одним или двумя кусками ткани из натуральных материалов, преобразив праздничный стол до неузнаваемости.

Очаровательные звезды из теста

Сделать восхитительные украшения можно вместе с детьми, так как они очень простые в исполнении. Единственное, что надо приготовить заранее — это тесто для изготовления поделок.

Потребуется:

мука — 150 г;

соль “Экстра” — 150 г;

заварка из 1 ст. л.чая, кофе и специй — 100 мл;

трубочка для сока;

специи.

Ход работы:

Замешиваем тесто до однородной массы и раскатываем в пласт до 1 см. Вырезаем при помощи формы фигурки и сразу прокалываем палочкой или трубочкой, чтобы было за что подвешивать. Вставляем в заготовки любые специи: бадьян, гвоздика, перец горошком или другие. Сушим фигурки в духовке примерно час при температуре 150 градусов при открытой дверце. Дополнительно звезды или другие заготовки можно покрыть клеем или прозрачным лаком и покрыть блестками, солью. Также в качестве материала для покраски можно использовать различные оттенки лака или акриловые краски.

Апельсиновые украшения

Чтобы заготовки не свернулись, их не стоит нарезать очень тонкими пластинами. Иначе они легко деформируются при сушке.

В остальном они делаются достаточно просто:

Нарезаем цитрусовые кружочками толщиной 5-7 мм. Вставляем в них специи гвоздики в произвольном порядке. Выкладываем на бумагу и сушим на батарее или в духовке при температуре 100-120 градусов с открытой дверкой. Периодически переворачиваем, чтобы заготовки не пригорели. Чтобы продеть бечевку, достаточно вытащить одну гвоздику из цитрусового и вставить в него нить. Их можно использовать для декорирования комнат в доме или для украшения праздничного стола.



Сделать декор из цитрусовых, специй и природных материалов достаточно просто. Для этого надо проявить фантазию и позволить себе немного поэкспериментировать. Из кожуры цитрусовых можно вырезать различные фигурки и просушить их на батарее или нарезать полосками и закрутить в спирали. Выглядеть такие поделки будут достаточно интересно.